DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(ÖZEL)

1- D-100\'DE ZİNCİRLEME KAZA: TRAFİĞE TAKILMAK İSTEMEYENLER GERİ GERİ GİTTİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Küçükçekmece D-100 Karayolu\'nda 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler D -100\'de geri geri giderek yan yola girdi.

Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevki Sefaköy istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre duraksayan bir araca arkadan gelen 7 araç çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler tehlikeye aldırış etmeden D-100 Karayolunda geri geri giderek yan yola girdi. Bu sırada kaza yerine doğru giden bir polis ekibi duruma müdahale ederek sürücüleri geri geri gelmemeleri ve devam etmeleri yönünde uyardı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Görüntü dökümü:

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-D-100\'de geri geri giden araçlardan görüntü

-Polis ekibinin gelişi ve uyarıda bulunuşu

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Trafikten görüntü

-Diğer detaylar

11.09.2018 - 07.25 Haber Kodu : 180911009

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2- AKSARAY\'DA YOL ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA

Fatih\' Aksaray Küçük Langa Caddesi\'nde meydana gelen yol çökmesi dev bir çukur oluşturdu. Çöken yol trafiğe kapanırken, iki TIR cadde üzerinde kaldı.

Olay, Fatih\'in Aksaray Mahallesi\'nde bulunan Küçük Langa Caddesi\'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Caddede nedeni henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, iddiaya göre kanalizasyon borusunun patlaması sonucu çökme yaşanırken, çöken yolda dev bir çukur oluştu. O esnada cadde üzerinde seyir halinde bulunan iki TIR son anda durarak çukura düşmekten kurtuldu. Geri geri manevra yapma şansı bulunmayan TIR\'lar caddede mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin saatlerdir süren çalışmaları devam ederken, mahsur kalan TIR\'ların sürücüleri de olay yerinde çalışmaları izleyerek, araçlarını çıkarmayı bekledi.

\"SAAT 3\'TEN BERİ BEKLİYORUZ, GECE 2-3\'E KADAR SÜRECEK DENİYOR\"

Caddede mahsur kalan TIR\'lardan birinin sürücüsü, Aksaray sokaklarındaki trafik yoğunluğu nedeniyle Küçük Langa Caddesi\'ne ulaşmakta zorlandıklarını, caddeye geldiklerinde ise yol çökmesi nedeniyle mahsur kaldıklarını anlattı. Yoldaki çökmenin kanalizasyon hattındaki patlama nedeniyle yaşandığını ifade eden sürücü, öğle saatlerinde başlayan çalışmaların gece 02.00-03.00\'a kadar sürebileceğini öğrendiğini söyledi.

Görüntü dökümü:

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- Çöken yoldan görüntüler

- Çökme nedeniyle oluşan çukur

- Belediye ekiplerinin çalışmaları

- Röportaj

- Genel ve detay görüntüler

10.09.2018 - 20.50 Haber Kodu : 180910169

10.09.2018 - 21.22 Haber Kodu : 180910178



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3- KAĞITHANE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

* İstanbul Narkotik polisi Kağıthane\'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Timleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane\'de sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sabah saat 05:30\'da Gültepe Mahallesi\'nde daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı.



AÇILMAYAN KAPILAR KIRILDI

Özel Harekat Timleri\'nin de destek verdiği operasyonda, polisin çaldığı bazı kapılar açılmayınca, koçbaşı kullanılarak kapılar kırıldı. Narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.



POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ

Aynı anda bir çok adrese yapılan baskınlara, Özel Harekat Timleri, Çevik Kuvvet, Gece Kartalları olarak adlandırılan gece bekçileri ve Polis helikopteri de destek verdi.



Görüntü dökümü:

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-Polis araçlarını operasyona gidişi

-Özel Harekat Timlerinin binaya girişi

-Bİnadan görüntüler

-Sokaktan görüntüler

-Polis helikopterinden görüntü

-Özel harekat timlerinin sokakta yürüyüşü

-Genel ve detay görüntüler

11.09.2018 - 06.41 Haber Kodu : 180911008

