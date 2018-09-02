DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- İSTANBUL\'DA ŞARBON ŞÜPHESİ: BAKAN PAKDEMİRLİ\'DEN AÇIKLAMA

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında, \"22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı, 14\'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında.\" dedi. Pakdemirli, \"Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Hastenelerin dış görüntüsü

-Acil servislerden görüntü

-Genel ve detaylar

01.09.2018 - 22.09 - Haber Kodu : 180901173

01.09.2018 - 22.13 - Haber Kodu : 180901178

01.09.2018 - 22.19 - Haber Kodu : 180901179

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2- SAĞLIK BAKANI KOCA\'DAN İSTANBUL\'DAKİ ŞARBON ŞÜPHESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

\"Şarbon hastalığının bu türü hayati risk oluşturmayan tedavi edilebilir bir hastalıktır\"

Haber: Erhan TEKTEN İsanbul DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul\'daki şarbon şüphesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle; \"Bilindiği gibi 31 Ağustos tarihinde Silivri\'de kesilen bir kurbanda şarbon hastalığına rastlandığı Tarım Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulmuştur. Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür. Bu vakaların gerekli tedavileri düzenlenmiştir. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü hayati risk oluşturmayan tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tetkiki yapılan diğer vakalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu arada aynı etle temas ettiği zannıyla hastanelerimize münferiden başvuranlar olmakla birlikte bu başvurular arasında şüpheli bir vakaya rastlanmamıştır. Bu hastalarımız için herhangi bir hayati risk söz konusu değildir\"

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3- ŞARBON ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN KİŞİDEN AÇIKLAMA

Haber: Buse ÖZEL, Gökçe KARAKÖSE Kamera: İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'daki Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda insanın başvurduğu bildirildi. Kurban Bayramı nedeniyle memleketi İzmit\'e gittikten sonra bacağında çıkan yara nedeniyle doktora başvuran Onur Ayan (27) işyeri hekiminin şarbon olabileceğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde şarbon şüphesiyle yatan Ayan, \"Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı. İşyeri doktoruma gösterdim. O da şarbon olabileceğini söyledi ve hemen hastaneye gönderdi. Kurban etini yemedim ama temas ettiğimde çıktı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi\'ne sevk edildim sonrasında\" dedi. Aynı serviste yatan birkaç kişinin daha olduğunu söyleyen Ayan, aynı serviste yatan bir de kasap olduğunu, bazı hastaların yedikleri etten zehirlendiğini ancak birçok kişinin et ile temasının ardından şarbona yakalandıklarını belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Onur Ayan\'ın açıklamaları

-Hastanenin dış görüntüsü

-Genel ve detaylar

02.09.2018 - 01.04 - Haber Kodu : 180902005

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4- SİLİVRİ\'DE ŞARBON ŞÜPHESİ NEDENİYLE İKİ MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Silivri\'de Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. İki mahallede bulunan 3 Bin 500 hayvan sabah saatlerinden itibaren aşılanacak. İstanbul\'da dün şarbon şüphesiyle 22 kişi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaptı. Yapılan başvuruların ardından kurbanın alındığı Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alındı. Jandarma ekipleri kurbanın alındığı mahallelerde araştırmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde ise bölgede bulunan 3 Bin 500 hayvanın aşılanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma ekiplerinden görüntü

-İnceleme yapılan evden görüntü

-Genel ve Detaylar

02.09.2018 - 04.16 - Haber Kodu : 180902017

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5- BAKIRKÖY\'DE \'1 EYLÜL BARIŞ MİTİNGİ\' NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı\'nda gerçekleştirilecek \"1 Eylül Dünya Barış Günü\" etkinliği nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gece 04.00\'dan sonra bazı yollar trafiğe kapatıldı. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı. İncirli Caddesi bariyerlerle çevrilirken polis arama noktaları oluşturdu.

Kapanan yollar şöyle; İncirli Caddesi ile Yücetarla Caddesi kavşaktan Bakırköy Özgürlük Meydanına kadar İncirli Caddesine ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Rio De Jeneryo Caddesi Tünel İstikameti Gençler Caddesi, Şükran Çiftliği sokağı ile bağlı Cadde sokaklar, Zuhurrat baba Caddesi ile bağlı cadde ve sokaklar, Fişekhane Caddesi ile bağlı cadde ve sokaklar

Alternatif güzargahlar ise şöyle: Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 yolu Ataköy mevkii olacak.

Görüntü dökümü:

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-Kapanan yollar

-Polis araçları

-Bariyerler

-Arama noktaları

02.09.2018 - 06.44 Haber Kodu : 180902018_

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6- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NDE 2018 ATAMALARI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde her yıl yapılan il içi tayinler belli oldu. 6 ilçe emniyet müdürü ile 7 şube müdürü İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Yeni tayinlere göre 22 ilçe müdürünün, 22 şube müdürünün, 12 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 9 şube müdür yardımcısının arasında bulunduğu toplam 65 atama yapıldı.

34 İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREV YERLERİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Şube Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Kadir Alçıkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Narkotik Şube Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve B Bölgesi Koordinatör Müdürü olan Emniyet Müdür Yardımcısı olan Sinan Kökten ise B Bölgesi Koordinatör Müdürlüğü görevine devam ederek, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile Galatasaray Spor Kulübü\'nden sorumlu oldu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necmettin Öztürk görevinde kalarak, Personel Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürücek.

Güvenlik Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüklerinde sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Beşiktaş ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü\'nde sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütecek.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yapan Kayhan Ay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Ay\'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Şube Müdürlüğü görevlerinden sorumlu olacak.

Foto Film Şube Müdürü olarak görev yapan Koray Şensoy ise İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Şensoy, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüklerinden sorumlu olacak.

Deniz Limanı Şube Müdürü olarak görev yapan Serdar Çelebi de İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Çelebi, Avcılar ve Beylükdüzü İlçe Emniyet Müdürlüklerinden sorumlu olacak.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Gürhan Kaya ise İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Kaya Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğünden sorumlu olacak.

Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü yapan Emre Erdoğan ise İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanarak yine Atatürk Havalimanı\'ndan sorumlu müdür olarak görev yapacak.

Şile İlçe Emniyet Müdürü Abdulvahit Ünal ise İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanarak, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü\'nden sorumlu oldu.

Mehmet Çatal, Bayrampaşa ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Ümraniye Spor Kulübü\'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Nihat Yıldırım, C Bölgesi Koordinatör Müdürü, Kadıköy ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlükleriyle Fenerbahçe Spor Kulübü\'nden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak görev yapacak.

Seylan Demir, Polisevi Şube Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü, Bütçe Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü\'nden sorumlu İl Emniye Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mustafa Acıkara Küçükçekmece, Bahçelievler ve Başkaşehir İlçe Emniyet Müdürlükleri\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Atalay Bahar, A Bölgesi Koordinatör Müdürü, Esenyurt ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Başakşehir Spor Kulübünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Ali Tuna Coşkun, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Bülent Ay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Koruma Şube Müdürlüğü\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Faik Ozan Karadağ, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Spor Kulübü\'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Hakan Torun, Maltepe, Ümraniye ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlükleri\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mustafa Güntekin, Eğitim Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Erdem Bursalı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Kasımpaşa Spor Kulübü\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Alper Karalı, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mustafa Göçer Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlükleri\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Hakan Yılmaz, Fatih ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlükleri\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mustafa Koçyiğit, Ataşehir ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlükleri\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Hakan Demir, Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü,İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mehmet Sururi Saydam, Beykoz ve Şile İlçe Emniyet Müdürlükleri\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Muharrem Yazgan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Cevdet Hürol Öztürk, Sancaktepe ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlükleri\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Emre Erdoğan, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Sunay Balıklıkaya, Sultangazi ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlükleri\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Ali Saraç, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Erkan Karalı Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü\'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Selçuk Aldemir, uygulama noktalarının koordinasyonundan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.



ŞUBE MÜDÜRLERİ

Ahmet Cengiz Koçak Asayiş Şube Müdürü, Deniz Engin Atatürk Havalimanı Şube Müdürü, Aykut Korkmaz Bakım Onarım Şube Müdürü, Murat Çaykara Medya Halkla İlişkiler Protokol Şube Müdürü, İsmet Emirza Belge Yönetimi Şube Müdürü, Mehmet Yaşar Zehir Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü, Cenk Bal Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü, Yener Yaşar Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü, Mustafa Şaşmaz Bölge Trafik Şube Müdürü, Filibya Saral Bütçe Şube Müdürü, Nadir Konak Çevik Kuvvet Şube Müdürü, Serkan Gömce Çocuk Şube Müdürü, Hakan Alparslan Kırbaş Deniz Limanı Şube Müdürü, Neslihan Şentürk Dış İlişkiler Şube Müdürü, Mustafa İşlek Eğitim Şube Müdürü, Necmettin Yüksek Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü, Sinan Çamuroğlu, Foto Film Şube Müdürü, Zefer Baybaba Güven Timleri Şube Müdürü, Hasan Cevher Güvenlik Şube Müdürü, Sinan Arslan Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü, Mehmet Tok Havacılık Şube Müdürü, Feramuz Çetin Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü, Halil Sönmez İkmal Şube Müdürü, Ali İhsan Şirin İnşaat Emlak Şube Müdürü, Neslihan Türkün Alpay İnterpol-Europol Şube Müdürü, Nilgün Selvi Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü, İlker Küçükhıdır İstihbarat Şube Müdürü, Oktay Çelik Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü, Hüseyin Selman Koordinasyon Şube Müdürü, Kamil Yıldırım Koruma Şube Müdürü, Furkan Sezer Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Erdem Torlak Muhabere Elektronik Şube Müdürü, Tunç Kuş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Burak Bal Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü, Murat Mutlu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Gürkan Dikyol Önleyici Hizmetler Şube Müdürü, Osman Katipoğlu Özel Güvenlik Şube Müdürü, Kadri Gençkaya Özel Harekat Şube Müdürü, Gökhan Bambal Personel Şube Müdürü, Mustafa Demir Polis Evi Şube Müdürü, Özgür Karlıtepe Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Gülseda Torun Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü, Ömer Erhan Konanç Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Ercan Bilgili Spor Güvenliği Şube Müdürü, Esma Zeyrek Şirin Strateji Geliştirme Şube Müdürü, Ahmet Umutlu Tanık Koruma Şube Müdürü, Gökhan Nazlım, Terörle Mücadele Şube Müdürü, Serkan Şahan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü, Ahmet Başeğmez Trafik Denetleme Şube Müdürlü, Hülya Şen Trafik Tescil Şube Müdürü, Murat Çetiner Turizm Şube Müdürü, Zafer Torun Ulaştırma Şube Müdürü, Serpil Hatipoğlu Yabancılar Şube Müdürü olarak atandı.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ

Murat Bingöl Adalar İlçe Emniyet Müdürü, İlker Şahin Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü, Mesut Aslan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü, Bülent Yeşilyurt Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, Murat Taner Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü, Niyazi İnci Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü, Cihat Dağdeviren Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü, Eren Öztürk Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü, Necati Aktuğ Şahin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü, Ercan Çamırcı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü, Hüseyin Güleç Beykoz İlçe Emniyet Müdürü, Ercan Özmen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü, İsmail Kılıç Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü, Murat Yıldırım Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü, Bülent Çelik Çatalca İlçe Emniyet Müdürü, Serdal Ali Sekkin Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü, Hakan Bolat Esenler İlçe Emniyet Müdürü, Hakan Becel Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü, Ömer Kumlu Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü, Alparslan Atasoy Fatih İlçe Emniyet Müdürü, Kenan Şaban Süzgün Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü, Yalçın Erdem Güngören İlçe Emniyet Müdürü, Murat Işık Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü, Birol Taşkoparan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü, Oğuz Kaan Kartal İlçe Emniyet Müdürü, Uğur Özdoğanoğlu Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü, Efkan Korkmaz Maltepe İlçe Emniyet Müdürü, Barış Çukur Pendik İlçe Emniyet Müdürü, Hakan Şen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü, Caner Coşar Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü, Taner Ertük Silivri İlçe Emniyet Müdürü, Ayhan Karaduman Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü, Mehmet Karaca Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü, Murat Öztaş Şile İlçe Emniyet Müdürü, Murat Turhan Şişli İlçe Emniyet Müdürü, Müslüm Kahraman Tuzla İlçe Emniyet Müdürü, Mehmet Baykara Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü, Murat Çakır Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü ve Cenk Özmen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapacak.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV GÖRÜNTÜ

-İstanbul Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü



01.09.2018 -23.24 Haber Kodu : 180901185

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7- ORTODOKS DÜNYASI İSTANBUL\'DA BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK/İSTANBUL DHA

Ortodoks dünyasını bir araya getiren ve 3 yılda bir düzenlenen Synaxis toplantısı Beyoğlu\'nda bulunan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi\'nde düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un başkanlığında düzenlenen toplantıya Ortodoks kilisesine, dünya genelinde bağlı çok sayıda din adamı katıldı.

Ortodoks Kiliselerine bağlı patrik ve din adamlarının 3 yılda bir araya gelerek, Ortodoks dünyasının sorunlarını tartıştığı Synaxis toplantısı bu yıl İstanbul\'da düzenlendi. Beyoğlu\'nda bulunan Aya Triada Rum Ortodoks Kilise\'sinde düzenlenen toplantıya Fener Rum Patriği Bartholomeos, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen patrikler ve patrik vekilleri ile din adamları katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un önderliğinde düzenlenen toplantının başında dua ve ilahiler okundu. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

UKRAYNA\'DAKİ ORTODOKS KİLİSELERİNİN DURUMU İSTANBUL\'DA TARTIŞILMIŞTI

Öte yandan Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill, dün İstanbul Fener Rum Kilisesi\'ni ziyaret ederek, Fener Rum Patriği Bartolomeo ile görüşmüştü. Görüşmede, Ukrayna\'da 3\'e ayrılan Ortodoks kiliselerinin yeniden birleştirilmesi konuşulmuştu. Bugün yapılan Synaxis toplantısında da Ukrayna\'da 3\'e ayrılan kiliselerin durumunun gündemde olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kiliseden detay

-Din adamlarından detay

-Din adamlarının kiliseye girmeleri

-Kilise içinden detaylar

-Patrik Bartholomeo\'nun gelmesi

-Toplantının başında okunan dua

-Bartholomeos\'tan detay

-Din adamlarından görüntü

-Genel ve detaylar

01.09.2018 - 20.10 - Haber Kodu : 180901165