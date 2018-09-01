DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KİREÇBURNU\'NDA BALIK AV SEZONU AÇILIŞINA KATILDI

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

*\"Balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz.\"

*\"Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolay, bahtınız açık olsun.\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kireçburnu\'nda balık av sezonu açılışında vatandaşlarla bir araya geldi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa katılan balıkçı gemileri Türk bayraklarıyla donatılırken, Sahil Güvenlik ve özel harekat ekipleri de denizde güvenlik önlemi aldı. Bazı teknelere Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın dev posterleri asılırken, bazılarında ise \"Reis hoş geldin\" yazılı pankartlar açıldı.

\"ALLAHTAN AV SEZONUNUN BEREKETLİ GEÇMESİNİ DİLİYORUM\"

Sahilde bekleyen balıkçılar ve vatandaşlara bir konuşma yapan Erdoğan, Allah\'tan av sezonunun bereketli geçmesini dileyerek, \"Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar ve aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını diliyorum. Böylece hem sizlerin özellikle kazancı bol olacak hem de vatandaşlarımız uygun fiyatlara balık temin edecektir. Türkiye, son dönemde denizlerinde yılda yaklaşık 300-400 bin ton balık, su ürünü temin etmektedir. Bu rakamın neredeyse üçte birini tek başına o meşhur hamsimiz oluşturmaktadır. Bundan on yıl önce sadece hamsi avının 250-300 bin ton düzeyinde gerçekleştiğini de unutmamamız gerekiyor. Her ne kadar ülkemizde kültür balıkçılığı oldukça gelişmiş olsa da bu ürünlerin denizden avcılık yöntemiyle tutulan balığın yerini alamayacağı bir gerçektir. Balık miktarının azalması fiyatların yükselmesine ve kişi başına balık tüketiminin de düşmesine yol açıyor.\" diye konuştu.

\"BALIKLARIN ÇOĞALMA DÖNEMİNDE UYGULANAN AV YASAĞINA MUTLAKA RİAYET ETMELİYİZ\"

Erdoğan, kişi başı balık tüketiminin artmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, \"Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan

sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil, topyekun milletin geleceğinin çalınması demektir. Hiçbir kanun, polisiye tedbir sizlerin özellikle kendi aranızda kuracağınız otokontrol sistemi kadar etkili olamaz. Cumhurbaşkanlığı olarak, bakanlarımızla, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte bu konuda üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız. Temennimiz şudur, balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin. Bunu yapmaya hazır mıyız, buna var mıyız? Öyleyse bir kez daha sizlere bereketli bir balıkçılık sezonu diliyorum. Burada sizlere sesleniyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolay, bahtınız açık olsun.\" dedi.

BALIKÇI TEKNESİNE BİNEREK DENİZE AÇILDI

Erdoğan\'ın konuşmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz\'ın duasıyla balık av sezonu açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştirilen balıkları denize bıraktı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra bir balıkçı teknesine bindi. Burada kaptan köşküne çıkan Erdoğan, sonrasında tekneden inerek vatandaşlara balık dağıttı. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Habib Reis-4 isimli balıkçı teknesine binerek, denize açıldı. Erdoğan deniz yolu ile Tarabya\'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'ne geçti.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Gemiye binmesi

-Vatandaşlara balık dağıtması

-Gemiyle denize açılması

-Genel ve detaylar

31.08.2018 - 23.32 - Haber Kodu : 180831231

31.08.2018 - 23.38 - Haber Kodu : 180831232

31.08.2018 - 23.41 - Haber Kodu : 180831233

31.08.2018 - 23.46 - Haber Kodu : 180831234

31.08.2018 - 23.47 - Haber Kodu : 180831235

31.08.2018 - 23.52 - Haber Kodu : 180831236

01.09.2018 - 00.39 - Haber Kodu : 180901001

01.09.2018 - 00.43 - Haber Kodu : 180901002

01.09.2018 - 00.44 -Haber Kodu : 180901003

01.09.2018 - 00.48 - Haber Kodu : 180901005

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLETVEKİLİ ALİ İHSAN ARSLAN\'IN DÜĞÜNÜNE KATILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İdris TİFTİKÇİ - Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eski danışmanlarından ve son dönem AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan (48)

işadamı Ali Zeki Saruhan\'ın kızı Kübra Saruhan\'la (36) dünya evine girdi. Çırağan Sarayı\'nda düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan\'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar, milletvekilleri, sanat, siyaset ve iş dünyasındab camiasından isimler, çiftin yakınları katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın kıydığı nikahta şahitlikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konvoyunun girişi

-Binali Yıldırım\'ın konvoyu

-Davetlilerin gelişi

-Giren araçlar

-Çelenkler

-Nikah töreninden fotoğraflar

-Genel ve detaylar

31.08.2018 - 22.50- Haber Kodu : 180831227

31.08.2018 - 22.53 - Haber Kodu : 180831228

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3- İSTANBUL\'DA \"YEDİTEPE HUZUR-15\" DENETİMİ

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da \"Yeditepe Huzur-15\" isimli asayiş denetimleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere,İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

15\'inci Yeditepe Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve bazı mekanlarda aramalar yapıldı, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Denetimlerden biri TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri İstanbul istikametinde yol kenarındaki denetim noktasıydı. Polis ekipleri TEM otoyolunda şüpheli araçları ve şehirlerarası yolcu otobüsleri durdurarak araçların içerisi ve otobüslerin bagaj kısmında arama yapıldı. Yolcuların ve sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken kişilerin üzerleri didik didik arandı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler 4 saat sürdü.



Görüntü Dökümü

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-Polislerin araçları durdurması

-Araçlarda arama yapılması

-GBT\'ndan geçirilenlerin üzerlerinin aranması

-Özel Harekat polisleri

-Yolcu otobüsleri

-Bagajların aranması

-Genel bilgi taramasından noktası

-Genel ve detaylar

31.08.2018 - 21.38 - Haber Kodu : 180831219

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4- HEM GÖRÜNTÜ ALDI, HEM SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Sultangazi\'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı\'nda yangın çıktı. Bir vatandaş ise kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı\'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, İBB İtfaiye Dairesi ve Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapılan alanda incelemenin ardından yangının kesin çıkış sebebinin belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan,yangının çıktığı alanda piknik yapan bir vatandaş yangını çalı, çırpı ile söndürmeye çalıştı. O anları kendi cep telefonuyla da görüntüledi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Yangından görüntü

-Vatandaşın cep telefonuyla çekerken söndürmeye çalışması

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Genel ve detaylar

31.08.2018 - 19.21 - Haber Kodu : 180831197

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