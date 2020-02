DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  1

1- ŞEHİDİN BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesine bağlı Samanlı Köyü\'nde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er İsa Erçetin\'in baba ocağına ateş düştü. Taziyeleri kabul eden baba Yusuf Erçetin, \" Vatan sağ olsun diyoruz. Bin can olsa bin can fedadır \" dedi.

Hakkari 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı\'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden piyade er İsa Erçetin\'in evinin bulunduğu sokakta taziye masaları kuruldu.

Baba Yusuf Erçetin, şehidin Türk Bayraklarıyla donatılan evinin önünde kurulan masada taziyeleri kabul etti.

Yusuf Erçetin, oğluyla en son Kurban Bayramından önce görüştüğünü belirterek \"Türkiye\'nin başı sağ olsun. Bizler onurlu ve gururlu insanlarız. Yaşasın vatan diyoruz. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. Bin can olsa bin can fedadır. Vatanımız, milletimiz sağ olsun\" dedi.

Baba Erçetin, son görüşmelerinde oğlunun \'Vatan sağ olsun\' dediğini aktardı.

Evli ve 3 çocuk babası şehit piyade er İsa Erçetin\'in, Bayrampaşa Bilal Habeşi Camii\'nde yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Edirnekapı Şehitliği\'nde toprağa verileceği öğrenildi.



2- PARKTAKİ ÇOCUĞUN VURULMASINA İLİŞKİN SORUŞTURMADA TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: KİMSEYE ATEŞ ETMEDİM

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Pendik\'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları \"sessiz olun\" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu

7 yaşındaki Hiranur Demircan\'ın sırtından yaralanmasına neden olan ve tutuklanan şüpheli B.B. ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddetti. Şüpheli B.B. ifadesinde Ben herhangi bir kimseyi yaralamadım. Tüfeğim veya silahım da yoktur. Kimseye ateş etmedim. Çocukların neden benim hakkımda silahla ateş ettiğimi söylediklerini bilmiyorum\" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ: \"KİMSEYE ATEŞ ETMEDİM\"

Şüphelinin savcılık ifadesinde, \"Ben erkek kuoförü olarak çalışıyorum. Bayram nedeniyle geç saatlere çalıştı. Bayramın 1. günü sabah saat 04.00 sıralarında Pendik\'te bulunan ikametime geldim. Uyumak için istirahate çekildim. Bu arada evde annem ve babam vardı. Ancak onlar uyuyorlardı. Benim uyuduğum zaman diliminde onlar kurban kesmek maksadıyla evden ayrılmışlar. Saat 11.00-12.00 saatlerine çocukların seslerine uyandım. Kalkmakta olduğum odanın camını açarak çocukları sessiz olmaları için uyardım. Ondan sonra tekrar yattım. Annem ile babam eve geldi. Annem, \'Bana bahçede bir çocuk vurulmuş. Sen mi vurdun?\' şeklinde soru sordu. Sitedekiler benim camıma doğru bağırdıkları için annem bana bu soruyu yöneltti. Ben de herhangi bir şey yapmadığımı söyledim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben herhangi bir kimseyi yaralamadım. Tüfeğim veya silahım da yoktur. Kimseye ateş etmedim. Çocukların neden benim hakkımda silahla ateş ettiğimi söylediklerini bilmiyorum\" dediği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: \"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR\"

Savcılık konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı; \"20 Ocak 2011 doğumlu H.D. adlı çocuğun 21 Ağustos 2018 günü saat 13.50 civarında Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi\'ndeki Penpark sitesinin bahçesinde bulunduğu esnada sırtına isabet eden bir cisimle yaralandığının bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatıldı, bu kapsamda eylemin oluş biçimini ortaya çıkartmak amacıyla olay yerinde ayrıntılı inceleme yapıldığı, mağdur çocuğun tedavisini müteakip alınan beyanı ile tanıkların ifadeleri doğrultusunda olayın aynı bölgede mukim bir şahsın evinin camından silahla ateş etmesi sonucu gerçekleştiğine dair yeterli şüpheye ulaşılması üzerine şüphelinin yakalanıp gözaltına alındığı ayrıca olayda kullanılan silahın ele geçirilmesi amacıyla şüphelinin üzerinde ve ikematinde arama yapıldığı, yakalanan şüphelinin savcılık ifadesini müteakip sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince \'Olası kastla yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\' suçlarından tutuklanmıştır. Maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkartılıp eylemi gerçekleştiren kişi ve varsa olayda ihmali bulunan tüm kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmek üzere soruşturmaya titizlikle devam olunduğu hususları kamuoyuna ve tüm basın yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur\"

3- FATİH\'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Fatih\'te Yedikule Mahallesi Eğridut Sokakta 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İddiaya göre binanın elektrik tesisatının eski olması nedeniyle elektrik saatlerinin bulunduğu pano bir anda alev aldı.

Elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı bir anda duman sardı. Bodrum katta oturanlar komşuların yardımıyla kırılan pencerelerden çıkarıldı.



DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Binanın 4. katında oturan Eren Y. çıkan gürültü üzerine evin kapısını açınca duman dairenin içine doldu. Panikle pencereye çıkan Eren Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendiği öğrenilen Eren Y. ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı incelemenin ardından kesinleşecek.

4- ERCAN HAVALİMANI\'NDAKİ GREV UÇAK SEFERLERİNİ ETKİLEDİ

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı\'nda, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümet ile sürdürülen ek mesai görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine akşam saatlerinde greve başladı. Grev nedeniyle Türk Hava Yolları\'nın (THY) 8 seferi iptal edildi. Edinilen bilgiye göre, KKTC\'de ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılması nedeniyle, Ercan\'da kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00\'dan itibaren KKTC\'ye inişler ve kalkışlar durduruldu.Eylem nedeniyle THY\'nin 8 seferi iptal edildi. Bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında Atatürk Havalimanı kalkışlı 2, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 1, Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı 1, Ercan Havalimanı kalkışlı 4 seferi iptal edildi.

\"EVDE ÇOCUKLARIMIZ BEKLİYOR\"

Kıbrıs\'a gitmek için Atatürk Havalimanı\'na gelen yolcular ise iptal olan seferler nedeniyle İstanbul\'da kaldılar.Yolcuların biletleri yarınki seferlerle değiştirilirken, geceyi geçirmeleri için otele yerleştirildi. Grev nedeniyle İstanbul\'da kaldıklarını ve çocuklarının evde beklediklerini belirten Fahri Tümkan,\"Herkesin işi gücü var. Yarın işe gidecekler. Özel sektörde çalışıyorlar. Planlamamızı biz ona göre yaptık. Bu planlarımızı ne yapacağız. Özel sektörde çalışanlar işlerine gitmeye mecburdur. Gitmeme gibi bir lüksleri yok. Grevden haberimiz vardı. Saat 20.00 gibi mesaj geldi. Ama biz o saatte zaten buradaydık. Biz 16 kişilik bir ekibiz Benim işim yok ama arkadaşlarım özel sektörde çalışıyorlar. Çocuklarımız evde bekliyorlar. Ailelerimizi bıraktık geldik. Kısacası burada kaldık.\" dedi. Kıbrıs\'a tatil için gittiği belirten bir diğer yolcu Osman Akdemir ise,\" Kıbrıs\'a tatil için gidecektik. Havalimanına inmemize 10 dakika kala grev olduğu için havada yaklaşık yarım saat tur attıktan sonra yönümüzü İstanbul\'a çevirdik. Geldik buraya mağduriyet yaşıyoruz.\" dedi.

5- SERVET KABAKLI TÜRKİSTAN AŞEVİ\'NDE DUALARLA ANILDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanlarından ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 3. yıl dönümünde Sultanahmet Meydanı\'nda bulunan Türkistan Aşevi\'nde ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anıldı.

anma programına Servet Kabaklı\'nın eşi Muhterem Kabaklı, oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gelini Ayşe Melek Kabaklı katıldı. Törene gelenler arasında Servet Kabaklı\'nın uzun süre hizmet verdiği ve başkanlığını yürüttüğü Türk Edebiyatı Vakfı\'nın üyeleriyle, basın camiasından dostları da yer aldı. Aşevinde yapılan anma programında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anma programının sonunda ise konuklara yemek ikram edildi.

\"TARİFİ İMKANSIZ BİR ÜÇ YIL\"

Servet Kabaklı\'nın oğlu Ahmet Burak Kabaklı, \"Ölümünün 3. devriyesinde merhum babam Servet Kabaklı\'nın sene-i devriyesinde Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Bütün sevenlerine oğlu olarak çok teşekkür ediyorum. Tarifi imkansız bir üç yıl. Onsuz bir üç yıl. Allah\'tan rahmet diliyorum. Yokluğu tabi ki de hissedildi. Kendisi Türk kültür fikir sanat hayatının fikir taşlarından biriydi. Türk edebiyatını Türk kültürünü sırtlamıştı. Her konuda önce bir aile babası olarak sonrasında bir nefer olarak yokluğunu hissettik\" dedi.

\"SANKİ ÇIKIP GELECEKMİŞ GİBİ\"

Servet Kabaklı\'nın o dönemde Türk Edibiyat Vakfı\'nın bütün işlerine koşuşturduğunu belirten Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Yabuloğlu, \" Türk dünyasını, Türk milletini, Türkiye\'ye birinci elden tanıtan bir insan olmuştur. Allah rahmet eylesin. Bugün 3. yıldönümü aramızdan ayrılalı. Halen onu yaşıyor gibi hissediyoruz. Sanki çıkıp gelecekmiş gibi geliyor. Ölmüş gibi değil. Hala onu hissediyorum. En önemlisi öldükten sonrada yaşıyor gibi olabiliyorsanız ne mutlu. Hayatta Servet abi gibi kavga dövüş etse de başına bir şey gelse de hemen koşup yanına duran bir insan. Öyle olmak gerekiyor demek ki\" şeklinde konuştu.

6- OYUNCU ALPEREN KHAMİS\'İN ANNESİ NİLGÜN AKSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Geçirdiği trafik kazası sonrası 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve dün hayatını kaybeden Nilgün Aksu son yolculuğuna uğurlandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin genç oyuncularından Alperen Khamis\'in anneannesi ve annesi Haziran ayında trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası Khamis\'in anneannesi olay yerinde hayatını kaybetmiş annesi Nilgün Aksu ise yoğun bakıma alınmıştı.Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan Nilgün Aksu hayatını kaybetti. Aksu için Tarabya Merkez Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınları, Khamis\'in okul arkadaşları ile rol aldığı dizi oyuncuları Zeyno Gönenç, Ferdi Akarnur, Mehmet Baran Erdoğan, dizinin yapımcısı Birol Güven ve eski model Yaşar Alptekin\'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Törende Khamis taziyeleri kabul ederken, dizide annesini canlandıran Zeyno Gönenç genç oyuncunun yanından ayrılmadı.

Nilgün Aksu\'nun cenazesi kılınan namazın ardından Yeniz Ayazağa\'da bulunan aile mezarlığına defnedildi.

7- HASTA NAKİL AMBULANSI KADINA ÇARPTI

* Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Arnavutköy Fatih Caddesi\'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hasta nakil ambulansı çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını asfalta çarpan kendisine çarpan ambulansa bindirilerek Arnavutköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Camii önünde yaşandı. Fatih Caddesi\'nde seyir halinde ilerleyen hasta nakil ambulansı, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice V.\'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen ve başını asfalta çarpan kadın kendisine çarpan ambulans aracına bindirilerek Arnavutköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

8- ÜSKÜDAR SAHİLİNDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Üsküdar Kuleli Sahili\'nde ceset bulundu. Edinilen bilgiye göre, balıkçılar sahilde bir ceset görünce durumu hemen, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisler, üzerinde kimlik bulunmayan ve bir erkeğe ait olduğu belirtilen cesedi incelemenin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

