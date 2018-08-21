DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- D-100\'DE \"AŞIRI HIZ\" KAZASI: 1 ÖLÜ



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ\'nde D-100 Karayolu\'nda aşırı hız yaptıkları öne sürülen iki lüks otomobilin çarpıştı. Kazada bir otomobil yaklaşık 200 metre sürüklenirken, araçta sıkışan bir kişi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, D -100 Karayolu Edirne istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Aynı istikamette seyreden ve aşırı hız yaptıkları öne sürülen iki lüks otomobilin çarpışması sonucunda, 34 ZT 0999 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle önce yan yola savruldu, ardından bariyerlere çarparak takla attı ve yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Hurdaya dönen otomobildeki bir kişi bulunduğu yerde sıkışırken yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. Önce takla atan aracı ters çeviren vatandaşlar, daha sonra yaralıyı otomobilden çıkardı. Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilen kimliği belirsiz kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu sırada polis ekipleri de trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ve yol temizleme ekiplerinin kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırmasıyla yol tamamen trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralının yerde yattığı görüntü (Vatandaş kamerası)

- Olay yerinden görüntüler

- Hurdaya dönen otomobil

- Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

21.08.2018 - 04.45 Haber Kodu : 180821003_

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2- AVCILAR\'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Avcılar \'da 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi Seymen Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın teras katında et pişirilirken manga devrildi. Ahşap olan terasa sıçrayan alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binayı dumanlar sardı. Bu sırada üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenenler, kontrol amaçlı ambulanslara alındı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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Yanan çatı katından görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Caddeden görüntü

Vatandaşların ambulansa götürülüşü

Görgü tanığı ile röportaj

Diğer detaylar

20.08.2018 - 18.17 Haber Kodu : 180820151_

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3- TBMM BAŞKANI YILDIRIM ÇAMLICA CAMİİ VE KULE İNŞAATINI İNCELEDİ

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkan Binali Yıldırım, Çamlıca Camii\'nde incelemelerde bulundu.

Binali Yıldırım, Üsküdar\'da inşaatı devam eden Çamlıca Camii ve Çamlıca Televizyon Kulesi\'nde incelemelerde bulunurken yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıldırım, daha sonra eşi Semiha Yıldırım ile Çengelköy Mezarlığı\'nda aile kabristanını ziyaret etti ve dua ettikten sonra mezarlara su döktü. Yıldırım, 15 Temmuz şehit mezarlarında da dua etti. Yıldırım ardından, bir vatandaşın defin törenine de katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'ın Camii inşaatından inceleme

-Yetkililerden bilgi alması

-Kule inşaatında inceleme yaparak bilgi alması

-Aile kabristanına ziyaret

-Dua etmesi

-Mezarlara su dökmesi

-Defin törenine katılması

20.08.2018 - 22.19 Haber Kodu : 180820164_I

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4- BAKAN SOYLU SARIYER\'DE HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BAYRAMLAŞTI

Haber: Enver ALAS - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde yaşayan huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, Kurban Bayramını kutladı.

Bakan Soylu, bugün İstanbul\'da gerçekleştirdiği bayramlaşma programları kapsamında saat 16.20 sıralarında İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne geldi. Huzurevinin yöneticileri tarafından karşılanan Soylu, burada yaşayan yaşlılarla tek tek bayramlaştı. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Süleyman Soylu\'ya ziyareti sırasında İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından Bakan Soylu huzurevinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Süleyman Soylu\'nun huzurevine gelişi

-Bakan Soylu\'nun huzurevi sakinleriyle bayramlaşması

-Bakan tek tek yaşlıların elini öptü

-Soylu\'nun çıkışı

-Genel ve detaylar

20.08.2018 - 17.47 Haber Kodu : 180820146_