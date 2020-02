DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- METEOROLOJİ\'DEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji, İstanbul\'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"İstanbul\'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi.

2- SARIYER\'DE UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK BASKINI



* Ekmek, çocuk bezi ve futbol topunun içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çayırbaşı Mahallesi\'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda ekmek, çocuk bezi ve futbol topunun içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın talimatıyla Sarıyer\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Ekipleri\'nin de desteğiyle Çayırbaşı Mahallesi\'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği Eros\'un da katıldığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



5 ADRESE ŞAFAK BASKINI

Narkotik ekipleri tarafından daha önce tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Daha önce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan Saide D.\'nin yakınlarına yönelik olduğu iddia edilen operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.



EKMEK İÇİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekiplerin yaptığı operasyonda daha önce yıkım kararı verilen ve Saide D.\'ye ait olduğu iddia edilen evin etrafında yapılan aramalarda ekmek arasına, futbol topunun içine ve çocuk bezinin arasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.



















3- BAKIRKÖY\'DE OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI: 2\'Sİ AĞIR 3 YARALI

- YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki taksiye daha sonra da bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle taksi sürücüsü araçta sıkışırken, otomobilde bulunan Sinan Demircioğlu ağır, aynı araçtaki bir kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bakırköy\'de gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sinan Demircioğlu kullandığı 34 LZ 2911 plakalı otomobili ile Kennedy Caddesi sahil yolunda ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce sağ tarafta müşteri bekleyen 34 TAU 63 plakalı taksiye çarptı. Savrulan otomobil daha sonra da bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan Sinan Demircioğlu ağır şekilde, aynı araçtaki arkadaşı da hafif şekilde yaralandı. Kaldırıma çıkan taksinin sürücüsü de otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken, çevredeki vatandaşlar bir yandan da yaralıların yardımına koştu. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Bu sırada itfaiye ekipleri de taksi sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan taksi sürücüsü ve Demircioğlu\'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

KAZANIN ARDINDAN YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kaza sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası yardıma koşan vatandaşların sesleri duyuluyor. Ayrıca, taksi sürücüsünün araçta sıkıştığı görülüyor. Bazı vatandaşların da yerde bulunan yaralılara müdahalesi göze çarpıyor.

























4- OTOGARLARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA

Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve Alibeyköy Cep Otogarı\'nda dün gündüz saatlerinde başlayan bayram hareketliliği gece boyunca etkisini sürdürdü.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili, bugün mesai bitimiyle başlıyor. İstanbul\'da yaşayan vatandaşlar da Kurban Bayramı tatilini aileleriyle memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek ve bir gün öncesinden seyahat etmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Alibeyköy Cep Otogarı\'nda gündüz saatlerinde başlayan bayram hareketliliği gece boyunca devam etti. Otogarlardaki yoğunluğun bugün ve hafta sonu daha da artması bekleniyor.















5 - ŞİŞLİ\'DE BAYRAM ÖNCESİ HUZUR DENETİMİ HELİKOPTER KAMERASINDA

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL (DHA)

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde \'Şişli Bayram Temizliği\' denetimi gerçekleştirdi. Denetimlere Polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimlerde birçok kişi ve iş yeri hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli noktalarında \'Şişli Bayram Temizliği\' adlı asayiş denetimi yaptı. Denetimlere polis helikopteri ve narkotik köpeği \'Dark\' da destek verdi.

Osmanbey Metro çıkışında şüpheli görülen kişiler üzerinde aramalar yapılıp GBT sorgulamasından geçirildi. Bazı kişilerin çantalarını polis köpeği \'Dark\' da aradı.

Dolapdere Caddesi trafik ışıklarında ise, şüpheli görülen araçlar durdurulup içlerinde aramalar yapıldı. Üst aramaları yapılan sürücüler ve yolcuları GBT taramasından geçirildi. Daha önceden belirlenen mekanlarda da denetim yapıldığı öğrenildi.

DENETİM POLİS HELİKOPTERİ KAMERASINDA

100 polis ile gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde; bine yakın kişi GBT sorgulamasından geçirildi. Yoklama kaçağı 10 kişi, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi emniyete götürüldü. Mekanlara yapılan baskınlarda 4 kişiye kumar oynamaktan işlem yapıldı, bir ruhsatsız silaha el konuldu. Denetimlerde, 200\'e yakın araç sorgulandı.

Denetimlere havadan destek veren polis helikopteri, uygulama noktalarını kameraya kaydetti. Görüntülerde, ekiplerin araçları durdurarak denetimler yapması görülüyor.

























6- VALİ ŞAHİN: İSTANBUL\'DA DA ÇOK CİDDİ BİR AFET PLANLAMASI YAPILMIŞTIR

- SULTANAHMET\'TE MARMARA DEPREMİ ANMA ETKİNLİKLERİ

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

\"Türkiye acil afet planı kapsamında İstanbul\'da da çok ciddi bir afet planlaması yapılmıştır. Bu afet planlamasına uygun bir şekilde herkese görevlendirmeleri yapılmış ve görevlendirilen personel tamamı kendi görevinin ne olduğunu bilmekte\"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ ( DHA)

Marmara Depremi\'nin 19\'uncu yılı dolayısıyla Sultanahmet Meydanı\'nda \"1999 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri\" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD), DASK, Türk Kızılayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi kuruluşları Sultanahmet Meydanı\'nda, \"1999 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri\" gerçekleştirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu\'nun da katıldığı etkinliklerde; zaman tüneli çadırı, afet simülasyon TIR\'ı gezildi. Köpekli arama gösterilerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte depremde mahsur kalan vatandaşların bulunmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar uygulandı. Çocuklar için tırmanma parkuru, Kızılay kan bağışı ve ikram TIR\'ı

da etkinlik alanında yer aldı.

\"İSTANBUL\'DA DA ÇOK CİDDİ BİR AFET PLANLAMASI YAPILMIŞTIR\"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Depremle yaşama ve depreme karşı tedbir alma bilincinin gelişmesi lazım. İstanbul bu anlamda kritik illerimizin başında geliyor. Hem nüfus yoğunluğu itibariyle en büyük ilimiz, hem de depremsellik üretme coğrafyası noktasında da bir fay hattı üzerindeyiz. Türkiye acil afet planı kapsamında İstanbul\'da da çok ciddi bir afet planlaması yapılmıştır. Bu afet planlamasına uygun bir şekilde herkese görevlendirmeleri yapılmış ve görevlendirilen personel tamamı kendi görevinin ne olduğunu bilmekte\" dedi.

İstanbul genelinde 18 milyon metrekare alanın toplanma ve tahliye alanı olarak belirlendiğini ifade ederek sözlerine devam eden Şahin, \"İnşallah yaşamayız ama depremi yaşadığımızda toplanma ve toplanma ve tahliyelerinin nerelerde sağlanacağına dair planlarımız yapıldı. Bunlar vatandaşlarımızı anlatılmaya başlandı. İleriki dönemde daha da net bir şekilde arkadaşlarımız tarafından sahada, mahallelerde, ilçelerde vatandaşlarımıza anlatılacak, işaretlenecek bu yerler. Yine depremde barınma sorununu halletme adına yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 civarında kamu ağırlıklı olmak üzere binalar belirlendi. Bunların toplam kapasitesi 2 buçuk milyona yakın insan. Bunlar ağırlıklı olarak da okullarımız, spor salonlarımız, diğer kamu binaları, yurtlar, çok lazım olursa otellerimiz. Yine çadır kent, konteyner kent olarak da 51\'i Anadolu yakasında, yüzü Avrupa yakasında olmak üzere 151 alan belirlendi. Burada da bir milyon 80 bin civarında insanın konaklama imkanı olacak\" şeklinde konuştu.



------------------------











7- UÇAK TUVALETİNDE SİGARA İÇEN YOLCUYA BİN 717 TL CEZA VERİLDİ

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)

Türk Hava Yolları (THY)\'nın New York-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının tuvaletinde sigara içen yolcuya bin 171 TL ceza kesildi.

THY\'nin New York-İstanbul seferini gerçekleştiren TK12 sefer sayılı yolcu uçağında ABD pasaportlu ve Mısır\'a transit giden M.D. adlı yolcu, tuvalette sigara içti. Durumu fark eden kabin ekipleri, kaptan pilota haber verdi. Atatürk Havalimanı\'na inen uçağa polis ekipleri çağrıldı. Uçağın içine gelen polis ekipleri, sigara içen yolcuyu karakola götürdü. Kabahatlar Kanunu\'na göre, bin 717 TL para cezası verilen yolcu, işleminin ardından Mısır\'a gönderildi.



----------------------











8- İBB VE YEŞİLAY, BAĞIMLILIKLA BİRLİKTE MÜCADELE EDECEK

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği protokol imza töreni düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği protokol imza töreni Sepettiler Kasrında gerçekleştirildi. Törene; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı. Proje kapsamında, Türkiye genelinde bağımlılıklarla mücadele hedefleniyor.

İmza töreni öncesi konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, \"Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Yeşilay Danışma Merkezleri (YEDAM) çalışmalarına başladı. İlçe belediye başkanlığımız döneminde bunun uygulamasını gördük. Büyükşehir\'e geçtikten sonra artık İstanbul genelinde bu çalışmayı başlatmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Öncesinden görüştük, çalışmalar yaptık. Şuanda dört ilçemizde, İstanbul\'da malum üç bölge var. Her bölgede birer tane olabilecek şekilde, bundan sonraki aşamasında ise her ilçede bir tane olacak şekilde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Şuanda Beykoz ilçemizde bu şekilde bir çalışma yaptığımız zamanda gerçekten görüldüğü zaman, yeşile uyumlu, doğayla uyumlu çok güzel bir yer olacak. Arnavutköy ilçemizde, orada inşallah güzel bir yer başlıyor. Eyüp ilçemizde bu şekilde bir çalışma başlıyor. Ve de Büyükçekmece ilçemizde\" diye konuştu.

İmza töreni sonrasında ise, Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'a Yeşilay rozeti takdim etti.



--------------------











9- İSTANBUL İBB\'NİN \'MOBİL KURBAN UYGULAMASI\' HİZMETE GİRDİ

* Uygulama sayesinde İstanbullullar, kurban kesim ve satış alanları başta olmak üzere, kurbanlık hayvanların küpe kontrollerine kadar her türlü bilgiye ulaşabilecek.

Haber: Enver ALAS - Kamera: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), vatandaşların kurban hizmetlerine kolay ulaşımı için \'İBB Kurban Mobil Uygulaması\'nı hayata geçirdi. Mobil marketlerden telefon ve tabletlere indirilecek uygulama sayesinde İstanbullullar, kurban kesim ve satış alanları başta olmak üzere, kurbanlık hayvanların küpe kontrollerine kadar kurban her türlü bilgiye ulaşabilecek.

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren İBB Kurban telefon uygulaması, güncellenmiş haliyle bugünden itibaren İstanbulluların hizmetine girdi. \'Google play ve appstore\'dan telefonlara ve tabletlere indirilebilecek İBB kurban uygulamasıyla, küpe kontrol, kurban ve adak satış yerleri, kurban ve adak kesim yerleri, kurban hakkında haberler ve bilgiler, ihbar hattı gibi içerikler sunuluyor.

İBB\'de görevli veteriner hekim Erhan Önel, uygulamanın detaylarını DHA\'ya anlattı. Kurban alıcılarının hayvanın küpe numarasını uygulamaya girerek hayvanın bilgilerine rahatlıkla ulaşabileceğini aktaran Önel, kurban satış ve kesim alanlarının da haritada bulmalarının kolaylaştığını ifade etti.

İBB\'NİN VETERİNERİ UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİNİ ANLATTI

Uygulamanın yararlarını anlatan Önel şunları söyledi:

\"İBB kurban uygulaması, İstanbullulara kurban hizmetini daha sağlıklı ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirmeleri için hazırlandı. Onaylı kesim ve satış yerleri, uygulamamız üzerinde işaretlenmiştir. Hayvanların kayıtları Tarım ve Orman Bakanlığı sisteminden alınmaktadır. Kulak küpe numaraları üzerinden bu bilgilere ulaşılabilir. Vatandaşlarımız kurban işlerinde de teknolojinin faydalarından yararlanabilecek.\"

\"VATANDAŞLAR GÖRDÜKTEN SONRA RAHAT EDİYOR\"

Alibeyköy\'deki kurban kesim ve satış alanında hayvan satan Cehdi Nogay ise uygulamanın vatandaşlar için büyük avantaj sağladığına dikkat çekti. Nogay, \"Biz her bir müşterimize pazarlık yapmadan önce bu uygulamadan girip hayvanın bilgilerine bakmasını istiyoruz. Orada hayvanın yaşını, cinsini, sağlık durumu görüp rahat ediyorlar\"dedi.

UYGULAMA HAKKINDA

Küpe kontrol hizmetiyle; kurbanlık hayvanlar, küpelerinde bulunan numaralar ile kolaylıkla sorgulanıyor ve hayvanlar hakkında bilgi alınabiliyor. Öte yandan uygulamada bulunan \'ihbar hattı\' ile İBB Beyaz Masa\'ya online olarak şikayet ve ihbar da yapılabiliyor. Kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için başvuru da ihbar hattı üzerinden gerçekleşecek. Ayrıca kurban kesimi eğitimi almak isteyen vatandaşlar uygulama üzerindeki formu doldurup talepte bulunabilecek.



---------------

















10 - ARA GÜLER\'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Can EROK / İSTANBUL,(DHA)

Ünlü gazeteci Ara Güler 90 Yaşına girdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Ara Güler\'e sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

Beyoğlu\'nda bir kafe\'de oturan Ara Güler\'e Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan sürpriz bir doğum günü hazırladı. Ara Güler\'i ziyaret ederek sohbet eden Ahmet Misbah Demircan üstünde Ara Güler\'in fotoğrafının bulunduğu ve daha önceden hazırlattığı pastayla bir sürpriz yaptı. Ara Güler mumlara üfledikten sonra pastayı kesti.

Ara Güler \"Yaşımı söylemem ayıp olur\" diyerek espri yaptıktan sonra \"Yaş 90 oldu. Etrafıma baktım bir makina var elime tutturdular. Ne işe yarıyor dedim fotoğraf çekiyor dediler. Sonra fotoğrafçı oldum. Altmış yıllık fotoğrafçıyım. Fotoğrafçılık güzeldir. Denize bakın maviyi bulun. Ben Recep Tayyip Erdoğan\'ı severim tutarım kendisini. Biz artık yerli olanı bizim olanı istiyoruz. Bizden çıkmış olanı istiyoruz. Belçika, Hollanda yok bilmem ne biz Osmanlıyız biz 1200 yıldır varız. Diğer konuştuğumuz memleketler daha 200 yıllık. Artık bizim olanı istiyoruz.\" diye konuştu.

Ahmet Misbah Demircan \"Ara Güler Beyoğlu\'nun yaşayan efsanesi, Ara Güler\'in varlığından gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Bugün 90\'ıncı yaşını kutladık, iyi ki doğdun iyi ki varsın demek için geldik. Türkiyeyi dünyada anlatan bir böyle bir varlığa sahip olmanın gururunu yaşıyoruz\" diye konuştu.



----------------------













