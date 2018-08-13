DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BAKIRKÖY\'DE AMBULANS KAZA YAPTI: 3 SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)

Bakırköy\'de bir ambulansın kaza yapması sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Caddesi Florya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) \'ne ait ambulans bir ihbara giderken refüjde bulunan direğe çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan ambulans şoförü Mert Nuri Ergün ve sağlık görevlileri Alperen Güven ile Ebru Özgür\'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Devrilen ambulans nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, cadde trafiği tek şeritten sağlandı. Kaza yapan ambulans vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan ambulanstan görüntü

İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

Trafikten görüntü

Direkten görüntü

Kaza yerinden görüntü

ambulansın kaldırılışı

Diğer detaylar

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2- DALGALARA KAPILAN 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KAYBOLDU

Ersan SAN / İstanbul DHA

Arnavutköy\'de gittikleri piknikte denize giren 3 çocuktan dalgalara kapılarak kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu, yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Sultangazi\'de ikamet eden Ramazan Akdağ, kardeşini de ailesiyle alarak, Tayakadın\'daki baldızının evine gitti. Daha sonra 3 aile piknik yapmak için Karaburun Sahili\'ne gitti. Bu sırada öğle vaktinde ailelerin 3 çocuğu yüzmek için denize girdi.

Kısa süre sonra 3 çocuk dalgalara kapıldı. Bağrışmaları duyan Ramazan Akdağ ve çevredekilerin yardımıyla 2 çocuk kurtarılırken, 14 yaşındaki Edanur Erol, akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı dalgıç ekipleri, belirtilen bölgede arama yaptı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kız çocuğu bulunamadı. Çalışmalarına ara veren ekipler, sabah saatlerinde devam edecek.

Bu arada kız çocuğunun ailesinin ve olay yerine gelen yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU KAMERASI

-Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı aramalar

-Denizdeki büyük dalgalar

-Dalgıçların araması

12.08.2018 - 23.14 Haber Kodu : 180812179

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3- FATİH\'TE POLİS, TARTIŞIĞI KİŞİLER TARAFINDAN SİLAHLA YARALANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Fatih\'te bir sivil polis tartıştığı kişiler tarafından silahla yaralandı. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Fatih Silivrikapı Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; G.K isimli sivil polis, Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. G.K isimli sivil polis tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından silahla yaralanırken, çevrede park halinde bulunan bir taksiye kurşun isabet etti.

Zanlılar, siyah bir otomobille olay yerinde hızla uzaklaştı. Yaralanan sivil polis, bir taksiyle İstanbul Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekibi sevk edildi. Polis, Özel Harekat desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alarak delil incelemesi yaptı.

Silah seslerini duyan çevredeki bir vatandaş, \"Biz çay içerken, silah sesleri duyduk. Dışarıya çıktık, baktık park halindeki bir taksiye mermi isabet etmiş. Polis yerde de bir tane boş kovan buldu\" dedi.

Hastaneye kaldırılan G.K\'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kurşun isabet eden taksiden görüntü

-Özel harekat ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Genel ve Detaylar

12.08.2018 - 23.15 Haber Kodu : 180812180

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4 - NİSPETİYE CADDESİ\'NDE YOLDAKİ GÖÇÜK KAPATILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Beşiktaş\'ta dün öğle saatlerinde yolda meydana gelen göçük, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı.

Nispetiye Caddesi üzerinde yolda meydana gelen göçük İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler tarafından bugün sabah saat 06.00\'ya kadar süren çalışmaların ardından kapatıldı. İlk olarak oluşan çukurun tamamı açılarak, İGDAŞ, Türk Telekom, İSKİ ve BEDAŞ\'a bağlı ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından alt yapı hizmetlerine yönelik bir zararın olmadığı belirlenince, ekipler oluşan çukuru kumla kapattı. Ardından da asfaltlama çalışması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin çalışmaları

-Göçüğün olduğu alan

-Ekiplerin kum ile çukuru doldurması

-Asfaltlama çalışması

-Silinir ile asfaltın ezilmesi

-Genel ve detay görüntüler

13.08.2018 - 06.37 Haber Kodu : 180813019

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5- (tekrar) (ÖZEL) KADIN SÜRÜCÜLER \"MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ\" İÇİN TER DÖKTÜ

Haber: Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da trafiğe çıkacak taksi, otobüs ve servis araçlarının sürücülerine zorunlu olacak belge için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen sınav ilk kez kadın şoförlere uygulandı. Kadın sürücülerin araç kullandığı anlar da objektiflere yansıdı. İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (UGETAM) Belgelendirme Şefi Erhan Öztürk, \"Sınava girmek için aranan şartların içerisinde cinsel taciz suçlarının olmadıkları, uyuşturucu kullanmadıklarına dair bir ön başvuru şartımız var. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıl. Bu sürenin sonunda yeinden sınava girmek zorundalar. Belgenin gözetim sürecinde de bu suçlardan dolayı ceza alırlarsa, belgeleri iptal edilecek\" dedi.

İçişleri Bakanlığı\'nın 27 Ekim 2017\'de yayımladığı \"Okul Servis Araçları Yönetmeliği\" ile okul servis şoförlerine 2020 yılına kadar \"Mesleki Yeterlilik Belgesi\" alma zorunluluğu getirildi. Önümüzdeki dönemde otobüs, minibüs, taksi gibi toplu taşıma aracı şoförlerinin bu kapsamda belge edinmesi için çalışmalar başladı. Merkezi Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından \"Mesleki Yeterlilik Belgesi\" vermekle yetkilendirilen ilk kurum olan UGETAM, ilk sınavını, taksi, otobüs ve servis araçlarının kadın sürücülerine uygulandı. Kadın sürücüler, uygulamadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Belgelendirme yetkilileri ise sınava ilişkin detayları paylaştı.

\"İSTANBUL\'DAKİ SÜRÜCÜLER DAHA KALİTELİ OLACAK\"

15 yıldır şoförlük yaptığını söyleyen Şengül Cavlı, \"6 yıldır da Otobüs A.Ş.\'de görev yapıyorum. Görenler ilk önce çok şaşırıyorlar, sonra da memnun oluyorlar. Kadınların daha güvenli, daha güzel kullandıklarını belirtiyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Günde 350-400 kilometre yol yapıyorum\" dedi. 44 yaşındaki Cavlı, \"Mesleki yeterlilik sınavı çok önemli. Bu işi yapmaması gereken insanlar var. Bu vesileyle elenecekler. Sonuçta biz can taşıyoruz. Bu belge sayesinde İstanbul\'daki sürücüler daha kaliteli olacak\" diye konuştu.

KADIN TAKSİCİ: \'KAMERA ŞAKASI MI\' DİYE SORANLAR VAR

56 yaşındaki Zehra Oğuz ise 10 yıldır ticari taksi şoförlüğü yaptığını belirterek, \"Mesleğimizi kötüye kullananların elenebilmesi için bu belge alınmalı\" dedi. Oğuz, kendisine traifkte verilen tepkileri, \"Şaşırıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Alkışlayanlar mı istersiniz, kamera şakası mı diyenler mi istersiniz, \'abla iyi ki varsınız, iyi ki yapıyorsunuz, keşke daha çok olsanız\' diyenler mi...\" sözleriyle özetledi.

Bazı kişilerin kadın olduğu için aracına binmediğini söyleyen Oğuz, \"Aracıma özellikle binenler var. Kadın olduğum için aracıma özellikle binmeyenler var. Üstelik de binmeyenlerden bir kısmı kadın\" ifadelerini kullandı.

\"BİZİM İŞİMİZ İNSANLARIN NEREYE GİDECEĞİNİ SORGULAMAK DEĞİL\"

Yeterlilik belgesinin taksi şoförlerinin standardını yükselteceğini belirten Oğuz, \"İşimi seviyorum ve severek yapıyorum. Taksiye ilk çıktığım zamanki kadar özenli yapıyorum. Gündüz saat 14.00 ile gece saat 02.00 arasında çalışıyorum. Genelde çalışan insanları taşıyoruz. Kadınların çalışabileceği en düzgün saat\" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İnsanlar taksi şoförlerinin sinyal vermemesinden, bir anda önünüze kırmasından, yolcuyu gördüğü zaman anında önünüzde durmasından çok şikayetçiler. Özellikle taksi şoförleri, can taşıdıklarının bilincinde olarak araç kullanmalı. Makaslar atarak gidiyorlar. Bu kadar aceleye gerek yok. 1-2 dakika sonra takılacakları bir kırmızı ışıkta, gittikleri yolu kaybetmiş olacaklar. Yolcular, kadınlar olarak bizim araç kullanmamızdan çok memnunlar.

Bizim daha nazik olduğumuzu düşünüyorlar. Daha yumuşak araç kullanıyoruz ve düzgün davranıyoruz. Erkek şoförlerin yaptığı kavgaları yapmıyoruz. Her şeyden önce yolcu seçmiyoruz. Nereye gideceksin diye sorgulamıyoruz. Bizim işimiz insanların nereye gideceğini sorgulamak değil. Onları alıp istedikleri yere bırakmak.\"

15 yıla yakın süredir servis şoförlüğü yaptığını söyleyen Elmas Katırcıoğlu ise, belge zorunluluğunu olumlu karşıladığını belirterek, \"Çünkü öğrenciler ve personeller için sağlıklı bir eğitim olacak. Sürücüler daha başarılı olacaklar\" dedi.

20 yıldır İETT şoförü olan Şahin Akman da \"Eğitimin katkısı mutlaka olur. Kimse \'ben dört dörtlük şoförüm\' demesin\" diye konuştu.

\"TEORİK VE PERFORMANSA DAYALI SINAVLAR OLACAK\"

UGETAM A.Ş.\'de Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Şefliği\'nde mühendis olarak görev yapan Süleyman Kadakal, \"Teorik ve performansa dayalı sınavlar gerçekleştireceğiz. Adaylara teorik sınavlarda 20\'şer soruluk. iş sağlığı ve güvenliği, kalite, çevre güvenliği, mesleklerine özgü teknik bilgi bilgisini içeren soruları yönelteceğiz. Belirli bir eşiği geçmeleri hâlinde adaylar başarılı olacak ve performansa dayalı sınavlara alacağız\" dedi.

Sınava girişin ön şartlarını anlatan Kadakal, \"Sınava giriş şartları arasında kişilerin ehliyetleri, SRC belgeleri, psikoteknik raporları ve adli sicil kayıtlarının temiz olması gerektiğine bakıyoruz. Ön şartı sağlayan adaylar teorik ve performansa dayalı sınavlara katılıyorlar. Sınavın ilk olarak şehir içi toplu taşıma araçları olan ticari taksi, otobüs ve servis şoförü olan kadın adaylara uygulandı\" diye konuştu.

\"BELGENİN GEÇERLİLİĞİ 5 YIL OLACAK\"

UGETAM A.Ş. Personel Belgelendirme Şefi Erhan Öztürk ise özetle şunları söyledi:

\"İstanbul\'da toplu ulaşımın daha güvenli hale gelmesi amaçlanıyor. UKOME\'nin bununla ilgili bir çalışması var. Milyonlarca insanı taşıyan şoförler bir sınava tabi tutulacak. Sınava girmek için aranan şartların içerisinde cinsel taciz suçlarının olmadıkları, uyuşturucu kullanmadıklarına dair bir ön başvuru şartımız var. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıl. Bu sürenin sonunda yeinden sınava girmek zorundalar. Belgenin gözetim sürecinde de bu suçlardan dolayı ceza alırlarsa, belgeleri iptal edilecek. Alt yapısı tamamlandıktan sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayan hiçbir sürücü İstanbul\'da toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.\"

Görüntü Dökümü:

-Taksi ve otobüslerden görüntü

-Eğitimden görüntü

-Sürüşlerden görüntü

-Sınavdan görüntü

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-Detaylar

