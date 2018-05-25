DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- SARIYER\'DE DENİZE DÜŞEN ASKER BULUNAMADI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri\'nde, bir asker denize düştü. Asker, yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Liman Caddesi üzerindeki sosyal tesislerde meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri\'nde görevli bir asker, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bir süre deniz yüzeyinde çırpınan asker daha sonra gözden kayboldu.

Olaydan kısa bir süre sonra dalgıçlar, deniz içinde arama çalışmalarına başlarken, sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi ekipleri de botlarla, deniz yüzeyinde arama yaptı. Tüm aramalara rağmen ismi henüz belirlenemeyen asker bulunamadı.

Görüntü Dökümü

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-Deniz polisinin boğazda arama çalışmaları

-Polis ekiplerinin askeri alana girişi

-Sahil Güvenliğin arama çalışmaları

-Kıyı Emniyetinin arama çalışmaları

-Genel ve yakın detaylar

24.05.2018 - 22.18 Haber Kodu : 180524211

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2- ŞİŞLİ\'DE İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Şişli\'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dükkan sahibi boynundan yaralandı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi 6 numarada bulunan oto tamir dükkanında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklete gelen kaslı iki kişi, işyerine doğru ateş etmeye başladı. 7 el ateş eden kişiler, olay yerine geldikleri motosiklet ile kaçtı. Açılan ateş sonucu işyerindeki Fahri Ayzıt\'ın boğazına kurşun isabet etti. Yaralı Ayzıt\'ı ağabeyi hemen yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Silah seslerini duyan çevredeki esnaf durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin bir çok yerinde kurşun isabet ettiğini belirlerken cadde üzerinde çok sayıda kovan buldu.

Haber aldıktan sonra olay yerine gelen Ayzıt\'ın eşi Sema Esmanur Ayzıt gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredekiler ağlayan kadını sakinleştirip teselli etmeye çalıştı.

Çevrede esnaflık yapan Yusuf Melden, \"Silah seslerine geldik, çocuk vurulmuş götürmüşler hastaneye. Esnaf çocuktu kavgası, gürültüsü yoktu. Daha önce aralarında bir şeyler geçmiş. Kurşun gırtlağına gelmiş\" diye konuştu.

Polis silahlı saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Oto tamir dükkanında detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Yerdeki boş kovanlardan detay görüntü

-Çevre esnaftan detay görüntü

-İş yerinin isabet eden kurşundan detay görüntü

-Polis ekiplerinin şerit çekmesi

-Vurulanın eşinin ağlaması

-Genel ve yakın detaylar



24.05.2018 - 19.06 Haber Kodu : 180524187

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3- BEYLİKDÜZÜ\'NDE ARAÇ YANGINI

İSTANBUL DHA

Beylikdüzü D-100 Karayolu\'nda seyir halindeki araç motor kısmından tutuşarak alev alev yandı.

Beylikdüzü D - 100 Karayolu yan yol, Hadımköy Metrobüs Durağı yakınlarında dün saat 18.00 sıralarında, seyir halinde olan panelvan tipi bir araçta yangın çıktı. Edirne istikametine doğru seyir halinde olan aracın motor kısmı bir anda tutuşarak alev aldı. Alevlerin çıktığını gören sürücü, durdurduğu aracı terk ederek yangını söndürmeye çalıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan araç

-İtfaiye ekiplerinin söndürmesi

24.05.2018 - 19.57 Haber Kodu : 180524201



