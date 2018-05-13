DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DANIŞTAY\'IN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ YEMEĞİNE KATILDI

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay\'ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle Tarabya Köşkü\'nde verilen akşam yemeğine katıldı. Yemeğe Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cezayir Danıştay Başkanı Soumia, Bosna Hersek Yüksek Mahkemesi Başkanı Ranko Debevec Abdelssadok, İtalya Danıştay Üyesi Gabrielle Carlotti, İspanya YüksekMahkemesi Üyesi Rafael Toledano Cantero, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Daire Başkanı Hikmet Mirzayev, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yemekten fotoğraflar

12.05.2018 - 22.51 Haber Kodu : 180512239

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ DİNLEDİ

Haber: Hakime TORUN / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UBER\'e karşı olan Sarıyerli bir grup taksi şoförünün sorunlarını dinledi. Erdoğan\'ın makam aracı

Tarabya Köşkü\'ne gittiği sırada bir grup taksi şoförü el salladı. Taksi şoförlerini gören Erdoğan aracını durdurarak yanına gelen sürücülerin dertlerini dinledi. Sürücüler UBER\'e karşı olduklarını dile getirirken bir sürücü de \"Reisim huzurumuz kalmadı, bildiğiniz gibi değil\" diyerek tepkisini dile getirdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Taksi şoförlerinin makam aracı önünde konuşmaları

-Erdoğan\'ın bir şoförün elini tutması

-Detaylar

13.05.2018 - 00.49 Haber Kodu : 180513004

13.05.2018 - 01.10 Haber Kodu : 180513006

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3- SOLOTÜRK GENÇ KARTALLAR İÇİN UÇTU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımı SOLOTÜRK, İstanbul semalarında nefes kesen bir gösteri sundu.

Hava Harp Okulu Genç Kartallar Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleşen SOLOTÜRK 2018 akrobasi gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi. Gösteriyi çok beğendiğini söyleyen vatandaşlar, gurur duyduklarını da ifade etti. F-16 savaş uçağıyla gösteri yapan SOLOTÜRK, tabanındaki altın renginde ay yıldız ile vatandaşları selamladı.

Görüntü Dökümü:

-Gösteriden görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Detaylar

12.05.2018 - 20.32 Haber Kodu : 180512215

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4- OKÇULUK TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

- Bakan Bak, Vali Şahin, Belediye Başkanı Uysal\'ın eşi de ok attı

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA -Alişan KOYUNCU / İSTANBUL (DHA)

\"2017-2018 Bayan Kuran Kursu Talebeleri Okçuluk Turnuvası Ödül Töreni\", Okçular Vakfı\'nın Okmeydanı\'ndaki merkezinde gerçekleşti.

Okçular Vakfı Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız\'ın eşi Seyhan Yıldız\'ın ev sahipliğinde \"Oku Gönlüne Doku\" sloganıyla gerçekleşen \"2017-2018 Bayan Kuran Kursu Talebeleri Okçuluk Turnuvası Ödül Töreni\"ne; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın eşi Tülay Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in eşi Şeyma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın eşi Hatice Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan\'ın eşi Ferda Demircan, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç\'ın eşi Sümeyye Kılıç ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü katıldı.

\"ÇOCUKLARIMIZ ADINA ÜMİTLERİMİZİ KAYBETMİŞTİK\"

Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Şeyma Döğücü, \"Gençlerimiz ve bizler, bu ülkede bir zamanlar çocuklarımız adına ümitlerimizi kaybetmiştik. Nasıl eğitim alacağımızı bilmiyorduk. Başka kapılarda eğitim alanlarını arıyorduk. Ama bugün hem eğitim alıyoruz hem spor yapıyoruz hem inancımızı yaşıyoruz hem de \'bu millete nasıl daha fazla faydalı olabilirim\'in fırsatlarını, imkanlarını yaşıyoruz. Bu gerçeği gözden kaçıramayız\" dedi.

\"ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR 40 GÜN KALDI\"

24 Haziran seçimlerine de değinen Döğücü, \"Bizler hayal bile edemediğimiz bu ortamları, liderimiz ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde onurla, yan yana durarak, omuz omuza durarak, onun açtığı yolda biz de ilerleyerek devam ettiriyoruz ve buna ne yapacağız? Devam edeceğiz inşallah. Allah yolumuzu açık eylesin. Önümüzde çok önemli bir 40 gün kaldı. Bu 40 günün sonunda inşallah biz Türkiye\'nin çok daha güzel ufuklara çok daha hızla koşacağı günleri görmenin anahtarını seçim sandıklarında işte sizler ve bizler açacağız. Bu yolu kendimiz, çocuklarımız, Türkiye, ümmet için açacağız. Yolumuz açık, gönlümüz ferah\" diye konuştu.

Daha sonra ödül töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından etkinliğe katılan kadınlar ok atışı gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ödül töreninden detaylar

-Eşlerin ok atışı yaptığı anlar

-Kursiyerlerin ok atışları

-Şeyma Döğücü\'nün konuşması

-Detaylar

12.05.2018 - 17.28 Haber Kodu : 180512186



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