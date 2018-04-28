DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- SERVİS MİNİBÜSÜ EMNİYET ŞERİNİDE BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sultanbeyli\'de TEM otoyolunda servis minibüsünün yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Mecidiye Kavşağı mevkii İstanbul istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda ilerleyen Hamit Çakmak yönetimdeki 34 GEZ 65 plakalı servis aracı, emniyet şeridinde dörtlüleri açık şekilde bekleyen 35 EVS 48 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Zafer Aktaş ile otomobilde bulunan Ömer ve Emrah Aktaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Zafer Aktaş\'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Ömer ve Emrah Aktaş\'a ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazada ölen Aktaş\'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı çalışmaların ardından otoyoldaki MOBESE kameraları incelemeye alındı.

Öte yandan, servis aracının sürücüsü Hamit Çakmak\'ın ifadesinin alınması için karakola götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Otomobilden detaylar

-Servis aracından detaylar

-Emniyet şeride yatan ceset

-Tem otoyolunda detay

-Genel ve detaylar

28.04.2018 - 06.40 Haber Kodu : 180428005

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2- OTOMOBİL KÖPRÜDEN UÇTU: 2 YARALI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Üsküdar Altunizade\'de başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil 6 metrelik köprüden uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi\'nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Ümraniye istikametine giden 34 AAP 508 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Doğan, Altunizade Kavşağı\'nda ilerlerken iddiaya göre, orta şeritte hızlı bir şekilde ilerleyen siyah renkli lüks cip Doğan\'ın ilerlediği kavşağa girmek istedi. Bu sırada Doğan\'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil çarpmanın ardından yaklaşık 6 metreden aşağı düştü. Kazada otomobilde bulunan sürücünün annesi Fatma Nilüfer Doğan ağır yaralanırken, kız kardeşi İrem Doğan ise hafif şekilde yaralandı. Otomobilin içerisinden kendi imkanıyla çıkan sürücü Yusuf Doğan ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Yusuf Doğan, ifadesinin alınması için Kısıklı Polis Merkezi\'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri kaza yerinde araştırma yaparken polis ekipleri, cep telefonlarıyla video çekmeye çalışanları ve araçlarını yol kenarına park ederek kazayı izleyenleri zaman zaman uyardı. Üsküdar yönünde bir süre yoğun trafik oluşurken aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı anlatan Yusuf Doğan, \"Sol şeritten Ümraniye istikametine ilerlerken orta şeritteki otomobil viraja girmek isterken en sola doğru kırdı. Orta şeritteki otomobil de hızlı ben de 100 km hızla gidiyorum. Ben ona vurmamak için otomobilimi sola kırdım. Tabi kontrolümü kaybettim. Bariyerleri yıktı, aşağı uçtuk. Otomobilin içerisinde annem, kız kardeşim ve ben 3 kişiydik. Allaha şükür ben iyiyim, kız kardeşimin durumu iyi ama annem arka koltuktaydı inşallah oda iyi. Önümdeki araç siyah cip olduğunu hatırlıyorum plaka ve marka bilgisi yok\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin içerisinde çıkarılan yaralılar

-Otomobilden detaylar

-Bariyerden detay

-Kazayı izleyen vatandaşlar

-İtfaiye ve Sağlık ekipleri

-Trafik polisi vatandaşları uyarması

-Yusuf Doğan ile röp.

-Genel ve detaylar



28.04.2018 - 01.57 Haber Kodu : 180428002

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3- ATAŞEHİR\'DE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de hastaneden çıkan bir doktora kimliği belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir özel bir hastanenin ortağı olan 43 yaşındaki çocuk doktor Rüstem Üçel, evine gitmek üzere hastaneden çıkarak aracının yanına gitti. Hastanenin açık otoparkında bulunan aracına binmek üzere olan Üçel\'e henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Üçel\'in açılan ateş sonucunda bacağından ve karnından yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi hastanede yapılan Rüstem Üçel, olay yerine gelen ambulansla İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

- Çapa Tıp Fakültesi\'nde görüntüler

- Üçel\'in hastaneye getirilmesi

- Görgü tanıklarıyla röportaj

- Üçel\'in fotoğrafı

- Detaylar



27.04.2018 - 19.43 - Haber Kodu : 180427197

27.04.2018 - 19.47 - Haber Kodu : 180427199

27.04.2018 - 19.58 - Haber Kodu : 180427202

27.04.2018 - 20.45 - Haber Kodu : 180427204

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4- AZERBAYCAN\'DA YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ TÜRKİYE\'YE İADE EDİLDİ

*İstanbul polisine teslim edilen Mustafa Ceyhan tutuklandı

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Azerbaycan\'a sahte kimlikle girmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Atatürk Havalimanı\'nda İstanbul polisine teslim edildi.

Geçen yıl Nisan ayında Gürcistan\'ın Batum şehrinden Azerbaycan\'a sahte kimlikle girmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Mustafa Ceyhan, Azerbaycan polisi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarında, Ceyhan\'ın Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi ve Aksaray Sulh Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ/PDY silah terör örgütüne üye olmak suçundan iki ayrı kaydı bulunduğunu tespit etti.

AZERBAYCAN POLİSLERİ TÜRKİYE\'YE GETİRDİ

İnterpol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru sonucunda Türkiye\'ye iadesi kabul edilen Ceyhan, bugün Azerbaycan polisi tarafından Atatürk Havalimanı\'na getirilerek teslim edildi. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan Ceyhan adliyeye sevk edildi. SEGBİS aracılığıyla Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan ifadesinin ardından, FETÖ şüphelisi Mustafa Ceyhan tutuklandı.



Görüntü Dökümü:

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- Ceyhan\'ın fotoğrafı

27.04.2018 - 22.52 Haber Kodu : 180427209

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5- KAĞITHANE\'DE HELİKOPTER DESTEKLİ NARKOTİK DENETİMİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Kağıthane\'de 350 polisin katılımıyla narkotik denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında Kağıthane Nurtepe Mahallesi\'nde helikopter destekli narkotik denetimi yapıldı. Denetime, asayiş ve özel harekat polisleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, üstleri arandı, durdurulan araçlarda arama yapıldı. Şüpheli görülen yaklaşık 400 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 140 araçta da arama yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kafelerde arama ve kimlik kontrol

- Özel harekat polislerinin önlem alması

- Helikopterden detay

- Araçların aranması

- Kimlik kontrol

- Genel ve detay görüntüler

27.04.2018 - 23.25 Haber Kodu : 180427211

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6- JANDARMADAN EYÜPSULTAN\'DA ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Eyüpsultan\'da çok sayıda jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen denetimde yol kontrol noktaları, metruk binalar ve umuma açık yerlerde narkotik köpekleri eşliğinde arama yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol noktalarında ve mahalle aralarında uyuşturucu satıcılarının yakalanması için metruk binalar ile umuma açık yerlerde arama yaptı. Şüpheli görülen kişilerin üstlerini arayan jandarma yeni barkod okuyucularla kimlik kontrolü yaptı. Uygulamaya asayiş timleri, jandarma komando birlikleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Trafik ve asayiş ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde ise araçlar durdurularak didik didik arandı. Çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişilere adli işlem yapıldı ve ele geçen narkotik maddelere el konuldu.

Görüntü Dökümü:

-JANDARMA KAMERASI

-Jandarma ekiplerinin çıkışı

-Durdurulan otobüs

-Kimlik kontrolü

-Arama yapılması

-Detaylar

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7- \"2019 TÜRKİYE-RUSYA KARŞILIKLI KÜLTÜR VE TURİZM YILI\" ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky\'nin katılımıyla \"2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı 2. Ortak Çalışma Grubu Toplantısı\" yapıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Kurtulmuş, \"2019 Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı 2. Çalışma Grubu toplantısını nihayetlendirdik. Çok verimli görüşmeler oldu, konular detaylı olarak ele alındı. Kültür alanında birçok temel konuyu kapsayan müzakerelerimiz oldu. Müzeler, tiyatrolar, operalar konusunda, Türk film endüstrisiyle Rus film endüstrisi arasında ortak projelerin geliştirilmesi konusunda oldukça verimli görüşmelerimiz oldu. 2019 karşılıklı kültür yılından umutluyuz\" dedi.

\"2019 YILINI DA ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ\"

Kurtulmuş, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda ikili ilişkilerin verimli ve faydalı bir şekilde sürdüğünü belirterek, \"Siyasi bakımdan, enerji alanında, ekonominin diğer alanlarında birçok alanda yakın iş birliği çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çerçevede kültür alanında da iki ülke arasındaki ortak projeler, yakın çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. 2019 yılını da önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hem Türk kültürünün Rusya\'da daha iyi tanıtılması hem de Rus kültürünün Türkiye\'de daha iyi tanıtılması için çok sayıda etkinliği icra edeceğiz. Önümüzdeki yıl boyuna ilki Bolşoy Tiyatrosu\'nda yapılacak olan büyük bir etkinlikle başlayacak, Rusya\'nın farklı şehirlerini kapsayan 50\'nin üzerinde farklı kültürel etkinliklerle önümüzdeki yılı çok verimli bir şekilde geçireceğiz. Bu yıl Ekim ayında da St. Petersburg\'daki kültür festivalinde yapılacak etkinliklere son şeklini vereceğiz. Bugün konuştuğumuz konuların mutabakata varılan taraflarını karşılıklı olarak protokoller imzalayarak yeni dönemde Türkiye ve Rusya arasında kültür alanında da çok yoğun iş birliğinin gerçekleşmesi için bunun hukuki zeminini de hazırlamış bulunacağız. Bundan sonra bu ilişkilerin daha da kalıcı hale gelmesi için her iki ülkenin iradesi, azmi ortadadır. Türkiye ve Rusya arasında kültür alanında yakınlaşmanın her iki ülkenin siyasi konumlar bakımından da birbirine daha yakın bir noktaya gelmeleri için katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur\" diye konuştu.

\"BİZ BU İŞBİRLİĞİNDEN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUZ\"

Kurtulmuş\'un ardından konuşan Vladimir Medinsky, kültür, sinema şirketleri ve dergilerin temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, \"Önümüzdeki sonbaharda St. Petersburg Kültür Forumu\'nda tekrar bir araya geleceğiz. \'2019 Türkiye- Rusya Karşılıklı Kültür Turizm\' yılının nihai programını orada imzalayacağız. Bunun içinde pek çok etkinlik olacak. Tam sayısı henüz belirlenmedi ama en önemlisi bir kerelik bir etkinlik olmayacak bunlar. İlişkilerimiz sürekli olarak sürecek. Kuruluşlarımız, enstitülerimiz, müzelerimiz, festival düzenleyicilerimiz ve sinema kuruluşlarımız arasında ki bu çalışma devamlılık arz etsin. Biz bu işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz\" diye konuştu. Toplantının sonunda günün anısına konuk bakan Vladimir Medinsky\'e Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş plaket takdim etti.

Görüntü Dökümü:

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- Numan Kurtulmuş\'un konuşması

- Vladimir Medinsky\'in konuşması

- Plaket töreni

- Genel ve detaylar

27.04.2018 - 18.43 Haber Kodu : 180427188

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