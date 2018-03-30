DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İSTANBUL BOĞAZI\'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Boğazı ve çevresinde sabaha karşı sis etkili oluyor. Gece boyunca etkisini sürdüren sis sabaha karşıda İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sisin içinde görünmez hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden görüntü

-Boğazdaki sisten görüntü

-Köprü üzerindeki araçların görüntüsü

-Genel ve detaylar

30.03.2018 - 08.00Haber Kodu : 180330013

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2- BEYOĞLU\'NDA SİLAHLI ÇATIŞMA

* İki grup çatıştı, sokakta bulunan bir çok araca kurşun isabet etti

* Olay yerine çok sayıda polis sevkedildi, yollar trafiğe kapatıldı.



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Sokakta bulunan bir çok araç isabet alırken, polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.



Beyoğlu\'da dün saat 22:00 sıralarında arka arkaya silah sesleri duyuldu. Kaptan Paşa Mahallesi, Yay Sokak\'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında çatışma çıktı. Olaya karıştığı ileri sürülen ve yaralanan B.D. adlı kişi arkadaşlarının yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.



ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat Timleri\'nin de çevre güvenliği aldığı bölgede sokağın her yerinde mermi kovanları bulundu. Çatışma alanının geniş olmasından dolayı polis ekipleri, Yay Sokak ve Yay Geçidi Sokağı\'nı araç ve yaya trafiğine kapattı. İki sokakta da çok sayıda boş kovan bulundu.



ARAÇLAR İSABET ALDI

Çatışma anında sokakta bulunan bir çok araç isabet aldı. Otomobilin bagaj bölümünden isabet alan Adem Karalı yaşadıklarını anlattı. Karalı, olay yerinde silahlı 4-5 kişinin olduğunu belirterek, \"Bir anda oldu olay. Tam kardeşimi indiriyordum sokağın başında. Arabadan iner inmez çatışma başladı. Arabanın sağında solunda 5-6 kişi vardı, silahlı. Yüzlerini göremedim. 3 tanesi bu tarafa kaçtı. Bizde tam ortada kalınca gaza bastım kaçtım. Araç arkadan isabet aldı. Mermi tam biraderle benim aramadaki koltukta kaldı. Yaralı falan görmedim\" dedi.



HAVAİ FİŞEK ATIYORLAR ZANNETTİLER

Mahalle sakinleri arka arkaya duyulan silah seslerini önce havai fişek sesine benzettiler. Dışarı çıktıklarındaysa büyük bir çatışmanın yaşandığını gördüler. Çatışmanın etkisiyle gözleri dolan bir sokak sakini olayın anlatırken göz yaşlarına hakim olamayarak, \"Yatıyordum birden bire pat pat diye sesler geldi. Havai fişek atıyorlar zannettim. Bu kadar olmaz ki ya. İnsanlık diye bir şey kalmadı\" dedi.



OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çatışmanın ardından harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları anlaşılan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çatışmada yaralanan B.D.\'nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ve Özel Harekat ekipleri

-Vatandaşların ekiplerini çalışmasını izlemesi

-Ropörtaj

-Araçlardaki kurşun delikleri

-Yerdeki boş kovanlar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

30.03.2018 - 00.25 Haber Kodu : 180330002

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3 -KOSOVA\'DA YAKALANAN 6 FETÖ ŞÜPHELİSİ İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NDE

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Milli İstihbarat Teşkilatı\'in (MİT) yetkililerinin Kosova\'da gözaltına alarak özel bir uçakla Türkiye\'ye getirdiği 6 FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürülen

şüpheliler Kahraman Demirez, Yusuf Karabina, Cihan Özkan, Osman Karakaya, Hasan Hüseyin Günakan ve Mustafa Erdem\'in sorgulanmalarına başlanıldığı öğrenildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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4- HASTANE PENCERESİNDEN ATLAYAN MAHKUM BÖYLE KAÇTI

- Beyoğlu\'nda birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayan mahkum kaçarak kayıplara karıştı.

- Mahkumun pencereden atlama ve kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda hastaneye tedavi için getirilen mahkum birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayarak kaçtı.

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki olay öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Mücahit Coşar tedavisi için hastaneye getirildi. Bir askerle kolları kelepçeli olan Mücahit Coşar birinci kattaki doktor odasına alındı. Tedavi için kelepçesi çıkarılan Coşar pencereden atlayarak kaçmaya başladı. Jandarma ve çevredekiler kaçan mahkumun peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Coşar hastanenin penceresinden atlaması ve kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Mücahit Coşar\'ın kaçarken ayağının kayarak düşmesi de görüntülerde yeralıyor. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve jandarma çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Uyuşturucu suçundan cezaevinden bulunduğu öğrenildi. Kaçan mahkumu arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Pencereden atlaması (ek)

-Mahkumun kaçarken düşmesi

-Mahkumun yerden kalkıp kaçmaya devam etmesi

-Kaçan mahkumu yakalamak için peşinden koşan vatandaş

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Mahkumun kaçtığı hastane

-Atladığı birinci kattaki açık cam (kadının baktığı)

-Vatandaşlar ile röportajlar

-Olayı haber alıp gelen Jandarma komutanı

-Çevrede arama çalışması yapan askerler

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

29.03.2018 - 17.26 Haber Kodu : 180329158

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5- FATİH\'TE HELİKOPTER DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMLERİ

-Lüks araçta uyuşturucu madde ve beyzbol sopası çıktı

Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te helikopter destekli yapılan asayiş denetimlerinde, lüks araçta uyuşturucu madde ve bir adet beyzbol sopası ele geçirildi. Aynı araçta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Derviş Ali Mahallesi\'nde helikopter destekli genel asayiş denetimleri yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında ekipler, sokak başlarını tutarak şüpheli görülen araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Ekipler, durdurdukları lük bir araç içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ve beyzbol sopası ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi de gözaltına aldı.

Polis ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin çalışması

-Lüks araçta yapılan incelemeler

-Ele geçirilen uyuşturucu madde ve beyzbol sopası

-Genel ve Detaylar



29.03.2018 - 19.13 Haber Kodu : 180329188

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6- CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL : EKMELEDDİN İHSANOĞLU GİBİ BİR ADAYIMIZ OLMAYACAK

Haber - Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP\'nin adayının hangi özelliklere sahip olacağıyla ilgili olarak \"Bizim adayımız partiden hiç fire vermediği gibi ilk turda beklenenin çok üzerinde bir başarı sağlayarak, esas başarısı da seçime katılım oranını Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çıkaracak bir adayımız olmalıdır\" dedi.

CHP\' Grup Başkanvekili Özel, partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen \'CHP\'nin Dünü, Bugünü, Yarını\' konulu panelde konuştu. 16 Nisan referandumundan bahseden Özel, \"16 Nisan\'da referandumda mühürsüz oylarla bir anayasa değişikliği kıl payı oylarla gerçekleştirildi\" dedi.

Özgür Özel, \"Önümüzde yapılacak seçimler bir genel seçim değil. O seçimler referandumun ikinci raundudur. İkmale kalmış, bütünlemeye kalmış \'tek adamlık hevesi\'nin bir kez daha sorulacağıdır. \'Son çıkış\' dediğimiz köprüden mucize eseri hep beraber yarattığımız, önümüzde duran son bir çıkışın daha olduğunu görüp ona göre davranmak durumundayız. Partilerin kendi tabanlarını ikna edecek, motive edecek, kendi tabanlarının hiç itiraz etmeyeceği adaylarıyla girmeleri gerektiğine inanıyoruz\" diye konuştu.

\"İLK SEÇİMLERDE BUNUN BİR REFERANDUM HAVASINDA OLMASI GEREKTİĞİ, SON DERECE AÇIKTIR\"

Seçimlere yönelik seçmen katılımı oranları üzerine konuşan Özel, \"Bütün diktatörler seçimlerde katılım oranlarının düşüklüğünden beslenir. O anlı şanlı diktatörler, yüzde 30, yüzde 40-41 katılım oranlarıyla seçime gidiyorlar, yüzde 80\'lerle seçiliyorlar. O yüzden sandığa küsmemek, sandığa küsülecek atmosferi yaratmamak, umutsuzluğu körüklememek, bir umutsuzluk varsa ortadan kaldırmak için mücadele etmek yapılabilecek en önemli katkıdır. Yapılacak ilk seçimlerde bunun bir referandum havasında olması gerektiği, son derece açıktır\" şeklinde konuştu.

\"TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİNE İNANAN HERKESLE BİRLİKTE OLMAMIZ LAZIM\"

CHP Grup Başkanvekili Özel, \"Gökkuşağı, bütün renklerin yan yana durduğu, birbirinin içine ve işine karışmadığı ama bir disiplin ve ahenk içinde birlikte durabildikleri manzara... Önümüzdeki seçimi bir referanduma dönüştürmenin formülü budur. Demokrasiyi savunan, barışı savunan bir gökkuşağı inşasına ihtiyaç var. Bizim için iyi haber şu, bir ittifak tabanda var. Tavanda olup olmayacağına bakacağız. Ama kategori olarak hiçbir şeyi reddetmiyoruz. Bizim önümüze dayatılan riskleri, yapılan sistem mühendisliğini kurulan tuzakları ve oradan kimlerin nasıl nemalanmak istediğini biliyoruz. O yüzden böyle birbirinin işine ve içine karışmayan, yan yana durabilen, aynı hedefe yönelmiş, barış, kardeşlik, demokrasi... Savaş meydanlarında kurulmuş parti diyoruz. Yaptığı iş saraydaki yetkileri halka vermesi ve onun tecelligahı olarak da bir büyük Millet Meclisi olmuş. Şimdi o meclisteki yetkilerin saraya devri tartışması var. Buna karşı çıkan herkesle, Türkiye\'nin geleceğine inanan herkesle birlikte olmamız lazım\" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI TARİF ETTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP\'nin adayının kim ve hangi özellikleri olacağıyla ilgili konuşması sırasında bir izleyicinin, \"Bir Ekmeleddin İhsanoğlu olayı yaşanacak mı?\" şeklindeki sorusu üzerine Özgür Özel, şunları söyledi:

\"Ekmeleddin İhsanoğlu olayı özel bir konjonktürde yaşanmış, Milliyetçi Hareket Partisi\'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis ve o günün şartları... Doğru olsa sonuç bu olmazdı. Demek ki Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak. Bizim adayımız partiden hiç fire vermediği gibi ilk turda beklenenin çok üzerinde bir başarı sağlayarak, esas başarısı da seçime katılım oranını Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çıkaracak bir adayımız olmalıdır. Bu iş sadece adayla da bitmez. Seçim güvenliği son derece önemlidir.\"

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi\'nde düzenlenen panele Özgür Özel\'in yanı sıra eski CHP Genel Başkanı ve gazeteci yazar Altan Öymen, Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre de konuşmacı olarak katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Panele katılanlar

-Özgür Özel ve Altan Öymen yan yana

-Panelin açılışı

-Özgür Özel\'in konuşması

-Genel ve detaylar

29.03.2018 - 18.47 Haber Kodu : 180329183