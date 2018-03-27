DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - ESENYURT\'TA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ilçede, uyuşturucu ticareti yaptığı iidda edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 05.00 sıralarında Esenyurt\'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi.

NARKOTİK POLİSLERİ ÇEVREDE BULUNAN METRUK BİNALARDA ARAMA YAPTI

Operasyon kapsamında Esenyurt\'da Fatih Mahallesi 853 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın ikinci katına operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken narkotik polisleri ise çevredeki metruk binalarda, uyuşturucu madde saklanmış olabileceği ihtimali üzerine detaylı inceleme yaptı. Yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyon yapılan bina

-Özel Harekât Timleri

-Narkotik Polisleri

-Çevrede güvenlik önemi alınması

-Metruk binalarda arama yapılması

-Helikopterden görüntü

-Genel ve detaylar

27.03.2018 - 06.25 Haber Kodu : 180327005

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2- BEYOĞLU\'NDA BİR GARİP OLAY…

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda kendisini eve kilitleyerek pencereye çıkan kişi, polis ekiplerini harekete geçirdi. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından kendisini eve kilitleyen vatandaş ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Olay, Beyoğlu Yeniçarşı caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3 üncü katında meydana geldi.

Bir kişinin kendisini pencereden sarkıttığını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cama çıkan kişiyi indirmek için daireye girmeye çalıştı ancak dairenin kapısı içeriden kilitli olduğu için polisler daireye giremedi. Ekipler, daha sonra apartmanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise, penceredeki kişinin atlama ihtimalini düşünerek yere hava yastığı kurdu. İtfaiye ekipleri, hava yastığını tam olarak pencere hizasına sabitlemek için caddede bulunan bir ağacı ise elektrikli testere ile kesmeye çalıştı. Ağacı kesmeyi başaramayan itfaiye ekipleri daha sonra ağacı polislerin de yardımıyla el yordamıyla kökünden söktü.

VATANDAŞLAR MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ

Çevrede toplanan vatandaşlar ise olayı meraklı gözlerle izledi; bazılarının ise cep telefonlarıyla canlı yayın yaptığı görüldü.



UZUN SÜREN İKNA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA APARTMANDAN ÇIKARTILDI

İtfaiye aracındaki merdivene binen polis, elinde bir demir parçası bulunduran penceredeki kişiyi, aşağı indirmek için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonunda kendisini eve kilitleyen kişi, ikna edilerek polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki itfaiye ve polis ekipleri

-İtfaiyenin hava yatağını kurması

-İtfaiyenin ağacı kesilmeye çalışılması ve sökülmesi

-İtfaiye sepeti ile penceredeki kişiye yaklaşılması

-İkna çalışmaları

-Çevredeki vatandaşlar

-Vatandaşların canlı yayın yapması

-Penceredeki vatandaşın indirilmesi

-Vatandaşın polis eşliğinde hastaneye götürülmesi

-Genel ve detaylar

26.03.2018 - 19.04 Haber Kodu : 180326170

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3- KUZEY IRAK UÇUŞLARI BAŞLADI

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

Irak Merkezi Yönetiminin 29 Eylül 2017 tarihinde durdurduğu havayolu uçuşları bugün Erbil seferi ile başladı.

Irak Merkezi Yönetiminin 29 Eylül 2017 tarihinde aldığı karar doğrultusunda; Erbil ve Süleymaniye\'ye yabancı havayolu şirketlerinin uçuşları durdurulmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından havayolu şirketlerinin uçak seferlerine yeniden başlaması kararı alındı. Eylül ayından beri askıya alınan İstanbul-Erbil seferi THY\'nin saat 23.55\'te yaptığı uçuşla başladı. Uçuşta 151 bilet satıldığı öğrenildi.

İstanbul\'a 3 veya 4 ayda bir kez ailesi ile birlikte gezmeye geldiğini belirten Halil İbrahim şunları söyledi; \"Hakikaten çok iyi oldu.Kaç aydır eziyet çekiyoruz. Seferlerin başlaması herkes için faydalı iş ve seyahat için çok iyi oldu\"

Eşi ile birlikte İstanbul\'a seyahate gelen Bahar Ali ise, \"Seferlerin başlaması çok iyi oldu. Uçuşların kesilmemesi tarafındayız. Komşu ülkelerle halkın zarar görmesini istemeyiz. Çok mutluyuz söylenecek bir şey yok. Sık sık İstanbul\'a gezmeye geliyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yolcuların Check-in yapma görüntüsü

-Boarddan Erbil yazısı görüntüsü

-Salonda bekleyen yolculardan görüntü

-Halil İbrahim röp

-Bahar Ali röp

-Yolcuların boarding işlemi görüntüsü

-genel ve detay görüntü

27.03.2018 - 00.41 Haber Kodu : 180327003

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4- KARTAL\'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI



Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kartal\'da iki grup arasında iddiaya göre laf atma yüzünden yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki kişinin yaralandığı olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Olay Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Sahil Yolu\'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi ile sahil yolunda yürüyen ikisi kadın dört kişinin olduğu grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadınların bulunduğu gruptan bir kişi silah çekti ve ateş etmeye başladı.



İKİ KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan biri özel araçla hastaneye kaldırılırken diğeri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



KAVGAYA KARIŞAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre boş kovan aradı. olay yerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polislerin araştırma yapması

-Ambulansın içindeki yaralı

-Ambulansın gidişi

-Gözaltına alınan şüpheli

-Genel ve detay görüntüler

27.03.2018 - 01.58 Haber Kodu : 180327004



