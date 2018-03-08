DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BEYOĞLU\'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Beyoğlu\'nda daha önceden belirlenen adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Beyoğlu\'nda daha önce belirlenen adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri operasyon kapsamında Beyoğlu, İstiklal Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan daireye özel harekat polisleri ile birlikte baskın yaptı. Operasyonda daha önceden belirlenen 3 adrese koç başı yardımıyla giren polis ekipleri evlerde bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerdeki aramalarında hassas terazi, bir miktar uyuşturucu ve yaklaşık 20 bin lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca polis ekipleri, operasyon yapılan adreslerin çevresinde bulunan bahçeleri de didik didik aradığı görüldü. Bu sırada da özel harekat polisleri de çevrede önlem aldı. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan adresler

- Özel harekat polislerinin içeri girmesi ve önlemi

- Polislerin arama yapması

- Polislerin uyuşturucu madde bulması

- Genel ve detaylar

08.03.2018 - 02.35 Haber Kodu : 180308007



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2- ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İŞLETMECİLERİNDEN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA EYLEM

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER,Ozan URAL, Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ile Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup özel halk otobüsü işletmecisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında basın açıklaması yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden aylık 28 bin lira taşıma bedeli aldıklarını ancak maliyetlerinin 55 bin lira olduğunu belirten işletmeciler Cuma günü kontak kapatacaklarını açıkladı.

\"HİÇBİR İŞLETMECİ ARKADAŞIM ŞOFÖR MAAŞINI ÖDEYEMİYOR\"

Özel Halk Otobüsü sahibi işletmecisi bir grup, saat 23.30\'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında toplandı. Geldikleri Özel Halk Otobüsünün önünde toplanan işletmeciler üzerinde \"Sayın Cumhurbaşkanımız son umudumuz sizsiniz, batıyoruz\" yazan bir pankart açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden aldıkları taşıma bedelinin maliyetlerinin karşılamadığını belirten grup üyeleri adına Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası başkanı Kemal Çetin açıklama yaptı. Çetin, \"Bütün yaptığımız görüşmeler sonunda \'zararlarımızın karşılanamayacağını sadece 2 bin liralık öğrenci desteği verebileceklerini\' söylediler. Belediyenin kuruluşu olan Otobüs A.Ş.\'nin 45 lira maliyet çıkarmasına rağmen 30 bin lira alıyoruz. 15 bin lira zarar ediyoruz. Hiç bir işletmeci arkadaşım şoför maaşını ödeyemiyor. Biz günde 1 milyon insana hizmet veriyoruz. 2 bin 500 tane çalışanımız var\" dedi.

\"CUMA GÜNÜ ARAÇLARIMIZI DURDURACAĞIZ\"

Çetin taleplerinin karşılanmaması halinde Cuma günü kontak kapatacaklarını belirterek, \"Bütün işletmeci arkadaşlar belediyeye dilekçe verdik. Biz Cuma günü araçlarımızı durduracağız. İstanbul halkından özür diliyoruz. Biz her zaman diyaloga açığız. Biz yetkililerle görüşmeye, onlarla tekrar diyalog kurmaya hazırız. Aynı işi yapan İstanbul Büyükşehir\'e bağlı İİET otobüsleri günlük, 3 bin kilometre yapmasına rağmen maliyetlerinin 86 bin lira olduğunu biliyoruz. Biz günlük 8 bin ila 10 bin kilometre yapmamıza rağmen aylık 55 bin lira maliyetimiz var. Biz bu maliyetleri karşılayamıyoruz\" ifadelerini kullandı. Halk Otobüsü işletmecileri de zarar ettiklerini belirterek yetkililere seslendi. Grup yapılan açıklamanın ardından buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun gelmesi

-Grup üyelerinin 15 Temmuz Şehitler Makamı\'nı ziyaret etmesi

-Basın açıklaması

-İşletmecilerin açıklamaları

-Genel ve detaylar

08.03.2018 - 01.47 Haber Kodu : 180308004

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3 - KARTAL\'DA TRAFİK KAZASI: 1\'İ AĞIR, 4 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL /İstanbul DHA

Kartal\'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce bariyerlere çarptı, ardından aydınlatma direğini deviren otomobil, bir lokantanın camına çarptıktan sonra durabildi.

Kaza saat 03.30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Pendik istikametine doğru giden 34 LM 7310 plakalı otomobil, yanyola girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp savrulmaya başladı. Aydınlatma direğini deviren otomobil bir lokantanın camına çarparak durabildi.



BİRİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Takla atmış otomobil

-Devrilen otomobil

-Hasar gören dükkan

-Devrilen aydınlatma direği

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler



08.03.2018 - 04.58 Haber Kodu : 180308010

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4- BAYRAMPAŞA\'DA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI:1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da gece saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Olay Bayrampaşa, Kartaltepe Mahallesinde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Yalçın olduğu öğrenilen bir kişiye, Hakan Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi bacağından yaralanırken, olayı yapan kişi yada kişilerde kaçarak izlerini kaybettirdiler. Sokakta yaralıyı gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de sokağa şerit çekerek olay yeri çalışması yaptı. Sokakta delil çalışması yapan polis ekipleri görgü şahitlerinin de ifadesine başvurarak kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

\"KENDİNİ SÜRÜKLEYEREK YOLUN ORTASINA ATTI\"

Olayın olduğu sokakta oturan bir vatandaş \"Silah sesine bende balkona çıktım uyumuyordum. Şiddetli silah sesi, pompalıydı herhalde patladığını duyunca balkona çıktığımda \'vuruldum\' dedi. Kendini sürükleyerek yolun ortasına attı. Kaçanların kaç kişi olduğunu görmedim bilmiyorum yalnız. Yaralı fazla kan kaybetmişti ambulans geldi hastaneye götürdüler. Vurulan kişi burada kahvehanenin sahibi. Tek el ateş edildi, bildiğimiz bu kadar\" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Ambulansın görüntüsü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel ve detaylar

08.03.2018 - 04.56 Haber Kodu : 180308009

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5- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA \"POLNET\"TE ARIZASI : UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA

Emniyet Bilgi Sistemi \'POLNET\'te Türkiye genelinde meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda pasaport kuyrukları oluştu.

\'POLNET\'teki saat 15.45\'te arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda pasaport kuyrukları oluşurken yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kuyruklarda bekleyen yolcular zaman zaman polis ve görevlilerle tartıştılar. Arıza sırasında giriş ve çıkışlar manuel olarak yapıldı. Arıza saat 21.00 sıralarında giderildi. Arızanın giderilmesiyle pasaport kontrolündeki yoğunluk normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Pasaport kontrol noktalarından görüntüler

-Kuyruklardan görüntüler

-Yolculardan görüntüler

-Yolcularla röp.

-Detay görüntüler

07.03.2018 - 18.41 Haber Kodu : 180307219

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6- ŞİŞLİ BELEDİYESİ\'DE 2 BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İSTANBUL (DHA)

Şişli Belediyesi\'de, başkan yardımcıları Asım Kantoğlu ve Nimet Toprak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Başmüfettişlerince, Şişli Belediyesinde bir süredir yürütülen bir soruşturma kapsamında İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile Ruhsat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu\'nun, görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

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7- BAŞSAVCILIKTAN KILIÇDAROĞLU\'NUN İDDİALARINA YANIT

Ümit TÜRK / İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, bugün meclis grup toplantısında gündeme getirdiği öğretmen Gökhan Açıkkolu ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bugün tarihi itibariyle bir siyasi partinin grup toplantısında \"Gökhan Açıkkollu, 15 Temmuz\'dan sonra tutuklanıyor. Gözaltı sırasında hayatını kaybediyor. Gözaltı sırasında ilaçların verilmediği bize gelen bilgiler yönündeydi. Hasta ise insülini vereceksiniz, nitekim bu adam öldü. Şimdi bu vatandaşın işkence sonucu öldüğü ortaya çıktı. İşkence sonucu hayatını kaybediyor. Bir tek Allah\'ın kulu çıkıp bu ülkede \'adalet vardır\' diyemez.\" şekilde acıkmalarda bulunduğu anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili yapılan inclemede;

15.07.2016 tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsüne katılan FETÖ mensuplarının İstanbul İli\'ndeki eylemlerinin tespitine ilişkin cumhuriyet savcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kadıköy İlçesi\'nden Acıbadem istikametine giden ve darbeye katılan tanklara yol açmak isteyen FETÖ mensubu komiserler Çağlar Aydın ve Murat Bağrık\'ın yakalanarak gözaltına alınması sonrasında haklarında tahkikat yürütülmekte iken, darbe teşebbüsü sürecinde FETÖ/PDY yapılanmasında bağlı oldukları, üstleri olduğunu beyan ettikleri Habib Ertürk\'ün kendilerine \"tanklara yolu açması talimatını verdiğini\" beyan etmesi üzerine şüpheli Habib Ertürk\'ün gözaltına alındığı, gözaltı süresince emniyet mensuplarına ilettiği bu talimatın da, \"kendisinin üst yöneticisi/abisi konumundaki şüpheli Gökhan Açıkkollu tarafından verildiğini\" beyan ettiği, bu tespitler doğrultusunda 24.07.2016 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şüpheli Gökhan Açıkkollu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce gözaltına alındığı, soruşturma esnasında şüphelinin aynı zamanda Fetullahçı Terör Örgütü\'nün örgütsel yazışma programı olan ByLock kullandığı anlaşılmıştır.

Gözaltı sürecinde beyan ettiği şeker hastalığı sebebi ile ilaçları temin edilmiş ve kullanması sağlanmıştır. Gerek şüpheli Gökhan Açıkkollu gerekse diğer şüpheliler hakkında tahkikat işlemleri devam etmekte iken 28.072016 tarihinde tekrar rahatsızlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir.

Gökhan Açıkkollu\'nun ölümü olayına ilişkin ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca \"kişideki şeker hastalığı ile kalp krizi arasında illiyet bağı olup olmadığına\" dair rapor tanzim edilmesi için soruşturma dosyası Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası\'na gönderilmiş olup görüş istenmiştir.

Açıklanan bütün bu sebepler;

Gökhan Açıkkollu isimli kişinin \"işkence sebebi ile öldüğüne\" ilişkin tüm iddialar örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Görüntü Döküm:

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Gökhan Açıkkollu\'nun arşiv görüntüleri

07.03.2018 - 19.59 Haber Kodu : 180307234

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8- SULAR ALTINDA KALAN TARİHİ CAMİDE TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPILDI

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Eminönü\'ndeki bahçesi ile girişi 1 haftafdır sular altında kalan ve bahçesine deniz anasının da geldiği tarihi Ahi Çelebi Camii\'de su tahliye çalışmalarına başlandı.

1480 yılında yapılan ve 1 haftadır bahçesi ve girişi sular altında kalan tarihi Ahi Çelebi Camii\'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Akşam saatlerinde başlatılan su tahliye çalışmalarına devam ediliyor.

Ekiplerin, bahçe ve girişi kaplayan suyun gider boruları aracılığıyla denizden geldiğini tespit ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin tahliye çalışmaları

-Su tahliyesi yapan vidanjörler

-Su basan cami

07.03.2018 - 21.52 Haber Kodu : 180307245

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9- BAKAN ZEYBEKCİ\'DEN GIDA ENFLASYONU AÇIKLAMASI

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

\"İyi çalıştık, iyi hazırlandı yine. İnşallah Sayın Başbakanımızın yakın bir gelecekte, 1-2 haftalık bir gelecekte açıklayacağı yeni bir paketle; gıda enflasyonunu artık önümüzdeki orta-yakın vadede enflasyonun içindeki en önemli aktör olmaktan çıkaracak olan önemli adımlar atacağız\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Capital ve Ekonomist Dergileri\'nin öncülüğünde düzenlenen Ceo Club toplantıları kapsamında gerçekleştirilen \"Tasarım ve İnovasyon Zirvesi\"ne katıldı. Taksim\'de bir otelde düzenlenen zirveye Bakan Zeybekci\'nin yanı sıra, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Vodafone Türkiye Ceo\'su Colman Deegan, Google Türkiye Müdürü Bülent Hiçsönmez, Doğtaş Kelebek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Bakan Nihat Zeybekci, toplantıda yaptığı konuşmasının başında, \"Başta eşim ve tüm değerli hanımefendilerin Dünya Kadınlar Günü\'nü kutluyorum ve tebrik ediyorum. Klasik sözler söylemeyeceğim ama şu anda kadınlarımız elimizdeki en önemli hazinemiz. Neden en önemli hazinemiz? Çünkü erkekler kısmında yolun sonuna doğru geldik. Kullanabileceğimiz tüm kapasiteleri kullandık, elden gelen bu. Onun için şimdi elimizde kalan tek hazinemiz kadınlarımız\" dedi. Zeybekci\'nin bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

GIDA ENFLASYONU AÇIKLAMASI

Nihat Zeybekci, \"27 Mart\'ta Cumhurbaşkanımızın elinden vereceğimiz teşvik belgelerinin yatırım tutarı 100 milyar TL\'nin üzerine çıktı şu anda. Bir kalemde vereceğiz. Geçtiğimiz senelerdeki klasik yatırım teşvikleri bunun dışında. 2018 ile ilgili büyüme beklentilerimizi, üretim, yatırım, istihdam beklentilerimizi neye dayanarak söylüyoruz? 2018\'de yaklaşık olarak 100 milyar dolar reel sektör, özel sektör yatırımı bekliyoruz. Ondan dolayı büyüme, ihracatla ve istihdamla ilgili böyle bir varsayım içindeyiz. Ekonomi yönetimi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak tüm bu alanlarda bilerek, isteyerek, planlı bir şekilde çalışmalarımız var. Ama enflasyonla ilgili mücadelemizi de bırakmadık. İyi çalıştık, iyi hazırlandı yine. İnşallah Sayın Başbakanımızın yakın bir gelecekte, 1-2 haftalık bir gelecekte açıklayacağı yeni bir paketle; gıda enflasyonunu artık önümüzdeki orta-yakın vadede enflasyonun içindeki en önemli aktör olmaktan çıkaracak olan çok önemli adımlar atacağız\" şeklinde konuştu.

\"FİNANS DEĞERLENDİRMELERİ İLE EKONOMİ DEĞERLENDİRMELERİNİ BAZEN BİRBİRİNE KARIŞTIRIYORUZ\"

Bakan Zeybekci, \"Fed Başkanı ne demiş, Avrupa Merkez Bankası Başkanı ne dedi, finans piyasaları ne dedi? Ekonomi dünyası olarak artan dolar, düşen euro, petrol fiyatları gibi bunları da hep beraber konuşuyoruz. Bunlar ekonomi dünyasının tabi ki günlük gelişmeleri. Toz bulutu içinde bazen ana resmi de gözden kaçırıyoruz. Finans değerlendirmeleri ile ekonomi değerlendirmelerini bazen birbirine karıştırıyoruz. Finans değerlendirmeleri ile ekonomik hareketlilikleri genel itibariyle, algı itibariyle birbirine karıştırıyoruz\" diye konuştu.

\"OTOMOBİLLERİN HEPSİNİN PİLLERİNİ TÜRKİYE OLARAK BİZ ÜRETMEK İSTİYORUZ\"

Zeybekci, dünyadaki otomobil motorlarının değiştiğine dikkat çekerek, \"Hazırlanıyoruz, o otomobillerin hepsinin pillerini Türkiye olarak biz üretmek istiyoruz. Nikel ve kobaltla ilgili sıfırdan, aküde kullanılan haline kadar tüm hammaddesini üreten ülke olacağız yakında. Pil teknolojileri diğer bir alan, onunla ilgili çok önemli adımlar da atacağız. Boş durmuyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Zeybekci\'nin açıklamaları

- Detaylar

07.03.2018 - 21.28 Haber Kodu : 180307244



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(ÖZEL)

10- 3. HAVALİMANININ SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

* İstanbul\'un yeni havalimanında inşaat çalışmaları, tüm hızıyla sürüyor. Yüzde 80\'i tamamlanan 3. havalimanın son hali havadan görüntülendi.

* Görüntülerde yapımı tamamlanan 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki pist ve sona yaklaşan terminal binası dikkat çekiyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İhsan YALÇIN, İSTANBUL,DHA

Yapımı devam eden 3. havalimanındaki son durum havadan görüntülendi.

İGA Havalimanları İnşaatı CEO\'su Yusuf Akçayoğlu, yüzde 80\'in üzerinde tamamlanan inşaatta çalışan sayısının 36 bine ulaştığını belirtti.

\"YÜZDE 80\'İN ÜZERİNE ÇIKMIŞ OLDUK\"

DHA\'ya açıklamalarda bulunan Akçayoğlu, \"Projede ocak ayı sonu itibarıyla yüzde 80\'lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Şubat ayı yeni bittiği için hesaplamalar devam ediyor ancak şu an tam bir rakam veremesek de yüzde 80\'in üzerine çıkmış olduk. İlk fazın A\'sında iki pist, bir terminali açacağız. Hava trafik kontrol binası, otoparkı olmak üzere diğer destek binaları da bitirmiş olacağız. Hava tarafında enerji konusunda çok daha hızlanmamız gerekiyor. Buna biraz daha ağırlık vermiş vaziyetteyiz. 1. pistin ışıklandırmasını bitirdik. Bazı sistemleri test etmek açısından çok önemliydi. Diğer pist ile taksi yolları ve apron hazır oldukça aydınlatma testlerini bitireceğiz. Pier 1 terminali de hemen hemen bitirdik. Terminalin bütün kısımlarını adım adım bitirerek, 29 Ekim\'e operasyona hazır hale getirmek en büyük hedefimiz\" dedi.

ÇALIŞAN SAYISI 36 BİNE ULAŞTI

Yusuf Akçayoğlu, 4 bini beyaz yaka olmak üzere çalışan sayısının 36 bine ulaştığına dikkat çekerek, \" Bugüne kadar çalışan sayısında geldiğimiz en yüksek rakam bu. Alt yüklenicilerle birlikte projede hızı artırmaya çalışıyoruz. İnşallah baharla birlikte daha da hızlanacağız ve dediğimiz tarihe (29 Ekim) yetiştireceğiz\" dedi.

\"2. PİST MAYIS SONUNA KADAR BİTECEK\"

İkinci pistin Mayıs sonuna doğru taksi yolları da dahil olmak üzere aydınlatma işlemini gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydeden Yusuf Akçayoğlu, \"Uçak geçiş köprüsü 143 adet olacak. Bazı köprülere iki ila üç uçak yanaşacak. Normalde 114 uçağa aynı anda servis vereceğiz. Köprülerin temmuz ayı içerisinde tamamlanması planlandı ve tamamı testlerden geçmiş olacak\" ifadelerini kullandı.

\"BİTEN PİSTE SEMBOLİK BİR İNİŞ OLABİLİR\"

İlk uçağın ne zaman teker koyacağıyla ilgili olarak ise Akçayoğlu, şunları söyledi:

\"1 No\'lu pistte işaretlemesi ve ışıklandırması bitmiş olduğu için oraya sembolik bir iniş yapılabilir. Nihayetinde havalimanımız notamlanmadı, IPA\'ya bildirilmiş değil, şu anda böyle birşeyin yapılması normal değil. Fakat, sembolik bir iniş için havalimanımız, pistimiz hazır. Normal planda ise flight-check\'lere 29 Ekim\'in üç ay öncesinde yapmış olmamız gerekiyor.\"

Görüntü Dökümü

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-3. havalimanı son hali (HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Yusuf Akçayoğlu ile röp

-Terminalin içinden görüntüler

-Terminalin içine yerleştirilen ağaçlar

-Peyzaj düzenlemeleri

-Uçakların yanaşağı körüklerin inşaatı

-Apronda çalışanlar

-Kuleden görüntüler

-Terminal içine asılan tabelalar

-Genel ve detaylar

07.03.2018 - 18.01 Haber Kodu : 180307212

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11- ALBATROS\'TAKİ TİCARET, KONUT VE TURİZM ALANI ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükçekmece\'de Albatros Parkı\'nı da kapsayan yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda ticaret, konut ve turizm alanı olarak kullanılması planlanan oranlar değişti. Bu değişiklik İBB Meclisi\'ne sunulmasının ardından oylanacak.

CHP\'li Büyükçekmece Belediyesi\'nin sınırları içerisinde bulunan ve daha önce imara açılan Albatros mevkii için plan değişiklikleri yapıldı. İmar komisyonu raporuna göre, daha önce yüzde 60\'ı ticaret+konut, yüzde 40\'ı turizm alanı olarak belirlenen inşaat alanları, artık yüzde 40\'ı ticaret+konut alanı, yüzde 60\'ı ise turizm alanı, ayrıca alanın istenildiğinde tamamının turizm alanı olarak kullanılabilmesi de mecliste kabul edildi.

HASAN AKGÜN: BU İŞİ SULANDIRMAK DOĞRU DEĞİL

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından sosyal medyadan paylaşılan bugünkü meclis toplantısı görüntülerine göre, değişiklik AK Parti\'li ve CHP\'li meclis üyeleri arasında tartışmalara sebep oldu. AK Parti\'li meclis üyeleri, \"Buranın yeşil alan olarak düzeltilmesini, emsalin sıfıra indirilmesini istiyoruz\" diyerek karara itiraz etti. Hasan Akgün ise \"Bu işi sulandırmak doğru değil. Burası Büyükçekmece\'nin denize en yakın noktadaki turizm merkezi. Burada düğünlerimiz, yeme-içme yerlerimiz olacak; çocuklarımız çalışacak\" dedi.

CHP\'LİLER ÇEVRECİLERE DESTEK VERMİŞTİ

Albatros\'un park olarak kalmasını isteyen bir grup, daha önce CHP İl Merkezi önüne giderek Albatros\'un imara açılması talebini protesto etmişti. Protestolara CHP\'li bazı milletvekilleri de katılmış, eylemcilere destek vermişti. CHP\'li İBB Meclis üyeleri Hüseyin Sağ, Esin Hacıalioğlu, Ferhat Epözdemir de meclisteki oylama sırasında karara muhalefet etmişti.

TAMAMI TURİZM ALANI YAPILABİLİR

Büyükçekmece Belediye Meclisi\'nde kabul edilen ve 6 Mart tarihli imar komisyonu raporunda, şu ifadeler yer aldı:

*Parselin iskan edilebilir inşaat alanlarının yüzde 40\'ı ticaret+konut alanı, yüzde 60\'ı ise turizm alanı olarak kullanılacaktır. İstenildiği takdirde, tamamı turizm alanı yapılabilir.

*Ticaret+konut alanı olarak yapılan kısımlarda açığa çıkan bodrum katlar ve zemin katlar dışındaki karlarda konut amaçlı yapılanmaya gidilebilir.

*Turizm alanında binanın sadece otel yapılması koşulu ile iskan edilen 1. ve 2. bodrum emsale dahil değildir.

*Bina yükseklikleri avan projesinde belirlenecektir.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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Havadan görüntülerle Albatros parkı

07.03.2018 - 18.01 Haber Kodu : 180307212

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12 - KADINLARDAN 8 MART İÇİN \"DÜŞÜNDÜREN\" KLİP

\" \'ARTIK YETER, DUR\' DEMEK İSTEDİK\"

* Türkiye\'nin ilk çok sesli kadın korosu Sirene, kadının toplumdaki yerini ironik bir dille anlatan özel bir video hazırladı.

* Şefliğini bir erkeğin yaptığı Sirene\'nin üyesi kadınlar, \"Bu gidişata \'artık yeter, dur\' demek istedik\" dedi.

Haber: İlknur SARGUT - Kamera: Ömer HASAR /İSTANBUL, (DHA)

\'UZAK denizlerden gelir sesimiz\' sloganıyla yola çıkan Türkiye\'nin ilk çok sesli kadın korosu \'Sirene\', 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü ironik bir dille kutladı. Bora Ayanoğlu\'nun \'Adım Kadın\' adlı parçasını şef Volkan Akkoç önderliğinde seslendiren 17 kadın, hazırladıkları özel video ile kadınların güçlü ve yaşamın her alanında var oldukları mesajını verdi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi şef Volkan Akkoç önderliğinde 3 yıl önce kurulan Türkiye\'nin ilk çok sesli kadın korosu Sirene, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için repertuvarına bir parça daha ekledi. Kadının toplumdaki yerini ironik bir dille anlatan söz ve müziği Bora Ayanoğlu\'na ait olan parçayı 17 kadından oluşan kadın korosu seslendirdi. Dünyada ve Türkiye\'de artan kadına şiddete karşı böyle bir parçayı seçip seslendirdiklerini söyleyen koro üyesi kadınlar \"Kadının gücünü müzikle ortaya çıkarmak istiyoruz\" dedi.

\"TÜRK KADINININ SESİNİ AVRUPA\'YA DUYURACAĞIZ\"

Sirene\'yi 3 yıl önce devlet konservatuvarından mezun olan genç kadınlarla birlikte kurduklarını belirten Şef Volkan Akkoç, 10 kişiyle başladıkları müzik serüvenlerine şu an 17 kadınla devam ettiklerini söyledi. Türk kadınının sesini Avrupa\'da da duyurmayı hedeflediklerini ifade eden Volkan Akkoç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için \'Adım Kadın\' parçasını seçme nedenlerini şöyle anlattı: \"Hedefimiz kadınlar tarafından seslendirilen Türk müziğini ülkemize olduğu kadar Avrupa\'ya da duyurmak. Biz de söz ve müziği Bora Ayanoğlu\'na ait daha önce Hümeyra ve Zuhal Olcay tarafından seslendirilen \'Adım Kadın\' isimli parçayı tekrar yorumladık. Bu topraklarda tarih boyunca büyük bir öneme sahip olan kadınların başarılı, fedakar, azimli karakterlere sahip olduklarını kanıtlamak istedik\"

\"EZİLEN KADINLARIN SESİ OLMAK İSTEDİK\"

Koroya kurulduktan bir süre sonra dahil olduğunu söyleyen İngilizce Öğretmeni Merve Berrak, \"Koromuz kadınlardan oluşan cıvıl cıvıl, dopdolu bir koro. Konservatuar mezunları, öğrencileri ve benim gibi yıllarını koroya vermiş kişilerden oluşuyor. Yorumladığımız parça ile de ezilen, hor görülen, dayak yiyen kadınların sesi olmak ve bu gidişata \'artık yeter, dur\' demek istedik\" dedi. \'Parçada yer alan sözlerin aksine kadın olarak hükmümüz var\' diyen Canan Bozkurt ise, \"Git gide erkek egemenliğinin ön plana çıktığı günümüzde kadının da sosyal hayatta ne kadar önemli yeri olduğunu seslendirdiğimiz parça ile vurgulamak istedik. Aslında hükmümüz var, kadınlar var, artık sesimizi duysunlar istiyoruz. Yaşanılan bu çirkin olaylar, kadına yönelik şiddet umuyoruz ki son bulur\" diye konuştu.

\"KADININ GÜCÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ\"

Kadının içindeki gücü müziğin gücüyle ön plana çıkaracaklarını anlatan Sinem Akardoğan, Sirene\'nin hedeflerini şu sözlerle anlattı:

\"Farklı ses gruplarından 17 kadın bir aradayız ve beraber müzik yapıyoruz. Hem dünya hem Türkiye müziklerini seslendiriyoruz. Ülkemizi yurt dışında Türkiye\'nin kadınları olarak temsil ediyoruz ki bu bizim için çok iyi bir şey. Geçen yıl ödül de aldık. Bu yıl da en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Türkiye\'de kadın olmak çok kolay değil, hazırladığımız bu parçada aslında kadının gücünü öne çıkarmaya çalıştık. Türkiye\'de kadınlar güçsüz gözüküyor, aslında çok güçlüler. İçlerindeki bu gücü müzikle dışarı çıkarabilmek bizim için çok önemli.\"

Kadınların her alanda söz hakkı olması gerektiğini anlatan Günseli Seda Çetinkaya ise \"Çünkü parçada kadının dinlenmediği, sözünün geçmediği anlatılıyor ama dünyada ve Türkiye\'deki güçlü kadın simgeleriyle bu sözlerin geçerliliğin olmadığını göstermeye çalışıyoruz\" dedi.

ALMANYA\'DAN ALTIN MADALYA İLE DÖNMÜŞLERDİ

2015 yılında kurulan Türkiye\'nin ilk çok sesli kadın korosu Sirene, geçtiğimiz yıl katıldığı 10. Uluslararası Johannes Brahms Koro Yarışması\'nda, J.Brahms, G.P. Palestrina, J.Busto, L.Bardos ve şef Volkan Akkoç\'un eserleri ile Altın Madalya\'nın sahibi olmuştu. Sirene bu yıl besteci Robert Schumann\'ın doğum günü şerefine haziran ayında düzenlenen 8. Robert Schumann Koro Yarışması\'nda Almanya\'da Türkiye\'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Şef Volkan Akkoç röp.

- Merve Berrak röp.

- Canan Bozkurt röp.

- Günseli Seda Çetinkaya röp.

- Sinem Akardoğan röp.

- Provadan detay görüntüler

- Hazırlanan özel \'Adım Kadın\' videosunun tamamı

- Kadınlardan 8 Mart mesajı

07.03.2018 - 20.34 Haber Kodu : 180307237

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13- HİLTON BOSPHORUS\'TAN \'YEREL MUTFAK GLOBAL LEZZET\' PROJESİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER /İSTANBUL,(DHA)

Hilton İstanbul Bosphorus\'un gerçekleştirdiği \"Yerel Mutfak Global Lezzet\" projesi Adana mutfağından yemeklerin sunumuyla start aldı. Ünlü isimlerin de katıldığı sunumdaki yemekler Adana Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından yapıldı.

Hilton İstanbul Bosphorus tarafından, Türkiye\'nin lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirilen \"Yerel Mutfak Global Lezzet\" projesi kapsamında, Adana mutfağının yöresel lezzetleri, bir lansmanla sunuldu. Otel içindeki Lalezar Meyhanesi\'ndeki lansmana, aralarında Ece Vahapoğlu, Timur Savcı, Serhan Onat, Birol Güven, Tamer Karadağlı, Zeydan Karalar, Tayyar Zalimoğlu, Hazer Amani, Akasya Asıltürkmen, Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar\'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, otelin mutfağı, ekonomik yönden kalkınmak ve unutulmaya yüz tutmuş kültüler değerlerin yaşatılması için bir araya gelen kadınların oluşturduğu Ceyhan İlçesi Kınalıeller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi\'nin 4 üyesine teslim edildi. Kadınların yaptığı, yüksük çorbası, güveç, nohutlu patlıcan dolması, ıspanaklı köfte, bartavit, paşa öfelemeci, teretür, muhammara gibi yemek ve mezeler ile karakuş ve taş kadayıf tatlılarından oluşan menü lansmanda davetlilere sunuldu.

\"ADANA TAVASI, YÜZÜK ÇORBASI...\"

Lansmana katılan Adana Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Kayalar, Kınalı Eller Kooperatifi\'nin Adana\'nın güzelliklerini, orada yetişen ürünleri ülkeye ve dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıktığını belirterek \" Daha çok kadınların ön plana çıktığı bir organizasyon. Kadınların daha çok ön plana çıkması, özgür olması lazım. Adana genelde kebapla anılır. Kebap çok baskın olduğu için hep kebap söylenir ama bugün Adana\'nın diğer farklı lezzetlerinden tadacak insanlar. Ispanaklı köfte, Adana tavası, yüzük çorbası... Bunlar sadece Adana\'da olan yemekler\" dedi.

\"HİLTON OTELİ OLARAK BİZ YEREL KÜLTÜRLERİ DESTEKLEMEYE ÇALIŞIYORUZ\"

Hilton İstanbul Bosphorus Müdürü, Tolga Aytan ise \"Hilton Oteli olarak biz yerel kültürleri desteklemeye çalışıyoruz. Özellikle gastronomi alanında. Kınalı Eller Kooperatifi ile yeni tanıştık. Adana yerel lezzetlerinin İstanbul\'da tanıtımını yapmak istedik. Dünya Kadınlar Günü ile de bir şekilde bağlantısını kurmak istedik. Yerel lezzetlerin gelişimi açısından elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra bu çalışmalar devam edecek. Adana ile başlamak isabetli bir karar oldu. Devamı gelecek\" diye konuştu.

Projenin yiyecek, içecek festivali olarak düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen otelin Yiyecek ve İçecek Operasyon Müdürü Hasan Sabuncu şunları söyledi:

Adana yemek festivali yapmıyoruz. 63 yıllık Hilton hayatına baktığınızda ulusal ve uluslararası çok festival yaptık. Türkiye\'de ilk olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burada sosyal sorumluluk projesi adı altında köylerde yaşayan çok kabiliyetli, mesleki becerileri yüksek olan ama keşfedilmemiş olan kadınlarımızı gün ışığına çıkarmak istiyoruz. Bunu Kadınlar Günü sebebiyle başlatıyoruz. Bu çalışmalarımız Türkiye\'nin 7 bölgesinde yine bu tarz köylerde yaşayan gün yüzüne çıkaracak projeye başlıyoruz. Sadece şehirlerde yaşan kadınlarımızın değil, köylerde yaşayan kadınlarımızın da istihdam yaratılarak, emeğinin karşılığını alacağı, para kazanacağı, ailesine ve çocuklarına katkı sağlayacağı bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.

\"GEÇMİŞLE GELECEĞİN KOPUKLUĞUNU GİDERECEĞİZ\"

Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüsniye Gül de konuyla ilgili olarak \"Biz Adana\'da Kınalı Eller Kadın Hareketi olarak başladık. 14 tane değişik meslek kolundan üniversite mezunu kadın, \'Bu Cumhuriyet\'e bir borcumuz var\' diyerek kırsaldaki kadınların kalkınması için bir proje gerçekleştirdik. Bunun ilk basamağında Salmanbeyli Köyü\'nde başladık. 2 yıldan beri biz bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Kadınlarımıza hem doğru pişirme teknikleri, hem hijyen, hem de sunum teknikleri ile ilgili dersler aldırdık. Şu anda projemiz yürürlüğe girdi. Zeydan başkanımız bizim imalathanemizi yapıyor. Köy turizmi olacak. Geçmişle geleceğin kopukluğunu gidereceğiz. Kültürel anlamada yemeklerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi bir sonraki nesile aktarmayı hedefliyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri kayıt altına alıyoruz\" diye konuştu.

Lansmanda sunulan yemeklerin aşçılarından Vahide Demir de, \"Zaten biz bu yemekleri kendi evimizde yapıyoruz. \'Hiç olmazsa tanıtalım\' dedik. Bizim lezzetlerimizi herkes tatsın istedik\" dedi. Adana\'nın yöresel yemekleri, 8-910 Mart tarihlerinde, Hilton İstanbul Bosphorus Lalezar Meyhanesi\'nde, orijinal menünün yanı sıra misafirlere sunulacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadınların mutfakta çalışmaları

-Yemeklerden detay

-Ceyhan Belediye Başkanı Zeydan Kayalar\'la röportaj

-Kooperatif Başkanı Hüsniye Gül\'le röportaj

-Aşçı kadınlardan Vahide Demir\'le röportaj

-Otel müdürü Tolga Aytan\'la röportaj

-Otelin yeme içme müdürü Hasan Sabuncu ile röportaj

-Genel ve detaj çekimler

08.03.2018 - 00.36 Haber Kodu : 180308003



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14- İTALYA\'DAKİ GREV NEDENİYLE THY UÇUŞLARI İPTAL

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İtalya\'da Hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle Türk Hava Yolları, yarın 12.00-16.00 arası Roma, Venedik ve Milano\'ya yapılacak uçak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"08.03.2018 tarihinde 12.00-16.00 saatleri arasında hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle belirtiler saat dilimlerinde Roma, Venedik ve Milano havalimanlarına icrası planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.\"