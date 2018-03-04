DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- HEYBELİADA\'DA 3 AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

-YANGINA İTFAİYE İLE BİRLİKTE ADA HALKI DA MÜDAHALE ETTİ



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Heybeliada\'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, yandaki iki binaya da sıçradı. Heybeliada itfaiye ekipleri alev topuna dönen evlere müdahale etmekte yetersiz kalınca, adaya Büyükada, Maltepe, Kartal ve Kadıköy ilçelerinden de ekipler yönlendirildi.

ADA HALKI DA YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Ada halkı itfaiye ekiplerine yardım etti. Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine hortumların taşınmasına bazıları ise itfaiye hortumlarıyla alevlere su sıkarak yardımcı oldu. Yangına müdahale eden vatandaşlardan birisi, yangını duyar duymaz koştuklarını belirterek, \"Cephe sımsıcaktı. Cepheyi sulandırdık. Sirayeti de önledik. Ucuz kurtardık. Allah kurtardı. Allahtan rüzgar yoktu\" dedi. Heykeltraş Leyla Aktaş Rosenberger ise, \"Burada bir sistem yok. Arka bahçemde dumanlar gördüm. biz ekibimle beraber yangın bizim eve sıçramasın diye soğutma çalışması yaptık. Bütün kıcılcımlar bizim eve doldu. Biz burada kendi başımızayız. Hiçbir şekilde yardım yok. Ben çocukken de böyleydi. Abimler yangın olunca koşarlardı. Evden eşyalar alınırdı. Biz yaşlanıyoruz. Hiçbir şekilde adalara bir sistem kurulmuyor\" ifadelerini kullandı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 bina tamamen yanarken, yangında ölen yada yaralanan kimse olmadı. Binaların ikisinin yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Deniz yoluyla gelen itfaiye ekipleri

-Gemiden detaylar

-Alev alev yanan binalar

-İtfaiye ekipleri

-Vatandaşların müdahaleleri

-Yangını söndüren vatandaşlarla röp

- Leyla Aktaş Rosenberger röp

-Söndürülen binalar

-Dumanlar

-Soğutma çalışmaları

-Genel ve detaylar



03.03.2018 - 20.39 Haber Kodu : 180303180

03.03.2018 - 20.46 Haber Kodu : 180303181

03.03.2018 - 21.11 Haber Kodu : 180303184

03.03.2018 - 22.17 Haber Kodu : 180303188

03.03.2018 - 22.47 Haber Kodu : 180303192

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2 - (ÖZEL) SULTANBEYLİ\'DE ASKER UĞURLAMASINDA TÜNELDE SİLAHLAR ATEŞLENDİ

İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de konvoyla geldikleri bir alt geçitte asker uğurlayanlar ellerindeki silahlarla tünelde havaya ateş açtı.

Araçlarla gelip yolu kapatarak ortalığın birbirine katıldığı asker uğurlaması anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki tünelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki tünele geldi. Burada tüneli ulaşıma kapatan konvoydakiler bir süre bu şekilde eğlendi. Uğurlama sürdüğü sırada bazı gençler, ellerindeki silahla defalarca havaya ateş açtı. Bir süre daha ateş açan gençler ardından araçlarına binerek alt geçitten ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Araçlarla tüneli trafiğe kapatanlar

-Havaya ateş edenler

-Genel ve detaylar

04.03.2018 - 00.34 Haber Kodu : 180304002

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3- ESENLER\'DE SİLAHLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Esenler\'de gece saatlerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay Esenler, Turgut Reis Mahallesi\'nde gece saat 01:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaosmanoğlu Caddesi üzerinde isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahı gören kişi kendini korumak için yakınlardaki bir büfeye sığındı. Silahını çeken şüpheli, tartıştığı kişiye büfe içerisinde kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu büfeye sığınan kişi ağır yaralanırken, şüpheli de hızla olay yerinden kaçtı. İşyeri sahibi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek detaylı çalışma yaptı. İşyeri sahibi ve çevredeki vatandaşların bilgisine başvuran polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Polis ekipleri olay yerinde bulunan boş kovanları ve mermi çekirdeklerini tek tek numaralandırarak kayıt altına aldı. İşyerinin güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı.Şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan sorşturma da devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin çalışması

- Yerdeki mermi çekirdekleri ve kovanlar

- Polisin önlemi

- Genel ve detaylar

04.03.2018 - 03.54 Haber Kodu : 180304008

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4- BİLAL ERDOĞAN: ABDÜLHAMİT HANI YEDİLER, BİZ TAYYİP ERDOĞAN\'I YEDİRMEYECEĞİZ

*Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan;

\"Bir büyük tarihin, dönemin tarihçiler tarafından \'Pax Ottomana\' denilen barış düzeninin çözülmesi için Abdülhamit hanın uzaklaştırılması yeterliydi, yetti de. Ancak Abdülhamit Hanı yediler, biz Tayyip Erdoğan\'ı yedirmeyeceğiz\"

\"Sultan Abdülhamit\'in o günün şartlarında emperyalizmin tekerine çomak sokuşu bugünün dünyasında Tayyip Erdoğan\'ın \'Dünya 5\'ten büyüktür\' haykırışını akla getirmektedir. Adülhamit\'i anlamak demek Türkiye\'nin son 15 yılını, Ak Parti iktidarını, Recep Tayyip Erdoğan yıllarını anlamak demektir\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Küçükçekmece, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi\'nde 2\'inci Abdülhamit\'in vefatının 100\'üncü yılı dolayısıyla \"Son büyük sultan Abdülhamit Han\'ı anlamak\" isimli anma programı düzenlendi. Gençlik Eğitim ve Küktür Konfederasyonu (Genç-Kon), Mostar Dergisi ve Genç Beşir Derneği tarafından organize edilen anma programına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Genç-Kon başkanı Ahmet Sözbilir ve çok sayıda davetli katıldı.

\"KENDİLERİNİ İLERİCİ SANANLAR ABDÜLHAMİT\'İ DEVİRDİLER,10 YILDA İMPARATORLUĞU YERLE BİR ETTİLER\"

Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan programda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan, \"Abdülhamit Han ile ilgili nice iftiralar atıldı. Olmadık yalanlar söylediler. Yakın zamanda ülkemizdeki gazetelerde gördüğümüz şeylerin benzerlerini hem dünya medyasında zamanın uluslararası gazetelerinde hem de Türkiye\'deki Osmanlı mecralarında görmüştük. Demek ki ne zaman bu ülkede bir lider çıkar, ülkesini bağımsız, milli politikayla yönetmeye çalışırsa, bu iftiralar, karalamalar, sokak olayları, öğrencileri hareketlendirme girişimleri devreye alınıyor. Abdülhamit\'e \'Kızıl Sultan\' dediler. Firavun, hırsız dediler. Suikast girişimde bulundular. O zamanın talebelerini kışkırttılar. Halkın ona karşı cephe alması için ellerinden geleni yaptılar. Bunların hiç biri başarıya ulaşamayınca zinde güçler devreye girdi. O güçler maalesef o gün, bugün en büyük zaaflarımızdan biri olan, aklını, gönlünü Batılılaşma kisvesi altında başkalarının eline teslim etmiş aydınlar, entelektüeller, vesayet odakları devreye girdi. O zamanın şartlarında kendilerini ilerici sananlar Abdülhamit\'i devirdiler. 10 yılda imparatorluğu yerle bir ettiler. Gerici, yobaz dedikleri Abdülhamit ülkenin dört bir yanını demir ağlarla sardı\" dedi.

\"İLERİCİLİĞİ SADECE AKLINI BATIYA TESLİM ETMEKTEN İBARET SANAN ZİHNİYET BU ÜLKEDE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMADI\"

\"Batılılaşmayı sadece şekilden ibaret sanan, ilericiliği sadece aklını Batıya teslim etmekten ibaret sanan zihniyet bu ülkede taş üstüne taş koymadığı gibi ülkemizde uçak yapmak isteyen Vecihi Hürkuş\'u ve Nuri Demirağ\'ı durdurdu. \'Devrim arabası\' gibi büyük projelere engel oldu\" diyen Erdoğan şöyle devam etti: Bu ülkeye Batının ilmini, teknolojisini getirmedi.Sadece ceketini, müziğini, dansını getirdi.Son 15 yılda Türkiye\'nin ulaştığı gelişmişlik, Türkiye\'nin başardığı teknolojik atılımlar ve dünyayı gıpta içerisinde bırakan büyük projeler zihniyetin iflas ettiğinin, tarihe karıştığının kanıtıdır. O zihniyetin yakın dönemde o zaman Abdülhamit\'e yapılanların benzerlerini yaptığını hatırlayalım. Cumhuriyet Mitinglerini, Danıştay saldırısını, parti kapatma davasını, MİT müsteşarını tutuklama girişimini, Gezi olaylarını, 17,25 Aralık yargı darbesi girişimini, hendek kalkışmasını, Kobani olaylarını, şehirlerdeki canlı bomba eylemlerini ve son olarak 15 Temmuz\'u hatırlayalım. Bu millet 15 Temmuz\'da \'Abdülhamit\'i yediniz, Erdoğan\'ı yedirmeyiz\' dedi. \'Menderes\'i astınız, Özal\'ı zehirlediniz, Erbakan Hoca\'ya darbe yaptınız ama Tayyip Erdoğan\'a darbe yaptırmayız\' dedi.

\"ABDÜLHAMİT HANI YEDİLER BİZ TAYYİP ERDOĞAN\'I YEDİRMEYECEĞİZ\"

Erdoğan, \"Sultan Abdülhamit\'in o günün şartlarında emperyalizmin tekerine çomak sokuşu bugünün dünyasında Tayyip Erdoğan\'ın \'Dünya 5\'ten büyüktür\' haykırışını akla getirmektedir. Adülhamit\'i anlamak demek Türkiye\'nin son 15 yılını, Ak Parti iktidarını, Recep Tayyip Erdoğan yıllarını anlamak demektir. Kudüs\'ün düşmesi için Abdülhamit hanın gitmesi gerekirdi. Müslümanların birliğini kaybetmesi için \'Kızıl Sultan\' jargonuna ihtiyaç vardı. Müslüman ülkelerin sömürgeleştirilmesi için onu kendi çocuklarının yemesi gerekirdi. Bir büyük tarihin, dönemin tarihçiler tarafından \'Pax Ottomana\' denilen barış düzeninin çözülmesi için Abdülhamit hanın uzaklaştırılması yeterliydi, yetti de. Ancak Abdülhamit hanı yediler, biz Tayyip Erdoğan\'ı yedirmeyeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Erdoğan\'ın konuşması

03.03.2018 - 23.42 Haber Kodu : 180303194

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5- NECMETTİN ERBAKAN ANILDI

Haber: istanbul DHA

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan vefatının 7. yıl dönümünde, Erbakan Vakfı\'nın Sinan Erdem Spor Salonu\'nda düzenlediği \"Konuştuğunu yapan adam: Prof. Dr. Necmettin Erbakan\" başlıklı etkinlikle anıldı.

Anmada konuşan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, \"O mazlumlarınve ezilenlerin umuduydu, o zalimleri ve siyonistleri titreten Erbakan\'dı. Onun saçındaki her bir ak düşmüş tele baktığınızda Kudüs\'ü, Çeçenistan\'ı, Bosna\'yı,Keşmir\'i, Arakan\'ı görmeniz mümkündür. Yolu peygamberlerin yoluydu\" dedi.

Hocalarının davasından vazgeçmeyeceklerini belirten Erbakan, \"Erbakan Vakfımız, \'Erbakan\'ı ve onun davasını, Erbakanca düşünmeyi tarihe gömüp üzerine beton dökeceğiz\' diyen anlayışa karşı en güçlü ve tek başkaldırıdır. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı\'nda milli silahların kullanılabilmesi 40 sene önce Erbakan hocamızın kurmuş olduğu ASELSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşların çalışmalarının neticesindedir. İşte yeniden büyük Türkiye böyle kurulur, işte konuştuğunu yapan lider böyle olur. Erbakan deyince laf değil icraat konuşulur. Erbakan Vakfı milli görüşün şahlanış hareketidir. Siyonistlerin bu sebeple vakıf çalışmalarını yakından takip ediyor. Ne pahasına olursa olsun, karşımıza ne kadar engel, ne kadar zorluk koyarlarsa koysunlar, en kısa zamanda geleceğiz ve Türkiye\'yi gösterdiğin hedeflere ikinci 40 yılda bizler ulaştıracağız inşallah\" diye konuştu. Erbakan konuşmasının sonunda \'milli görüş yemini\' etti, salondakiler de yemini tekrarladı.

Görüntü dökümü:

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-Anmadan detaylar

-Fatih Erbakan\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

04.03.2018 - 03.23 Haber Kodu : 180304007

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