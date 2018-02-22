DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- VOLKAN KONAK\'IN SAHNE ALDIĞI BAR ÖNÜNDE SİLAHLAR PATLADI

* Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

* Volkan Konak,

\"Ben sahnedeydim haberim bile yok. Böyle bir hadise yaşanmış\"

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Ünlü sanatçı Volkan Konak\'ın Ataşehir\'de sahneye çıktığı barın önüne gelen iki kişiden biri, sanatçı aleyhinde hakaretlerde bulunduktan sonra elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Olaydan sonra müşteri olduğunu belirten bir kişi, saldırganlardan birini dizinden vururken, diğerine de darp etti. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırırken, müşteri olduğunu belirten kişi ise gözaltına alındı.

Olay saat 23.00 sıralarında Ataşehir\'de sanatçı Volkan Konak\'ın aynı zamanda 50\'inci yaş gününü kutladığı barın önünde meydana geldi. İddiaya göre sanatçı Konak, sahnede şarkı söylediği sırada barın önüne otomobille gelen iki kişiden biri elinde pompalı tüfekle araçtan indi. Mekanın sahiplerinin akrabası olduğu öne sürülen İ.Ç. Volkan Konak\'a hakaretler yağdırdıktan sonra havaya ateş açtı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından saldırganlar ile barın korumaları arasında arbede yaşandı. Bu sırada müşteri olduğunu belirten M.Y., kaçmaya çalışan saldırganlara müdahale etti. Çıkan arbede sırasında saldırganlardan Ş.D., M.Y. tarafından tabanca ile ayağından vurulurken, havaya ateş açan İ.Ç. ise darp edildi. Öte yandan barın önünde yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Kısa sürede olay yerine gelen polis, M.Y\'yi gözaltına alırken, saldırganlardan ayağından yaralanan Ş.D. ile darp edilen İ.Ç.\'yi de hastanede tedavilerinin yapılmasının ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KONAK: OLAYIN BENİMLE ALAKASI YOK

Bar önünde silahlı olayların yaşandığı sırada sahnede şarkı söyleyen Volkan Konak, konunun kendisiyle alakası bulunmadığını söyledi. Volkan Konak, \"Ben sahnedeydim haberim bile yok. Böyle bir hadise yaşanmış. Burada birisi havaya ateş açmış gitmiş, bizimle alakası yok. Sahnede şarkı söylüyordum, alkollü olan mekanlarda olur böyle şeyler. Ailemde de çok üzgün, Yaş günümü var yaş günüme devam ediyoruz. Ailece sohbet ediyoruz yaş günümü kutluyoruz.\" dedi.

Görüntü dökümü:

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(AKTÜEL)

-Konak\'ın açıklaması

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Mekan önünde havaya ateş açılması 21. saniye siyah takım elbiseli (İ.Ç.)

-Yaşanan arbede Ş.D. beyaz gömlek siyah yelekli

-Genel ve detaylar

22.02.2018 - 01.24 Haber Kodu : 180222001

22.02.2018 - 01.57 Haber Kodu : 180222002

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2- KAMYONETİ ÇALDILAR, KAZA YAPINCA YAKALANDILAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Dudullu\'da kasasındaki inşaat malzemeleriyle birlikte çaldıkları kamyonetle kaçan hırsızlar, polis kovalamacası sonucu kaza yapınca yakalandılar.

Olay, Ataşehir\'de dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ertegüne\'e ait 34 GFZ 57 plakalı kamyonet park halindeyken içindeki inşaat malzemeleriyle birlikte çalındı. Ertegün kamyonetini kapı önünde göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri de gece boyunca bölgede çalışma başlattı. Devriye gezen bir polis aracı kamyoneti TEM Otouolunda tespit etti. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Yeinsahra ayrımına geldikleri sırada kontrolden çıkan kamyonet reklam panosuna çarparak durdu. Kamyonetten inen hırsızlar yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yaklaşık 100 metre sonra kıskıvrak yakaladı. Bu sırada şüphelileri kovalayan polis araçlarından biri kontrolünü kaybederek önünde seyreden ticari bir taksiye çarptı. Polis ekipleri kaza sonrası herhangi bir yara almazken, ekip otosunda da maddi hasar meydana geldi.

PENCEREDEN BAKTIĞIMDA KAMYONETİN OLMADIĞINI GÖRDÜM

Çalınan kamyonetin sahibi Recep Ertegün \"Evin önünde duruyordu, camdan baktığımda kamyonetin olmadığını gördüm. Dudullu Çayırönü\'nden çalındı. Dekorasyon işi yapıyorum ben, yaklaşık 5 bin TL\'lik malzeme vardı araçta, bulunduğunu polislerden öğrendim\" dedi. Kaza sonrası kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekilirken, yakalanan iki şüpheli de sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana yer

- Çalınan kamyonetin görüntüsü

- Kamyonetin kasasındaki malzemeler

- Kamyonet sahibi ile röp

- Polis ekiplerinin çalışması

- Kaza yapan polis aracının görüntüsü

- Kamyonetin kaldırılması

- Genel ve detaylar

22.02.2018 - 04.12 Haber Kodu : 180222004

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3- 15 TEMMUZ GAZİSİ GÜNDÜZ\'ÜN 47\'NCİ AMELİYATTA BACAĞI KESİLDİ



Haber-Kamera: İlknur SARGUT -Ömer HASAR İSTANBUL, (DHA)

15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde yaralanan Gazi Sabri Gündüz\'ün sağ bacağı, gelişen kemik enfeksiyonu nedeniyle diz altından kesildi. 2 saatlik operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, \"2 ay kadar ödemin azalması ve yaranın kapanmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra uygun ölçüler alınarak yaşamına protez bacakla devam edecek\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde yaralanan Gazi Sabri Gündüz\'ü geçtiğimiz pazar günü evinde ziyaret etmişti. Erdoğan, AK Parti\'nin Ankara İl Kongresi\'nde yaptığı konuşmada ise Gazi Sabri Gündüz\'ün 47. kez ameliyat olarak bacağının kesileceğini açıkladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi\'nde bugün gerçekleşen operasyon sonucu 15 Temmuz Gazisi Gündüz\'ün sağ bacağı diz altından kesildi. Operasyonu 4 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, \"Yaklaşık 2 saat süren bir operasyon gerçekleştirdik. Sabri Bey için bundan sonrası güzel olacak diye düşünüyorum\" dedi.

\"KEMİKTE ENFEKSİYON İLERLEMİŞTİ\"

Gündüz\'ün kurşunlanma sonucu yaralandığını anlatan Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, \"O gün en yakın devlet hastanesine götürülmüş. O sırada uyluk kemiğinde bir kırık ve bacağın ana damarında yaralanma sebebiyle ameliyatlar yapılmış. Toplam 46 ameliyat geçirmiş. Ciddi emekler harcanarak tedavi edilmesine rağmen sinirindeki, kaslarındaki yaralanma ve en kötüsü kemikteki enfeksiyon bu duruma gelmesine neden oldu. Kemik enfeksiyonunun ilerlemesinden dolayı daha büyük problemlere yol açmaması için ameliyat ettik\" diye konuştu.



47\'NCİ AMELİYATINI OLDU

Ödemin azalması ve yaranın kapanması sonrası yaklaşık 2 ay içinde Gündüz için bir protez yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Bülbül, Gündüz\'ün sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

\"Kendisinin morali gayet iyi. Gerçek bir vatanperverlik örneği. Kendisi de çok rahat. Hiçbir pişmanlık duymadan bu işlemi bizden daha rahat bir şekilde kabul etti. Dün akşamdan bu yana ufak tefek ağrıları var. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Çok düzgün bir insan gayet güzel olayları sindirmiş ve en ufak bir pişmanlık duymadan \'Vatanım sağ olsun, bacaksız yaşarım ama vatansız yaşayamam\' diyor. Böyle insanlar olduğu sürece bu vatanda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.\"



Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden detaylar

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Gündüz\'ü ziyaret detayları

-Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül\'ün röportajı

21.02.2018 - 17.16 Haber Kodu : 180221177_1

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4- ZEYTİNBURNU\'NDA \"KAÇAK\" OPERASYONU: YABANCI UYRUKLU 180 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda yapılan polis denetiminde, yasa dışı yollardan Türkiye\'ye giriş yaptığı belirlenen 180 yabancı gözaltına alındı

180 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zeytinburnu\'nun 4 farklı noktasında saat 13.00\'te başlayan denetime 125 polis katıldı. 2 saat süren denetimde polis ekipleri kaçak yollardan giriş yapan, evrakları eksik olan ve oturum izni dolup kaçak olarak yaşadığı belirlenen 180 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar otobüslerle önce çeşitli hastanelere sağlık kontrolüne ardından ise Yabancılar Şube Müdürlüğü\'nün Pendik\'te bulunan merkezine götürüldü.

1000 LİRAYA İSTANBUL\'A GELMİŞLER

Gözaltına alınan bazı yabancı uyruklu kişiler bin lira karşılığında İstanbul\'a geldiklerini ve burada yaklaşık bin 500 liraya çalıştıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Yabancı uyruklu kişilerin gözaltına alınması

-Şüphelilerin gözaltı otobüsüne bindirilmesi

-Gözaltına alınan kaçakların açıklamaları

-Gözaltı otobüslerin dolunca gitmesi

-Evrakları tamam olan yabancı uyruklular

-Genel ve detaylar

21.02.2018 - 16.08 Haber Kodu : 180221144



