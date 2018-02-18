DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - ATAŞEHİR\'DE RESTORANDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de bir restoranda çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı\'ndaki bir restoranda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre restorana çorba içmeye gelen iki kişi içerideki bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken Zafer Ü. ve Özkan O. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan güvenlik görevlisi Güven B. kavgaya ayrılmak isterken seken kurşunlarda biri bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden bir otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken durumları ise iyi olduğu öğrenildi.



\"TARTIŞMA BÜYÜDÜ ÇEKTİ VURDULAR\"

Görgü tanığı Halil Bakır içeride yaşanlarını anlattı. Bakır, \"Ben burda çalışıyorum.Arkadaşlar tartıştılar iyice kavga büyüdü, ilk içerde başladı, ben tartışmayı gördüm. Dışarda konuştular, sarhoştular galiba tartışma büyüdü. Çekti vurdular birbirlerini. 2 kişilerdi, biri karışmadı, beyaz bir arabaları vardı, bindi gittiler. Bizde sesleri duyduk. 3 el ateş ettiler ikisinide bacağından vurdu, diğerini bilmiyorum, biri güvenlik olaya bakmak için gelmişti, içerdekinin durumu kötüydü\" diye konuştu. Öte yandan yaşanan kavgada restoranın camına kurşun isabet ederken olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri de olayın yaşandığı çevredeki vatandaşlardan bilgi alırken olayla ilgili içeride bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Restorandan detaylar

-Yaralılar ve sağlık ekiplerin müdahalesi

-Ambulans aracı ve polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Görgü tanıyla röp.

-Restoranın camına kurşun isabet alması

-Yerdeki boş kovanlar ve cam kırıkları

-Genel ve detaylar

18.02.2018 - 08.14 Haber Kodu : 180218006

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2- MHP\'Lİ CELAL ADAN, CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZTÜRK YILMAZ\'I İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP Beyoğlu İlçe Kadın Kollarının düzenlediği, \"Türk Kadını Devletinin Yanında\" adlı toplantıya katıldı. Kasımpaşa\'da bulunan bir otelde düzenlenen programa MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, MHP Beyoğlu İlçe teşkilatı ve partili kadınlar katıldı.

\"BİZLERİN İKİ TANE TEMEL PROBLEMİ VAR\"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, programın başında katılımcılara hitap etti.Türkiye\'nin iki büyük sorunu olduğunu belirten Adan, \"Bu memlekette yaşayan bizlerin iki tane temel problemi var. Biri milletimizin birliğine, kardeşliğine, asaletine, sevgisine, merhametine kurşun sıkan ayrılıkçı, ırkçı terör örgütü. İkincisi, Türkiye\'de gelir dağılımındaki adalet sağlanamadığı için zorluk çeken, iş arayan bir kesim. Türkiye bu iki meselenin üstesinden gelebilecek güçtedir. 3 sene evvel Diyarbakır\'a girilemez, Diyarbakır kurtarılmış bölge\' deniliyordu. Cenab ı Allah bugün milletimize bırakın Diyarbakır\'ı Afrin\'de bölücülerin kafasına şimşek gibi çakan, büyük bir Türk devleti ile karşı karşıyayız\" dedi.

\"BU MİLLETİN DOĞRULARI KONUSUNDA HİÇ BİR ZAMAN OYDAN DOLAYI YALAN SÖYLEMEDİK\"

Celal Adan, \"Bugün Türkiye\'de işsizlik varsa, birileri iş bulamıyorsa biliniz ki devletin, milletin adını kirleten hırsız, arsız bir kesim var. Hırsızların, arsızların nefesinin kesildiği gün, paradan dolayı hiç kimse namerdin önünde boyun eğmeyecektir. Herkesin onurlu yaşadığı bir Türkiye olacaktır. Bizler bu milletin doğruları konusunda hiç bir zaman oydan dolayı yalan söylemedik. Neye inandıysak onu söyledik. Hatırlasanız bir dönem \'analar ağlamasın\' diye akil adamları gönderiyorlardı. Biz o zamanda itiraz ettik. Öngörülerimizin tamamı haklı çıktI\" diye konuştu.

\"ÖZTÜRK YILMAZ CHP\'DEN DERHAL İSTİFA ETMELİDİR\"

Adan, CHP Genel Başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Adan, \"İl başkanımız CHP\'den bahsetti. Geçenlerde bir televizyon programını izlerken, bir savaş kaçkını ve nereden siyasete gelip bulaştığını, nereden düştüğünü bilmediğimiz CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz MHP Genel Başkanına karşı ahlaksızca bir takım ifadeler kullandı. Ülkücü hareketin lideri, Türkiye\'nin en onurlu lideridir. Öztürk Yılmaz gibi birinin ülkücü hareketin liderine dil uzatması mümkün değildir. Kendisi çok terbiyesizce, ahlaksızca ifadeler kullanmıştır.CHP\'den derhal istifa etmelidir. Türk milletinden ve ülkücü hareketten derhal özür dilemelidir. Siyaseti bırakmalıdır. MHP gibi tehlikeler karşısında şehit vermiş, dünyanın en onurlu mücadelesini yürüten liderine karşı yaptığı terbiyesizliğin hesabını verecektir\" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, Celal Adan ve Mehmet Bülent Karataş programa katılan kadınlara 3 üzerinde 3 hilal bulunan broş hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Adan\'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

17.02.2018 - 21.33 Haber Kodu : 180217187

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3- DOLMABAHÇE SARAYI\'NIN ÖZEL SALONLARI İLK KEZ ZİYARETE AÇILDI

* Padişahların özel eşyaları ziyaretçilerle buluştu.

Haber- Kamera: Enver ALAS, Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

Dolmabahçe Sarayı, 1. ve 2. Hazine Sergi Salonları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman tarafından açıldı. TBMM Milli Saraylara bağlı tarihi mekanlardan Dolmabahçe Sarayı\'nda, Milli Saraylar envanterinde bulunan ancak geziye açık alanlarda sergilenmeyen değerli eşyalar ziyaretçilerle buluştu.

Sergi salonlarında; Baccarat veya Bohemia kristalinden yapılmış dekoratif eserler, padişahlar için özel üretilen sofra takımları, padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler sergileniyor.

TOPLAM 612 ESER SERGİLENİYOR

Osmanlı döneminde, \'Mabeyn Kileri\' olarak kullanılan mekan, 1.Hazine Sergi salonu olarak düzenlendi. Salonda, 6 padişah ve haneden üyeleri tarafından kullanılan ve sofra adabı ile ilgili adet ve geleneklerin tanıtıldığı toplam 383 eser sergileniyor.

Salonda 2. Abdülhamid\'in porselen ve altın takımları, yabancı misafirlere hazırlanan bir ziyafet masası örneği burada de bulunuyor.

1. Hazine Salonu\'nda sergilenen eserler; kahve sunum töreni ile ilgili stil takımı, stil puşidesi, murassa zarf ve fincanlar; çay ikramında kullanılan porselen ve altın çay takımları ile tatlı ikramında bulunan billur ve murassa şerbet kupaları ve aşurelikler.

2. HAZİNE SERGİ SALONU

Sarayın yapıldığı tarihlerde Hünkar Dairesi Kileri (Kilar-ı Hass) olarak bir diğer mekan ise 2. Hazine Sergi salonu olarak düzenlendi. Son dönem Osmanlı saraylarında yaşamış padişahların ve hanedan mensuplarının kullandığı şahsi eşyalar, dini merasimlerde kullanılan ve siyasi ilişkileri yansıtan toplam 229 eser burada sergileniyor. Sergi salonunda, özel günlerde ve gündelik yaşamda kullanılmış kılıçlar, yazı takımları, mühürlerin yanı sıra dini merasimlerde kullanılan gülabdan, buhurdan, zemzem sürahileri yer alıyor. Hereke Fabrikası\'nda dokunmuş Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara örtülerinin örnekleri de sergide öne çıkan eserler arasında bulunuyor.

ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

1. ve 2. Hazine Sergi Salonları, pazartesi ve perşembe hariç 09.00 ila 16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Görüntü Dökümü

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-TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'ın sergiyi açması

- İsmail Kahraman\'ın sergiyi gezmesi

-1. Hazine Sergi Salonu\'nda sergilenenler

-Kahve takımları

-Kadeh takımları

-Altın çay takımları

-Baccarat veya Bohemia kristalinden yapılmış dekoratif eserler

-2. Hazine Sergi Salonu\'nda sergilenenler

-Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara örtüleri

-Padişahların özel tıraş takımları

-Kılıçlar, mühürler,

-Genel ve detaylar

17.02.2018 - 17.56 Haber Kodu : 180217162

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4- TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: (TAKSİM KIŞLASI) ORASI BİR TARİH MÜZESİ HALİNE GELMELİ.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,

\"Bir Taksim kışlamız... Tarihi bir cinayettir; anıt cinayetidir. İhya edilmeli. Orası bir tarih müzesi haline gelmeli. Tarihi yaşatmalıyız, ruh vermeliyiz\"

\"Bakanlığım sırasında da makamıma Hereke halı sermiştim. Gelene gidene Hereke halının propagandasını yapıyorum. Halıda çok iyiydik. Hereke halı, dünyaca bir markaydı. Şimdi onu ihya ediyoruz\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, \"Tarihimiz müze olmalı. Bir Taksim kışlamız...Tarihi bir cinayettir; anıt cinayetidir. İhya edilmeli. Orası bir tarih müzesi haline gelmeli. Tarihi yaşatmalıyız, ruh vermeliyiz\" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı\'nda sarayın sofra kültüründen padişahların özel eşyalarına kadar toplam 612 parça tarihi eserin sergileneceği, 1. Hazine Sergi Salonu\' ve \'2. Hazine Sergi Salonu\'nun açılışını yaptı.

Açılış törenine Kahraman\'ın yanı sıra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Osmanlı\'nın büyük bir cihan imparatorluğu olduğunu, imparatorluğun mazisiyle övünülmesi gerektiğini söyledi. Kahraman, Dolmabahçe Sarayı\'nda altı padişahın yanı sıra Cumhuriyet döneminde Atatürk ve İsmet İnönü\'nün de sarayı kullandığını belirtti.

\"ÇALIŞKANLIĞI BIRAKMAMALIYIZ\"

Kahraman, \"Osmanlı\'dan itibaren bizde olan bir mekandayız. Topkapı Sarayı\'nın mahzenlerinde, depolarında da bir çok tarihi eser var. Onlar sahip çıkma noktasında tembel olduğumuz zamanlar oldu, çalışkan olduğumuz dönemler oldu. Çalışkanlığı bırakmamalıyız \"dedi.

Tarihi mekanların sahiplerinin çok olduğunu ve bu alanda bir tıkanıklık olduğunu aktaran İsmail Kahraman, \"Bir kısmına TBMM olarak biz sahibiz. Kültür Bakanlığı bir kısmına sahip, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir kısmına sahip. Sorumlu, yetkili belli olmalı. Bakarsınız bunlar tek elde toplanır. Toplanırsa da doğru olur. Ama bunu seven, benimseyen bir kadronun elinde olmalıdır. Tarih şuuruna sahip bir kadronun elinde olması lazım\" diye konuştu.

\"BİZİM TARİHİMİZ ESKİ, BİZ 1923\'LERDEN BAŞLAMADIK\"

TBMM Başkanı Kahraman, \"Bizim tarihimiz eski, biz 1923\'lerden başlamadık. 1299\'dan da başlamadık. Bizim Selçuklumuz, Alparslanımız, 1071\'imiz var. Köklü bir ağacız biz. Bu ağacın dallarını, gövdesini, meyvelerini hep inceleyip ortaya çıkarmalıyız. Biz bir cihan devletiyiz. Kökleri olan bir devletiz. Tarihimiz müze olmalı. Bir Taksim kışlamız... Tarihi bir cinayettir; anıt cinayetidir. İhya edilmeli. Orası bir tarih müzesi haline gelmeli. Tarihi yaşatmalıyız, ruh vermeliyiz\" ifadelerini kullandı.

\"ANITLAR, ABİDELER MİLLETLERİN, DEVLETLERİN TAPULARIDIR\"

Tarihi mekanların korunmasının önemine vurgu yapan Kahraman, \"Tarihe sahip çıkacaksınız, tarihe ihanet etmeyeceksiniz ki gelecek günler de size ihanet etmesin. Anıtlar, abideler milletlerin, devletlerin tapularıdır. Göz bebeği gibi korunmalıdır\" ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman, konuşmasında geçmişte Sultanahmet Camii\'nin taşınmasına yönelik Alman arkeologların öncülüğünde bazı çalışmaların yapıldığını ve bazı resmi kurumlardan da gerekli izinlerinde alındığı aktararak, buna dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından izin verilmediğini anlattı. Kahraman, \"Taksim kışlasını tarihi şuuru, mantalitesi sakat olanlar yıktı. Neden tarihimize sahip çıkmayacağız! Çıkacağız, çıkmalıyız ve korumalıyız\" dedi.

MAKAMINA YAPTIRDIĞI 52 METREKARELİK HEREKE HALISINA YÖNELİK ÇIKAN HABERLER

TBMM\'deki Başkanlık makamına yaptırdığı 52 metrekarelik Hereke halısıyla ilgili basında çıkan haberleri anımsatan İsmail Kahraman, \"Bakanlığım sırasında da makamıma Hereke halı sermiştim. Gelene gidene Hereke halının propagandasını yapıyorum. Halıda çok iyiydik. Hereke halı, dünyaca bir markaydı. Şimdi onu ihya ediyoruz\" şeklinde konuştu.

Kahraman, \"Hereke halısı dokunması için 30 tezgahı bulacağız. Şu anda faal olarak 17\'yi bulduk. Şimdi halıyı yeniden ihya ediyoruz. Nisan sonrası yünlü de ipekli de sipariş alacağız. Tarihi yaşatalım ki tarihe mal olalım\" dedi.

AFRİN OPERASYONU

Türkiye\'nin geçmişte Lüksemburg\'tan 1 milyon dolar borç istediğini bugün ise büyük ve güçlü bir devlet olarak, borç verir duruma geldiğini vurgulayan İsmail Kahraman, \"Büyük devlet olduğumuz için Afrin\'deyiz. Çevremizi emniyete almak için oradayız. Şehitlerimiz var. Az daha bu büyüklüğümüzü sonlandırmak isteyenler 15 Temmuz\'da bizi perişan ediyorlardı. Bir hainin, bir zalimin, bir zavallı kuklanın alet edilmesiyle; o FETÖ örgütüyle... Ama cenab-ı hak müsaade etmedi. Cumhurbaşkanımıza, hangi partiden olursa olsun hepsinin itimadıyla meydanlar parti farkı gözetmeden doldu ve demokrasiye sahip çıkıldı. Tarihe sahip çıkılır ve bir şuurumuz olursa kimse bize bir şey yapamaz\" dedi.

MÜZE YETKİLİLERİNDEN BİLGİ ALDI

Konuşmaların ardından İsmail Kahraman, açılış kurdelesini kestikten sonra beraberindekilerle 1. Hazine Sergi Salonu\'nu gezdi. Kahraman, sergilenen eşyalar hakkında müze yetkililerinden bilgi aldı.

1. VE 2. HAZİNE SERGİ SALONLARI ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

TBMM Milli Saraylara bağlı tarihi mekânlardan Dolmabahçe Sarayı\'nda iki yeni salon, uzmanların uzun soluklu çalışmalar sonucunda açılışa hazır hale getirildi. 1. ve 2. Hazine Sergi Salonları olarak adlandırılan bu iki salonda, TBMM Milli Saraylar envanterinde bulunan ancak geziye açık alanlarda sergilenmeyen değerli eşyalar; padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan değerli eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler, porselen ve altın yemek takımlarından müteşekkil bir ziyafet masası örneği ile Hereke Fabrikası\'nda dokunmuş Kabe örtülerinden örnekler ziyaretçilerle buluştu.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlar

-Başkan Kahraman ve beraberindekiler

-TBMM Başkanı Kahraman\'ın konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Sergi salonunun gezilmesi

-Yetkililerden bilgi alınması

-Genel ve detaylar

17.02.2018 - 17.49 Haber Kodu : 180217159



