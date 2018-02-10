DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - FETÖ\'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASI DAVASI; HÜSEYİN AVNİ MUTLU CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Mehmet YURİN / İstanbul DHA

FETÖ\'nün Mülkiye Yapılanması\'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun da aralarında bulunduğu 7\'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Davaya bakan mahkeme heyeti, \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun 3 yıl 1 ay 15 gün, tutuksuz eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mutlu\'nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Çapkın\'ın da yurtdışına çıkışını yasakladı.



MAHKEME BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi karşısında oluşturulan binada görülen 7. duruşmada karar açıklandı. Davada sanıkların son sözlerinin de alınmasının ardından duruşmaya saat 18.00\'de ara verildi. 2 saat sonra duruşma salona gelen mahkeme heyeti, kararını açıklamadan önce \"Duruşma salonunu tahsis eden, her türlü yardımda bulunan Adalet Bakanlığı\'na tüm bakanlık teşkilatımıza, Hakimler Savcılar Kurulu\'na (HSK) teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu zor yargılamayı devlet terbiyesine yaraşır şekilde götürmemiz konusunda yardımcı olduğunuz için size de teşekkür ediyoruz. Biz bir kanaate ulaştık. Takdir hakkımızı kullandık, yasa yolu var\" ifadelerini kullandı.



ESKİ VALİ MUTLU\'NUN TAHLİYESİ\'NE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'yu \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım\" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mutlu\'nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, ayrıca sanık Mutlu\'ya yurtdışına çıkış yasağı koydu.



ÇAPKIN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım\" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çapkın hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar veren mahkeme heyeti Çapkın hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.



6 SANIK TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç ve eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt\'un tüm suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.



6 SANIK CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır\'ın \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan 5 yıl hapis cezasına çaptırdı. Çakır\'ın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi. Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan\'ın da \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Kalkan\'ın tahliyesini karar vererek, yurt dışına çıkış yasağı koydu. Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı ve eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır\'ın \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6\'şar ay hapsine karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan\'ın \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Yavaşcan\'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



SANIKLAR BU SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu\'na muhalefet\" suçlarından tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Öte yandan, üye hakim, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın ve Necmettin Kalkan\'ın tüm suçlardan beraat etmesi kararına muhalefet şerhi koydu.



ÇAPKIN: BİZDEN VATAN HAİNİ ÇIKMAZ

Kararın ardından duruşmadan ayrılan Hüseyin Çapkın; \"Türk adaletine hep inandık, güvendik tahliye olduk. Küçük bir takıntımız var ama tahliye olduk tabi. Adalet sistemine inandık, çok şükür tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz. Özeti bu.\" dedi.

HÜSEYİN AVNİ MUTLU CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Hüseyin Avni Multu, saat 23.15 sıralarında cezaevinden çıktı. Yakınları tarafından karşılanan Mutlu basın mensuplarının soruları üzerine, \"Gecenin bu vaktinde burada bulunmanız nedeniyle teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Çok mutluyum. Hepinize iyi görevler diliyorum. Hayrılı akşamlar diliyorum.\" ifadlerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Çapkın\'ın açıklamaları

-Hüseyin Avni Mutlu\'nun çıkması

-Yakınları tarafından karşılanması

-Basın mensuplarına açıklamaları

Detaylar

09.02.2018 - 23.29 Haber Kodu : 180209229

09.02.2018 - 20.26 Haber Kodu : 180209208



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2- ÇAVUŞOĞLU: SINIRIMIZI TEMİZLEMEZSEK YARIN TÜRKİYE\'NİN BAŞINA BELA OLUR VE DAHA BÜYÜK TEHDİTLER OLUŞUR

*Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

\"YPG tarafından sürekli sınırımıza roketler geliyor, saldırılar geliyor, tacizler geliyor, insanlarımız şehit oluyor. Biz bugün bu tehdidi bertaraf etmezsek, bu teröristleri sınırımızda ve sınırımızın ötesinde temizlemezsek, yarın Türkiye\'nin başına bela olur ve daha büyük tehditler oluşur\"

\"YPG, PKK\'ya karşı operasyon başlattığımız zaman \'Tamam güvenlik endişenizi anlıyoruz ama şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Kısa sürsün. Aman siviller...\'Bir de kara propaganda yapmaya başladılar. Peki ABD, YPG ile Rakka\'ya girerken, oradaki siviller ölürken hassasiyetinizi neden gösteremediniz de şimdi Türkiye, kendine yönelik bir terör örgütünü yok ederken hassasiyet göstermeye çalışıyorsunuz?\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi\'nde düzenlenen, \"Türkiye\'nin dış politika vizyonu\" konulu toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında Türkiye\'nin dış politikasına dikkat çekerek, \"Elbette girişimci dış politika izlemek macera perestlik değildir. Tam tersi akılcılığın bir gereğidir. İşte biz de bir taraftan bulunduğumuz coğrafyada diğer taraftan dünyadaki gelişmeleri, dinamikleri çok iyi takip ediyoruz, iyi okumaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede de gereken esnekliği gösteriyoruz. Bazen bize \'bugün iyi dediğinize, yarın kötü diyorsunuz\' diyorlar. Böyle yok, ya da \'bugün kötü olduğunuzla yarın iyi olursunuz\'. Zaten dış politikada, uluslararası ilişkilerin temel felsefesi bu. Sürekli düşman da yok, sürekli dostta yok. Bazen böyle gidiyorsun sonra etrafından dolaşıyorsunuz. Olabilir. Mayınlı arazide zaten düz yürürsen ölürsün. Gerekli esnekliği de manevraları da yapmasını bileceksin. Bazen yumuşak gücünü göstereceksin, bazen de sert gücünü yeri geldiği zaman göstereceksin\" dedi.

\"BU SORUN BİZE DE DEĞİŞİK BOYUTLARIYLA YANSIMAYA DEVAM EDER\"

Bakan Çavuşoğlu, \"Suriye\'nin 7 yıldan beri yaşadığın katliam, terör, vahşet, akan kan ne derseniz deyin, bu sorunun çözülmesi için bugün en önemli rolü Türkiye oynuyor. Bir taraftan fikirdaş ülkeler grubundayız, bir taraftan DEAŞ\' karşı koalisyon grubundayız. Gerçi DEAŞ karşı koalisyon grubundakiler PKK, YPG\'ye yardım ediyor bu da başka bir ikiyüzlülük, başka bir çifte standart. Ama biz diğer taraftan özellikle Halep\'ten sonra Rusya ve İran ile Astana süreci ve Soçi süreci ile hem çatışmaların durması için, ateşkesin tesis edilmesi için, güven artırıcı adımların, önlemlerin alınması için çaba sarf ettik, diğer taraftan da artık siyasi süreç için bir anayasanın yazılması, seçim kanunlarının hazırlanması ya da taslakların hazırlanması ve geçiş, seçim gibi konularda Soçi ile beraber adımlar atmaya başladık. Diğer Cenevre\'yi tekrar canlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Çünkü bu sorunu biz çözmezsek bu sorun bize de değişik boyutlarıyla, insani boyutuyla da, güvenlik boyutuyla da yansımaya devam eder\" diye konuştu.

\"YARIN TÜRKİYE\'NİN BAŞINA BELA OLUR VE DAHA BÜYÜK TEHDİTLER OLUŞUR\"

Çavuşoğlu, \"YPG tarafından sürekli sınırımıza roketler geliyor, saldırılar geliyor, tacizler geliyor, insanlarımız şehit oluyor. Biz bugün bu tehdidi bertaraf etmezsek, bu teröristleri sınırımızda ve sınırımızın ötesinde temizlemezsek, yarın Türkiye\'nin başına bela olur ve daha büyük tehditler oluşur. Bunların arkasında bunları destekleyenler var. Sadece ABD\'nin silah vermesinden bahsetmiyorum. DEAŞ\'a karşı Fırat Kalkanı Operasyonu\'nu başlattığımız zaman hiçbir ülke bize \'Ne olur sivillere dikkat edin, ne olur bir an önce bitirin. Niye girdiniz?\' demedi. Ama YPG, PKK\'ya karşı operasyon başlattığımız zaman \'Tamam güvenlik endişenizi anlıyoruz ama şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Kısa sürsün. Aman siviller...\' Bir de kara propaganda yapmaya başladılar. Peki ABD, YPG ile Rakka\'ya girerken, oradaki siviller ölürken hassasiyetinizi neden gösteremediniz de şimdi Türkiye, kendine yönelik bir terör örgütünü yok ederken hassasiyet göstermeye çalışıyorsunuz? Hem de dünyada bu konuda en hassas ülkeye bu konuda hatırlatmalarda bulunuyorsunuz. Neden YPG, Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderirken, ellerinden evlerini, mülklerini alırken, gencecik çocukların eline silah vererek Türk askerinin karşısına, Özgür Suriye Ordusu\'nun savaşmaya gönderirken hassasiyet göstermiyorsunuz çünkü onlarla aynı Marksist, komünist, ateist ideolojiyi paylaşıyorsunuz, ama Türkiye adım attığı zaman da değişik bahanelerle \'Bir an önce bitirin.\' diye açıklamalar yapıyorsunuz. Biz yeri geldiği zaman bu gerçek yüzümüzü de, düşmanlarımız da, teröristlere de gösterdik gösteriyoruz\" şeklinde konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Mevlüt Çavuşoğlu, \"Türkiye\'nin dış politikasının temel anlayışının ulusal çıkarları korumak. Terör örgütlerinin her türlüsüyle içeride olduğu gibi dışarıda da mücadele etmek bizim dış politikamızın önceliklerinden biridir. PKK, DEAŞ, FETÖ hiç fark etmez. Bugün FETÖ nerede, hangi ülkede olursa olsun peşini bırakmıyoruz. Okullarının devralınması konusunda, derneklerinin kapatılması, uluslararası örgütler nezdindeki statülerinin sonlandırılması gibi her alanda mücadele ediyoruz\" dedi.

\"SURİYE\'DE YPG, PKK İLE SURİYE\'DEKİ KÜRT KARDEŞLERİMİZİ DE AYIRT ETMEK LAZIM\"

Bakan Çavuşoğlu, \"Bizim Türkiye\'deki operasyonlarımız, Suriye\'deki operasyonlarımız, bölgede yaşayan kardeşlerimize yönelik değildir. Irak\'taki PKK\'ya yönelik operasyonlarımız da Irak\'taki kardeşlerimize yönelik değildir. Suriye\'de YPG, PKK ile Suriye\'deki Kürt kardeşlerimizi de ayırt etmek lazım. Bugün Türkiye\'de 350 bin tane Suriyeli Kürt var, biz bunlara ev sahipliği yapıyoruz. Suriye\'nin topraklarının yüzde 25\'ini YPG kontrol ettiği halde bu Kürtlerden bir tanesi o bölgeye dönemiyor. Biz Fırat Kalkanı Operasyonu\'nu tamamladıktan sonra o bölgeye sadece Türkiye\'den 100 bine yakın Suriyeli kardeşimiz döndü. Suriye\'nin değişik bölgelerinden de 150 bin civarında Suriyeli bölgeye döndü\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Çavuşoğlu\'nun açıklamaları

- Detaylar

09.02.2018 - 19:29 Haber Kodu : 180209205

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(ÖZEL)

3-UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN EVDEN 76 KİLOGRAM \'BONZAİ\' ÇIKTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA

Bağcılar\'da devriye gezen Yunus Polisleri, şüphe üzerine durdurdukları araç sürücüsünün üzerinde satışa hazır olduğu belirtilen 2 parça halinde 12.5 gram bonzai buldu. Şüphelinin sorgulamasının ardından uyuşturucunun temin edildiği ev tespit edildi. Yapılan baskında, imalathaneye çevrildiği görülen evde 76 kilogram bonzai, 1 adet silah, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olay, Bağcılar\'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği\'ne bağlı Yunus Polisleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis ekipleri, araç sürücüsü C. I. ile otomobili aradı ve satışa hazır olduğu belirtilen 2 parça halinde 12.5 gram bonzai buldu. C.I\'nın üzerinden bir miktar da para çıktı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüpheli, ilk sorgusunda uyuşturucu ticareti yaptığını itiraf etti.

UYUŞTURUCU ÇIKAN EVDE BULUNAN KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yaptığı sorgu sonrası şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği evi tespit etti ve Göztepe Mahallesi 2280. Sokak\'ta bulunan dört katlı bir apartmanın üçüncü katına baskın düzenlendi. Daireye giren polis ekipleri, evin uyuşturucu madde imalathanesine çevrildiğini gördü. İçeride; 76 kilogram bonzai, uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal madde, 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ve bir miktar da para ele geçirildi. Dairede bulunan M. M. isimli bir kişi de gözaltına alındı. Polis ekipleri baskın yapılan dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından uyuşturucu maddeler delil torbalarına konarak polis aracına taşındı. Gözaltına alınan şüpheli de sorgulanmak üzerine emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Baskın yapılan evin önü

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Gözaltına alınan şüpheli

- Evden çıkarılan uyuşturucu maddeler

- Polisin önlemi

- Genel ve detaylar

10.02.2018 - 05.50 - Haber Kodu : 180210009

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4- ŞİŞLİ\'DE KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN İÇİN EYLEM

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İstanbul Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, geçtiğimiz Çarşamba günü boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen, Leyla Karal\'ın hayatını kaybettiği sokakta eylem yaptı. Kadın cinayetlerinin toplumun kanayan yarası olduğunu belirten grup, daha sonra Karal\'ın hayatını kaybettiği yere karanfil ve portakal bıraktı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Leyla Karal isimli kadın, Şişli Eser Sokakta boşanmak üzere olduğu eşinin bıçaklı saldırısına uğramış, boğazı kesilerek hayatını kaybetmişti. İstanbul Kadın Meclisi üyesi bir grup, Karal\'ın hayatını kaybettiği yerde basın açıklaması yaparak, yaşanan durumu protesto etti. 19.30\'da cinayetin olduğu sokakta toplanan kadınlar burada basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Elimizde poşetlerle Leyla\'nın öldürüldüğü yerdeyiz. Biz kadınlar en temel hakkımız olan yaşama hakkımız için mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz. Sadece izleyen bakanlık ta, devlet te şunu iyi bilsin; biz yaşam hakkımızı savunmaktan, modern haklarımız için mücadele etmekten bir adım bile geri durmayacağız. Kadınlar her gün ölümle burun burunayken, her gün sokak ortasında öldürülürken, şiddet görürken biz kadınların yaşaması için meydanlarda olmaya, öldürülen tüm kadınlar için adalet arayarak, adliye önlerinde olmaya devam edeceğiz. Kadınlar yaşamaya, hayatın içerisinde olmaya devam edecek. Leyla için ve öldürülen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar sessiz kalmıyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız.

Açıklamamanın ardından toplananlar cinayetin olduğu yere yürüdü. Olay esnasında Leyla Karal\'ın elinde bulunan portakallara atfen, Karal\'ın hayatını kaybettiği yere karanfil ve portakal bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Kadınların toplanması

-Basın açıklaması

-Olay yerine yürüyüş

-Portakal ve karanfil bırakılması

-Genel ve detaylar

09.02.2018 - 21:03 Haber Kodu : 180209216

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5- TEM\'DE GECE TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA

Haber-Kamera: Ahmet KONANÇ / İSTANBUL (DHA)

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı kaza, İstanbul trafiğinde Edirne istikametinde bir süre yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Kaza; bu gece saat 23:15 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Edirne istikametinde orta şeritte meydana gelen zincirleme kazaya 5 aracın karıştığı görüldü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan araçların sürücüleri de kaza tutanaklarını kendi aralarında tuttu. Bu sırada Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu ve İstanbul\'un gece trafiği bir süre olumsuz etkilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan araçlar

- Sürücülerin tutanak tutması

- Polis aracı

- Sıkışan trafik ve yol tabelası

- Genel ve detaylar

10.02.2018 - 00:27 - Haber Kodu : 180210001