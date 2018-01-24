DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BEŞİKTAŞ\'TA GECE KULÜBÜNE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul (DHA)

Ortaköy\'de bir gece kulübüne motosikletle gelen iki kişi tarafından ateş açıldı. Kulüp önündeki 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Olay Beşiktaş Ortaköy\'de Muallimnaci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddaya göre gece kulubünün önüne motosikletle gelen iki kişi kulübe doğru ateş açmaya başladı. Kulübün önünde bulunan 3 güvenlik görevlisi vucüdunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarda bulundu.

Polis ekiplerinin olayla iligili incelemesi devam ederken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yerdeki boş kovanlar

-Polis ekipleri

-Özel harekat polisleri

-Güvenlik Önlemleri

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları

-Genel ve Detaylar

24.01.2018 - 03.59 Haber Kodu : 180124003

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2- KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİREREK DURDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine çarparak devirdi, daha sonra da yol kenarında bulunan demir dubaları yerinden kopardı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yola devrilen aydınlatma direği vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza, Zeytinburnu, 10. Yıl Caddesi üzerinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isminin Ahmet Çalışkan olduğu öğrenilen sürücü 34 FK 4081 plakalı aracı ile Topkapı\'dan Zeytinburnu istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak devirdi, daha sonra da yol kaldırımda bulunan demir dubaları yerinden kopararak durdu. Kaza sonrası yara almadan aracından inen sürücü durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası devrilen aydınlatma direğinin kaldırılması için olay yerine yol bakım ekiplerini çağırdı. Olayın olduğu yere gelen ekiplerin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu yola devrilen aydınlatma direği vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay sonrası cadde üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin bir kısmının da yanmadığı görüldü. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yola savrulan demir dubalarda temizlendi. Polisin kapattığı yol daha sonra tekrar araç geçişine açıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan otomobil

- Yere savrulan demir dubalar

- Devrilen aydınlatma direği

- Direğin vinç yardımıyla kaldırılması

- Polis ekiplerinin çalışması

- Kapanan ve açılan yolun görüntüsü

- Genel ve detaylar

24.01.2018 - 05.06 Haber Kodu : 180124004

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3- YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE ÇARPTI; DURMADI, KAÇTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA

Eyüp, Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu\'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Serkan Koçi hayatını kaybederken, polis kaza sonrası olay yerinden kaçan aracı arıyor.

Kaza, Eyüp Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Sünnet Köprüsü girişinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Hasdal\'dan Sütlüce istikametine giden bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Koçi (42)\'ye çarptı. Serkan Koçi, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kaza yapan araç durmayarak olay yerinden kaçtı. Belediye işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Serkan Koçi\'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olay yerinde ve çevrede incelemelerde bulundu.

Polis, kaza sonrası durmayarak kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yoldan görüntü

-Sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Yerde yatan ceset

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Olay yerindeki belediye işçileri

-Yerdeki sürücü belgesi

-Genel ve detaylar

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4- İBB KADROSU İÇİN 24 BİN 109 İŞÇİ BAŞVURU YAPTI



Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde (İBB) çalışan 24 bin 109 taşeron işçi, kadrolu olmak için başvuru yaptı.

İBB\'de çalışan 24 bin 109 işçi, belediye kadrosuna geçmek için 2-10 Ocak tarihleri arasında başvuruda bulundu. İBB\'den alınan bilgiye göre, emekli olup taşeron firmada çalışan ya da emeklilik yaşı gelmiş olanların başvuruları kabul edilmedi. Belirtilen süre içerisinde başvuru işlemini tamamlayan işçilerin, 15 bin 609\'u İBB\'de, 8 bin 500\'ü İBB\'nin şirketlerinde çalışıyor.



KADROYA ALINACAKLARIN 2 NİSAN\'DA İŞBAŞI YAPMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Kadro başvurularını gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında askıya çıkacak. Sınav ise 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Ardından 23 Mart-26 Mart tarihleri arasında sınava girenlerin itirazları alınacak. 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında, yapılan itirazlar incelenerek kesin sonuçlar açıklanacak. Sınavda başarılı bulunan, güvenlik soruşturması tamamlanan ve kadroya alınacağı kesinleşen adayların, 2 Nisan\'da işbaşı yapması öngörülüyor.

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5 - İSKİ\'DEN SAYAÇ UYARISI

İSTANBUL DHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) tarafından yapılan açıklamada; sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul\'da hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, \"Sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Açıkta bulunan su boruları da, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilir.\" denildi.



