DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İSTANBUL\'DA GECE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Denizde dev dalgalar oluştu. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO da bazı seferler iptal edildi:

İDO\'da iptal olan seferler:

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



BUDO\'da iptal olan seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Görüntü dökümü:

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-Denizden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-Yağmur yağması

-Genel ve detaylar

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2- KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE\'DE ARTIK HUKUK YOK, BUNU HERKES BİLSİN

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,

\"Abdullah Gül bey kıymetli bir kardeşimiz. Elbette aday olma ihtimali olur. Ama şu anda adayımızdır demek doğru olmaz\"

\"Türkiye\'de artık hukuk yok. Bunu herkes bilsin. Eğer bir kişi bütün kararları verecek, kanunları çıkaracak, Anayasayı dinlemeyecekse hatta Anayasa ihlallerini bile meşru görecekse bu iş bitti\"



Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \'Ulusal Basın Buluşması\' adı altında düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. Şişli\'de bir otelde düzenlenen toplantıda Karamollaoğlu gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

\"ANAYASA MAHKEMESİNİN VERDİĞİ KARARA İTİRAZ EDİLEMEZ\"

Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesi\'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında vermiş olduğu kararın yerel mahkeme tarafından bozulmasına yönelik olarak, \"Şimdi daha da sıkıntılı bir noktaya girdik. Beni en çok tedirgin eden, artık adalet mekanizmasına güvenin kalmaması. Son olarak iki gazetecinin tahliyesi konusunda Anayasa Mahkemesi\'nin verdiği kararı, yerel mahkemenin kabul etmemesi ve yerel mahkemenin kararının şu anda icra edilir durumda olması. Bu hukukun bittiği noktadır. Çünkü Anayasa en üst mercidir. Anayasa Mahkemesi\'nin verdiği kararlara itiraz edilemez. Cumhurbaşkanı, hükümet, medya dahil bütün yargı organları Anayasa Mahkemesi\'nin aldığı karara uymak mecburiyetindedir. Bu bir Anayasa emridir. Eğer bir yerel mahkeme \'Anayasa Mahkemesi\'nin kararını uygulamıyorum. Kararımda ısrar ediyorum\' der hükümet yetkilileri de bunu tevdi eder mahiyette konuşursa, zaten bize göre hukuk artık işlemez noktaya gelmişti de şimdi bütün ümitler bitti. Bu artık sözün bittiği yer. Türkiye\'de artık hukuk yok. Bunu herkes bilsin. Eğer bir kişi bütün kararları verecek, kanunları çıkaracak, Anayasayı dinlemeyecekse hatta Anayasa ihlallerini bile meşru görecekse bu iş bitti\" şeklinde konuştu.

\"FİİLEN BAŞKANLIK SİSTEMİ İLE YÖNETİLİYORUZ\"

Karamollaoğlu konuşmasının devamında referandum sonrasında Türkiye\'nin fiili başkanlıkla yönetildiğini belirterek, \"Bir referandum sürecini yaşadık. Hükümetin şu andaki tatbikatı tamamen... Başkanlık sistemi şu an da yürüyor. Meclis tamamen devre dışı. Cumhurbaşkanı kararnameleri ile Türkiye yönetiliyor. Ne Başbakan\'ın ne de bakanların esamesi bile okunmuyor. Biz fiilen başkanlık sistemi ile yönetiliyoruz. Kimsenin başkanla ilgili, onun aldığı kararlar, çıkardığı KHK\'lar ile ilgili hiç bir fikri beyan etmemesi lazım. Ederseniz hapı yuttunuz. Eski bir Cumhurbaşkanlarından birisi KHK\'larla ilgili bir konuda \'bir tereddüt var. Düzeltilmesi gerekir\' demiş. Türkiye bununla çalkalandı. Neredeyse linç ediliyordu. Geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapmış birinin iki kelimesine tahammül edilemezse Türkiye yönetilemez\" ifadelerini kullandı.

AFRİN OPERASYONU

Karamollaoğlu, Afrin operasyonu hakkında ise, \"Orta Doğu\'da ki bu hareketlerde kapsamlı bir strateji belirlenmezse sadece mevzi olarak bir yere girip, çıkmanın problemi çözmeyeceği kanaatindeyiz. Biz oraya girer ve ilerleme imkanımız olursa ve o durumda da Amerika bu işe razı değilse emin olun karşımızda sadece Amerikan askerlerini görürüz. Oradaki yerel güçlere de Amerikan üniformasını giydirirler, karşımıza gelirler\" diye konuştu.

AK PARTİ, MHP İTTİFAKI

Karamollaoğlu, AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifakı ise şöyle değerlendirdi:

Bu ittifak konusunu ben pek zikretmek istemiyorum. Çünkü ittifaklar kutuplaşmayı arttırıyor. Bugün Ak Parti ve MHP bir ittifakın içine girdi. Sayın Bahçeli, \'Ben her şeyiyle, bütün icraatlarıyla Cumhurbaşkanı\'nın arkasındayım\' dedi. Bitti o iş. Bu ittifaka \'Milli İttifak\' dediler. Ancak diğer taraf gayri milli değil.

\"ELBETTE ADAY OLMA İHTİMALİ OLUR\"

Karamollaoğlu bir gazetecinin sorduğu \'Abdullah Gül 2019\'da adayınız olur mu? sorusunu şöyle yanıtladı: Abdullah Gül bey kıymetli bir kardeşimiz. Elbette aday olma ihtimali olur. Ama şu anda adayımızdır demek doğru olmaz. Burada iki husus var. İlk olarak kendisi böyle bir noktada \'böyle bir teşebbüste bulunabilirim\' demesi gerekir. İkinci noktada da onun seçilebileceği noktasında sağlam bir kanaatin oluşması icap ediyor. Bunlar sağlanırsa o da olabilir, başkaları da.



Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Karamollaoğlu\'nun açıklamaları



17.01.2018 - 23.36 Haber Kodu : 180117243

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3- POLİSLERİN \"BYLOCK\" DAVASI: 33 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ)şifreli haberleşme programı \"ByLock\"u kullandıkları iddia edilen 87\'si tutuklu 144 polisin yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, 33 sanığın tahliyesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.

Tahliye kararına üye hakim muhalefet şerhi koydu.

23. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Spor Salonu\'nda yapılan 23. duruşmada 84 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmada bütün gün sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ile tahliye talepleri alındı.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, 33 tutuklu sanığın da BTK\'dan gelen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce analizi yapılan kayıtlar ışığında suç vasfının ve hukuki durumlarının lehe yönde değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu bulundukları suçtan tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti 33 sanık polisin yurtdışına çıkışını da yasakladı. Silivri\'de görülecek olan bir sonraki duruşma ise 11 Nisan\'a ertelendi.

Davada tutuklu sanık sayısı ise 54\'e düştü.

ÜYE HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Tahliye kararına üye hakim muhalefet etti. Kararda, \"Sanıkların \'ByLock\' kullanıcısı olması, mevcut delil durumu, kaçma şüphelerinin bulunması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına muhalefet şerhi yönünde oy kullanmıştır\" denildi.

106 SANIĞIN CEZALANDIRILMASI İSTENMİŞTİ

15 Ocak Pazartesi günü görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

Bazı sanıkların ByLock programına kaç kez bağlandığını duruşma salonunda okuyan savcı mütalaasında 106 sanığın \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsini talep etmişti. Savcı, tutuklu sanıklar Ali Şirin ve Deniz Ercan\'ın Türk Ceza Kanunun (TCK)220/ 4 son cümle gereği etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması noktasında kararı mahkemenin takdirine bırakmıştı.

15 sanığın \'ByLock\' bağlantı tarihleri ve bağlantı sayılarının belirlenebilmesi için yazılan müzekkerelere cevap alınamadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verilmesini istenen mütalaada, ayrıca savunmaları alınamayan ve haklarında yakalama kararı bulunan 21 sanığın da dosyasının ayrılması talep edilmişti. Savcı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istemişti.

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4- KAPALIÇARŞI\'NIN ALTYAPISI YENİLENİYOR

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Türkiye\'nin en büyük ticaret ve turizm merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı\'nın içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nce yenileniyor. Haziran ayına kadar sürecek olan çalışmalarda, 3 kilometrelik altyapı sistemi, buharla temizlendikten sonra plastik borularla kaplanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 4 ay önce başlatılan çalışmalarda, 30 bin 700 metrekarelik alanda, 66 sokakta yaklaşık 4 bin dükkanla hizmet veren Kapalıçarşı\'nın altyapısındaki sorunlar kamera yardımıyla tek tek tespit edildi. Esnaf ile müşterilerin etkilenmemesi için Kapalıçarşı\'nın kapanmasının ardından sabah saatlerine kadar sürdürülecek çalışmalarda, tıkanan yerler buharla temizlenecek. Eski ve yeni hatlar üzerinde gerekli görülen noktalarda kazısız, yeni teknoloji ile plastik boru kaplama işi gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki altyapı sisteminin kayıt altına alınması da hedeflenen çalışmalar haziran ayına kadar devam edecek.

Çalışmaları yerinde izleyen İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, yaptığı açıklamada \"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Fatih Belediyesi ve İstanbul Valiliği işbirliğiyle Kapalıçarşı\'mızın alt yapısını yenilenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, tarihi çarşımızın atık su, yağmur suyu ve içme suyu şebekelerini yeniliyoruz. Bugüne kadar bu kapsamda bir çalışma tarihi çarşımızda gerçekleşmedi. Biz gündüz ticari faaliyetleri engellemeden, çarşıya gelen konuklarımıza engel teşkil etmeden gece 9\'dan sonra sabah 6\'ya kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarşımızın daha önce yağmurda ve taşkınlarda meydana gelen o olayları engellemek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda kazısız teknolojiden yararlanıyoruz. Adeta Kapalıçarşı\'nın önce anjiyosunu çektik. Yani robotla bütün şebekenin arızalı yerlerini belirledik. Yaklaşık 4 bin metrelik Kapalıçarşı\'nın alt yapısını görüntüledik. Aynı zamanda açık kazı ihtiyacı olan yerlerde açık kazı yaptık fakat tıkalı yerleri temizledikten sonra buhar sistemiyle katlı şekilde boruyu salarak daha sonra ısıtma yöntemiyle mevcut kanalın kaplanmasıyla temiz, akıcı, dayanıklı bir yağmur suyu ve alt yapı, atık su şebekesini temizledik\" diye konuştu.

Kapalıçarşı\'da gerçekleştirilen diğer çalışmalardan da bahseden Turan, \"İçme suyu şebekesinde meydana gelen aksaklıkları tamir etmek için yeni içme suyu şebekesi döşüyoruz. Çatıda yine İstanbul Valiliğimiz ve Fatih Belediyemizin yürüttüğü çatı onarım faaliyetleri var. Çatıdan inen yağmur suyu oluklarını yağmur suyu şebekesine bağlayacağız. Kısmet olursa 2018\'in ilk yarısında tamamen çıkacağız. Yağmur suyu ve atık su şebeke uzunluğu toplam 66 sokak var. Uzunluğu 4 bin metre civarında. Biz bunun şu anda bin 300 metresini temizletip kapladık. 700 metrenin temizliği yapıldı, kaplamaya hazır. Hemen hemen yüzde 40\'ı bitti. Yüzde 60\'lık bir kısmı var. Geriye kalan kısmı daha hızlı bir şekilde tamamlayacağız\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin çalışmaları

-Altyapıdaki sorunların kamera ile tespit edilmesi

-Fatih Turan\'ın açıklaması

-Buhar aracı

-Plastik borular

18.01.2018 - 00.01 Haber Kodu : 180118002

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5- HALİÇ KÖPRÜSÜ\'NDE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Haliç Köprüsü\'nde gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası 2 kişi yaralandı.

Kaza, Haliç Köprüsü\'nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde giden ve ismi öğrenilemeyen 34 SZ 4349 plakalı araç, sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak önünde seyreden 34 VB 7736 araca çarptı. Kaza sonrası savrulan otomobil bariyerlere çarparak dururken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen sürücü ile yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri bir yandan yardıma koşarken, bir yanda da durumu itfiaye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırak yolu tek şeritten verirken, itfaiye ekipleri de kazaya karışan araçlarda herhangi bir olmusuzluğa karşı inceleme yaptı. Kaza nedeniyle, Haliç Köprüsü Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Daha sonra yol temizlenerek tek şeritten verilen yol tamamen açıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçlar

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Araçların kaldırılması

- Yolun kontrollü sağlanması

- Genel ve detaylar

18.01.2018 - 01.10 Haber Kodu : 180118003

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6- SULTANGAZİ\'DE YANGIN

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de iki katlı bir evin bahçesinde bulunan tahta parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda büyüyen alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alev alev yanan tahta parçaları itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, bahçede bulunan kümesteki 10 adet tavuğun telef olduğu öğrenildi.

Yangın Sultangazi, Yayla Mahallesinde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandil Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evin bahçesinde bulunan tahta parçalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri komşularının bahçelerinden yükselen alevleri görünce önce komşularına haber verdi daha sonra da itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan tahta parçalarının bulunduğu alana müdahalede bulundu. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı. Ayrıca polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bahçede yapılan kontroller sonucunda kümeste bulunan 10 tavuğun telef olduğu öğrenildi. Ayrıca yangına müdahale eden 2 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği, olay yerinde ayakta tedavisinin yapıldığı öğrenildi. Yangının çıktığı evin bahçesinde çok sayıda tahta plaka, odun parçalarının olduğu görüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Mahalleli ile röp

- Genel ve detaylar

CEP KAMERASI

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- Vatandaşın cep telefonu görüntüleri

- Alev alev yanan tahta parçalarının görüntüsü

17.01.2018 - 23.00 Haber Kodu : 180117240

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