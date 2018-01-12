DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- MEHMET ALTAN\'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

AYM\'nin \"Hak ihlali\" kararı verdiği Mehmet Altan hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla tutukluluğunun devamına karar verilen Mehmet Altan hakkında da, AYM\'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olması gerekçe gösterildi. Bu mahkeme de AYM\'nin gerekçeli kararını açıklamasının ardından tutukluluk durumunun yeniden değerlendirileceğini kararına ekledi.

Mehmet Altan\'ın tahliye talebini değerlendiren 26\'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi de, Anayasa Mahkemesi\'nin gerekçeli kararının henüz ellerine ulaşmadığını gerekçe gösterdi. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi\'nin gerekçeli kararının gelmesinin ardından tutukluluk durumunun yeniden değerlendirileceğine karar verdi. Kararda, \"Anayasa Mahkemesi\'nin kısa kararında açıklayıcı herhangi bir hususunda bulunmadığı da gözetilerek şu aşamada başvurucu olan sanık Mehmet Altan hakkında tahliyeye yönelik herhangi bir karar verilmesine yer olmadığına, tahliye talebinin reddine oy çokluğuyla karar verilmiştir\" denildi.

ÜYE HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim gerekçesinde \"Hak ihlali olduğu tespit edildiğinden mahkememizce ihlalin sonucunun ortadan kaldırılması gerekeceğinden ve bu husus ancak başvuru sahibi olan Mehmet Altan\'ın tahliyesi yoluyla mümkün olduğundan sadece başvuru sahibinin tahliye edilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluğun görüşüne katılmıyorum\" dedi.

AVUKATLARIN ILICAK TALEBİ DE REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi\'nin kararının emsal olduğunu belirten davanın diğer tutuklu sanıkları Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın avukatları da tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti, Altan ve Ilıcak hakkındaki tahliye taleplerini ise oy birliğiyle reddetti.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Altan ve Alpay\'ın gözaltı görüntüleri

11.01.2018 - 17.52 Haber Kodu : 180111165

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2 -ŞAHİN ALPAY\'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Anayasa Mahkemesi\'nin \"hak ihlali\" kararı verdiği Gazeteci Şahin Alpay\'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Alpay hakkında ilk değerlendirmesini yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM\'nin gerekçeli kararını açıklamasından sonra yeniden bir değerlendirme yapacağını kararına ekledi.

Şahin Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

\"Mahkememize tutuklu sanık Şahin Alpay\'a ilişkin gerekçeli kararın tebliğ edilmediği anlaşılmış olmakla ve ayrıca tutuklu sanık Alpay\'ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir mahiyetinde bir karar vermediği de anlaşılmakla, sanık vekilinin tahliyeye ilişkin taleplerinin de bu aşamada reddi ile sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık hakkında istenen cezanın üst sınırı, delillerin toplanmamış olması göz önüne alındığında tutuklu sanık Alpay\'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.\"

GEREKÇELİ KARARDAN SONRA TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi tarafından gerekçeli kararın mahkemelerine tebliğ edilmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin incelenerek tekrar değerlendirileceği kararına ekledi.

ÜYE HAKİM ŞERH KOYDU: AYM\'NİN KARARI KESİN VE BAĞLAYICI

Karara bir üye hakim muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, \"Anayasa Mahkemesi\'nin tutukluluğa ilişkin özel nitelikteki kısa kararının kesin ve mahkememizi bağlayıcı nitelikte olması nedeniyle heyetin tutukluluğun devamı yönündeki görüşüne katılmıyorum\" denildi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Şahin Alpay\'ın gözaltı görüntüsü

11.01.2018 - 17.52 Haber Kodu : 180111165

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3- TRAFO PATLAMASI MAHALLELİYİ İSYAN ETTİRDİ

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Güngören\'de 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan trafoda yaşanan patlamalar mahalleliyi isyan ettirdi. Trafoda sık sık patlamaların yaşandığını ileri süren Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri, BEDAŞ görevlilerinin trafoyu onarmasına izin vermedi. Trafo patlamasıyla elektrikler kesildi mahalle karanlıkta kaldı.

Olay, Güngören Mareşal Çakmak Mahallesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birsel Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan ve mahallenin birçok yerinin aydınlatmasını sağladığı öğrenilen elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Oturdukları apartmanın zemin katından dumanlar çıktığını gören bina sakinleri büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. Komşularının yardımına koşan mahalle sakinleri, bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını tamamen söndürerek olay yerine BEDAŞ ekiplerini çağırdı.

MAHALLE SAKİNLERİ BEDAŞ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASINA İZİN VERMEDİ

İhbar üzerine olay yerine arızayı onarım için BEDAŞ ekipleri geldi. Fakat olayın meydana geldiği yerde oturan mahalle sakinleri, daha önce de aynı patlamaların meydana geldiğini belirterek gelen arıza tamir ekiplerine tepki gösterdi. Daha önce meydana gelen olay sonrası ilgili yerlere gerekli başvurularını yaptığı söyleyen mahalle sakinleri arızanın giderilmesi sonrası tekrar patlama meydana gelir korkusuyla çalışma yapılmasına izin vermedi. Mahalle sakinleri oturdukları binanın zemin katında bulunan elektrik trafosunun apartmanın zemin katından tamamen taşınmasını istediklerini gelen ekiplere söyledi.

\"HERKES BU KONUYA EL ATSIN\"

Olayın meydana geldiği apartmanda oturanlar, \"Yaklaşık 4 senedir burada oturuyoruz. Bu 4 senedir beşinci patlama, sürekli yangın çıkıyor sürekli patlama oluyor. Gece olsa can kaybı yaşanacak. Bütün yetkililere, bütün devlet dairelerine başvurularımızı yaptık. Enerji Bakanlığının özel kalemine kadar bütün başvurularımızı yaptık. En son BEDAŞ\'ta kalmış konu. BEDAŞ Güngören Belediyesi\'ne taşınması için başvuruyor ama koca belediye yer bulamıyor trafoya. Bütün çoluk çocuk perişan olduk. Buradan duyuluyorsa Cumhurbaşkanımız dahil herkes bu konuya el atsın. Burada dört katlı 4 adet blok var, butik site burası. Bugün de otoparka sıçramış. Az önce bir arkadaşımızın arabası son anda kurtarıldı. Konu Güngören Belediyesinde, başkanın gelip bunu görmesi lazım. İlla burada birisi ölürse buradan kaldırılacak.\" dedi.

Mahalle sakinleri BEDAŞ ekiplerinin çalışma yapmaması için bekleyişini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Patlamaların ardından alev alan elektrik kabloları

AKTÜEL

-Patlamanın olduğu trafo

-Toplanan mahalleli

-Mahalleli ile röp.

-Karanlıkta kalan mahalle

-Polis ekipleri

-BEDAŞ görevlileri

-BEDAŞ görevlileri ile mahalleli arasındaki diyaloglar

Detaylar

11.01.2018 - 23.10 Haber Kodu : 180111205

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4- KADIKÖY\'DE VAKIF BİNASINDA KORKUTAN YANGIN

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de, vakıf binası olarak kullanılan 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerini yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy Bostancı Mahallesi Taşlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan Doç.Dr. Fahri Atabey Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı\'nın bulunduğu 3 katlı ahşap binada dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının başlamasıyla içeride bulunanlar dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine Olay yerine Kadıköy, Erenköy, Maltepe, Ümraniye\'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafiğin yoğunluğu nedeniyle itfaiye ekipleri, polis eşliğinde ters yönden olay yerine gelmek zorunda kaldı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ve polis yangınla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ahşap binadan çıkan yoğun dumanlar

-Görgü tanığı ile röp

-Ters yoldan olay yerine gelen Polis ve İtfaiye aracı

-Genel ve Detay

11.01.2018 - 20.26 Haber Kodu : 180111192

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5- KADIKÖY\'DE 10. KATTAN DÜŞEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 10. kattan düştüğü belirtilen 22 yaşındaki Mert Arabacıoğlu hayatını kaybetti.

Olay, Koztayağı Mahallesi, Dirlik Sokak\'ta bulunan 11 katlı bir apartmanın 10. katında saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akşam anne ve babasıyla vakit geçiren Mert Arabacıoğlu bir süre sonra odasına çekildi. Arabacıoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle odasının penceresinden apartmanın bahçesine düştü. Arabacıoğlu\'nu bahçede yerde gören komşular hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arabacıoğlu\'nu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Arabacıoğlu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve apartmanın bahçesinde delil araştırması yaparken polis olayın düşme sonucunda mı yoksa intihar mı olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Apartmandan görüntü

-Olay yaşandığı daire inceleme yapan polisler

-Apartmanın bahçesinde inceleme yapanlar

-Arabacıoğlu\'nun fotoğrafı

-Genel ve detaylar

12.01.2018 - 03.19 Haber Kodu : 180112005