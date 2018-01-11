1- ABD\'Lİ ASKERLERE EVLATLIK VERİLEN KIZ KARDEŞLER, ANNE VE KARDEŞLERİYLE HASRET GİDERDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Adana\'daki İncirlik Hava Üssü\'nde görevli ABD\'li 2 subaya evlatlık verilen ve ismi \'Michelle\' olarak değiştirilen \'Hatice\' ile \'Britanny\' adı verilen \'Seçil\', kardeş olduklarını öğrendikten sonra Türkiye\'ye gelip gerçek ailesine kavuştular. Yaşanan sürecin haber olmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana\'da yaşanan ABD\'li askerlere evlatlık verilmesi hakkında soruşturma başlattı. Uzun yıllar sonra bir araya gelen kardeşler ise aynı şekilde evlatlık verilen iki kardeşlerinin bulunmasını istiyor.

NİSAN AYINDA GERÇEK ANNELERİ İLE BULUŞTULAR

Seçil Berberoğlu 7 yaşındayken, kardeşi 24 yaşındaki Hatice Berberoğlu ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü\'ndeki 39\'uncu Kanat Komutanlığı\'nda görevli 2 ABD\'li subaya evlatlık verildi. Hatice\'nin ismi Michelle Salery, Seçil\'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. ABD\'de birbirini bulan kardeşler, Türkiye\'deki ailelerine ulaşmak için çaba sarf etti. Geçtiğimiz Nisan ayında Antalya\'da kardeşleri ve anneleri ile buluştu. Daha sonra bir televizyon programına çıkan Berberoğlu ailesi yine aynı şekilde evlatlık verilen iki erkek kardeşini aramaya başladı.

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Haberler üzerine Adana Cumhuriyet Savcılığı, Adana\'da yaşanan ABD\'li askerlere evlatlık verilmesi hakkında soruşturma başlattı. Aynı şekilde evlatlık verme olaylarının yaşandığı iddia ediliyor.

HATİCE BERBEROĞLU (MİCHELLE): KADERİM DEĞİŞTİRİLDİ

15 kardeş olduklarını ve 2 erkek kardeşlerinin de evlatlık verildiği öğrenen Hatice Michelle, \"3 yaşında evlatlık olduğumu öğrendim. Uzun yıllar ailemin kim olduğunu bilmedim. Beni evlatlık alan aile 3 yaşımda bunu benimle paylaştı. Ancak ailemi ve ailemin iletişim bilgilerini paylaşmadılar. 18 yaşımda evlatlık verilmeme aracı olan Elife Kumak benimle irtibata geçti. Ben Müslüman olarak doğdum. Türkçe konuşuyordum, kaderim değiştirildi. Hayatımın bu kadar değiştiğini 22 yaşımda ailemle görüştüğümde anladım. Burada ailemle birlikte büyümeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki Amerikalı ve Hristiyan\'ım. Bunu değiştiremem. Ama kız kardeşim ve ailesi ile tanıştıktan sonra yalnızlık hissim kayboldu. Biyolojik ailemle Antalya\'da tanıştığım an, hayatımın en muhteşem anı oldu\" diye konuştu.

SEÇİL BERBEROĞLU (BRİTTANY): AİLEMİ İKİ PARÇASI EKSİK BİR PUZZLE OLARAK DÜŞÜNÜYORUM

Seçil, Brittany ise kayıp iki kardeşlerinin bulunmasıyla gerçek bir aile olacaklarını belirterek, \"Ben 7 yaşımda beni büyüten aileme evlatlık olarak geldiğimi öğrendim. Fakat bundan sadece iki yıl öncesine kadar bir avukat aracılığıyla satıldığımı bilmiyordum. Öğrendikten sonra hayatım çok değişti. Çok kalabalıklaştı. Şu anda çok mutluyum. Burada ailemle birlikte olmak çok farklı bir duygu. Ailemi bir puzzle olarak düşünüyorum. İki parçası eksik. Bir puzzle\'ın tek parçası eksik olduğunda asla tamamlanamaz. Biz bir bütünüz, onları bulduğumuzda tamamlanacağız. Bunun için de yardım istiyoruz\" dedi.

CUMALİ BERBEROĞLU: BİZ ÇOK KALABALIK BİR AİLEYİZ

Kız kardeşlerine kavuşan Cumali Berberoğlu ise, \"Biz çok kalabalık bir aileyiz. Ben de puzzle\'a benzetiyorum. Dört parçası eksikti. İki parçasını bulduk. Umarım erkek kardeşlerimizi de bulduğumuzda puzzle tamamlanır. İlk Hatice\'yi bulduk. Hatice ile 10 senedir görüşüyoruz. Seçil de iki sene önce bizi buldu. İlk buluşmamız Antalya\'da gerçekleşti. Bütün kardeşler annemin dizleri dibinde toplandı. Çok güzel bir anı oldu\" şeklinde konuştu.

SEBİHA BERBEROĞLU: ONLAR TÜRK KANI TAŞIYOR, TÜRK ÇOCUKLARI ONLAR

Kardeşlerinin evlatlık verilmelerine şahit olan Sebiha Berberoğlu yaşananları şöyle anlattı: Hatice\'yi almaya geldiklerinde 12 yaşındaydım. Amerikalı aileye verdiler. Arabayla gittiler. Ben arkalarından koştum ama yetişemedim. Ondan sonra Seçil\'i aldılar, Zeki\'yi götürdüler. E. K. bizim yakamızı hiç bırakmadı. Hep bizi tehdit etti. 15 sene önce kız kardeşim ile yazıhanesine gittim. Bilgisayarı açıktı. Bilgisayara bakar bakmaz karşımıza Hatice çıktı. Bilgisayardan Hatice\'nin irtibatını aldık. Önce Hatice ile konuştuk. Ondan sonra Seçil bizi buldu. Bunların haricinde iki erkek kardeşim var. Onları bulamıyoruz. Birisi doğar doğmaz evlatlık verildi. Diğeri Zeki. Zeki 7 aylıkken evlatlık verildi. Bunları da avukat E. K. evlatlık verdi. Benim istediğim, iki kız kardeşimi buldum. İki erkek kardeşimin de gelmesi. Kardeşlerimin bulunmasını istiyorum. Bizim gibi Adana\'dan Amerika\'ya evlatları satılan ne aile varsa onların da çıkmasını istiyorum. Onlar da kardeşleriyle buluşsunlar. Kardeşlerle buluşmak çok güzel bir duygu. Anlatamıyorum, ancak yaşarsanız bilirsiniz. Dinleri, dilleri değişebilir ama kanlarını değiştiremezler. Onlar Türk kanı taşıyor. Türk çocukları onlar.

AVUKAT BAKIRCI: İKİ KIZ KARDEŞ USULSÜZ EVLATLIK EDİNİLME NEDENİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Kız kardeşler ile Adana\'ya giden avukat Avukat Özlem Bakırcı ise, yaşanan süreç hakkında şöyle konuştu:

Dün itibarıyla Amerika\'dan gelen iki kız kardeş kaderlerinin değiştiği, para karşılığında satıldıklarını öğrendikleri ve bu nedenle yapılan usulsüz evlatlık edinilme nedeniyle suç duyurusunda bulundular. Adana Emniyeti\'nde vermiş oldukları ifadeler neticesinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu basın açıklamasında res\'en harekete geçtiklerini ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde \'Uluslararası çocuk kaçırma\' suçu nedeniyle şüpheli sıfatıyla iki avukat hakkında işlem yapıldığı, soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu noktada sorumluların bulunarak, cezalandırılacakları ve mağduriyetlerin giderileceğini bilmek çok önemli.

CUMA GÜNÜ ABD\'YE DÖNECEKLER

İki kız kardeş, anneleri ve kardeşleri ile hasret giderdikten sonra Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri\'ne dönecek.

Görüntü Dökümü:

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-Haber sırasına göre röportajlar

-Kız kardeşlerden detaylar

-Genel ve detay görüntüler

11.01.2018 - 00.36 Haber Kodu : 180111002

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2- PENDİK\'TE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Pendik Kaynarca\'da trafik kazasında 2 kişi bir kişi de yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Kaynarca Mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Akar (46) yönetiminde ki 34 VBZ 34 plakalı araç D-100 Karayolu, Pendik Tuzla istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada Güven Maden(30) ve Kızıl Ahmet İmre araçta sıkışırken Halil İbrahim Akar kendi imkanı ile araçtan çıkmayı başardı. Olayı gören vatandaşlar, polis, ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Halil İbrahim Akar\'ın tedavisini ayakta yaparken, araçta sıkışan iki kişinin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Ölen iki kişi olay yerine .ağrılan itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücü Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, olay yerinde ölen iki kişi ise Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-Ölenlerin cesetleri

-Yaralı sürücünün ambulanstaki görüntüsü

-Aracın çekilmesi

-Genel ve detaylar

11.01.2018 - 04.52 Haber Kodu : 180111007

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3- KALDIRIMDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Beykoz\'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra kaldırımdaki kadını ezdi. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Beykoz Kavacık yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Aksu\'nun aracının kontrolünü kaybederek önce park halindeki araca çarptı, ardından kaldırımda bekleyen bir kadını ezdi. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis sürücü Bilal Aksu\'yu gözaltına aldı. Polis, hayatını kaybeden kadının kimliğini belirlemeye çalışırken üzerinden çıkan cep telefonunun Emine Bilgili üzerine kayıtlı olduğunu belirledi. Araştırmada ezilerek ölen kadının Emine Bilgili olduğu tespit edilirken gözaltına alınan sürücü Bilal Aksu\'nun polis merkezinizdeki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Görgü tanığı ile röp

-Park halindeki araç sahibi ile röp

-Kaza yapan araç

-Kaza sonucu ölen kadının olay yerinde kalan ayakkabıları

-Olayın ardından çekilen cep telefonu görüntüsü

-Trafik polislerinin çalışması

-Ölen Emine Bilgili\'nin fotoğrafı

-Genel ve Detay



10.01.2018 - 19.45 Haber Kodu : 180110213

10.01.2018 - 19.34 Haber Kodu : 180110210

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4- DENİZE DÜŞEN KİŞİYİ YARDIM ÇIĞLIKLARI KURTARDI



Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Sarıyer sahilde dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Donma tehlikesi geçiren kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 04.00 sıralarında Emirgan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi sahilde yürüdüğü sırada denize düştü. Denize düşen adamın bağırışlarını duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Adamın düştüğü noktaya gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri düşen kişiye bottan halat ve simit attı. Sürekli bağıran ve büyük korku yaşayan kişiyi sahil güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Atılan simide tutunamayan kişiyi denize giren sahil güvenlik ekibi çıkararak bota aldı. Bota alınan ve donma tehlikesi geçiren kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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(Cep telefonu kamerası)

-Adamın bağırışları

-Ekiplerin çalışması

-Bottan halat atılması

-Denizdeki sahil güvenlik görevlisi

-Adamın bota çıkarılması

-Genel ve detaylar

11.01.2018 - 07.54 Haber Kodu : 180111011

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5 - POLİS ARACI ALEV ALEV YANDI

Haber -Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda seyir halindeki bir polis aracı alev alev yandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Bahriye Caddesi\'nde meydana geldi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne ait polis aracı seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araçtaki polisler hemen aracı yol kenarına çekerek yangına müdahale etti. Polis ekipleri yangını söndürmekte başarılı olamayınca alevler kısa sürede tüm aracı kapladı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis aracı kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan yanan polis aracındaki alevler yakınında bulunan başka bir araca sıçradı.Kısmen yanan araçta da maddi hasar oluştu. Yangın sırasın da trafiğe kapatılan yol bir süre sonra ulaşıma açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yanan arac

-Toplanan polis ekipleri

-Yolun kapatılması

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

-Olay yeri inceleme polisleri

-Genel ve detaylar

11.01.2018 - 05.52 Haber Kodu : 180111010

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6- İSKİ\'DEN 10 İLÇE İÇİN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İSTANBUL DHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla; ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini, bazı bölgelerde yarın saat 15.00\'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İSKİ\'den yapılan açıklama şöyle:

Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı\'nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde yarın saat 15.00\'e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz.

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7- \"TENEKE MAHALLE\"DEN SICAK YUVAYA

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Pendik ve Sultanbeyli\'de \'teneke mahalle\'de çadırlarda yaşayan Roman aileler için iki yıl önce başlatılan \"Romanlar için Yeni Bir Gelecek\" projesiyle 18 aileye sıcak bir yuva sağlandı.

Kelemet Çiğdem Türk ve eşi Sosyolog Prof. Dr. Ferhat Kentel\'in kurduğu \'Ortak Hayaller Girişimi\'nin başlattığı, Sultanbeyli ve Pendik Belediyeleri ile Pendik Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın destek verdiği \"Dünden Bugüne Teneke Mahalle, Romanlar için Yeni Bir Gelecek\" projesinin kapanışı gerçekleştirildi.

Projenin kapanış programı Sultanbeyli Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Programa Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Edirne Roman Derneği Başkanı Turan Şanlı, projenin sahipleri Kelemet Çiğdem Türk ve eşi Sosyolog Prof. Dr. Ferhat Kentel ile roman aileleri katıldı.

\"ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYORDU, OKULLA BİR BAĞ KURAMIYORDU\"

Kelemet Çiğdem Türk, 2015 yılının Eylül ayında \'teneke mahalle\' ile tanıştığını belirterek, \"Tam da okulların açıldığı bir dönemdi. Buradaki çocuklar okula gidemiyordu, okulla bir bağ kuramıyordu. \'Ne yapabiliriz\' diye yola çıkıp harekete geçtik. Bu süreçte en büyük destekçim eşim Ferhat Kenter oldu. Farklı bir sosyolojisi olan bir topluluk. Çoğu zaman çok kolay anlaşamadık kimi zaman. Ama şimdi birbirimizden ayrılamaz hale geldik, kucaklaşıyoruz her daim\" dedi.

\"GELECEĞE DAİR UMUDUMUZ ARTIRAN BİR PROJE\"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise, \"Gerçekten muhteşem bir proje. Geleceğe dair umudumuz artıran bir proje. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Projede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Kaymakamlığımız, Pendik ve Sultanbeyli Belediyeleri ekonomik anlamda bazı ödemeler yapmıştır. Küçümsemiyorum ama Kelemet Hanım\'ın bütün bu finansın yanında sevgi faktörü göz önüne alındığında bizim yaptıklarımızın hiçbir ehemmiyetinin olmadığını diğer kurumların yöneticilerinden özür dileyerek ifade etmem gerekiyor\" diye konuştu.

\"ELEKTRİĞİMİZ YANIYOR, TELEVİZYONUMUZ OYNUYOR, SUYUMUZ VAR\"

Konuşmaların ardından evlerine kavuşan aileler, Prof. Dr. Ferhat Kentel\'in sorularını yanıtladı. Kentel\'in proje hayatınızda neleri değiştirdi sorusuna bir kadın, \"Karanlıkta, susuz yaşıyorduk. Allah razı olsun Çiğdem Hanım bize elini uzattı. Şimdi, elektriğimiz yanıyor, televizyonumuz oynuyor, suyumuz var. Çocuklarımız tertemiz okula gidip geliyor\" şeklinde yanıt verdi.

Kentel\'in \'meslek sahibi olmak için ne yapacaksınız\' sorusunda diğer bir kişi ise, \"Kendi işimiz olsun istiyoruz. Normalde benim çiçek tezgahım var ama belediye bırakmadığı için yapamıyoruz, belediye kaldırıyor. Ama sürekli bir yerimiz olsa isteriz. Akşam evime gideyim, sabah gelip tezgahımı açayım. Başkasına muhtaç olmayayım\" diye cevap verdi.

ÇOCUKLAR SAHNEYE ÇIKIP OYNADI

Programın sonunda roman şarkılarının yer aldığı bir müzik dinletisi yapıldı. Bazı çocuklar bu sırada sahneye çıkarak \'roman havası\' oynadı. Aileleri ise yerlerinde şarkılara eşlik etti. Öte yandan proje sürecinde çekilen fotoğrafları ise kültür merkezinde sergilendi.

Görüntü Dökümü:

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- Türk\'ün konuşması

- Keskin\'in konuşması

- Salondan görüntüler

- Kentel\'in Romanlar soru sorması

- Çocukların oynaması

- Sergiden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

10.01.2018 - 18.07 Haber Kodu : 180110201