1- GÖREVDEN ALINAN HAZİNEDAR\'DAN AÇIKLAMA: MİLLETİN VERDİĞİ KARARI ANCAK VE ANCAK MİLLET ALIR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İstanbul DHA

İçişleri Bakanlığı\'nın kararı ile görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye binası önünde yaşanan sürece ilişkin açıklama yaptı.

\"YÜZDE 77 OYLA BEŞİKTAŞ HALKININ EMANETİNİ TEMSİL EDİYORUM\"

\"Allah\'ın verdiği canı Allah alır. Demokrasilerde bunu tezahürü de milletin verdiği emaneti ancak ve ancak millet alır\" diyerek sözlerine başlayan Hazinedar, şöyle devam etti: Henüz şahsıma tebliğ edilmemiş olmasına rağmen, görevden uzaklaştırılmama yönelik karara ilişkin söyleneceklerin birçoğunu bugün söyledim. Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. Önce bana partimin bana görev tevdi ederek, yüklediği büyük bir sorumlulukla, Beşiktaş halkının ve milletimin bana yüklediği sorumlulukla halkıma 4 yıla yakın bir süre hizmet etmeye çalıştım. Çok zor şartlarda, merkez siyasetinin yerel yönetimler üzerinde kurduğu, hiç bir dönemde görülmemiş bir vesayetin altında bu emaneti hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Her zaman devlet tektir, devlet parti, insan ayrımı yapmadan bu emaneti milletimiz için kullanma anlayışıyla bu dört yıla yakın süreyi idrak ettik. Devlet kurumları arasındaki iş birliğini, bu kurumları yönetenler arasındaki iş birliğini savunarak, bu günlere geldik. Önümüze konulan bütün engellemelere rağmen, bu iş birliği çabamızın toplumda yarattığı, yüzünü millete dönen bu aziz milletin hassasiyetlerine, beklentilerine, önceliklerine, değerlerine herkesten fazla saygı göstererek, hizmet etmeye çalıştık. Bu sürecin sonunda vesayetin yani merkez siyasetinin yerel yönetimler üzerinde kurduğu tahakkümün, kötüye kullanımının birçok örneğini yaşadık.

\"AİLELERİ BU İŞLERE KARIŞTIRMAYIN\"

Hazinedar, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında, \"Ben Cumhuriyet Halk Partisinin en yüksek oy aldığı şehrin belediye başkanıyım. Atatürk devrimlerinin milli ve manevi değerlerle birlikte en güzel yaşandığı şehrin belediye başkanıyım. Herkesin gözünün olduğu, herkesin büyük bir iştahla baktığı bir şehrin belediye başkanıyım. Basından öğrendiğim kadarıyla uzaklaştırılma gerekçem, birtakım yolsuzluk iddialarıyla birlikte 2016 yılından beri hakkımda yürütülen FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla yürütülen soruşturmalar. Değil ben ailemde, sülalemde değil bu darbeci cemaate, hiç bir cemaate mensup bir tek kişi bulamazlar. İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü, 17/25 Aralık\'tan önce dahi avukat ve işadamı kimliğimle bu terör örgütünün organizasyonlarıyla küçücük, minnacık, nokta kadar bir işimiz ne siyaseten ne ticareten ne de sosyal olarak olmamıştır, olamaz. Ne şahsımın ne ailemin. Burada en çok üzüldüğüm, sadece şahsıma değil, bu soruşturma aynı zamanda evladıma, eşime de yöneltilmiştir. Onların da yurt dışına çıkış yasağı konularak, pasaportları ellerinden alınmıştır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı\'na bir çağrı yaptım. Onun eleştirdiği sistem onun çocuklarına yurt dışında okuma fırsatı vermiştir. Benin evladım Türkiye\'nin en iyi okullarında okudu. Benim evladıma yurt dışında okuma fırsatı dahi vermedi. Aileleri bu işlere karıştırmayın\" dedi.

\"16 TEFTİŞ GÖREVLİSİ BUGÜNE KADAR TEK BİR ŞEY BULAMAMIŞTIR\"

Hazinedar, konuşmasına şöyle devam etti: Bugün hakkımdaki iddialara ilişkin belediye başkanı sıfatımla ilgili açılmış tek bir dava bulunmamaktadır. Ne gariptir ki 1 Aralık yani Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin görevden uzaklaştırıldığı tarihe kadar hakkımdaki tüm araştırma ve soruşturmalarla ilgili lehimde kararlar verilmiştir. Hem Mülkiye müfettişleri hem Danıştay tarafından.1 Aralık tarihinde belediyemize 16 müfettiş gönderilmiştir. 16 teftiş görevlisi bugüne kadar tek bir şey bulamamıştır. Belediye başkanını görevden uzaklaştırmalarının nedeni, soruşturmanın selametidir. Soruşturmanın selametini ben nasıl tehdit edebilirim? Şu anda 16 müfettişe bütün evraklar verilmiştir. Belediyemiz son iki yılda belediyecilik tarihinde görülmemiş sayıda incelemeye tabi tutulmuştur. Bütün bunlardan hiç bir şey bulamayanlar, \'biz kararı verdik, siyaseten verdiğimiz kararı siyaseten uygulamak üzere, altı boş gerekçeleri bildiriyoruz\' demişlerdir.

CHP\'Lİ CANPOLAT: BU BİR OPERASYONDUR

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar\'ın görevden alınmasının ardından Beşiktaş Belediyesi\'ne gelen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat burada bir açıklama yaptı. \"Bu bir operasyondur\" diyen Canpolat şunları söyledi: Bu artık CHP\'nin kurumsal kimliğine yöneltilmiş operasyonun devamıdır. Ataşehir\'den sonra Beşiktaş\'ta yarın belki başka belediyelerde, Ak Parti\'nin İstanbul\'da çöküşe geçmesiyle birlikte belediyelerimize yöneltilmiş siyasi bir saldırıdır. Biz belediyelerimize, partimize yönelik her türlü saldırı karşısında, yüzde 83\'e yakın verilen halkın oylarına sahip çıkmak için buradayız. Siz belediye başkanlarımızı görevden alarak, itibarsızlaştırmaya çalışmanız beyhudedir.

Görüntü Dökümü:

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-Hazinedar\'ın açıklamaları

-Canpolat\'ın açıklaması

-Detaylar

04.01.2018 - 22.01 Haber Kodu : 180104218

04.01.2018 - 21.25 Haber Kodu : 180104212

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2- CHP\'Lİ VEKİLLERDEN BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN / İstanbul DHA

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için İçişleri Bakanlığı\'nın aldığı görevden uzaklaştırma kararının ardından, partililer ve bazı milletvekilleri Beşiktaş Belediyesi\'ne geldi.

TANRIKULU: GÖREVDEN ALMA HUKUK DIŞIDIR

Belediyeye CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş da geldi. Burada bir açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu kararın siyasi olduğunu belirterek, \"Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin Beşiktaş Belediyesine karşı bir kumpası söz konusudur. Görevden alma hukuk dışıdır. Açılan bir dava yoktur. 17 ay önce açılan bir soruşturma vardır. O soruşturma nedeniyle açılan bir dava yoktur. Belediye başkanımız 17 aydır savcılığa bile davet edilmemiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin hem Man adası belgelerine ve bugün New York\'ta gerçekleşen mahkumiyet kararı ile ilgili olarak, kamuoyunu değiştirme algısıdır. Biz belediyelerimizin arkasındayız. Doğrudan doğruya Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş halkına karşı darbe söz konusudur\" dedi.

Barış Yarkadaş ise, \"Ak Parti iktidarı partimizin Man adası belgelerini açıklamasının ardından ne yapacağını şaşırmış bir durumda. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği\'ne yazı yazıyor. \'Beşiktaş Belediye başkanını görevden almak istiyoruz. Elinizdeki belgeleri yollayın.\' diyor. İstanbul Valiliği İçişleri Bakanlığı\'na yazdığı yazıda \'Murat Hazinedar\'ın görevden alınabilmesi için yeterli evrak yoktur. Soruşturma yoktur.\' Cevabını veriyor. Bunlar bir hukuk devletinde olmayacak yazışmalar olmasına rağmen Beşiktaş Belediye başkanı bir siyasi algı operasyonu sonucunda görevden alınıyor.\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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Tanrıkulu ve Yarkadaş\'ın açıklamaları

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04.01.2018 - 19.56 Haber Kodu : 180104199

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3 - İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE POLİS MÜDAHALESİ: 15 GÖZALTI

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İran\'da yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir grup, Cağaloğlu\'nda bulunan İran Başkonsolosluğu önüne çelenk bırakıp, açıklama yapmak istedi. Polis, gurubun açıklama yapmasına izin vermezken, buradan ay ayrılmayanlar gözaltına alındı.

Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup, İran\'da yaşanan olayları protesto etmek için, dün saat 18.00\'de Cağaloğlu\'nda bulunan İran Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis, grubun burada açıklama yapmasına izin vermedi. Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılan grup üyeleri, Ankara Caddesi\'nde dağılmamaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun başkonsolosluk önüne gelmesi

-Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılmaları

-Cadde üzerinde bekleyen grup

-Polisin müdahalesi

-Gözaltına alınanlar

-Gözaltına alınanların otobüse bindirilmeleri

-Genel ve detaylar



04.01.2018 - 18.48 Haber Kodu : 180104186

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4- FATİH\'TE SİLAHLI SALDIRI: YOLDAN GEÇEN KADIN DA AĞIR YARALANDI

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK - Ersan SAN / İstanbul DHA

Fatih\'te, yabancı uyruklu bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında, yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için inceleme başlattı.

Olay, Aksaray\'da bulunan Ahmediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilerle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Bunun üzerine yabancı uyruklu kişi cadde üzerindeki bir markete doğru kaçtı. Saldırganlar, kaçan kişiyi marketin önünde yakalayarak kurşun yağmuruna tuttu. Bu arada, yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıkları, saldırganların olayın ardından kaçtığını söyledi. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Özal harekat timlerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Görgü tanıklarıyla röportaj

-Detaylar

04.01.2018 - 19.58 Haber Kodu : 180104200

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(ÖZEL)

5- AVCILAR TEM GİŞELERDE FECİ KAZA: 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Avcılar\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs, TEM çıkış gişesinin beton bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacakları motor ve koltuk arasında sıkışan, vücudunun üst kısmı ise camdan dışarı savrulan sürücü ağır şekilde yaralandı.

TEM Gişeleri Avcılar çıkışında saat 00.15 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İsim öğrenilemeyen sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı sürücü çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpmanın ekisiyle aracın arka bölümünde çıkan yangın ise olay yerindeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Yaralı sürücüden görüntü

-Yaralı sürücünün feryadı

-İtfaiyenin ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Genel ve detaylar

05.01.2018 - 02.11 Haber Kodu : 180105003

