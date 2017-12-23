DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İSTANBUL\'DA KAR YAĞIŞI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

İstanbul\'un Anadolu Yakası\'nda yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Araçlar ve çatılar beyaza büründü.

Kentte dün gündüz ve akşam etkili olan yağmur gece saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı. Özellikle Anadolu yakasında Kartal, Pendik, Maltepe\'de kar etkili oluyor. Bazı araçlar ve evlerin çatıları beyaza büründü

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı

-Araç ve çatılardan görüntü

-Ormanlık alandan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



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2- VATAN CADDESİ\'NDE TRAFİK KAZASI: 1\'İ AĞIR 6 YARALI

* Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürerken cep telefonuyla yakınlarını arayarak bilgi verdi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA

Fatih Vatan Caddesi\'nde refüjü aşan araç karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Kaza nediyle araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza saat 22.00 sıralarında Vatan Caddesi , Bayrampaşa istikametinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre , 34 AR 7971 plakalı araç refüjü aşarak karşı yönden gelen 34 ZE 1094 plakalı araçla çarpıştı. Seyir halindeki 3 araç da kazaya karışan araçlara arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada karşı yöne geçen otomobilin çarptığı aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürerken cep telefonuyla yakınlarını arayarak bilgi verdi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Araçtan çıkarılan sürücü ile hafif şekilde yaralanan diğer 5 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların caddeden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Sıkışan sürücünün kurtarılışı

-Sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

22.12.2017 - 23.54 Haber Kodu : 171222196

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3- ATAŞEHİR\'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Ataşehir\'de telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cemal Türkan (39), telefonda tartışma yaşadığı kişi ile Mustafa Kemal Mahallesi Yemen Sokak\'ta bir kahvehanenin önünde karşı karşıya geldi. Bir taksi ile buraya gelen saldırgan önce havaya ateş etti, ardından da silahıyla Türkan\'ı hedef alıp yaraladı. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Olay, Ataşehir\'de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yemen Sokak\'ta gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Türkan (39), telefonda konuştuğu kişi henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartıştığı kişi daha sonra bir taksi ile kendisini bir kahvehanenin önünde bekleyen Cemal Türkan\'ın yanına geldi. Silahlı bu kişi önce havaya ateş etti, ardından da Cemal Türkan\'ı hedef aldı.



KURŞUN KASIĞINA İSABET ETTİ

Silah seslerinin ardından Türkan\'ın yaralandığı belirlendi. Vatandaşlar tarafından durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kasığından tek kurşunla yaralandığı belirlenen Türkan, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralanan 39 yaşındaki Cemal Türkan\'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



OLAY YERİNDE 6 KOVAN BULUNDU

Türkan\'a kurşun yağdıran saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçarken, zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olay yerinde 6 adet kovan buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Zırhlı Polis aracı

-Sokak ve binadan detay

-Boş kovanlar

-Genel ve detaylar

23.12.2017 - 02.35 Haber Kodu : 171223004

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4- İSTANBUL\'DA \'TÜRKİYE HUZUR GÜVEN\' DENETİMİ YAPILDI

Haber Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Türkiye genelinde gerçekleştirilen \"Türkiye Güven Huzur\" asayiş denetimi kapsamında, İstanbul\'da da polis helikopterinin destek verdiği 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada denetim yapıldı.

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş denetimi,narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polisin katılımıyla saat 19.30\'da başladı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Polisin araçları ile uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarından sonra üst araması, el çantaları ve valizleri de didik didik aranarak kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı denetime, polis helikopteri de destek verdi. Denetimin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Kontrol noktalarında biri olan Şişli Cumhuriyet Caddesinde de şüpheli görülen araçlar durdurulup araçlarda suç unsuru arandı. Durdurulan sürücü ve yolcular da üst araması yapılıp GBT kontrolünden geçirildi. Narkotik köpeği \'Zoro\' da durdurulan araçlardan arama yaptı.



Görüntü Dökümü

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-Denetim yapılan kontrol noktasından genel görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Araç içerisinden bulunan kişilerin üst aramasının yapılması

-Şüpheli görülen araçların aranması

-Araçlara ve kişilere GBT kontrolü yapılması



22.12.2017 - 21.21 Haber Kodu : 171222182



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5- MALTEPE\'DE OTOMOBİL İŞ YERİNE GİRDİ: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Maltepe\'de bir otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardından da cadde üzerindeki bir işyerine girdi.

Kaza saat 18.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PD 1022 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı. Kaldırıma çıkan araç daha sonra cadde üzerinde bulunan bir telefon bayisine girdi. Kendilerine gelen otomobili gören işyeri çalışanları kaçarken, aracın içindeki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Dükkana giren araç

-Yaralıların sedyeyke çıkartılması

-Genel ve detaylar

22.12.2017 - 18.49 Haber Kodu : 171222171





