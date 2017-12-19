DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İKİTELLİ\'DE SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 3 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İkitelli TEM Yanyol\'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, kaldırıma çarparak yan devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30\'de İkitelli TEM Yanyol\'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Mehmet Mecit Akçı\'nın kontrolünden çıkan 34 BV 1916 plakalı servis midibüsü, kaldırıma çarparak yan devrildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Akçı ile 2 yolcuyu ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Hastanede tedavileri süren yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Devrilen midibüs

-Ekiplerin çalışmaları



18.12.2017 - 23.29 Haber Kodu : 171218183

18.12.2017 - 21.58 Haber Kodu : 171218171

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2- ŞİLE YOLU\'NDAKİ GÖZLEMECİLERDE YANGIN

Haber - Kamera: Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA

Şile Yolu\'ndaki ahşap yapılardan oluşun gözlemecilerde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İki gözlemeci dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Şile Yolu Üvezli Mevkii\'ndeki ahşap yapıdan oluşan 20 gözlemeci dükkanından birinde çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak bölümünde başlayan yangın bir anda dükkanın diğer bölümlerine sıçradı. Yükselen alevler yandaki dükkana da sıçradı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ilk olarak yangının diğer dükkanlara sıçramasını önledi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, iki gözlemeci dükkanı kullanılamaz hale geldi. Dükkanları yanan işletmecilerin gözyaşı döktükleri görüldü. Şile Kaymakamı Salih Yüce yangın söndürme çalışmalarını yerinde izledi.

Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüsünden yükselen alevler

AKTÜEL

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Şile Kaymakamı ile röp.

-İşletmecilerle röp.

-Gözyaşı döken işletmeciler

-Kullanılamaz hale gelen dükkanlar

Detaylar

18.12.2017 - 23.30 Haber Kodu : 171218184

18.12.2017 - 20.42 Haber Kodu : 171218164

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3 - MEŞALE TOLU ÇORLU SERBEST BIRAKILDI

- ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ, TAHLİYE OLAN ÇORLU\'YU KARŞILAMAK İÇİN CEZAEVİ ÖNÜNDE BEKLEDİ

Haber: İbrahim AKTÜRK - Çağatay KENARLI / Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

Yargılandığı MLKP davasında tahliye olan Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, cezaevinden çıktı. Sivil bir araçla cezaevinden çıkarılan Çorlu, sınır dışı edilmek üzere işlemlerin tamamlanması için Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü. Bir süre burada tutulan Çorlu, serbest bırakıldı. Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, tahliye kararının ardından cezaevi önüne gelerek Çorlu\'nun çıkışını bekledi. Burada DHA\'ya açıklama yapan Martin Erdmann, \"Bugün sevinme günü. Eşiyle ve ailesiyle birlikte sevinmek için bir sebep\" dedi.

ÇOK SAYIDA YABANCI BASIN MENSUBU CEZAEVİ ÖNÜNE GELDİ

Tahliye kararının ardından Çorlu\'nun tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne ailesi ve yakınları da geldi. Çok sayıda yabancı gazeteci, Meşale Tolu Çorlu\'nun çıkışını görüntülemek için cezaevi önünde bekledi.

\"Terör örgütü üyesi olmak\" ve \"örgüt propagandası yapmak\" suçundan yargılandığı MLKP davasında tahliye olan Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, cezaevinden çıktı. Çorlu, saat 19.00 sıralarında siyah camlı sivil bir polis aracıyla çıkarıldı.

ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ DE GELDİ

Çorlu\'nun cezaevinden çıkışını bekleyenlerin arasında Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann da bulunuyordu. Alman Konsolosluğu\'nun resmi aracıyla cezaevi önüne gelen Martin Erdmann, burada DHA\'ya yaptığı açıklamada, Meşale Tolu Çorlu\'nun yargılandığı davayı takip ettiklerini söyledi.

BÜYÜKELÇİ: BUGÜN SEVİNME GÜNÜ

Çorlu\'nun tahliye edilişini \'Bugün sevinme günü\' diye nitelendiren Erdmann , \"Almanya hükümetini temsilen birkaç aydır burada bulunuyoruz. Davayı takip ediyoruz. Bugün de ikinci duruşma günü gerçekleşti. Ben de tahliye kararı çıktıktan sonra kendisini karşılamak üzere buraya geldim. Tahliye kararı çıktı ancak adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ama bugün kendisi tahliye oldu. Bugün sevinme günü. Eşiyle ve ailesiyle birlikte sevinmek için bir sebep\" diye konuştu.



CEZAEVİNDEN ÇIKARILDIĞINI BÜYÜKELÇİ ÖĞRENDİ

Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Meşale Tolu Çorlu\'nun ailesi ve yakınlarıyla birlikte yaklaşık 2 saat cezaevi önünde bekledi. Çorlu\'nun resmi araçla götürüldüğünü teyit etmek için cezaevi kapısından içeri giren Erdmann, cezaevi yetkililerinden bilgi aldı. Ardından cezaevi önünde bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yapan Martin Erdmann, Meşale Tolu Çorlu\'nun cezaevinden alınarak buradan götürüldüğünü söyledi. Kızının araçla cezaevinden çıkarıldığını öğrenen Meşale Tolu Çorlu\'nun babası Ali Rıza Tolu, bu duruma tepki gösterdi.

Alman vatandaşı olduğu için sınırdışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürülen Çorlu, burada bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldı.



Görüntü dökümü:

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- Konsolosluk aracından inen Almanya Büyükelçisi\'nden görüntü

-Büyükelçi ile röportaj

-Büyükelçinin cezaevi önünde bekleyen yakınlarıyla konuşması

-Cezaevi önünde bekleyen yabancı gazeteciler ve kalabalıktan görüntü

- Meşale Tolu Çorlu\'nun bulunduğu sivil aracın çıkışından görüntü

- Meşale Tolu Çorlu\'nun tepki göstermesi

-Alman Büyükelçinin cezaevi kapısından girişi

-Büyükelçinin çıkarak açıklama yapması

-Cezaevi önündeki kalabalığın dağılması

-Detaylar



18.12.2017 - 20.21 Haber Kodu : 171218162



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4- FETÖ\'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASI DAVASINDA MEHMET AĞAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) \"mülkiye\" yapılanmasına yönelik davada, Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın tanığı olarak, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar dinlendi. Ağar, \"Benim tanıdığım Hüseyin Çapkın böyle alçaklıkları art arda sergileyen bir örgüte müzahir olacak bir yapıya sahip değil. Bizim polisimize, askerimize, çocuklarımıza kurşun atacak bir yapıya asla sahip olamaz\" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) \"mülkiye\" yapılanmasına açılan davada, aralarında İstanbul\'un eski valisi Mutlu ile eski emniyet müdürü Çapkın\'ın da bulunduğu 11\'i tutuklu 15 sanığın yargılamasına devam ediliyor.

ÇAPKIN\'I BANA TANSU ÇİLLER ÖNERDİ

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar tanık olarak dinlendi. İstanbul eski Emniyet Müdürü tutuklu sanık Hüseyin Çapkın\'ın tanığı olarak dinlenen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlunun cenazesinden geldiğini belirterek, \"Öncelikle özür dilerim. Bir cenazeden geliyorum. Kıyafetim mahkeme için çok uygun değil\" dedi. Hüseyin Çapkın\'ın özel hayatında \"Son derece mazbut, muhafazakar ve dürüst bir insan olduğunu\" belirten Ağar, \"Mesleki anlamda da fevkalade başarılı hizmetleri oldu\" dedi. Devlet memurluğu hizmetinden ayrıldıktan sonra siyasette atıldığını dile getiren Ağar, Çapkın\'la bağlarının devam ettiğini söyledi. Ağar, \"Bütün o dönemlerde, hakkında hiçbir olumsuz duyumumuz olmadı\" ifadesinde bulundu.

\"HÜSEYİN ÇAPKIN, ZATEN ÇOK PARLAK BİR ADAMDI\"

Çapkın\'ın avukatının, \"İddianamede, müvekkilimin örgüt tarafından parlatılarak belli makamlara geldiği iddiası var. Sizin bu iddiaya ilişkin bir duyumunuz oldu mu?\" sorusuna Ağar, 1993\'de terör olaylarının yüksek olduğunu ve Gaziantep\'in de kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek Çapkın\'ı Gaziantep\'e atadığını söyledi. Ağar, \"Kendi dönemimle ilgili net olarak söyleyebilirim, Gaziantepli bir milletvekili Tansu Çiller\'e söylemiş. O da bana söyledi. Büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Kesinlikle benim inisiyatifimle oldu. O dönemde güçlü idim daha yüksek bir göreve de atayabilirdim. Ancak o dönemde Gaziantep bizim için önemliydi. Mahcup da olmadım. O tür bir duyum um olmadı. Hüseyin Çapkın, zaten çok parlak bir adamdı\" diye yanıt verdi.

\"BENİM TANIDIĞIM HÜSEYİN ÇAPKIN BÖYLE ALÇAKLIKLARI ART ARDA SERGİLEYEN BİR ÖRGÜTE MÜZAHİR OLACAK BİR YAPIYA SAHİP DEĞİL\"

\"FETÖ/PDY yapılanması ile ilgili herhangi bir iltisakını veya yakınlığını gördünüz mü?\" sorusuna da Ağar, \"Benim tanıdığım Hüseyin Çapkın böyle alçaklıkları art arda sergileyen bir örgüte müzahir olacak bir yapıya sahip değil. Bizim polisimize, askerimize, çocuklarımıza kurşun atacak bir yapıya asla sahip olamaz\" dedi. Ağar, FETÖ\'nün sadece darbe girişiminde bulunan bir örgüt olmadığını aynı zamanda casusluk faaliyetleri içinde Türkiye\'nin aleyhine çalışmalar içinde olduğunu sözlerine ekledi.

ÇAPKIN: BUGÜN Kİ BİLGİLERİN ONDA BİRİ O GÜN BİLİNSEYDİ, İFŞA EDİLİRDİ

Hüseyin Çapkın da, savunmasında, itirafçı olan eski Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar\'ın itiraflarında kendisinin FETÖ\'cü emniyet müdürlerine karşı olduğunu söylediğini aktardı. Dolar\'ın itiraflarında, İstanbul\'da görevli 141 emniyet müdürünün FETÖ\'cü olduğunu söylediğini belirten Çapkın, bu isimlerin çoğunun kendisinden önce İstanbul\'da görevlendirildiğini söyledi.

Mahkeme başkanının, \"Bu kadar çok FETÖ\'cünün o dönem emniyette olmasını hiç fark etmediniz mi?\" sorusuna Çapkın, \"Bugün kİ bilgilerin onda biri o gün bilinseydi, kesinlikle ifşa ederdik. Ancak o dönemde bunların FETÖ\'cü oldukları bu şekliyle bilinmiyordu\" yanıtını verdi. Çapkın, HTS kayıtlarında 20 Aralık 2013\'te Amerika\'dan gelen iki mesaj ile yapılan 20 saniyelik görüşmenin ise kızına ait olabileceğini söyledi.

ESKİ VALİ MUTLU, İLK TORUNUNU MAHKEME SALONUNDA GÖRDÜ... MAHKEME BAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra davanın tutuklu sanıklarından Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu savunmasını yaptı. Duruşma arasında 40 günlük olan ilk torununu görme fırsatı yakaladığını anlatan Mutlu, bu fırsatı verdiği için mahkeme başkanına teşekkür etti.

Mutlu, \"FETÖ\'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve 25 Aralık kumpas soruşturmasını yürüten eski savcı Muammer Akkaş, söz konusu dönemde görevimi yapmadığım gerekçesiyle hakkımda \'görevi kötüye kullanma\' suçundan suç duyurusunda bulundu. Bununla ilgili olarak dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, benimle ilgili şikayetin işleme konulmamasına karar vermiştir\" dedi. Söz konusu kararın 4 Ağustos 2014 tarihinde verilmiş olduğunu belirten Mutlu, bu konunun da dosyaya girmesini talep etti. Mutlu, bir buçuk yıldır tutuklu olduğunun gözetilerek, tahliyesini talep etti.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Görüntü dökümü:(ARŞİV)

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Olaya ilişkin görüntüler

18.12.2017 - 12.52 Haber Kodu : 171218044

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5 - İSTANBUL\'DA SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜN DEAŞ\'LI YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat doğrultusunda DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenlendi. 25 Kasım\'da yapılan operasyonda gözaltına alınan Suriyeli A.R.\'nin yasadışı yollardan yurtdışına kaçmayı planladığını, kaçamadığı takdirde de üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışı içinde olduğu öne sürüldü.

BAŞKONSOLOSLUK, KONSOLOSLUKLAR VE BANKA ŞUBELERİ HARİTADA

Polis, şüphelinin yasadışı yollardan Türkiye\'ye geldiğini belirledi. Polisin \"Yalnız Kurt\" olarak tabir ettiği A.R.\'nin eşyaları arasında ele geçirilen dijital verileri incelemeye alındı. Şüpheliden Avrupa\'da bulunan başkonsolosluk, konsolosluklar ve bir bankanın çeşitli şubelerinin adreslerinin bulunduğu haritanın ele geçirdiği öğrenildi. Şüphelinin haritada belirtilen adreslere yönelik eylem planlaması içinde olduğu iddia edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü;:

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-A.R.\'nin fotoğrafı

18.12.2017 - 17.41 Haber Kodu : 171218138_

