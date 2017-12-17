DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- MESUT YILMAZ HASTANEDEN ÇIKIP BEYKOZ\'DAKİ EVE GİTTİ

-CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

* Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kanlıca Mezarlığı\'na defnedileceği öğrenildi.

* Fatih Terim:

\"Mesut Yılmaz benim çok eski dostum, büyüğüm. Hem Başbakanlık döneminde ham de diğer dönemlerde çok önemli bir dostluğumuz var. Ağabey, kardeş ilişkimiz var, Yanında olmak en büyük görevimiz. Mesut Bey ayakta durmaya çalışıyor, hiç kolay birşey değil\"

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali KEREM BENGİ- İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz oğulları Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin kaldırıldığı Şişli\'deki özel hastaneye geldi. Yılmaz çifti beraberindekilerle birlikte hastaneye girdi. Yaklaşık 50 dakika sonra ilk olarak Mesut Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve Abdurrahim Albayrak araca binerek hastaneden ayrıldı. Berna Yılmaz ise hastanede kaldı. Ziyarete gelenler arasında ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, eski milletvekillerinden Cavit Kavak, Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim de taziye ziyaretine geldi. Hastaneden ayrılan Mesut Yılmaz Beykoz Konakları\'ndaki eve gitti.

CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ

Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kanlıca Mezarlığı\'na defnedileceği öğrenildi.

\"MESUT BEY AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYOR, HİÇ KOLAY BİRŞEY DEĞİL\"

Beykoz Konakları\'na gelerek Mesut Yılmaz\'ın yanında olan Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim de çıkışta kısa bir açıklama yaptı.Terim, \"Ben hastanedeydim beraber geldik, eve kadar Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın. 10-12 saat uçak yolculuğundan sonra hiç de kolay birşey değil. Hepimizin çok üzüldüğü bir olay, Mesut Bey ve Berna Hanım da çok kötüler tabiki. Ama yine de Mesut Bey ayakta durmaya çalışıyor, hiç kolay birşey değil. Allah yardım etsin\" dedi. \"Gerekçesini biliyor musunuz, Sordunuz mu?\" sorusuna ise Terim, \"Bilmiyorum sormadım, gerekçesi ne olursa olsun hiç kolay birşey değil. Gencecik bir çocuk. Allah geride kalanlara yardım etsin. Mesut Yılmaz benim çok eski dostum, büyüğüm. Hem Başbakanlık döneminde ham de diğer dönemlerde çok önemli bir dostluğumuz var. Ağabey, kardeş ilişkimiz var, Yanında olmak en büyük görevimiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yılmaz\'ın hastaneden çıkışı

-Araca binmesi

-Ziyarete gelenlerin çıkması

-Konvoyun Beykoz Konakları\'na girişi

-Bir ambulasın da konvoyla girişi

-Fatih Terim\'in konuşması

-Genel ve detaylar



16.12.2017 - 20.29 Haber Kodu : 171216178

16.12.2017 - 20.41 Haber Kodu : 171216180

16.12.2017 - 21.39 Haber Kodu : 171216181

16.12.2017 - 21.58 Haber Kodu : 171216182

16.12.2017 - 22.45 Haber Kodu : 171216184

16.12.2017 - 23.18 Haber Kodu : 171216195

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN MESUT YILMAZ\'A TAZİYE TELEFONU

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yılmaz arasındaki telefon görüşmesi bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Yılmaz\'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz\'a ilişkin bu sabah gelen acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı günlerinde yanlarında olduğunu ifade ettiği Yılmaz ailesine, sabır ve metanet dileğinde bulundu.

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3- (AKTÜEL GÖRÜNTÜ) MESUT YILMAZ VE EŞİ BERNA YILMAZ İSTANBUL\'A GELDİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz\'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı\'na indi.

Oğulları Mehmet Yavuz Yılmaz\'ın ölümünden haberi olmayan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz çifti Los Angeles\'ten saat 19.40 sıralarında İstanbul\'a geldi. Yılmaz çiftini yakınları ve dostları karşıladı.

THY\'ye ait tarifeli uçaktan inen Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz, aprondan araçlarla B Kapısı\'ndan çıkarıldı. Yakınları ve akrabaları tarafından karşılanan Yılmaz ile beraberindekiler, araçla havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanında bekleyenler

-Yılmaz çiftinin ayrılması (siyah minibüs)

-Minibüsün içindekiler

-Detaylar

16.12.2017 - 20.14 Haber Kodu : 171216176

16.12.2017 - 20.23 Haber Kodu : 171216177

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4- (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) BAYRAMPAŞA\'DA HAREKETLİ DAKİKALAR

* Bayrampaşa\'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru bıçakla yaralandı.

* Polis ekipleri, Sağmalcılar Viyadüğü üstünde olaya karıştığından şüphelenilen kişilerin bulunduğu iki aracı durdurdu. Araçlardaki şüpheliler gözaltına alınırken yaşanan hareketlilik DHA kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / DHA İSTANBUL

Bayrampaşa\'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla yaralandı. Olayın şüphelileri polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay saat 22:00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, modifiye araç tutkunu iki grup sosyal medya üzerinden organize olarak boş bir alanda buluştu. Araçlarıyla alana gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde olan bir polis memuru kavgaya müdahale etmek istedi. Kavganın arasında kalan memur bıçaklanarak hafif şeklide yaralandı. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan polis memuru ise Bayrampaşa Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

ŞÜHELİLER YAKALANDI

Olaya karışan ve polis memurunu yaralayan kişilerin araçlarıyla birlikte kaçtığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli iki aracı Sağmacılar Viyadüğü üzerinde durduran ekipler araçtaki kişileri gözaltına aldı. Polis ekipleri ve viyadük üzerine gelen özel harekat polisleri elleri tetikte hazır bekledi. Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI BULUNDU

Polis ekipleri kavganın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda çok sayıda mermi kovanına rastlandı. Yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görünrü dökümü:

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-Polis ekiplerin yolda koşuşturması

-Özelk harekat polislerinden görüntü

-Araçlardaki kişilerin gözaltına alınması

-Polislerin silahlarını havaya kaldırması

-Olay yerinden görüntü

-hastaneden görüntü

-Genel ve detay

16.12.2017 - 23.48 Haber Kodu : 171216197

17.12.2017 - 04.14 Haber Kodu : 171217011

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5- YANAN ELEKTRİK DİREĞİ PANİĞE NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da bir elektrik direğinin kablolarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Patlamaların yaşandığı ve kıvılcımların çıktığı yangın elektrik akımının kesilmesiyle son buldu. Olay, saat 01:30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi 2296. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan elektrik direğindeki kablolar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Patlamaların yaşandığı elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar sokağı aydınlatırken, mahalle sakinleri de kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesiyle yangın son bulurken, direk altında park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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Patlamalardan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Vatandaşlar ile röportaj

Ekiplerin çalışmalarından görüntü

Diğer detaylar

17.12.2017 - 04.43 Haber Kodu : 171217012



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6- OKMEYDANI\'NDA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,(DHA)

Okmeydanı\'nda, bir duvara asılı pankartın önüne bırakılan bomba süsü verilmiş iki teneke ve müzik kutusu polisi alarma geçirdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, tenekeler ile müzik kutusunu fünyeyle patlattı.

Piyalepaşa Mahallesi Üst Seyhan Sokak üzerindeki bir evin duvarına asılan pankart ve bomba süsü verilmiş iki teneke ile müzik kutusunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, zırhlı araçlarla çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşları da uzaklaştırdı. Tenekeler ve müzik kutusu, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Tenekeler ve müzik kutusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Patlamanın ardından polis çevrede arama yaptı.

Görüntü Dökümü :

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-Güvenlik önlemlerinin alınması

-Bomba imha uzmanının çalışmaları

-Şüpheli paketin fünye ile patlatılması

-Zırhlı polis araçları

-Terör şube polisleri

-Genel ve detaylar

16.12.2017 - 19.34 Haber Kodu : 171216168

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