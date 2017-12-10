DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- D-100\'DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA)

Güngören D-100 Karayolu\'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle, kazaya karışan araçlardan birinin motoru yerinden fırlayarak yola savruldu. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 06.00 sıralarında, Cevizlibağ mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. 34 EH 3064 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bariyerlere ve aynı istikamette seyir halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki yolculardan 35 yaşındaki Nihat Duran yola fırladı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk tedavilerinin yapılmasının ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Nihat Duran, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yol, Avcılar istikametine doğru yaklaşık 1,5 saat kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Görgü tanıkları, kazaya karışan otomobilin makas atarak ilerlediğini iddia etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Yerdeki yaralılara ambulans ekiplerinin müdahalesinden görüntü

-Kapalı olan yoldan görüntüler

-Muhabir anonsları

-Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Araçtan fırlayan motordan görüntü

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Genel görüntüler

10.12.2017 - 07.38 Haber Kodu : 171210014

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2- DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ DEVAM EDİYOR



Haber-Kamera. Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da lodos deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. İDO, dün lodos hedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıklarken Marmara Bölgesi\'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor.

İDO\'nun 07.00\'deki Yenikapi - Bandirma, 07.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri lodos nedeniyle iptal edildi. BUDO\'da ise 08.00\'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30\'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Görüntü dökümü:

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-Denizden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-Genel ve detaylar

10.12.2017 - 07.10 Haber Kodu : 171210013

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELEKTRİKLİ OTOBÜSLE YOLCULUK ETTİ

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harbiye\'deki İstanbul Kongre Merkezi\'ndeki programın ardından TEMSA tarafından yapılan elektrikli otobüse bindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü\'ne elektrikli otobüsle gitti. Yolculuk boyunca Sabancı Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve TEMSA yetkilileri Erdoğan\'a otobüs hakkında bilgiler aktardı. Bu sırada gülümseten diyaloglar da yaşandı.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan\'ın otobüse binmesi

-Yolculuktan görüntüler

-Konuşmalar

-Yolculuktan detaylar

09.12.2017 - 19.31 Haber Kodu : 171209170

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4- ABDULLAH GÜL: (TRUMP\'IN KUDÜS KARARI) BÜYÜK BİR PROVOKASYON, BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK ÖRNEĞİDİR

Haber: Enver ALAS, İSTANBUL/DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararına yönelik, \"Bu sadece Filistinlilere, Arapla değil bütün dünya müslümanlarına yapılan büyük bir provokasyon, büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Bunu bütün dünya müslümanları reddetmek durumundadır\" dedi.

Abdullah Gül, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yarın Yenikapı Meydanı\'nda düzenlenecek Kudüs Mitingi için videolu destek mesajı yayımladı.

BÜTÜN DÜNYA MÜSLÜMANLARI BUNU

Gül yayınladığı destek mesajında şunları söyledi:

\"Bu yıl Filistin\'in işgalinin 50\'nci yılı. 50 yıldır Filistinli kardeşlerimiz işgal altında yaşıyorlar ve işgalin her türlü acımasızlığıyla zulmü ile karşı karşıyalar. Filistin\'in işgali demek Kudüs\'ün de işgali demek. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs\'tür. Kudüs\'ün işgali uluslararası hukuka da aykırıdır. Birleşmiş Milletler bu işgali reddetti. Bütün bunlara rağmen maalesef Amerika Birleşik Devletleri bugünlerde Başkan Trump tarafından Kudüs\'ün İsrail\'in resmi başkenti olduğunu ilan etti ve yakında başkente büyükelçiliği taşıyacağını duyurdu. Bu sadece Filistinlilere, Arapla değil bütün dünya müslümanlarına yapılan büyük bir provokasyon, büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Bunu bütün dünya müslümanları reddetmek durumundadır\" dedi.

BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI BU MİTİNGE DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM\"

Gül, \"Tabi cumhurbaşkanları, krallar seviyesinde sokaktaki insanlara kadar herkes elinden gelen her türlü tepkiyi şiddete başvurmadan göstermek zorunda. Bu çervevede yarın Yenikapı\'da yapılacak olan mitingi organize eden bütün Türk uluslararası gönüllü kuruluşları, teşkilatları cani gönülden tebrik ediyorum ve bütün vatandaşlarımızı bu mitinge destek vermeye davet ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gül\'ün videolu mesaj

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5- AYASOFYA MEYDANI\'NDA \"KUDÜS\" PROTESTOSU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul Gençlik İnisiyatifi, Ayasofya Meydanı\'nda ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul ettiği kararı protesto etti.

Sultanahmet Camisi\'nde kılınan yatsı namazı ardından meydanda toplanan yüzlerce kişi İsrail ve ABD\'yi protesto etti. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylem daha sonra çeşitli dernek ve kurumların temsilcilerinin konuşmalarını yapmaları ardından Ayasofya Meydan\'ında Sultanahmet Cami İmamı Hasan Kara tarafından vitir namazı kıldırmasıyla sonlandırıldı.

KUDÜS VE MESCİDİ AKSA\'NIN ÖZGÜR OLACAĞI GÜNE KADAR TEYAKKUZDA OLACAĞIZ

Genç Hareket Sekreteri Serkan Demirel, \"1948 yılında batılı emperyalistlerin himayesinde kurulan Siyonist işgal devleti o tarihten bu yana istilalarını sürdürüyor. Siyonist İsrail, son olarak Kudüs\'ü başkent ilan ederek Filistin topraklarını tamamen ele geçirmek istiyor. Siyonistler yıllardır Gazze\'yi abluka altında tutuyorlar ve canları istediği zaman bombardımana tutuyorlar. Mescid-i Aksa\'nın kapatılması için türlü türlü oyunlar tezgâhlıyorlar. Filistin topraklarının adım adım işgal edilmesi, Müslüman kardeşlerimizin evlerinin yakılması, silahsız çocukların kurşunlanarak öldürülmesi ve sayamadığımız kadar çok aşağılık eylemin ardında işgalci Siyonistler bulunuyor. Kudüs, kutsal şehirlerimizin en önemlilerinden biridir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa Kudüs\'te bulunmaktadır. Kudüs, peygamberler şehridir. Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Davut gibi pek çok peygamberin kabri Kudüs\'tedir. Bizler Kudüs davasını her daim kalbinde taşıyan gençler olarak Siyonistlerin sürdürdüğü istilaya sesimizi yükseltmek için bir araya geldik. Kur\'an-ı Kerim\'de ismi zikredilen kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa ve Kudüs\'ün tamamen Siyonistlere teslim etmek için sergilenen oyunu görüyoruz ve tüm nefretimizle karşı çıkıyoruz. Dünya üzerinde akan mazlum kanlarının ardındaki şeytani güç Amerika İslam ülkelerini ekonomik olarak sömürüyor. Amerika, ekonomik sömürüsü yetmezmiş gibi Ortadoğu\'daki ileri karakolu olan işgal devletini her geçen gün şımartıyor. Kudüs\'ü Siyonistlerin başkenti olarak ilan etmesi bunun son örneğidir. Amerika, demokrasi getirdiği yalanıyla İslam topraklarını işgal etmiş ve yıllarca kapanmayacak derin yaralar açmıştır. İnsan Hakları ve demokrasi havariliği yapan Amerika\'nın bu kavramları emperyalist sömürüsüne maske olarak kullandığını artık bütün dünya apaçık görmektedir. Amerika\'nın Kudüs\'ü Siyonist İsrail\'in başkenti olarak tanıması başta Filistin halkına genelde tüm İslam alemine karşı işlenmiş tarihi bir cinayettir. Aynı zamanda İslam ülkelerindeki kukla yönetimlerin sessizliği ve izzetsizliği emperyalistlere ve Siyonistlere en büyük cesareti vermektedir. İnanıyoruz ki bu ülkelerin yönetimleri bir gün mutlaka işledikleri ihanetlerin hesabını vereceklerdir. Bizler bir kez daha tüm kalbimizle kutsal toprağımız olan Kudüs\'ün, Mescidi Aksa\'nın ve tüm Filistin\'in tamamen özgür olacağı güne kadar teyakkuzda olacağımızı haykırıyoruz\" dedi.

Ayasofya Meydan\'ındaki kalabalık, Sultanahmet Cami İmamı Hasan Kara tarafından kıldırılan vitir namazıyla dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Ayasofya meydanında toplanan kalabalık

- Kalabalığın slogan altması

- Kalabalığın ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları

- Genç hareket genel sekreterinin konuşması (Serkan Demirel)

- Sultanahmet Camii imamının namaz kıldırması

- Genel ve detaylar

09.12.2017 - 23.19 Haber Kodu : 171209195

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6- HALİÇ KÖPRÜSÜ\'NDE KAZA: TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Haliç Köprüsü\'nde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Ankara istikameti bir süre tek şeritten verildi.

Kaza, Haliç Köprüsü Okmeydanı istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan çocuk hafif yaralandı. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik bir süre tek şeritten verildi.Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasıyla tüm şeritler trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü\'nde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Haliç Köprüsü\'nde takla atan otomobil

-Sağlık ekiplerinin hafif yaralanan iki kişiyi hastaneye götürmesi

-Vatandaşların ters dönen otomobili düzeltmesi

-Otomobilin çekici ile kaldırılması

-Tüm şeritlerin trafiğe açılması

-Genel ve detaylar

09.12.2017 - 17.56 Haber Kodu : 171209154

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7 - UÇUŞLARA \'LODOS\' ETKİSİ

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da etkili olan Lodos nedeniyle nedeni ile uçuşlarda aksamalar meydana geldi. Atatürk Havalimanı\'na iniş için alçalmayı bekleyen uçaklar havada tur atamak zorunda kalırken, kalkış için sıra bekleyen uçaklar ise pist başında beklemek zorunda kaldı.

İstanbul\'da akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli lodos hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Lodos\'un etkili olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı\'na iniş için alçalmak isteyen uçaklar, uçuş trafiğinin yoğunluğu nedeniyle uzun bir süre havada beklemek zorunda kaldı. Bu nedenle bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken yakıt kritiğine girdi. Yakıt kritiğine giren uçaklar çevre illerin havalimanlarına yönlendirildi.

\"YAKITIM BİTTİ\" DEDİ ACİL İNİŞ İSTEDİ

Lodos\'un eksini arttırdığı saatlerde Hong-Kong\'tan İstanbul\'a gelen bir kargo uçağı Atatürk Havalimanı\'na iniş yapmak için alçalmak istedi. Hava Trafiğinin yoğun olmasından dolayı kargo uçağı belli bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçağın pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, \"Yakıtım bitiyor\' diyerek acil iniş deklere etti. Kargo uçağının Atatürk Havalimanı\'na inişi sırasında, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pistte ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Acil iniş deklere eden uçak saat 21.30\'da Atatürk Havalimanı\'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.



