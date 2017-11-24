DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ESENYURT\'TA EŞİNE BIÇAKLA SALDIRAN KOCAYI POLİS BACAĞINDAN VURARAK DURDURDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta kocasının bıçakla saldırdığı kadın kaçarak bir fırına saklandı. Olay yerine gelen polislere de saldırgan tavrını devam ettiren adamı polis önce havaya ateş ederek uyardı, daha sonra da bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay Esenyurt, Örnek Mahallesinde akşam saat 22:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1604 Sokak üzerinde 2 katlı bir evde yaşayan Canser ve Ayten Mutlu çifti henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Canser Mutlu, eşi Ayten Mutlu\'ya elinde bulunan bıçaklarla saldırdı. Bir fırsatını bulup evden çıkan kadın cadde üzerinde bulunan fırına girerek çalışanlardan yardım istedi. Bu sırada Canser Mutlu eline aldığı bıçaklarla eşinin peşinden dışarı çıktı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İHBAR İÇİN GELEN POLİS EKİPLERİNE DE BIÇAKLA SALDIRDI

Kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, Canser Mutlu\'yu sakinleştirmeye çalıştı. Fakat sakinleşmeyen şahıs polis ekiplerine de bıçakla saldırdı. Bu sırada polis ekipleri önce havaya 2 el uyarı ateşi açtı. Saldırgan tavrını sürdüren kocayı, polis ekipleri bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polis ekiplerinin üzerinde yaptığı aramada belinde de 3 adet bıçak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra en yakın hastaneye kaldırıdı. Ayrıca olay yerine gelen bir diğer ambulans ile de Ayten Mutlu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

KOCAM BENİ ÖLDÜRECEK SAKLAYIN BENİ

Olayın olduğu sırada fırında olduğunu söyleyen Mehmet Hanifi Oğuzbey isimli vatandaş, \"Ben fırının içindeydim ekmek alıyordum. Bir baktım karısı telaşla girdi içeri, \'Kocam beni kovalıyor öldürecek saklayın beni\' dedi bizde sakladık onu. Adam geldi dolandı buraları karısını göremeyince çevredekilere saldırdı. Polisi çağırdık olay yerine. Polis gelince onlara da bıçakla saldırdı. Polis iki el havaya ateş açtı. Adam durmayınca polis ayağına sıktı\" dedi.

POLİS OLAY YERİNDE ÇALIŞMA YAPTI

Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek kapattı. Polis ekiplerinin yerde bulunan bıçakları ve delilleri tek tek numaralandırdığı görüldü. Ayrıca olay sonrası polis ekipleri çevredeki vatandaşların bilgisine başvurup güvenlik kamera görüntüsü aradı. Polis her ayrıntıyı tek tek fotoğraflayarak kayıt altına aldı. Polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Canser ve Ayten Mutlu çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin çalışması

- Görgü tanıkları ile röp

- Olayın yaşandığı ev

- Genel ve detaylar

24.11.2017 - 01.01 Haber Kodu : 171124006

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2- ÜSKÜDAR\'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUSTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ,Üsküdar\'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Fatih Vatan Caddesi\'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Üsküdar\'da adresi daha önceden belirlenen 6 ay öncesi fiziki takip sonucu uyuşturucu satıcılarına yönelik 37 kişiye operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi.

Operasyon Kapsamında Yavuztürk Mahallesi, Sarı Kanarya Sokak\'ta bir gecekonduya giren özel harekat timleri ile birlikte baskın düzenleyen polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.



Görüntü Dökümü

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-Özel Harekat Timleri

-Narkotik Polisleri

-Gecekonduya girilmesi

-Çevrede güvenlik önlemi alan polisler

-Evinin bahçesinde bulunan köpek

-Helikopterden görüntü

-Genel ve Detaylar

24.11.2017 - 07.40 Haber Kodu : 171124012

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3- KAĞITHANE\'DE ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU

Haber- Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de metruk bir gecekonduda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yoğun dumandan etkilenen mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı.

Olay bugün saat 01:45 sıralarında Kağıthane ilçesine bağlı Kanarya Sokak\'ta bulunan metruk bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre 3 kez patlama sesi duyuldu. Kısa sürede büyüyen yangın tüm gecekonduyu sardı. Yan binalarda oturan vatandaşlar panik halinde kendilerini sokağa attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında ölen yada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Gecekondunun yanışı amatör kamera

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Toplanan mahalle sakinleri

-Genel ve detaylar

24.11.2017 - 03.46 Haber Kodu : 171124009

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4- BAYRAMPAŞA\'DA İŞ YERİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA

Bayrampaşa\'da gece saatlerinde kaplama imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan iş yerine müdahale ederek söndürdü.

Yangın Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi\'nde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi 6. Blok Sokağı üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en son katında bulunan kaplama imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevliler iş yerinden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla ulaştıkları iş yerine köpük sıkarak söndürdü. İş yerinde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Gece olmasından dolayı içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

İtfiaye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Yangının çıktığı iş yerinin alev alev yanması

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Polisin önlemi

- Ambulansın hazır beklemesi

- Yangının söndürülmesi

- Genel ve detaylar

24.11.2017 - 03.32 Haber Kodu : 171124008

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5- SULTANGAZİ\'DE BEYAZ EŞYA MAĞAZASINDA SOYGUN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de gece saatlerindegelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, beyaz eşya mağazasının camını kırarak içeri girdi. Mağazaya giren hırsızlar, televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı.

Olay, Sultangazi\'de gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler cami kırarak içeri girdi. Mağazaya giren şüpheliler, içeride bir süre gezindikten sonra duvarda asılı olan televizyonlara yöneldi. Şüpheliler, beyaz eşya mağazasından televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki ekiplere anons ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri hırsızlığın meydana geldiği beyaz eşya mağazasında olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çevredeki işyerlerinin güvelik kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgii çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği mağaza

- kırılan camın görüntüsü

- Polisin olay yeri çalışması

- Genel ve detaylar

24.11.2017 - 05.24 Haber Kodu : 171124010

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6- KADIKÖY\'DE SİLAHLI KAVGA

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de yolda yürüyen iki arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan kavga sonucu

Bulut Yiğit (39) belindeki silahı çıkarıp arkadaşı Metin Devellioğlu\'nu (48) sağ alt bacağından 4 el ateş ederek vurdu.

Olay, Acıbadem Mahallesi Dar Sokak\'ta saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş Acıbadem Caddesinden Kadiköy yönüne yürürken aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga büyürken Bulut Yiğit belindeki silahı çıkarıp arkadaşı Metin Devellioğlu sağ alt bacağından 4 el ateş ederek vurdu. Yaralandığını gören taksiciler durumu Polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Devellioğlu ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırırken durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 1 saat sokakta ve çevrede delil araştırması yaptı. Öte yandan Arkadaşını vuran Yiğit\'n ifadesi alınmak üzere Acıbadem Polis Merkez Amirliğine götürüldü. Polis ekipleri çevredeki dükkanda güvenlik kamerası incelemeye alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekmesi

-Sağlık ekipleri yaralıya müdahalesi

-Yaralı sedyeyle ambulansa konulması

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Görgü tanıyla röp.

-Genel ve detaylar

24.11.2017 - 06.06 Haber Kodu : 171124011

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7- UMRE YOLCUSU ENDONEZYALI KADIN ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Umre\'ye gitmek üzere Endonezya\'dan İstanbul\'a gelen 59 yaşındaki Naımah Naıh Gawang isimli yolcu, bu akşam Atatürk Havalimanı\'nda, uçağını beklerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Endonezyalı yolcu ailesinin isteği üzerine İstanbul\'a defnedileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Umre\'ye gitmek için özel bir tur şirketi aracılığıyla Endonezya\'dan yola çıkan Naımah Naıh Gawang isimli 59 yaşındaki kadın yolcu, 4 gün önce aktarmalı olarak İstanbul\'a geldi. İstanbul\'da 4 gün kalan Endonezyalı yolcu, umre ziyareti için kutsal topraklara gitmek için bu akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'na geldi. Güvenlik kontrolünden geçen yolcu, Dış Hatlar Terminali\'nde aniden rahatsızlandı. Özel sağlık polikliniğine getirilen Endonezyalı yolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Naımah Naıh Gawang kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gawang\'nın cenazesi, ailesi Endonezya\'da olduğu için konsolosluk yetkililerine teslim edildi. Hayatını kaybeden yolcu daha sonra ambulansla özel bir hastanenin morguna kaldırdı. Naımah Naıh Gawang\'nın cenazesinin ailesinin isteği üzerine İstanbul\'da defnedileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Endonezyalı yolcunun cesedenin sağlık merkeziden çıkartılması

-Ambulansa bindirilmesi

-Detay görüntüler



23.11.2017 - 22.37 Haber Kodu : 171123211

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8- İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL: İSTANBUL ÖYLE BİR ŞEHİR Kİ; GELEN BİR DAHA AYRILAMIYOR

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,

\"İstanbul öyle bir şehir ki; gelen bir daha ayrılamıyor. Her şeye rağmen o koşuşturma ve yoğunluk İstanbul\'un cazibesini arttırıyor. İstanbul insanı kendisine aşık ediyor. Baktığımız zaman İstanbul\'a gelip \'bıktım, döneyim\' diyen çok az vardır\"

Haber-Kamara: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenikapı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'nde \"Öğretmenler Günü\" için bir etkinlik düzenledi. \'İstanbul\'a Hoş geldin, Öğretmenim\' adı altında düzenlenen geceye İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile İstanbul\'da görev yapan öğretmenler katıldı.

\"İSTANBUL YAŞAMAK İÇİN ZOR BİR ŞEHİR\"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, programın başında öğretmenlere hitaben bir konuşma yaptı. Uysal, İstanbul\'un yaşamak için zor bir şehir olduğunu ancak vazgeçilmesi zor olduğunu belirtip, \"Hepiniz yeni bir şehre geldiniz. Diyeceksiniz ki, \'geldiğimiz yerden çok farklı.\' İstanbul gerçekten büyük bir şehir. İlk geldiğiniz zaman \'ağlayanı bahtiyar şehir, bu şehir mi?\' diyeceksiniz. Otobüse binmesi zor. Metrobüse binmesi zor. Gittiğimiz yere, işimize, okulumuza memleketteyken başka bir ile gidebileceğimiz sürede ancak varabiliyoruz. Doğru. Fakat İstanbul öyle bir şehir ki, gelen bir daha ayrılamıyor. Her şeye rağmen o koşuşturma ve yoğunluk İstanbul\'un cazibesini arttırıyor. İstanbul insanı kendisine aşık ediyor. Baktığımız zaman İstanbul\'a gelip \'bıktım, döneyim\' diyen çok az vardır\" dedi.

\"İNSANLARIN HAYATINI EN FAZLA ETKİLEYENLER ÖĞRETMENLERDİR\"

Uysal, konuşmasının devamında öğretmenliğin önemine değinerek, \"Her yaşayan muhakkak bir tedrisattan geçer. Öğretmen vasıtasıyla geçer. Siz öğretmenler de geçtiniz. Hayatta, insanların hayatını en fazla etkileyenler öğretmenlerdir. Sizleri de belki öğretmenleriniz etkiledi ve öğretmen oldunuz. İnsanları ailesinden, akrabalarından daha fazla öğretmenler etkiler. Bu manada gerçekten önemli bir görev yapıyorsunuz. Bunun bilincindesiniz. Konuşan öğretmen arkadaşımız; sınıfa abdestsiz girmemek gerektiğini, sınıfın mabet olduğunu söyledi. İnşallah bu düşünceyle biz sizlere çocuklarımızı, yeni neslimizi rahat rahat teslim ediyoruz. İnşallah İstanbul\'da güzel ve iyi bir nesil yetişir, İstanbul daha da güzelleşir\" diye konuştu.

\"GÜZEL İMAR EDİLMİŞ BİR ŞEHİRDE EĞER İÇİNDE YAŞAYANLAR İMAR EDİLMEMİŞSE BİR ÖNEMİ YOKTUR\"

Uysal sözlerine şöyle devam etti: Biz belediyecilerle öğretmenlerin bir ortak yönü var. Belediyeciler şehri imar eder. Kaldırımı güzelleştirir. Caddeyi, sokağı, parkları güzelleştirir. Kısacası; şehrin mimari dokusuna ilmek çeker, onu imar eder. Siz öğretmenler; şehirde yaşayanlara emek çeker, onları imar edersiniz. İkisi buluştuğu zaman güzel, iyi bir netice ortaya çıkarır. O kadar güzel imar edilmiş bir şehirde eğer içinde yaşayanlar imar edilmemişse bir önemi yoktur.

VALİ ŞAHİN: İNSANLIĞIN BUGÜN BİRİKİMİNDE NE VARSA TAMAMI ÖĞRETMENLERİMİZİN ESERİDİR

İBB Başkanının konuşmasının ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin bir konuşma yaptı. Şahin şu ifadeleri kullandı: Dünyanın, insanlığın bugün birikiminde ne varsa tamamı öğretmenlerimizin eseridir. Dünyanın bugün geldiği nokta öğretmenlerimiz sayesindedir. Onlar öğretti, insanlar öğrendi ve uyguladı. Bizim kültürümüz açısından öğretmenlik kutsal bir meslek. Bir harf öğretenin kulu, kölesi olmaya razı olmak başka hiç bir medeniyette yok. Bu medeniyetimizin, inancımızın öğretene vermiş olduğu değerdir.

\"İSTANBUL HEM ALİMDİR HEM MUALLİM\"

Vali Şahin konuşmasının devamında; İstanbul\'da öğretmenlik yapmanın imtiyazlı bir durum olduğunu belirterek, \"İstanbul\'da bulunmak, İstanbul\'da yaşamak önemli bir imtiyazdır. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Ama İstanbul\'da öğretmen olmak apayrı bir onur olsa gerek. İstanbul\'da sorumlu, yönetici olmak apayrı onur olduğu gibi. İstanbul\'un öğretmen açısından bir başka önemi var. İstanbul muallim bir şehirdir. Hem alimdir hem muallimdir. İstanbul insana doğumundan ölünceye kadar hep bir şeyler öğretir. İstanbul\'un her bir köşesinde bir bilgi gizlidir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay görüntüler

-Vali ve İBB başkanının salona gelişi

-Öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çekilmeleri

-Uysal\'ın konuşması

-Vali Şahin\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

23.11.2017 - 21.40 Haber Kodu : 171123206

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9- TARİHİ SURLARIN ÜZERİNDEN GÜNBATIMI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera:Ersan SAN/İstanbul,(DHA)

İstanbul\'da tarihi surların üzerinden günbatımı havadan böyle görüntülendi.

Akşam saatlerine doğru Fatih\'deki tarihi surların üzerinden, İstanbul böyle görüntülendi. Günbatımıyla birlikte İstanbul\'un simgesi olan martılar da bu görüntüye renk kattı. Aynı bölgeden geçen uçaklar ve görüntülere yansıyan sahil yolu, metropol şehri İstanbul\'un doyumsuz manzarasını gözler önüne serdi



Görüntü dökümü:

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-DRONE GÖRÜNTÜSÜ:

-Tarihi surlardan günbatımı

-Günbatımının bulunduğu açıdan uçağın geçmesi

-Uçan martılar

-Zeytinburnu sahil yolundan görüntü

-Detaylar

23.11.2017 - 18.39 Haber Kodu : 171123182