DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ESENLER\'DE TRAFİK KAZASI: 2 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA

Esenler\'de otomobil, hafriyat kamyonunun altına girdi. Kaza sonrası araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Esenler\'de akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen iki kişi 23 HZ 394 plakalı otomobil ile İpek Yolu Caddesi\'nden İkitelli istikametine doğru seyir halinde giderken, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önündeki 34 SY 1827 plakalı haftariyat kamyonyununa çarparak durdu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken, bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaparken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar araç içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde bulunan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü olduğunu söyleyen Barış Çoban, \"Kamyonun sürücüsü benim, bizim çalışma şantiyemiz burası. Buradan ağır ağır çıktım, sola sinyal verdim. Hızlanma şeridinden yola çıktım bir gürültü koptu. Aşağı indim dörtlerimi yaktım, arkadaşlar bana vurmuşlar\" dedi. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinde çalışma yaptı. Bu sırada bazı vatandaşlar ise olayın meydana geldiği yolda sürekli araçların park edilmesinden şikayet ettiği görüldü. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza sonrası hafriyat kamyonunun hareket halinde mi yoksa park halinde olup olmadığını incelemeye aldığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kamyonun altına giren araç

- Araç içindeki yaralılar

- Vatandaşlar ile röp

- Kamyon sürücüsü ile röp

- Polisin incelemesi

- Genel ve detaylar

23.11.2017 - 01.03 Haber Kodu : 171123001

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2- KAZA YAPTI, 200 METRE SONRA DURABİLDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir sürücü otomobiliyle, taksiye çarptıktan 200 metre sonra durabildi. Uzun süre alkol metreye üflemek istemeyen sürücünün 1.78 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza Kadıköy\'de Acıbadem Kavşağında meydana geldi. 34 DA 3988 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Koçdoğan önce direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonra Kartal istikametinden Kadıköy istikametine gitmekte olan Yusuf Taşdemir\'in kullandığı taksiye Acıbadem Kavşağı\'na yaklaşırken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Taşdemir\'in kullandığı araç bariyerlere çarparak durabildi.

200 METRE SONRA DURABİLDİ

Koçdoğan, olay yerinden yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan Yusuf Taşdemir\'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık durumu iyi olan Taşdemir, Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEK İSTEMEDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri de zor anlar yaşadı. Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, Ahmet Koçdoğan\'a alkol testi yapmak istedi. Uzun süre polislere direnen Koçdoğan\'ın 1.78 promil alkollü olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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Kaza yeri

Kazaya karışan otomobiller

Yaralı sürücü ambulansla götürülmesi

Sürücünün alkol muhanesi olmamaya çalışması

Otomobillerin kaldırılması

Genel ve detaylar

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3- KILIÇDAROĞLU ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Ataşehir Belediyesi\'nin düzenlediği, \"Öğretmenler Günü\" etkinliğinde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bu ülkenin Başbakanlarını, bakanlarını, komutanlarını, akademisyenlerini yetiştiren sizlersiniz. O nedenle, sizlere şükran borçluyuz. Sizler, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün gösterdiği hedefte yürüdüğü sürece Türkiye\'nin sırtını hiç bir güç yere getiremez\" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi\'nin düzenlemiş olduğu Öğretmenler Günü etkinliğinde yaklaşık 2 bin öğretmenle bir araya geldi.

Ataşehir Belediyesi yaklaşan Öğretmen Günü öncesinde ilçede görev yapan öğretmenler için bir etkinlik düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP\'li milletvekilleri ve öğretmenler katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, programda öğretmenlere hitaben bir konuşma yaptı. Sözlerine \"Bu ülkenin en büyük güvencesi sizlersiniz \" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: Sizler Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlığa ulaştıracak olan kişilersiniz. Size şükran borçluyuz. Bunu kelimelerle anlatamıyorum. Sizler Türkiye\'yi geleceğe, uygarlığa taşıyacaksınız. Çocuklarımızı eğiteceksiniz. Onlar güzel bir dünyayı sizlerle keşfedecekler. Onlar hayatı sorgulamayı sizlerden öğrenecekler. İyi bir insan olmayı, dinlemeyi, konuşmayı, tartışmayı sizden öğrenecekler. Tıpkı benim sizden öğrendiğim gibi. Sizlere çok şey borçluyuz. Bu ülkenin Başbakanlarını, bakanlarını, komutanlarını, akademisyenlerini yetiştiren sizlersiniz. O nedenle sizlere şükran borçluyuz. Sizler Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün gösterdiği hedefte yürüdüğü sürece Türkiye\'nin sırtını hiç bir güç yere getiremez. Öğretmenlerimi hala arada bir görürüm. Arada telefon ederim. Onlara şükranlarımı iletirim. Türkiye\'nin geleceğini belirleyen sizlersiniz. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun otele girişi

-Öğretmenlerle selamlaşması

-Salondan görüntü

-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

22.11.2017 - 21.27 Haber Kodu : 171122231

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4- BEŞİKTAŞ MÜFTÜLÜĞÜ ÖNÜNDE KADIN EYLEMİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Beşiktaş Müftülüğü önünde toplanan Halkevi üyesi bir grup kadın, kadınlara yönelik şiddet ile müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini protesto için eylem yaptı.

Halkevi üyesi bir grup kadın, 18.00\'de Beşiktaş Müftülüğü önünde toplandı. \"Diyanet fetvaları şiddettir! İtaat yok, kadınlar var\" pankartı açan kadınlar sık sık sloganlar attı. Eylemde son zamanlarda artan kadın cinayetlerine dikkat çekilirken, müftülere verilen nikah kıyma yetkisi ile kadınlara yönelik şiddetin artacağına değinildi.

Grup adına Rüya Kurtuluş bir açıklama yaptı. Kurtuluş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Müftü nikahı kadına yönelik şiddeti körükleyecek, kazanılmış haklarımızı gasp edecek bir uygulamadır. Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın hem icraatları hem fetvalarıyla kadınlar gündelik hayatımızda karşımıza çıkan şiddetten kurtulmak için bu kurumun toplumsal yaşamdaki etkisinin kaldırılması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır. 2017 yılının il 10 ayında 379 kadın öldürüldü. Türkiye cinsiyetler arası ayrımcılıkta 144 ülke arasında 131\'inci sırada. Giderek daha alt sıralara düşüyoruz. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Mahkemeler, Yargı, Hukuk, Milletvekilleri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ettikleri laflarla kadına yönelik şiddeti körüklüyorlar. Biz kadınlar sokakta, evimizde her yerde şiddete maruz kalıyoruz. Kadına yönelik şiddeti önlemek devletin asli görevidir. Eşit ve özgür bir hayat için mücadele ediyoruz. Ve bunun için mücadele ediyoruz.

Yapılan açıklamanın ardından toplanan grup Müftülük önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan kadınlar

-Pankart açılması

-Slogan atılması

-Basın açıklamasının okunması

-Genel ve detaylar

22.11.2017 - 20.16Haber Kodu : 171122223

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5- İKİ AY ÖNCE DEVRALDIKLARI TEKEL BAYİİNDE KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Maltepe\'de bir tekel bayiine gelen silahlı iki kişi içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. Bir kişinin yaralandığı olayda polis yaptığı ilk incelemede 12 boş kovan buldu. Olay gece saat 01.00 sıralarında Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi, Cemal Bey Caddesi\'nde bulunan tekel bayiinde meydana geldi. iki kişi oldukları belirlenen saldırganlar dükkana girer girmez ateş etmeye başladı.

O sırada dükkanda bulunan Hamdullah Akkurt (32) vücuduna aldığı iki kurşunla yaralandı. Yaya olarak olay yerinden kaçan saldırganlar kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri iki bacağından yaralanan Akkurt\'u hastaneye kaldırdı.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İki ay önce devralındığı öğrenilen tekel bayii içinde ve etrafında yapılan çalışmalarda polis 12 adet boş kovan buldu. Saldırıda yaralanan Hamdullah Akkurt\'un durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Camlardaki kurşun delikleri

-Olayyeri inceleme polislerinin çalışmaları

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detaylar

23.11.2017 - 02.59 Haber Kodu : 171123003

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6- UNKAPANI KÖPRÜSÜ\'NDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Haber-Kamera: Ozan URAL/İstanbul,(DHA)

Unkapanı Köprüsü\'nden denize atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, telefonda konuşarak Unkapanı Köprüsü\'nde yürürken birden sinirlenerek telefonunu denize attı. Daha sonra, köprü korkuluklarına çıkan kişi, kendini aşağı bıraktı.

Olayı gören bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi, denizde aramalara başladı. Kısa süre sonra yarı baygın şekilde bulunan kimliği belirsiz kişi, bir tekne yardımıyla karaya çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan kişi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

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Unkapanı köprüsü

Ambulans içindeki yaralı

Saglık personelinin müdahale etmesi

Deniz polisi

Genel ve detaylar

22.11.2017 - 23.06 Haber Kodu : 171122239

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7- ŞİŞLİ\'DE YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Şişli\'de sabah saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Bir binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Olay sabah saat 06:00 sıralarında Şişli ilçesine bağlı Eskişehir Mahallesi Küçük Akarca Sokak\'ta meydana geldi. Binadaki yoğun dumanı farkeden apartman sakinleri hemen itfaiyeyi aradı. Binanın 4. katında bulunan dubleks dairenin girişinden başladığı belirlenen yangın nedeniyle apartman sakinleri zor anlar yaşadı. 4. katta oturanlar çatı katının terasına mahsur kaldı. Mahsur kalanlar arasında küçük bir çocuğun da olması dikkat çekti.

İTFAİYE HORTUMU BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE DÜŞTÜ

Vatandaşların iharı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevkedildi. Merdivenle 4. kata müdahale eden ekipler, bir anda yangın söndürme hortumunu düşürdü. Büyük bir gürültüyle düşen hortum şans eseri kimseye çarpmadı.

AYAKKABILIĞIN YANINDAKİ ÇÖPLER YANDI

Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken, yangının dairenin girişinde bulunan çöplerden çıktığı belirlendi.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiyelerin yangın yerine gitmesi

-Dumanlar çıkan daire

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Terasta mahsur kalan aile

-İtfaiye hortumunun düşmesi

-Genel ve detaylar