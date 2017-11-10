DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATLARINDAN KALKAN OTOBÜSLER ANKARA\'YA HAREKET ETTİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Ozan URAL / İSTANBUL DHA

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk\'ü Anıtkabir\'de anmak için saat 23.00\'dan itibaren kalkan otobüslerle Ankara\'ya hareket etti.

İstanbul AK Parti ilçe teşkilatlarının günler öncesinde yaptığı duyuruların ardından, 10 Kasım\'da Mustafa Kemal Atatürk\'ü ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde Anıtkabir\'de anmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde Beşiktaş, Nisbetiye Caddesi\'nde bulunan AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı binası önünde toplanmaya başladı. Bir süre sonra başkanlık binası önündeki otobüslere binmeye başlayan vatandaşlar, saat 23.00\'dan itibaren Ankara\'ya doğru hareket etti.

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım \"Biz senelerdir bu tür programları tertip ediyoruz. Birçok kez Anıtkabir\'e gittik. Bu yıl da yine benzer bir şekilde Cumhuriyet\'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıldönümünde vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın isteği doğrultusunda hep beraber Ankara\'ya hareket ediyoruz. Bu, ulusal medyada çok fazla yankı uyandırdı. Ancak bunun neden olduğunu da anlamış değiliz. Çünkü bu bizim zaten milli değerimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk parti ayırmaksızın bizlerin milli değeri… Ancak bunu farklı göstermeye çalışan bazı kesimler oldu ki bizler bunu tekrar söylemek istiyoruz. Biz bunu senelerden bu yana her sene yapan parti mensuplarıyız. Bu gün biz gidiyoruz, yarın Şişli İlçe başkanlığı gidiyor, keza Gaziosmanpaşa Belediyemiz vatandaşlarımızı, genç kardeşlerimizi Anıtkabir\'e götürüyor. İnşallah orada Türkiye Cumhuriyetimiz\'in kurucusunu, keza bu vesileyle de tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi hepsini rahmetle anacağız inşallah\" dedi.

Konuşmanın ardından Ak Parti İlçe Başkanı Yıldırım da otobüse binerek Ankara\'ya doğru hareket etti.

Görüntü dökümü

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- Pankartlar

- Otobüsler

- Otobüs içindeki yolcular

- Röportaj

- Otobüslere yüklenen erzaklar

- Genel ve detay

10.11.2017 - 02.27 Haber Kodu : 171110004

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2- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 82 GÖZALTI

İstanbul\'da bu gece 7 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 82\'i yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece 01.00 sıralarında 7 ilçede operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre TEM ekipleri; Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe ve Şişli ilçelerinde bulunan 14 adrese yaptığı baskınlarda, Suriye\'deki çatışma bölgelerine gitmek için hazır bekledikleri iddia edilen 82 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

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3- SULTANGAZİ HABİBLER CEMEVİ\'NE TAŞLI SALDIRI

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Sultangazi\'deki Habibler Cemevi\'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlı saldırıda bulunuldu. Plastik yoğurt kovasıyla tutuşturulan cemevinin halıları, görevliler tarafından söndürüldü. Camları kırılan cemevinde polis, çalışma başlattı.

Olay, Habipler Cemevi\'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, Habipler Cemevi\'nin camını taşla kırarak, içerisinde ateş bulunan plastik yoğurt kovasını içeri atmaya çalıştı. İçeri girmeyen kovadan düşen ateş halıları tutuşturdu. Olayı gören görevliler, o sırada kilitli bulunan ve kimsenin olmadığı cemevine gelerek çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırının ardından açıklama yapan cemevi görevlisi Haydar Karatekin, \"Kapı kilitliydi. Kapıyı açtık, halı tutuşmuştu. Küçük yoğurt kovası vardı, içinden bir şeyler damlıyordu. Biz hemen halıyı söndürdük. Emniyete haber verdik, geldiler kontrol ettiler.\" dedi.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Cemevinden görüntü

-Kırılan camlar

-Yaşanan hareketlilik

-Polis ekipleri

-Cem evi görevlileriyle röp.

09.11.2017 - 22.37 Haber Kodu : 171109203

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4- MALTEPE\'DE SİLAHLI KAVGA, 1\'İ AĞIR 6 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Maltepe\'de gece saatlerinde bir kafede oturan grup arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Çıkan kavgada 1 kişi darp edildi, 1\'i ağır 5 kişi de silahla yaralandı.

Olay; Maltepe, Başıbüyük Mahalesi\'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emek Caddesi üzerinde bulunan bir kafede oturan grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi darp ile, 5 kişi de silahla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kafe çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı kafe ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri incelemesi yaptı. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandıran polis ekipleri, kafenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Polis ekiplerinin olay yerinde bulunan 2 lüks araçta da inceleme yaptığı görüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavganın çıkış sebebinin araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin çalışması

- Lüks araçların incelenmesi

- Yerdeki boş kovanlar

- Genel ve detaylar

10.11.2017 - 01.47 Haber Kodu : 171110003

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5- ADLİYE İÇİNDE KADIN AVUKATA SALDIRI KAMERADA

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - Ahmet ACAR / İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'nda, 3 yıl önce, öz kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla 18 yıla mahkum edildiği için duruşma çıkışı kızının avukatı Serap Kaya\'ya saldıran E.A. mahkeme tarafından 31 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı. E.A.\'nın, avukat Serap Kaya\'ya saldırma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 26 Şubat 2014\'te yapılan yargılamada, o tarihte 17 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 56 yaşındaki E.A.\'ya 18 yıl hapis cezası verildi.

Karar sonrası E.A. adliye koridorunda gördüğü kızının avukatlarından Serap Kaya\'ya saldırdı. E.A. saçından yakaladığı Kaya\'ı yerde sürükledi.

E.A.\'ya \"görevli memuru yaralama, hakaret ve tehdit\' suçlarından dava açıldı. İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne görülen dava 3 Kasım\'da sonuçlandı. Mahkeme E.A. hakkında; \"yaralama\" suçundan 8100 TL, \"tehdit\" suçundan 8100 TL, \"hakaret\" suçundan 15 bin TL para cezası kararı verdi. Cezaların 24 taksitte ödenmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, E.A.\'nın, avukat Serap Kaya\'ya saldırma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, E.A.\'nın saçından yakaladığı avukat Kaya\'ı yerde sürüklediği ve koşuşturmanın yaşandığı görülüyor.

Antalya\'da bulunan Avukat Serap Kaya yaptığı açıklamada, \"18 yıllık ceza kararı üzerine tutuklanması gerekirdi, hakim tutuklamadı. Sanık 18 yıl ceza almanın şokuyla ve tutuklanmadığı için bana saldırma cesareti bulabildi. Adliye koridorunda arkamdan bağırarak, küfrederek, tehditler savurarak saçımdan tutup yerlerde sürükledi. 3 yıl süren bir yargılama süreci sonunda sanık, hukuk sistemimizin öngörebileceği en yüksek cezaya çarptırıldı. Kadın avukata yapılan saldırının cezasız kalmamış olması bizim açımızdan sevindirici oldu.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüleri

-E.A.\'nın avukatı saçından yakalayarak yerde sürüklemesi

-Yaşanan hareketlilik

-Avukat Serap Kaya\'nın açıklaması

09.11.2017 - 21.54 Haber Kodu : 171109197

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6- PENDİK\'TE HELİKOPTER DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Pendik\'te 26 ayrı noktada özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de katıldığı asayiş denetimleri yapıldı.

Pendik\'te, farklı birimlerde polis ekiplerinin katıldığı asayiş denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekât polisleri ve polis helikopteri de destek verdi. 26 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda iş yeri ve halka açık yerler denetlendi. Durdurulan araçlar aranırken, bazı kişilerin üzerileri aranıp kimlik kontrolünden geçirildi. Pendik kaynarca yan yol üzerinde yapılan kontrollerde bir aracın içinden ruhsatsız tabanca çıktı. Tabancanın sahibi polis ekiplerine para nakli yaptığı için yanında taşıdığını söyledi. Silah sahibi, Çınardere Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Polislerin üst arama yapması

- Çevre güvenliğini alan özel harekat polisi

- Araçta silah bulunması

- Silah sahibinin kendini savunası

- Silah sahibin gözaltına alınması

- Polis helikopterinin havada tur atması

- Polislerin sokak üzerinde şüphelileri incelemesi

- Polislerin kahvehanede yaptığı asayiş uygulaması

- Genel Detay

09.11.2017 - 19.12 Haber Kodu : 171109184

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7- \"FAKİRLERE DAĞITMAN İÇİN 12 BİN LİRA VERECEĞİZ\" DİYEREK YAŞLI KADINI DOLANDIRDILAR

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da, 80 yaşındaki Tatlısu Oruç, evinin bahçesinde astığı çamaşırları toplarken yanına gelip, \"Sana 12 bin lira bırakalım, fakir insanlara yardım edersin\" diyen kimliği belirsiz iki kişi tarafından, 4 yüzük ve emekli maaşı olan bin 500 lirası çalındı.

Olay, Bağlar Mahallesi\'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz iki kişi, evinin bahçesinde çamaşır asarken 80 yaşındaki Tatlısu Oruç\'un yanına yaklaştı. İki kişi, oğlunu tanıdıklarını söyleyerek yaşlı kadın ile bir süre sohbet etti. Güven sağladıktan sonra da yaşlı kadına, \"Babamız öldü, büyük hayır yapıyoruz. Sana 12 bin lira bırakalım, fakir insanlara yardım edersin. Ama sakın oğluna söyleme, babamız yapılan hayrın kimseye duyurulmaması gerektiğini öğretti\" dedi. Ardından, yaşlı kadına, kendisinde para ve altın olup olmadığını sordular. Yaşlı kadın, bu kişilere güvenerek, parmağındaki 4 yüzük ve bankadan yeni çektiği bin 500 lira olan emekli maaşını verdi. Daha sonra dolandırdığını fark eden yaşlı kadın, durumu oğulları ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini topladı. Oğullarıyla birlikte Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giden yaşlı kadın, kendisini dolandıran kişilerden şikâyetçi oldu.



Tatlısu Oruç, başından geçenleri anlatırken, yanına gelen kişilerin \"Babamız öldü, büyük hayır yapıyoruz. Sana 12 bin lira bırakalım, fakir insanlara yardım edersin. Ama sakın oğluna söyleme, babamız yapılan hayrın kimseye duyurulmaması gerektiğini öğretti\" dedikten sonra onlara güvendiğini söyledi. Ardından, kendisinde para ve altın olup olmadığını sorduklarını anlatan Oruç, var olduğunu söylemesi üzerine para istediklerini söyledi. Oruç, 12 bin lirayı vereceklerine güven verdikleri için üzerindeki bin 500 lira ile 4 yüzüğü verdiğini ve daha sonra dolandırıldığını anladığını ifade etti.

Görüntü dökümü

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-Olayın yaşandığı bahçe ve çamaşırlar

-Tatlısu Suoruç ile rop.

-Tatlısu Suoruç ağlaması ve detaylar

-Sokak ve evden detaylar

-Genel ve detaylar



