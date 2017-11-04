DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- YANGIN SIRASINDA YEMEKLERİNİ YEMEYE DEVAM ETTİLER

- ÜMRANİYE\'DE KORKUTAN YANGIN

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan binanın çatısı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangın anı bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Yangın; Ümraniye, Tepeüstü Mahallesi, Alemdağ Caddesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iki katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken alevler çatının bir bölümünü kapladı. Yangın anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Öte yandan yangın sırasında binanın birinci katında bulunan bir restorandaki müşterilerin ise yemeklerini yemeye devam ettiği görüldü.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Binanın çatısının alev alev yanması

-Yangın sırasında binanın birinci katındaki restoranda müşterilerin yemek yemesi

-Genel ve detaylar

04.11.2017 - 07.56 Haber Kodu : 171104011

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2- BATAN GEMİDEN BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI

-Batan gemiden 1 kişinin daha cesedi çıkarıldı, şimdiye kadar 3 mürettebatın cesedi çıkarılmış oldu.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA

Şile açıklarında batan gemiden Hüsamettin Yazıcı adlı bir mürettebatın daha cesedi çıkarıldı. Bugün, Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük\'ün cesetleri çıkarılmıştı. Böylece arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 mürettebatın cesedi çıkarılmış oldu.

Hüsamettin Yazcı\'nı cenazesi saat 18.30 sıralarında gemiden kıyıya çıkarıldıktan sonra, cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Cesetlerin tekneye taşınması

03.11.2017 - 18.20 Haber Kodu : 171103239

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3- İSTANBUL\'DA \'FETÖ\' OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul\'daki birçok adreste FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kent genelinde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sivil polis araçlarıyla sağlık kontrolünden geçirilmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından şüpheliler, Fatih Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi

- Araçlarla hastaneden ayrılmaları

04.11.2017 - 07.11 Haber Kodu : 171104010

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4- FETÖ\'NÜN, \'HAVA KUVVETLERİ SÖZLEŞMELİ SUBAYLAR \'TÜRKİYE İMAMI\' YAKALANDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'nün, 2008-2016 yılları arasında \'Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subaylar Türkiye Sorumlusu\' olduğu öğrenilen kişinin Avcılar\'da bulunduğunu belirledi.

\'GAYBUBET\' EVİNDEN ÇIKTI

TEM ekipleri, örgütün aranan kişilerini saklamakta kullanılan \'Gaybubet evleri\' olarak adlandırılan güvenli evine operasyon düzenleyerek \'Sami\' kod adlı B.K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı.

TBMM\'Yİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜSTEN ARANIYORDU

TEM ekipleri, B.K.\'nın hakkında, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından \'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs\' ve \'Görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme\' suçlarından aranması olduğunu belirledi. Gözaltına alınan B.K., Vatan Caddesi\'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan önceki gün Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri de örgüt içinde B.K.\'nın altında bulunan \'Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sözleşmeli subaylar imamı\' olduğu iddia edilen Gürdal T.\'yi gözaltına almıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan kişinin fotoğrafı

04.11.2017 - 02.30 Haber Kodu : 171104008

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5- SEDAT ŞAHİN TAHLİYE OLUR OLMAZ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

\"Şahinler\" ve \"Sarallar\" arasındaki çatışmalara ilişkin 17\'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davadan bugün tahliye olan Sedat Şahin başka bir soruşturma kapsamında cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alındı.

\"Şahinler\" ve \"Sarallar\" arasındaki çatışmalara ilişkin 17\'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davadan bugün tahliye olan Sedat Şahin başka bir soruşturma kapsamında cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı\'nda yapılan bir önceki duruşmada çıkan gerginlik üzerine güvenlik gerekçesiyle bugün Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davada Sedat Şahin\'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tahliye edilmişti.

BAŞKA BİR SORUŞTURMADAN GÖZALTI VE YAKALAMA KARARI VAR

Hakkındaki başka bir soruşturma kapsamında gözaltı ve yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Sedat Şahin, Silivri Cezaevi\'ndeki duruşma salonundan çıkarıldıktan sonra İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Şahin\'in sağlık kontrolleri ardından Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Sedat Şahin grubuna yapılan operasyon

-Sedat Şahin grubunun adliyeye sevk edilmesi

03.11.2017 - 19.21 Haber Kodu : 171103258

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(ÖZEL)

6- FATİH\'TE İKİ TAKSİ ÇARPIŞTI : 4 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Fatih\'te iki taksinin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza; Balat, Defterdar Mahallesi, Ayvansaray Kavşağı\'nda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavedud Caddesinden seyir halinde olan Küdrüs Karataş yönetimindeki 34 TBH 67 plakalı taksi, Ayvansaray Kavşağı\'nda, Turgay Yılmaz yönetimindeki 34 TEB 07 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Turgay Yılmaz yönetimindeki taksi yan yatarken, kazada taksi sürücüleri Küdrüs Karataş, Turgay Yılmaz ile taksideki yolcular Ertan Muammed Sudas ve Karolin Agopyan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kişilerden görüntü

-Kaza yapan araçlar

-Sağlık ekipleri

-İtfaiye ekipleri

-Araçların çekici yardımıyla çekilmesi

-Genel ve detaylar

04.11.2017 - 03.12 Haber Kodu : 171104009

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7- DÜNYACA ÜNLÜ TASARIMCI SEVAN BIÇAKÇI\'NIN BELGESELİ ÇEKİLDİ



Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı\'nın hayatı ve sanatını konu alan \'İstanbul\'u Mücevhere Sığdıran Usta\' belgesel filminin gösterimi Kadir Has Üniversitesi\'nde gerçekleşti. Geceye Ara Güler, Gülben Ergen gibi ünlü isimlerin de bulunduğu akademisyen, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Yaptığı birbirinden ilginç mücevher tasarımlarıyla \'Yüzüklerin Efendisi\' olarak dünya çapında ünlenen Sevan Bıçakçı\'nın hayatı belgesel oldu. Ekim Medya\'nın bir yıl önce üstlendiği belgeselin gösterimi bu akşam Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü\'nde yapıldı. Geceye; Ara Güler, Gülben Ergen gibi ünlü isimlerin de bulunduğu akademisyen, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Belgesel gösteriminden önce düzenlenen kokteylde Sevan Bıçakçı, davetlilerle bir araya geldi.



\"ÇIRAKLIĞIN SON NEFERLERİ GİBİYİZ\"

Gösterim öncesinde açıklamalarda bulunan Sevan Bıçakçı, belgesel teklifinin kendisine geçen yıl Kasım ayında sunulduğunu söyledi. İş yoğunluğundan dolayı söz konusu teklife sıcak bakmadığını belirten Bıçakçı, \"Hem yoğun çalışma tempom hem de benim çok tarzım olmayan bir şey için ama zaman içerisinde kendi ekip arkadaşlarımla yaptığım mesailerde, istişarede bugün baktığınızda yok olmakta olan bir çıraklığın son neferleri gibiyiz\" diye konuştu.



\"ŞİMDİ İYİ Kİ YAPMIŞIZ DEDİĞİMİZ BİR BELGESEL OLDU\"

Bıçakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: Belki birilerine ışık tutmak için çok doğru olabileceğiniz düşündük. Yani ustalık çıraklık ilişkisinin yok olduğunu gördük. Bunun da bir eğitim modeli olduğunu biliyorum. Ben bu eğitim modeliyle bu hale geldim. Farklı bir üniversiteydi benim için ve yok olmaya yüz tutmuş bu sanatın çıraklarının, kalfalarının tekrar umutla bakabileceği bir belgesel olabileceğini düşündük. Zaman içerisinde de yapılan çalışma içimize sinmeye başladı. Hayallerimizin ötesinde iş çıkarttılar. Ortaya inanılmaz güzel bir belgesel çıktı ve içine bizi aldı. Şimdi iyi ki yapmışız dediğimiz bir belgesel oldu.



AHSEN DİNER: \"BELGESELİN BİR ÖZELLİĞİ DE İÇİNDE BİR ANLATICISININ OLMAMASI\"

Belgeselin senaristi Ahsen Diner, Sevan Bıçakçı\'nın hayatının sanatıyla birleşerek anlatıldığını kaydederek, \"Sevan Bıçakçı\'yı zaten tanıyorduk. Belgeselini yapmak Ümran\'ın aklına geldi. Aslında İstanbul üçlemesi yapıyoruz. Bu ikinci ayağı. Sevan Bey ile kontrat kurduk, sağolsun kabul etti. Belgeselde bir yüzük yapımı izleyeceksiniz. Sıfırdan bir taş ve onun yavaş yavaş 70 dakika boyunca gelişimi ve oluş halini göreceksiniz. Ona paralel olarak da Sevan Bey\'in hayatını çıraklıktan bugüne kadar hayatını yüzük yapımıyla paralel izleyeceksiniz. Belgeselin bir özelliği de içinde bir anlatıcısının olmaması. 70 dakika boyunca bütün röportajların birleşimini izliyorsunuz. Bu bakımdan da Türkiye\'de ilginç bir yer tutuyor. Bir örneğini Ara Güler\'de yapmıştık. Bu da ikinci oldu\" dedi.



ÜMRAN SAFTER: \"MÜTHİŞ USTALARLA VE ULUSLARARASI İSİMLERLE RÖPORTAJ YAPTIK\"

Belgeselin yapımcısı ve aynı zamanda yönetmeni Ümran Safter ise, önümüzdeki süreçte belgeseli uluslararası film festivaline göndermeyi planladıklarını söyledi. Belgeselde, 40\'a yakın dünyaca tanınan isimle röportaj yapıldığını aktaran Safter, \"Sevan Bıçakçı ile geçen sene Kasım ayında bir araya geldik. Bu projeden bahsettik kendisine. Sağolsun kırmadı. Ardından da Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü\'ne başvurduk. Nisan ayında olumlu yanıt aldık, ön hazırlıklarımıza başladık ve yeni bitirdik filmi. İlk gösterimimizi Kadir Has Üniversitesi\'nde gerçekleştiriyoruz. Filmde hem çocukluk arkadaşlarıyla hem ailesiyle, meslektaşlarıyla, Kapalıçarşı\'daki o müthiş ustalarla ve uluslararası isimlerle röportajlar yaptık. 40\'a yakın isimle röportajlar gerçekleştirdik. Bu proje 7 aylık bir sürecin ürünü. Önümüzdeki süreçte filmi uluslararası film festivallerine göndermeyi planlıyoruz. Umarım olumlu yanıtlar alırız. Dünyada İstanbul\'u tanıtan, İstanbul\'un ruhunu anlatan o kadar az kişi var ki, o yüzden bu filmi yapmaktan müthiş bir mutluluk duyuyoruz\" dedi.



GÜLER SABANCI\'DAN MARC PORTER\'A 40 YAKIN KİŞİYLE RÖPORTAJ

Çekimleri 7 ayda tamamlanan belgeselde; Sevan Bıçakçı\'nın ailesi, yakın arkadaşları, Kapalıçarşı\'daki ustaları, tasarımcılar, koleksiyonerler ve akademisyenlerden oluşan 40\'a yakın kişinin röportajlarına da yer veriliyor. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yönetmen Yavuz Turgul, New York Times editörü Susanne Fowler, Victoria And Albert Müzesi kıdemli küratörü Tim Stanley, Amerikalı ünlü iş kadını Berth Dozoretz, Christie\'s Amerika Başkanı Marc Porter ve Minyatür sanatçısı Hasan Kale; Sevan Bıçakçı\'nın sanatıyla ilgili görüşlerini izleyicilerle paylaşıyor.



MÜCEVHER USTASININ SIRA DIŞI SANAT YAŞAMI

Dünyaca ünlü bir mücevher ustasının sıra dışı sanat yaşamını konu alan belgesel, mesleğe 12 yaşında çırak olarak başlayan ve Kapalıçarşı\'nın 600 yıllık mücevher geleneğine kafa tutarak kendisine özgü bir yol izlemeyi tercih eden Bıçakçı\'nın hikayesini ele alıyor. Tamamen el işçiliğiyle; negatif heykel, resim, mine, hat, kakma, mikro-mozaik gibi tekniklerden faydalanarak ortaya çıkardığı yüzüklerinin içine İstanbul\'un zengin kültürel mirasını sığdıran Bıçakçı\'nın; trendlere ve maliyete aldırmadan, satış kaygısı taşımadan yaptığı çalışmalar; belgeselde zümrüt bir yüzüğün tasarım ve yapım sürecine paralel olarak anlatılıyor. Filmin arka planında ise çok kültürlü İstanbul\'a ve Kapalıçarşı\'nın yüzyıllardır devam eden geleneksel usta-çırak ilişkisine yer veriliyor.



MÜZİKLER BIÇAKÇI\'NIN KARAKTERİ VE İSTANBUL RUHUNA UYGUN

Müziklerini Sevan Bıçakçı\'nın karakterine ve İstanbul\'un ruhuna uygun besteler yapan Derya Türkanöncülüğünde; Ara Dinkjiyan, Cihat Aşkın, Erdal Akyol, Dilek Türkan ve Baki Duyarlar gibi değerli müzisyenlerin yaptığı belgesel, 11 Kasım 2017 tarihinde Ankara Cer Modern\'de de izleyiciyle buluşacak. Ekim Medya tarafından İngilizce bir kopyası da hazırlanan belgesel, dünyadaki çeşitli festival ve özel gösterimlerde Sevan Bıçakçı\'nın büyüleyici sanatını izleyicilere aktarmaya da hazırlanıyor.



Görüntü dökümü:

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Sevan Bıçakçı, senarist Ahsen Diner ve yapımcı Ümran Safter ile röportajlar

-Kokteylden genel görüntü

-Katılımcılardan görüntüler

-Ara Güler ve Gülben Ergen\'in görüntüsü

-Belgesel fragmanı

-Detaylar

03.11.2017 - 23.16 Haber Kodu : 171103278

