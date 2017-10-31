DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(ÖZEL)

1- HASTANEDEN ÇIKTILAR, HASTANELİK OLDULAR

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ozan URAL /İstanbul,(DHA)

Şişli\'de, hastaneden yolcu alan taksi şoförü, önünde aniden duran halk otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan 2 kadın yolcu, aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Halaskargazi Caddesi Şişli Camii önünde meydana geldi. Bülent Bekçi adlı taksi şoförü, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde muayene olan Sultan Kahraman, kızı Sevgi Kahraman ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadını alarak yola çıktı. Bekçi, Şişli Camii önüne geldikleri sırada, aniden durduğu belirtilen bir halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle taksi içinde savrulan Sultan Kahraman (60) ile kızı Sevgi Kahraman hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boynunda zedelenme olan Sultan Kahraman\'a taksi içinde müdahale ederek boyunluk taktı. Sultan Kahraman ile kızı Sevgi Kahraman ambulansla, geldikleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Yaralılar

-Oluşan trafik

-Sağlık ekipleri

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Polis ekipleri

-Röportaj

Genel ve detaylar

31.10.2017 - 02.42 Haber Kodu : 171031006

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(ÖZEL)

2- YANAN DÜKKANLARINI BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİLER

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Başakşehir\'de, yan yana bulunan iki iş yeri dün sabaha karşı henüz bilinmeyen sebeple alevlere teslim oldu. Yanan işyerini dükkan sahipleri cep telefonuyla görüntüledi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

Olay, saat 05.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Peyami Sefa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan oto yıkama ve bitişiğindeki kafe, henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Yangın, kısa sürede büyüdü ve zaman zaman yangın nedeniyle patlamalar meydana geldi. Yanan dükkanlarda kiracı olan işletmeciler Erol Koşar ve İnan Akbaş, durumu öğrenince hemen olay yerine geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bu sırada, dükkanın işletmecileri, yanan işyerlerini cep telefonuyla görüntüleyerek kaydetti. Görüntülerde, alevle bir şekilde yanan dükkanlar ve zaman zaman meydana gelen patlamalar görülüyor. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor.

YANAN DÜKKANIN İŞLETMECİLERİNDEN İLGİNÇ İDDİA

Yanan dükkanlarda işletmeci olan Erol Koşar ile İnan Akbaş, işyerlerinin iki dükkana sahip olan kişi tarafından yakıldığından şüphelendiklerini söyledi. Yangında hasar gören oto yıkama dükkanının işletmecisi Erol Koşar, olayın sabotaj olduğunu iddia etti. Yaklaşık iki ay önce de dükkanın yandığını belirten Koşar, işyeri sahibinin dükkanı boşaltmasını istediğini öne sürerek, \"Dükkan sahibinin burayı yenilemesi için müteahhide verdiğini biliyoruz. Bunun için dükkandan çıkmamızı istedi. Ancak kira kontratımız dolmadı. Buraya masraf yaptık. Bu nedenle çıkmak istemiyoruz. Bu dükkanların bile bile yakıldığı ortada. Dükkanın sahibinin parmağının olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimseyle bir husumetimiz yok. İşyeri sahibi, Dükkanı boşaltmamız yönünde tehdit ediyordu\" diye konuştu.

\"DÜKKANLAR, DEĞER GÖRDÜĞÜ İÇİN İŞYERİ SAHİBİ SATMAK İSTEDİ\"

Yanan diğer dükkanın işletmecisi İnan Akbaş ise, \"Bizim tek şüphe duyduğumuz mal sahibidir. Çünkü bu dükkanları işyeri sahibi değer kazandığı için satmak istedi. Bu nedenle bizi buradan çıkarmak istiyordu\" dedi.

Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Yangından alevli görüntüler

-Patlamalardan görüntüler

-Bağrışmalar

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü

-Detay görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Yanan dükkanlardan detay görüntüler

-Dükkanın işletmecileriyle röportajlar

-Detaylar



30.10.2017 - 17.56 Haber Kodu : 171030185

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3- FETÖ\'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI: 10 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ....

Haber: Serpil KIRKESER / Özden ATİK / İstanbul DHA

FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan davaya bakan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı ve Ünlü Baklavacı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 21 sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 4 Aralık\'a erteledi.



SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİ

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 31\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 6. duruşması sona erdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı. Tutuklu sanıklardan Yüksel Nalbant, \"Ne biliyorsam anlattım. Suçsuzum, çocuklarımı çok özledim. Tahliyemi talep ederim\" dedi. Tutuklu sanıklardan Barış Şengül, çocuğunun hasta olduğunu, delil karartma durumunun olmadığını, sabit ikamet sahibi olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklardan İlhan Karagöz de 41 yıldır çalıştığı işyerini kapattığını, hayatı boyunca kanunlara uygun hareket ettiğini, şimdi ise terörist olarak yargılandığını ifade ederek, \"Elektronik kelepçe de olsa tahliyemi arz ederim\" diye konuştu. Söz alan diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti. Sanıkların ardından avukatlara söz verildi.

\"MÜVEKKİLİMİN BANKASYA\'YI AYAĞA KALDIRMAK GİBİ BİR AMACI YOKTUR\"

Tutuklu sanık Ünlü baklavacı Faruk Güllü\'nün avukatı Hatice Yılmaz, müvekkili aleyhine ifade veren Gizli Tanık Demir\'in ifadelerinde somut delil, tarih ve zaman kavramının olmadığının altını çizerek, Gizli Tanık Demir\'in duruşmada dinlenmesini istedi. Avukat Yılmaz, \"Müvekkilimin Bankasya\'yı ayağa kaldırmak gibi bir amacı yoktur. Aksine banka müvekkilime zarar vermiştir. Müvekkilim 15 aydır tutukludur. Tahliyesini talep ederim\" dedi.

\"MÜVEKKİLİM KONUŞMAYI ALKIŞLAMADI, AYAĞA KALKMADI\"

Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı\'nın Avukatı Abdullah Pehlivan da müvekkkilinin davaya konu 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda Başkan Rızanur Meral\'in açılış konuşmasını alkışlamadığını ve ayağa da kalkmadığını belirtti. Avukat Pehlivan, \"Müvekkilim genel kurulda terör örgütü FETÖ/PDY\'ye tavrını ortaya koymuştur. TUSKON\'dan istifa etmiştir. Çocuklarını okuldan (Fatih Koleji) almıştır. Kriptolu haberleşme programını kullanmamıştır. Müvekkkilimin şirketlerinin ve şahsı üzerindeki tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum\" diye konuştu.



10 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Taleplerin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya 2 saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, savunmalarının alınmış olması, bu aşamada adli kontrolün yeterli olacağını belirterek tutuklu sanıklardan Nalan Erpolat, Özlem Rukiye Üçüncü, Yüksel Nalbant, Ruhi Gürer, Semih Sadır, Emrullah Emre Topal, Rüstem Karaoğlan, Harun Akca tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Nihat Kurt ve Cahit Durmaz\'ın yaşları ve sağlık durumlarını da gözönünde bulundurarak tahliyelerine hükmetti. Heyet 10 sanık hakkında yurtdışına çıkışını yasaklayarak her Cuma adreslerine en yakın karakola giderek imza atmalarını da karara bağladı. Mahkeme heyeti, ayrıca bir hafta boyunca savunması alınan 20 tutuklu sanığın mal varlığı değerleri üzerindeki tedbirlerin de kaldırılmasına karar verdi. Savunması alınmadığı için Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü\'nün ise mal varlığı değerleri üzerindeki tedbir ise kaldırılmadı. Davada tutuklu sanık sayısı 21\'e düştü. Duruşma 4 Aralık\'a tarihine ertelendi.



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4- HALİÇ\'TE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber -Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Haliç Köprüsü üzerinde iki aracın çarpışması sonucu oluşan kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Haliç Köprüsü üzeri Merter istikametinde saat 00.15 civarında meydana geldi.

İddiaya göre, Ali Karahan\'ın kullandığı 34 EIH 70 plakalı araç aynı istikamette ilerleyen Ahmet Keserin kullandığı 34 FR 6054 araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve Karahan ailesinin küçük bebeği kazayı yara almadan atlatırken arka koltukta oturan Seval Karahan araç içersinde sıkıştı. Kazayı görenler polis, sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karahanı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırdı. Ali Karahan ve küçük bebekleri de tedbir amaçlı Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayı gören bir sürücü, \"Önümde araçlar birden çarpıştı. Arabalar yan yatarak bariyerlere çarptı. Ben yardım için durdum, Allahtan durumları iyiydi\" dedi. Kaza yapan aracın içinde bebek koltuğunun olmayışı dikkat çekti. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından oluşan trafikte açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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Kaza yeri

Araçta sıkışan Seval Karahan

Bebeğin görüntüsü

Polis ekipleri

Sağlık ekipleri

İtfaiye ekipleri

Röportaj

Oluşan trafik

Araçların kaldırılması

Genel ve detaylar

31.10.2017 - 01.42 Haber Kodu : 171031005

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5 - FATİH\'TE İKİ KATLI BİNANIN ÜST KATI ÇÖKTÜ...

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Fatih\'te iki katlı binanın boş olan üst katı çöktü. Alt katları işyeri olan binadaki çökme paniğe neden oldu.

Vatan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın üst katı dün saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Alt katı işyeri olarak kullanılan binadaki çökme paniğe neden oldu. O sırada işyerlerinde bulunanlar gürültü üzerine, panikle dışarı çıkıt. Çökme üzerine işyerindekilerin eşyalarını dışarı çıkarttıkları görüldü.

Bir görgü tanığı, \"Aniden toz gördük, buraya koştu, bina çöktü. Herhangi yaralanma falan olmadı. Aniden çöktü, neden çöktüğü belli değil. Boş, kullanılmıyor.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çöken binadan görüntüler

-Yaşanan hareketlilik

-Eşyalarını çıkaranlar



30.10.2017 - 18.10 Haber Kodu : 171030191

30.10.2017 - 18.40 Haber Kodu : 171030196

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6- FATİH\'TE BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Fatih\'de cadde üzerinde bir kişi ölü bulundu

Aksaray Mahallesi, Namık Kemal Caddesi\'nde Tekstil dükkanın önündeki yaya kaldırımda dün saat 22.15 sıralarında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, 55 - 60 yaşlarındaki kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri cesedin çevresinde güvenlik şeridi çekti.

Ölen kişinin üzerinde kimlik çıkmadığını yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, ceset ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Cesette herhangi şüpheli bir duruma rastlanmazken polis, ölümün uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında ceset ambulansa Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ve sağlık ekipleri

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Cesetten görüntü

- Vatandaşla ile röp

- Genel ve detaylar

30.10.2017 - 23.21 Haber Kodu : 171030217

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