DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BAYRAMPAŞA\'DAKİ ŞÜPHELİ ARAÇTAN \"BOMBA\" ÇIKTI



* DEAŞ\'lı olduğu öne sürülen şüphelilerin park ederek kaçmaya çalıştığı otomobilden parça tesirli, uzaktan kumandalı el yapımı güçlü bir bombanın çıktığı öğrenildi.

* Operasyonda 2\'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Kaçmaya çalışan şüphelilerden biri bacağından vuruldu.

* Şüphelilerin önceki akşam saatlerinde Esenyurt ile Arnavutköy\'deki evlerde peş peşe meydana gelen patlamalarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Sinan BİLGİLİ - Mehmet İlkay ÖZER - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Bayrampaşa\'da bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakılan araçtan bomba çıktığı belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam saatlerinde Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan iki dairede peş peşe meydana yangın ve patlamalar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri plakasını belirlediği bir otomobil üzerinden DEAŞ terör örgütü adına eylem planladığı iddia edilen şüphelilere ulaştı. 2\'si kadın olmak üzere toplam 4 kişiyi adım adım takip eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile gibi davranan şüphelilerin beyaz renkli bir otomobile binmesi harekete geçti. TEM ekipleri, şüphelilerin otomobili saat 16.30 sıralarında, Bayrampaşa\'da bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkına bırakarak uzaklaşmaya çalıştıklarını tespit edince operasyon yaptı.



ŞÜPHELİLERDEN BİRİ BACAĞINDAN VURULDU

Polis ekiplerinin \'dur\' ihtara uymayarak kaçmaya çalışan erkek şüphelilerden birini bacağından vurdu. Operasyonda 2\'si kadın toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı şüpheli tedavi işlemleri için hastaneye kaldırılırken diğer 3 kişi, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.



FÜNYE İLE PATLATILDI

TEM ekipleri, şüphelilerin bıraktığı beyaz otomobil çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları açık otoparktan uzaklaştırdı. Ekipler otomobilde bomba düzeneği olduğundan şüphelenerek durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha ekipleri araçta 2 defa fünye ile kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri fünye ile patlatılan otomobilde inceleme yaptı.



EL YAPIMI, UZAKTAN KUMANDALI BOMBA

Emniyet kaynakları; şüphelilerin park ederek bıraktığı otomobilde yaptığı incelemede parça tesirli, uzaktan kumandalı el yapımı güçlü bir bombanın çıktığını belirtti.

BOMBA ÇIKAN ARAÇTA POLİSİN İNCELEMESİ SONA ERDİ

Bayrampaşa\'da bir alışveriş merkezinin otoparkındaki bomba çıkan araçta polisin yaklaşık 8 saat süren incelemesi sona erdi. Polis ekiplerinin çalışması gece saat 00.00 sıralarına kadar sürdü. Şüpheli araç detaylı olarak incelenmesinin ardından çekici ile götürüldü. Özel harekat polisleri bu sırada çevrede kuş uçurtmadı. Ayrıca \"Akrep \" diye tabir edilen zırhlı polis araçlarının alışveriş merkezinin dört bir yanında önlem amaçlı beklediği görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından vatandaşlara alışveriş merkezinin açık otoparkında bulunan araçlarını almaları için izin verildi.

EMNİYETTEN BOMBALI ARAÇ AÇIKLAMASI

Araçla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün açıkalasında şu ifadelere yer verildi: \"27 Ekim 2017 günü akşam saatlerinde ilimiz Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde 2 ayrı ikamette çıkan yangınlara itfaiyenin müdahalesinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede her iki adreste de her hangi bir şahsın olmadığı ancak bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, metal bilye, çivi, vida, uzaktan kumanda ve motor, elektronik devre, kablo, pil ve vb. malzemelerin bulunduğu tespit edilmiştir.\"

\"2 HÜCRE ÇÖKERTİLDİ\"

\"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda bahse konu adreslerde bulunduğu belirlenen şahıslara ait 1 adet araç ve motorsikletin Bayrampaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında olduğu tespit edilmiş, araçlarla birlikte DEAŞ terör örgütü üyesi biri yaralı olmak üzere 4 şahıs 28 Ekim 27 günü saat: 16.00 sıralarında yakalanmış 2 hücre çökertilmiştir. Araç içerisinde ve motorsiklet üzerinde yapılan incelemede uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı, el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 adet ateşli silah ve bu silaha ait çok sayıda dolu fişek ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur\"

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin önlemi

-Kontrollü patlatma

-Bomba uzmanının görüntüsü

-Aracın görüntüsü

-Bomba uzmanını incelemesi

-Araçtan çıkanlar

-Poşettekilerin çıkarılıp incelenmesi

-Çıkanların incelenmesi

- Polis ekiplerinin çevrede olay yeri çalışması

- Özel harekat polislerinin önlemi

- Zırhlı polis araçlarından görüntü

- Şüpheli aracın çekici ile götürülmesi

- Otoparkta araçları ile çıkış yapan vatandaşlar

-Genel ve detayalr

28.10.2017 - 17.13 Haber Kodu : 171028173

28.10.2017 - 17.21 Haber Kodu : 171028177

28.10.2017 - 17.38 Haber Kodu : 171028192

28.10.2017 - 17.49 Haber Kodu : 171028198

28.10.2017 - 17.56 Haber Kodu : 171028199

28.10.2017 - 18.12 Haber Kodu : 171028205

28.10.2017 - 18.19 Haber Kodu : 171028208

28.10.2017 - 18.56 Haber Kodu : 171028217

28.10.2017 - 19.46 Haber Kodu : 171028234

28.10.2017 - 20.09 Haber Kodu : 171028240

29.10.2017 - 01.19 Haber Kodu : 171029004

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2- BEŞİKTAŞ\'TA KORKUTAN PATLAMA SESİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Beşiktaş Ortaköy\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde açılması planlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Anıtı önünde patlama sesi duyuldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın açılış nedeniyle bölgeye bırakılan torpillerin henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu oluştuğu belirtildi. Olay Ortaköy, Ortabayırı Sokak\'ta saat 00.00 sıralarında meydana geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü açılması planlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Anıtı önünde patlama sesi duyulması üzerine mahalle sakinleri korkuyla dışarı çıktı.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme polisleri çevrede delil araştırması yaptı.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Olayın ardından bölgeye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Caner Çoşar da geldi. Olay yerinde inceleme yapan Çoşar polislerden bilgi alarak bölgeden ayrıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından patlamanın açılış nedeniyle alana getirilen torpillerin, protokol alanı montajını yapan işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu oluştuğu belirtildi.

\"BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYULDU\"

Olay yeri yakınında oturan şarkıcı Mustafa Sandal\'ın Teyzesi Sema İleri de yaşananları anlattı. Büyük bir patlama sesi duyduğunu söyleyen İleri, \"Biz hepimiz evde oturuyorduk. Bir anda çok büyük bir patlama sesi geldi. Bu patlama sesinden sonra kapıyı açtığımız an bütün bir mahallede büyük bir beyaz duman vardı. Ne olduğunu anlayamadık, çünkü anıt hazırlanıyor, iki aydır hazırlanıyorlar. Koşarak geldik. Zabıtalar ve işçiler de vardı. Yukarı çıktılar. Dumanın ne olduğunu anlayamadık. Sonra Emniyet teşkilatımız ve Beşiktaş ilçe emniyet müdürümüz buradaydı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ve Zabıta ekipleri

-Polis memuru olay yerine güvenlik şeridi çekmesi

-Çevredeki vatandaşlar

-15 temmuz demokrasi ve cumhuriyet anıtı

-Beşiktaş ilçe emniyet müdürü olay yerinde incelemeleri

-Mustafa Sandal\'ın teyzesi Sema İleri ile röp.

-Genel ve Detaylar

29.10.2017 - 02.42 Haber Kodu : 171029008

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3- BEŞİKTAŞ\'TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,(DHA)

Beşiktaş\'ta, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil sürücüsünün yol açtığı iddia edilen kazada 5 kişi yaralandı. Otomobil içinde sıkışan bir çocuk itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar çevrelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza, Balmumcu Barbaros Bulvarı Jandarma Bölge Komutanlığı Sosyal Tesisler önünde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 AS 4844 plakalı otomobili kullanan Beyhan Şahin, kavşakta yeşil ışığın yanmasının ardından Ortaköy yönüne gitmek için harekete geçti. Bu sırada, aşırı hızla Beşiktaş\'tan Levent yönüne giden 34 KY 6533 plakalı otomobilin sürücüsü Naci Enes İlme, Şahin\'in kullandığı otomobile çarptı. Beyhan Şahin\'in kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak Jandarma Bölge Komutanlığı Sosyal Tesisleri duvarına çarptı. Kaza sonucu, Naci Enes İlme, birlikte seyahat ettiği arkadaşları Gökhan Cirik, Ege Yılmaztürk ilee Beyhan Şahin ve otomobilde sıkışan oğlu Gökberk Şahin yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar yaralıların araçlardan çıkmasına yardım ederken, tüm çabalara rağmen 13 yaşındaki Gökberk Şahin sıkıştığı yerden kurtarılamadı. Bunun üzerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Gökberk Şahin\'i sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerin yaralı kişilere müdahalesi

-Yaralılardan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Araçların çekici yardımıyla kaldırılması

-Polis ekipleri

-Ambulansların gidişleri

-Vatandaşlardan görüntü

-Kazanın oluştuğu caddeden görüntü

-Genel ve Detaylar



28.10.2017 - 23.09 Haber Kodu : 171028264

28.10.2017 - 23.44 Haber Kodu : 171028266

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4- SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN, NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NU ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu\'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, \"22 gün önce karaciğer nakli amelyatı yapıldı kendisine. Ameliyat sonrası karaciğerinde bir problem olmadığını gördük. Diğer tedavileri için belli bir süre daha uyutuluyor. Beyninde gelişen ufak bir sıkıntıyı çözmek üzere bu tedaviyi alıyor. Cerrahi bir gereksinimi yok, tıbbi bakım yapılıyor. Naim Bey inşallah bunların üstesinden gelecek ve önümüzdeki günlerde taburcu olacak\" diye konuştu. Bakan Demircan\'ın ardından Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat da Süleymanoğlu\'nun durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Polat, karaciğer nakillerinin ardından bazı gelişmelerin olabileceğini belirterek, Süleymanoğlu\'nun yaşadığı beyin kanaması ile ilgili, \"İnşallah bu bir daha tekrarlamayacak. Diğer organlarda bir sorun yok. Şuan için cerrahiye gerek yok. Duran bir kanama. Biz her an bir gelişme olabilecek gibi tedbirimizi almış durumdayız\" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Bakan Demircan\'ın açıklaması

-Polat\'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

28.10.2017 - 20.58 Haber Kodu : 171028241

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5- FATİH\'TE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Fatih, D-100 Karayolu Ankara istikameti, Edirnekapı mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önünde seyreden otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kaza Fatih D-100 Karayolu, Edirnekapı mevkinde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 AK 3003 plakalı araç sürücüsü Ankara istikametinde giderken, Edirnekapı mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden 34 YB 2996 araca arkadan çarptı. Kaza sonrası her iki araçta savrulurken sürücüleri de yaralandı. Yoldan geçen araç sürücüleri bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada yoldan geçen ve yardıma koşan vatandaşlar da araç içindeki yaralı sürücüyü çıkarmak için sağlık ekiplerine yardım ettiği görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda inceleme ve soğutma çalışması yaptı. Bu sırada polis ekipleri herhangi bir kaza yaşanmaması için yolu kontrollü bir şekilde 2 şeritten verdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik ekipleri yolu temizledikten sonra polis ekipleri yolu tamamen açtı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçlar

- Yerdeki yaralılar

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Araçların kaldırılması

- Genel ve detaylar

29.10.2017 - 04.15 Haber Kodu : 171029009

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6- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA \"FT ISLAND\" İZDİHAMI

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

Dünya turu konserleri kapsamında Güney Koreli pop-rock grubu Five Treasure Island (F.T. Island) Türkiye\'ye geldi.

THY\'nin tarifeli seferiyle saat 17:00\'da Paris\'ten İstanbul\'a gelen grubu, hayranları karşıladı. Grubu karşılamaya gelenler Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'nde izdihama neden oldu. Cep telefonuyla görüntü çekmeye çalışan hayranları gruba sevgi gösterisinde bulundu. Korumalar ve polis eşliğinde dışarı çıkan grup üyeleri araçlarına kadar yoğun ilgi altında ilerledi.

Hayranı olduğu müzik grubunu karşılamaya gelen Şükran Kara, \"Çok seviyoruz. Takip ediyoruz. Her daim fanlarıyız\" dedi.

Grubun bir başka hayranı ise, \" Biz fan sayfasıyız. 7/24 onları takip edip çeviriyoruz\" diye konuştu.

5 kişiden oluşan F.T. Island 29 Ekim\'de Volskwagen Arena\'da sahne alacak.

Görüntü Dökümü

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-Grubun pasaport geçiş görüntüsü

-Grubun hayranları ile fotoğraf çekilme görüntüsü

-Grubun yürüyüş görüntüsü

-Gruptan genel görüntü

-Fanlarının çığlık görüntüsü

-Grubun korumalar eşliğinde yürüyüş görüntüsü

-Grubun araca biniş görüntüsü

-Şükran Kaya röp

-Mehtap gül röp

-genel ve detay görüntü

28.10.2017 - 18.37 Haber Kodu : 171028215

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7 -VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

*Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılacağı Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK/İstanbul DHA

Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. yılı kutlamaları nedeniyle saat 07.00 sıralarında Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, caddeye çıkan yollarda güvenlik önlemi aldı.



Görüntü dökümü:

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-Vatan Caddesi\'nden detay görüntü

-Cadde üzerinde asılan Türk bayrakları

-Kapatılan yollardan görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntü

-TOMA ve zırhlı araçlardan detaylar

-Genel görüntüler

29.10.2017 - 07.49 Haber Kodu : 171029010









