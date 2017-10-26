DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- TAHLİYE KARARI VERİLEN 8 KİŞİ SİLİVRİ CEZAEVİ\'NDEN AYRILDI

* Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser,

\"Biraz normalleşmek için zamana ihtiyacımız var. Bütün arkadaşlarımızı, içerideki bütün gazetecileri ve uluslararası af örgütü yönetim kurulu başkanını da dışarı çıkartana kadar çalışmaya devam edeceğiz\"

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

Büyükada\'da 5 Temmuz 2017\'de yapılan toplantıya ilişkin tutuklu yargılanan 8 sanık, gece saatlerinde Silivri Cezaevinden çıktı. Dışarıda yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan 8 sanık daha sonra araçlarına binerek ayrıldı.

Büyükada\'da toplantı yaptıkları otelde 5 Temmuz\'da gözaltına alınan Uluslararası Af örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 8\'i tutuklu 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, İnsan Hakları Gündemi Derneği\'nden Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği\'nden Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu\'ndan İlknur Üstün ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında Proje Uzmanı sanık Veli Acu\'nun tahliyesine karar verdi.

GELİŞMELERİ YABANCI BASIN DA TAKİP ETTİ

Tahliye kararının ardından 8 sanığın yakınları ve arkadaşları Silivri Cezaevinin önünde beklemeye başladı. Yabancı basının da gelişmeleri takip etmek için cezaevine geldiği görüldü.

Haklarında tahliye kararı verilen 8 kişi, işlemlerinin ardından gece saat 03.30 sıralarında minibüslerle tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi\'nin önüne geldi. Burada yakınları ve arkadaşları tarafından karşılanan 8 sanık yakınlarına sarılarak hasret giderdiler.

\"NORMALLEŞMEK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR\"

Gazetecilere açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser,\"Biraz normalleşmek için zamana ihtiyacımız var. Bütün arkadaşlarımızı, içerideki bütün gazetecileri ve uluslararası af örgütü yönetim kurulu başkanını da dışarı çıkartana kadar çalışmaya devam edeceğiz\" dedi. Avukat Murat Deha Boduroğlu ise müvekkillerinin özgürlüklerine kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi.

Tahliyenin ardından sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi ise yabancı basına açıklamalar yaptı. Peter Frank Steudtner açıklama yaptığı sırada duygulandığı görüldü. Konuşmaların ardından tahliye edilen 8 kişi araçlarına binerek ayrıldılar.

Görüntü dömümü

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-Silivri cezaevi

-Tahliyeleri bekleyenler

-Tahliye olanlar

-Sevinç gösterileri

-Röportaj

-Genel ve detaylar

26.10.2017 - 05.34 Haber Kodu : 171026005

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2- BÜYÜKADA DAVASINDA 8 TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,DHA

Büyükada\'da 5 Temmuz 2017\'de yapılan toplantıya ilişkin davanın ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan 8 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ve dün sabah 11.00 sıralarında başlayan duruşma, akşam saat 23.40 sıralarında bitti. İlk duruşma sonunda tüm tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı. Savcının Veli Acu dışındaki 7 sanık hakkında tahliye talep etmesinin ardından ardından sanık avukatları savunma yaptı.

Daha sonra kısa bir ara veren mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, İnsan Hakları Gündemi Derneği\'nden Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği\'nden Özlem Dalkıran, Yurttaşlık Derneği\'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu\'ndan İlknur Üstün ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında Proje Uzmanı sanık Veli Acu\'nun tahliyesine karar verdi.

Sanıklar Özlem Dalkıran ve Veli Acu hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan heyet, haklarında karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz sanıklar Şeyhmus Özbekli ve Nejat Taştan\'ın bu tedbirini kaldırarak, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirine çevirdi. Heyet, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, FETÖ/PDY üyeliği kapsamında tutuklu olarak yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç\'ın İzmir\'deki dosyasının, bu dava dosyasıyla birleştirilmesini de karara bağladı. Dava konusu toplantının yapıldığı Büyükada\'daki otel müdürünün tanık olarak çağrılmasına hükmeden heyet, duruşmayı 22 Kasım\'a erteledi.

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3- ÇATALCA\'DA SAĞANAK YAĞMUR SONRASI ÇOK SAYIDA EV, AHIR VE ÇİFTLİK SULAR ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Çatalca\'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Karamandere Deresi\'nin taşması sonucu bir mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonrası açılan yol tekrar ulaşıma açılırken, çok sayıda ev, ahır ve çiftlik sular altında kaldı.

İstanbul\'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası bir çok ilçede su taşkınları meydana geldi. Çatalca Karamandere deresi yoğun yağmur sonrası taşınca Karamandere Mahallesi yolu ulaşıma kapandı. Çevredeki vatandaşlar komşularının evlerinde mahsur kaldığını görünce hemen yardıma koştu. Bu sırada da mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve karayolları ekipleri de kapanan mahalle yolunu açmak için çalışma başlattı. Bu sırada mahalle sakinlerinin bulunduğu servis aracı da mahsur kaldı. Bunu duyan mahalle sakinleri komşuları kurtarmak için seferber oldu. Traktörle suda mahsur kalan servis aracını çeken mahallelinin görüntüsünü bir vatandaşın cep telefonu kamerası saniye saniye kaydetti. Karamandere deresinin taşması sonucu çok sayıda ev, ahır ve çiftlik sular altında kalırken, bazı hayvanlarda telef oldu. Yaşanan olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir çok ev ve çiftliklerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bu sırada elektrikler de gidince mahalle karanlığa gömüldü. Elektriklerin gitmesi üzerine ellerine fener alan mahalle sakinleri sokak sokak gezerek kayıp olan hayvanlarını aradı.

\"BENİM YAŞIM 70, BÖYLE BİR FELAKET GÖRMEDİM\"

Karamandere Mahallesinde yaşayan Tamer Gül isimli bir vatandaş, \"Bizde anlayamadık, birden bire bastırdı. Anca bu ahırın içinden 3 tane buzağı kurtarabildim. Bildiğin gırtlağa kadar su, en sonunda çatıyla beraber oldu. Hayvanların geri kalanının akıbetinden haberim yok. Benim dağda ormanda 9 adet hayvanım vardı. Hayvanlarımın dördünü buldum diğer kalan 5 hayvanım yok. Benim yaşım 70 ben böyle bir felaket görmedim. Canımızdan malımızdan vazgeçtik, kendimizi dışarı zor attık. Artık yetkililer bizim bir derdimize derman olsun. Nasıl yapacaklar bilmiyorum ama benim bir tek baltam dahi kalmadı. Bütün bu 70 senelik haneler bir anda kül oldu gitti, durum bu\" dedi.

Evleri zarar gördüğü için sokakta kalan mahalle sakinlerinin geceyi komşularının evlerinde geçirdiği öğrenildi. Karamandere Mahallesi ulaşımı tamamen açılırken, ekiplerin herhangi bir olumsuzluğa karşı sabaha kadar bekleyeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın yaşandığı mahalleden görüntü

- Sular altında kalan evden görüntü

- Yıkılan ahırların olduğu yerden görüntü

- Sokak sokak gezerek kayıp olan hayvanlarını arayan vatandaş ile röp (Tamer Gül)

- Elektriğin kesik olduğu kahve, bakkal ve evlerden görüntü

- Genel ve detaylar

26.10.2017 - 05.49 Haber Kodu : 171026006

26.10.2017 - 05.59 Haber Kodu : 171026007

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4- ARNAVUTKÖY\'DE ARAÇLAR, SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Arnavutköy\'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle toprak yolda bir araç mahsur kaldı. Aracı kurtarmaya giden iki çekici de çamura saplanınca daha büyük üçüncü çekici istendi.

İstanbul\'da etkili olan yağış nedeniyle Arnavutköy\'de bir araç 20.30 sıralarında, toprak yolda çamura saplandı. Araçtakilerin, Sazlıbosna Barajı\'nda balık tuttukları, aniden bastıran yağmurun ardından araçlarıyla çıktıkları yolda mahsur kaldıkları öğrenildi. Bu kişilerin yardım için çağırdıkları iki çekici de araca ulaşamadan aynı yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine olay yerine daha büyük çekici çağrıldı. Büyük çekici önce çamura saplanan 2 çekiciyi ardından mahsur kalan aracı kurtardı.

Görüntü Dökümü:

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-Mahsur kalan çekicilerden görüntüler

-Sürücülerle röp.

25.10.2017 - 23.05 Haber Kodu : 171025249

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5- İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL\'DAN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

\"Çatalca\'da 4 köyümüzde 23 ev su taşmasıyla zarar gördü. Orada da önemli hasar yok. Çatalca\'da dere taşkınları oldu\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM)\'daki çalışmaları yerinde denetledi. Uysal burada yaptığı açıklamada, \"Çatalca\'da 4 köyümüzde 23 ev su taşmasıyla zarar gördü. Orada da önemli hasar yok. Çatalca\'da dere taşkınları oldu. Jandarmamız, oraları trafiğe kapatarak, tedbir aldı. Şu anda Çatalca\'da yağmur miktarı 127 kilograma çıktı ancak yağmurun şiddeti düşmeye başladı. Merkez\'de 30 kilogram civarında gece şiddetlenmesi beklenmiyor.\" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün yapmış olduğu sağanak yağış uyarısının ardından AKOM\'da kriz masası oluşturuldu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal AKOM\'daki çalışmaları yerinde denetledikten sonra açıklamalarda bulundu.

\"ÇATALCA\'DA DÖRT KÖYÜMÜZDE 23 EV SU TAŞKINI NEDENİYLE ZARAR GÖRDÜ\"

Mevlüt Uysal, Çatalca\'da yağışların etkili olduğunu belirterek, \"Bugün İstanbul\'da önceden verilmiş yağış alarmı vardı. Şu anda İstanbul üzerinden geçmekte. Öncesinde Tekirdağ\'da başladı. Orada su taşkınları oluştu. Bizim ekiplerimiz Tekirdağ\'da oluşan olumsuzluklara yardım için oraya ulaştı. Fakat İstanbul\'dan yardım yapılacak kadar ciddi bir şey olmadığı bildirildi. Çatalca\'da dört köyümüzde 23 ev su taşkını nedeniyle zarar gördü. Orada da önemli bir hasar yok. Bir kaç yerde mahsur kalma ihbarı gelmiş olmasına rağmen gidildiği zaman vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla kurtuldukları bilgisini aldık. Çatalca\'da, Aydınlı Köy, Yalı Köy ve Karaca Köy Karamander\'de dere taşkınlarımız var. Yollarda, köprülerde geçişler tehlikeli olduğu için Jandarmamız oraları trafiğe kapatarak, tedbir aldı. Şu anda Çatalca\'da yağmur miktarı 127 kilograma çıktı. Ancak yağmurun şiddeti düşmeye başladı\" dedi.

\"MERKEZDE ŞU ANDA 30 KİLOGRAM CİVARINDA YAĞIŞ DÜŞTÜ\"

İBB Başkanı Uysal tehlikenin azaldığını vurgulayarak şöyle devam etti: Yağışlar şu anda merkeze ve Anadolu Yakası\'na doğru geçiyor. Merkezde şu anda 30 kilogram civarında yağış düştü. Gece çok fazla şiddetlenmesi beklenmiyor. 45-50 kilogram civarında olması bekleniyor. AKOM olarak ekibimiz burada nöbette. Büyükşehir olarak şu anda 42 noktada yaklaşık bin 244 personelimizle 627 aracımızla nöbetteyiz. İstanbullular rahat olsun. Tehlike azalmış olmakla birlikte geçmiş değil.

Görüntü Dökümü:

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-Uysal\'ın AKOM yetkililerinden bilgi alması

-Uysal\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar



25.10.2017 - 23.09 Haber Kodu : 171025250

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6 - İSTANBUL\'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Nurcan KIRCALI - Zeki GÜNAL - İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

İstanbul\'da yağmur dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Taksim\'de yağmurdan korunmak için şemsiye taşıyanlar rüzgar nedeniyle zorluklar yaşadı. Şile\'de öğleden sonra başlayan yağmur zaman zaman etkisini gösterdi. Şile açıklarında avlanan balıkçılar, havanın bozmasıyla birlikte Şile Balıkçı barınağında yağmur ve fırtınanın durmasını beklemeye başladı.Şile sahillerinde dalgalar yükseldi.

Eminönü\'nde 19.00 sıralarında başlayan yağış rüzgarında etkisiyle dışarıda olanlara zor anlar yaşattı. Bazıları şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları ise buldukları poşetlerle kendilerini korumaya çalıştı.

İBB\'DEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

İstanbul\'da sağanak etkisini sürdürürken, Çatalca Terkos civarında gün içinde metrekareye 107 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, \"Çatalca Terkos civarında gün içinde metrekareye 107 kilogram yağış düştü. Yağış akşam saatlerinden sonra şehir merkezinde etkili olacak.\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Araçların trafikte ilerlemesi

-Yağmurdan şemsiye ile korunanlar

-Yağmurdan kaçmaya çalışanlar

-Şile\'den yağmur görüntüsü

-Balıkçı barınağında bekleyen balıkçılar

-Sahilde dalgaların yükselmesi

-Metrobüs durağında yağmur

-Genel ve detay görüntü

25.10.2017 - 19.56 Haber Kodu : 171025224

25.10.2017 - 18.50 Haber Kodu : 171025209

25.10.2017 - 17.15 Haber Kodu : 171025181

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7 - İSTANBUL\'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU...

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA

İstanbul\'da yağmurun etkisini göstermesiyle dün akşam iş çıkışı trafikte yoğunluk oluştu. Saat 19.00 sıralarında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verileri yüzde 72\'yi buldu. Trafik yoğunluğu daha sonra düşüşe geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik yoğunluğundan görüntüler

25.10.2017 - 19.46 Haber Kodu : 171025221

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8- UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da etkili olan yağmur hava ulaşımında olumsuz etkiledi İstanbul hava sahası üzerine yoğunlaşan elektrik yüklü bulutlar olarak adlandırılan CB bulutları(Cumulonimbus) nedeniyle Atatürk Havalimanı\'na iniş yapmak için alçalan uçaklar iniş için sıra beklerken, bazı uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Uçakların inişinden görüntüler

-Aprondan uçak görüntüleri

-Personelin yağmur altında uçaktan valizleri çıkartması

-Detay görüntüler

25.10.2017 - 18.21 Haber Kodu : 171025203

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9- İSTANBUL\'DA \"FETÖ\" OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde birçok adrese FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı kent genelinde bir çok adrese FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sivil polis araçlarıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Buradaki işlemlerin ardından şüpheliler Fatih Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar

26.10.2017 - 07.03 Haber Kodu : 171026008

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10- BAKIRKÖY\'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 02.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Yamaç Sokak üzerindeki bir gecekonduda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gecekonduda yaşayan 2 kişi çatıdan suyun televizyonun üzerine damladığını, dumanların çıktığını ve alev aldığını söyledi. Olay sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.





Görüntü Dökümü:

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-Gecekondunun alev alev yanması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Gecekonduda kalan kişilerle röp

-Genel ve Detay

26.10.2017 - 04.15 Haber Kodu : 171026004

