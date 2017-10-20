DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ERDOĞAN: GÜÇLÜ OLANIN HAKLI OLDUĞU BİR DÜNYA BÖYLE BİR DÜNYADA YAŞAMAK İSTEMİYORUM

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"( ABD ile olan vize krizi) Bir paragraf, \'vizeleri kaldırdık.\' diyor. Vizeleri kaldırdık diyen kişi, Ankara\'da Büyükelçi. Kim bu büyükelçi? Koskoca ABD adına, stratejik ortağı ile ilişkide bir paragrafla bunu yapıyorsan ben bu stratejik ortaklığımı masaya yatırırım.\"

Haber-Kamera: Hakime TORUN - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum\'unda konuştu. Erdoğan, \"Diyojen\'in ifadesi ile gün ışığında mum ile adam araması gibi biz de dünyada adaleti arıyoruz. Maalesef dünyada adalet yok. Özellikle ekonomik noktada güçlü olanın haklı olarak takdim edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Haklı olanın güçlü olduğu değil güçlü olanın haklı olduğu bir dünya. Böyle bir dünyayı kabullenmek mümkün değil. Az önce ekranda izledik. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bu dünyada yaşamak bizim için bir zulüm. 7\'den 70\'e masum, mağdur insanların üzerine varil bombalarının indirildiği bir dünyada yaşamak bizim için züldür. Böyle bir dünyada yaşayıp da ne yapacaksın?\" diye konuştu.

\"YAPTIĞIMIZ HARCAMAYA DESTEK VEREN YOK\"

Türkiye\'nin mültecilere verdiği desteğe ilişkin Erdoğan, \"Güçlü dünyalar ile bunu paylaştığınız zaman bir şeyler yapılması gerekiyor doğru denmiyor. Türkiye, Suriye\'den kaçan 3 buçuk milyon insana ev sahipliği yapıyor. Şu ana kadar harcadığımız para 30 milyar doların üzerinde. Yaptığımız harcamaya destek veren yok\" dedi.

\"PYD/YPG\'Yİ BİR DİĞER TERÖR ÖRGÜTÜ DAEŞ\'A KARŞI KULLANAN AMERİKA\"

Erdoğan, \"Yanı başımızda, Irak ve Suriye\'deki gelişmeleri görüyorsunuz. Terör örgütü PKK\'nın düşük çocukları var PYD/YPG. PYD/YPG\'yi bir diğer terör örgütü DEAŞ\'a karşı kullanan kim? Amerika. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütü ile ıslah etmek akıl karı mıdır? Bunu ABD Başkanı Trump\'a da söylediğim için açık açık söylüyorum. Gelin DEAŞ\'ı birlikte yok edelim diyorum. Şu anda iki tugay da hazırladık diyorum. Diyorlar ki \'PYD/YPG ile yapacağız.\' 3 bin 500 tır ne yazık ki Kuzey Suriye\'ye girmiştir. Şimdi bu silahlar Kuzey Suriye\'de nereye yerleşecek. Bunlar yarın benim ülkem için tehdit oluşturmaz mı? Kimse oluşturamaz diyemez. Bu sayın Bush döneminde yine olmuştu. \'Seri numaralarını alıyoruz\' denmişti. Olaylar bitince silahları alacağız dediler. Olaylar bittikten sonra Amerika\'nın ve Rusya\'nın silahları, Barzani ve PKK\'nın elinde bizim elimize geçti. Şimdi aynı şeyi söylüyorlar \'seri numaralarını alıyoruz. Suriye\'de DEAŞ\'a karşı operasyon bitince alacağız.\' Alamazsanız dedim. Bunların hepsi yerini bulur. Gidiş oraya iyi bir gidiş değil\" ifadelerini kullandı.

\"PYD, AFRİN\'DE. BİZ PYD\'YE KARŞI SESSİZ DURABİLİR MİYİZ?\"

Erdoğan, \"PYD, Afrin\'de. Biz PYD\'ye karşı sessiz durabilir miyiz? PKK terör örgütü ne ise, PYD/ YPG de odur. Terörle mücadelede sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz\" diye konuştu.

\"MERKEL\'E SÖYLEDİĞİMDE YANINDAKİLERE BAKIYOR. FARKLI BİR DURUMA YATIYOR ASLINDA\"

Erdoğan, \"Almanya\'ya ben PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya verdim. Bu dosyaların hiç birinden bize geri dönüş olmadı. Bunların hepsi başta Almanya olmak üzere Avrupa\'da dolaşıyor. Hani PKK AB kayıtlarında terör örgütü olarak görülüyor. Öyleyse dosya veriyorum. Bunlar bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın dosyaları, buyur al bunun üzerinden hareket et. FETÖ terör örgütü aynı durum, onunla ilgili de var. Almanya\'da polis nezaretinde gösteri yapıp benim idam fermanımı açıkladılar. Bunu Bayan Merkel\'e söylediğimde yanındakilere bakıyor. Farklı bir duruma yatıyor aslında. Samimi olalım senin haberin yok mu böyle bir şey olabilir mi?\" ifadelerini kullandı.

\"AÇIK ARA SEÇİM KAZANAN PARTİM KALKIP BATI TARAFINDAN YARGILANIYORSA, BEN BU BATI\'DAN ŞÜPHE EDERİM\"

Erdoğan, \"Açık ara seçim kazanan partim kalkıp Batı tarafından yargılanıyorsa, ben bu Batı\'dan şüphe ederim. Darbe girişiminde bulunulmasına rağmen, demokratız diye geçinen ülkelerden, inanın bizi 3 gün, bir hafta sonra aramaya başladılar. Baktılar ki darbe netice getirmedi, bu defa arayarak, dostlar alışverişte görsün kabilinden bize \'geçmiş olsun\' demeye başladılar\" diye konuştu.

\"STRATEJİK ORTAĞIMA 85 KOLİYİ VERİYORUM DA BENİM STRATEJİK ORTAĞIMDAN BİZE HERHANGİ BİR DESTEK GELMİYOR\"

Erdoğan, \"Böyle bir şey olabilir mi? Şu anda, çok açık konuşuyorum, 99\'da Amerika\'ya giden FETÖ denilen adam Pensilvanya\'da 400 dönüm arazi kendisine tahsis edildi veya satın aldılar bilmem. Oradan 170 ülkeyi bu adam idare ediyor. Tabii bu adam sembolik, idare eden başka. Koyarsın ön tarafa birisini, suflörler arkadan işi idare ederler, yoksa onun idare edebilecek kabiliyeti de yok gücü de yok bakma. Ama işi öyle götürdüler ve götürüyorlar. Eğer ben stratejik ortağıma 85 koliyi veriyorum da benim stratejik ortağımdan bize herhangi bir destek gelmiyorsa, demokrasiye inanmış birisi olarak bunun karşısında biz ne yapacağız? Demokratik hukuk devletinin gereği neyse onu yapacağız. Bizi adeta emir kulu gibi görüp \'birisi var içeride onu bize verin.\' Onu alacaksan önce kendindekini bize ver. Bizimki yargıdan geçmiş hakkında tutukluluk var. Senin ki yargıdan geçmemiş, çiftlikte duruyor. Ondan sonra ne kadar stratejik ortağız onu görelim\" açıklamasında bulundu.

(VİZE KRİZİ) \"İKİ GÜNDÜR ANKARA\'DA GÖRÜŞMELER YAPILDI. BAKALIM NEYE VARACAK?\"

ABD ile olan vize krizine ilişkin, Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Açık bir örnek vize meselesi. Bir paragraf, \'vizeleri kaldırdık.\' diyor. Vizeleri kaldırdık diyen kişi, Ankara\'da Büyükelçi. Kim bu büyükelçi?

\"BİR PARAGRAFLA BUNU YAPIYORSAN BEN BU STRATEJİK ORTAKLIĞIMI MASAYA YATIRIRIM\"

Koskoca ABD adına, stratejik ortağı ile ilişkide bir paragrafla bunu yapıyorsan ben bu stratejik ortaklığımı masaya yatırırım. Biz de ne yaptık 2 saat içinde aynı kelimelerle vizelerle kaldırdık. Adalet bunu gerektiriyor. İki gündür Ankara\'da görüşmeler yapıldı. Bakalım neye varacak? Bu duruşlar önem arz ediyor. Tüm dünyaya sesleniyorum demokrasiyi arıyor, adalet diyorsak dünya 5\'ten büyük diyelim 196 ülke hakkını alsın.\"

\"ONLARA BUNU YAPAN BAZI BUDİSTLİ TERÖRİST HER İNANCIN TERÖRİSTİ OLUR\"

Erdoğan, \"Arakan\'da katliamdan kaçan 600 bin kişinin derelerden nasıl geçmeye çalıştığını gördünüz. 600 bine yakın insan bazı Budistli teröristler tarafından öldürülüyor. Her inancın teröristi olur. Bu şöyle yoga yapıyor şöyle böyle yumuşaktır diye kimse kimseyi aldatmasın\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

19.10.2017 - 19.00 Haber Kodu : 171019220

19.10.2017 - 20.31 Haber Kodu : 171019237

19.10.2017 - 20.32 Haber Kodu : 171019238

19.10.2017 - 20.34 Haber Kodu : 171019239

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2- ATAŞEHİR\'DE 450 BİN LİRALIK GASP KAMERADA

- Direndi ancak gaspçılardan kurtulamadı.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de tapudan çıkan R.Ö. adlı kişinin yol ortasında içerisinde 450 bin liralık çantası gasp edildi. Gasp anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kayışdağı Caddesi Koca Yusuf Sokak üzerinde dün saat 15.45\'te meydana geldi. Tapu işlemlerini yapan M.Ö. adlı kişinin kimliği belirsiz kişiler içerisinde 450 bin lira olan çantası gasp edildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, gasp anı güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde, elinde çanta ile yürüyen M.Ö.\'nün yanında bir otomobilin durduğu, otomobilden inen 4 kişinin M.Ö.\'yü darp ettikten sonra çantayı gasp ederek geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Polis görüntülerdeki 4 kişinin yabancı uyruklu kişiler olduğunu tahmin ediyor. Kimlikleri belirlenme çalışmaları süren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Elinde çantayla yolda yürüyen M.Ö.\'nün yanında otomobil durması

-Şüphelilerin otomobilden inerek M.Ö.\'yü gasp etmesi

-Çantayı gasp ettikten sonra araçlarına binerek uzaklaşmaları

Detaylar

19.10.2017 - 19.19 Haber Kodu : 171019227

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(ÖZEL)

3- FENERBAHÇE\'NİN ESKİ YÖNETİCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Ozan URAL / İstanbul,(DHA)

Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün eski yöneticilerinden, iş adamı Nuri Yönver, Bebek\'teki evinde ölü olarak bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi bulunmayan Yönver\'in düşme sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, Cevdet Paşa Caddesi Bornova Sokak\'ta oturan Nuri Yönver\'e tüm gün aramasına rağmen ulaşamayan apartman görevlisi, akşam saatlerinde, daire penceresinden içeri baktığında iş adamının yerde yatar vaziyette olduğunu gördü. Görevli, Yönver\'in yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırmaya hazırlanırken, apartman görevlisi, sonradan temin edilen yedek anahtarla kapıyı açarak içeri girdi. Görevli, 65 yaşındaki Nuri Yönver\'i, yatak odasında, yüzü koyun yerde yatar şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Fenerbahçe Spor Kulübü\'nde 2\'nci başkanlık yaptığı da öğrenilen Yönver\'in ölmüş olduğu belirlendi.

Yönver\'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme polisleri, ceset ve dairede incelemelerde bulundu. Akmerkez\'in eski ortaklarından olduğu öğrenilen Nuri Yönver\'in cenazesi, incelemelerin ardından, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ya da djarp izine rastlanmayan Yönver\'in, düşme sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.



Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekipleri

-Ambulans

-Polis

-Olay yeri inceleme ekiplerinin balkonda delil araması

-Yaşanan hareketlilik

-Cesedin çıkarılıp araca konması

-Yönver\'in gözyaşı döken yakınları

-Yönver\'in fotoğrafı

-Genel ve detaylar

20.10.2017 - 00.53 Haber Kodu : 171020001

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(havadan görüntülerle)

4- FSM\'DE KAPATILAN ŞERİTLER, TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde (FSM) geçtiğimz ay başlayan kaçak geçişleri önlemek için kurulacan TAK\'la ilgili çalışmalar sona erdi. Dün akşam saat 18.00\'de Fatih Sultan Mehmet köprüsünün Avrupa yakasına doğru kapatılan şeritleri tekrar kullanıma açıldı. 23 Eylül\'de başlayan çalışmalar trafiği olumsuz yönde etkilemişti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün Anadolu yakası girişinde 23 Eylül tarihinde başlayan çalışmalarda kaçak geçişlerin önüne geçmek için bölgeye elelktronik cihazları taşıyacak TAK inşaa edilmeye başlanmıştı. Çalışmaların 7 Kasım tarihinde sona ereceği belirtilmişti. TEM yolunda birer şerit kapatılarak yapılan çalışmalar sırasında bölge trafiği olumsuz yönde etkiliyordu.

Bu sabah itibariyle çalışmalar tamamlanırken, akşam saatlerine kadar elektronik cihazların test çalışmaları yapıldı. Saat 18.00\'de ise dubalar kaldırılarak Avrupa yakası istikametine kapatılan şeritler tekrar kullanıma açıldı. Anadolu yakasına istikametine açılan ek şerit ise henüz duruyor. Buradaki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu şeritteki dubalarında kaldırıp kullanıma açılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüde havadan görüntüler

-Aktüel görüntüler

19.10.2017 - 18.20 Haber Kodu : 171019207

19.10.2017 - 18.23 Haber Kodu : 171019208

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5- İSTANBUL\'DA SİS ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA

İstanbul\'da dün akşam sis etkili oldu. Görüş mesafesinin bazı yerlerde oldukça düştüğü görüldü. Trafikte ilerleyen araçlar sis lambalarını ve dörtlülerini kullanarak ilerledi. Sis, özellikle İstanbul\'un kuzey kesimleri ve TEM Otoyolu\'nda etkisini gösterdi.

Görüntü dökümü:

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-Yollardaki sis

-Araçlar

19.10.2017 - 23.43 Haber Kodu : 171019269

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6- 30 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ LASTİKLERİN ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta kapalı olan lastik dükkanına gelen 3 kişi içeride bulunan sıfır lastikleri geldikleri panelvan minibüse yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Olay Esenyurt, Osmangazi Mahallesinde iki gün önce gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Lastik satışının yapıldığı iş yerinden cep telefonlarına mesajla alarm alan firma yetkilileri hemen dükkana koştu. İş yerinin önüne geldikleri sırada kepenklerin kırılmış olduğunu gören çalışanlar içeri girdiklerinde raflarda bulunan sıfır lastiklerin yerinde olmadığını görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde olay yeri çalışması yaptı. İş yerinde yaşanan hırsızlık sonrası güvenlik kamera görüntüleriyle polise başvuran firma yetkililerinin hırsızların yakalanması için şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan olay sonrası hırsızları yakalamak için çevrede araştırma başlattı.

LASTİKLERİ TEK TEK YÜKLEDİLER

Edinilen bilgiye göre, Esen Caddesi üzerinde bulunan kapalı bir lastik satış dükkanına girmek isteyen 3 kişi panelvan minibüs ile iş yerinin önüne geldi. Şüpheliler geldikleri panelvan minibüsü önce iş yerinin önüne geri geri yanaştırarak park etti ve bir süre beklemeye koyuldu. Daha sonra caddenin sakinleşmesini fırsat bilen şüpheliler, iş yerinin kapalı olan kepengini kırarak açtı ve içeriye girdi. İçeriye giren şüphelilerden biri raflarda bulunan sıfır otomobil lastiklerini tek tek minibüse taşınması için arkadaşına verdi. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

ORTALAMA 30 BİN LİRALIK KAYBIMIZ VAR

İşyeri yetkilisi olduğu öğrenilen Özgür Ekiz, \"Olay saat 22:51 sıralarında meydana geldi. Biz diğer dükkanımızda çalışırken, saat 23:00 sıralarında alarm firması bizi arıyor. Bizde ona istinaden buraya gelmemiz 1 dakikamızı alıyor. Geliyoruz bakıyoruz ki, hırsızlar kepengi kırmışlar. İçeri girmişler sıfır performans lastiklerimizi, kışlık, ticari ve bütün lastiklerimizi alıp götürmüşler. Ortalama 30 bin lira kadar bir kaybımız var. Bunlar 3 kişiler, iki tanesinin yüzü tam anlamıyla olmasa da yüzü görünüyor ve diğeri yüzünü tamamen kapatmış. Bir kişi dışarıda duruyor, diğer 2 kişi de içeriden lastikleri taşıyarak kapının ağzına atıyor, oradan da araca yüklüyorlar. Tabi bu toplamda yaklaşık 5 dakika falan sürüyor. Biz geliyoruz kamera kayıtlarına bakıyoruz, 30 saniye farkla kaçırıyoruz hırsızları\" dedi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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(AKTÜEL)

- Olayın meydana geldiği lastik firması

- İşyeri yetkilileri ile röp

- Lastiklerden görüntü

- Genel ve detaylar

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

- İşyerine minibüs ile gelen şüpheliler

- Şüphelilerin içerideki lastikleri taşıması

- Genel ve detaylar

20.10.2017 - 04.35 Haber Kodu : 171020005

