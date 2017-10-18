DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt\'ta birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Esenyurt\'taki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Yeşilkent Mahallesi 708 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın dördüncü katındaki bir daireye özel harekat timleriyle birlikte baskın yapan ekipler içeride aramalar yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri sokak başlarında önlem aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sivil polis araçlarıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Fatih Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon yapılan ev

-Özel harekat timlerinin önlemi

-Zırhlı polis aracından görüntü

-Gözaltına alınan şüphelilerin hastaneye getirilmesi

-Şüphelilerin hastaneden ayrılması

-Genel ve detaylar

18.10.2017 - 03.48 Haber Kodu : 171018019

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2 - EMNİYET\'TEN İSTANBUL\'DA PKK/KCK OPERASYONU AÇIKLAMASI

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 ilçede PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan açıklamada, 1\'i il dışından olman üzere toplam 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasını hedef aldı. Avcılar, Bağcılar, Esenyurt ve Güngören\'de belirlenen adreslere girildi. Operasyonun, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içinde önümüzdeki günlerde korsan gösteri-eylemler yapacağı öğenilen şüphelileri yakalamaya yönelik olduğu öğrenildi. Ayrıca DGH içinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahısların kırsal alana eleman aktarım faaliyetlerinde kullandığı adreslerin de hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, \"Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Güngören ilçelerinde ve 1\'i il dışında olmak üzere toplam 16 kişinin yakalanmasına yönelik 19 adrese 18 Ekim 2017 günü eş zamanlı operasyonel çalışma yapılmış, yapılan çalışma ile 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve digital malzeme elde edilmiştir\" denildi.

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3- KADINLARDAN MÜFTÜLÜK YASASINA TEPKİ EYLEMİ

Haber: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

İçerisinde \'Müftülere resmi nikah yetkisi\' barındıran yasa tasarısının meclisten geçmesini istemeyen kadınlar, tepki için Kadıköy\'de oturma eylemi yaptılar.

Kadıköy Kalkedon Meydanı\'nda saat 18.00 toplanan kadınlar, Müftülere nikah kıyma yetkisi verecek olan Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının meclise sunulmasına tepki gösterdiler. Kadınlar, meclisten geçirileceğini iddia ettikleri yasanın toplum için faydalı olmayacağını öne sürdüler.

Üzerinde \'müftülük yasası geri çekilsin\', \'Birlikte güçlü\' yazılı pankartlar açan grup bir süre slogan attı. Oturma eylemi yapan kadınlar tepki göstermek için bağırarak ses çıkarttılar.



Görüntü Dökümü

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-Eylem yapan kadınlar

-Açılan pankartlar

-Slogan atılması

-Polisler

-Kadınların oturması

Genel ve detay

17.10.2017 - 19.31 Haber Kodu : 171017253

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4- KAĞITHANE\'DE PİKNİK TÜPÜ İLE KUNDAKLAMA

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de, altına yanar şekilde piknik tüpü bırakılarak kundaklanan cipi söndürme çalışmaları sırasında 2 araç daha zarar gördü.

Olay, Merkez Mahallesi Bahtiyar Sokak\'ta saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde motosikletle seyir halinde olan kasklı iki kişi, park halindeki 34 DE 9986 plakalı cipin yanında park etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, yanlarında getirdikleri piknik tüpünü yakarak cipin altına itti. Olayı gören bir taksici korna çalıp, bağırarak sokak sakinlerini uyarırken, kundakçılar motosikletle kaçtı.

Taksicinin uyarısı üzerine, sokak sakinleri ellerinde su dolu kovalarla, cipi saran alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada, bir vatandaş, piknik tüpünü tekmeyle uzaklaştırmak istedi. Yokuş aşağı, yanar şekilde, yaklaşık 40 metre boyunca yuvarlanan tüp, park halindeki bir otomobilin altına girdi. Otomobilin altında yanmaya devam eden piknik tüpü, kısa süre sonra patladı. Patlama sonucu, yandaki bir otomobil daha hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, her iki araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü.

ARAÇLARIN ALEV ALEV YANMA ANI KAMERADA

Araçların alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından araçların yanma anı

Aktüel görüntü:

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-İtfaiyenin araçlara müdahalesi

-Çevrede önlem alan polisler

-Yanan araçlar

-Genel ve detaylar

17.10.2017 - 23.47 Haber Kodu : 171017272

18.10.2017 - 00.02 Haber Kodu : 171018001

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5- KUZEY IRAK\'A YARDIM UÇUŞLARI DIŞINDA YASAK GELDİ

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Milli Güvenlik Kurulu\'nun dün aldığı karar doğrultusunda Türkiye, Kuzey Irak\'a yapılacak uçuşlar için hava sahasını kapattığını açıklamıştı.

Alınan bu kararla yasağın nasıl uygulanacağı netleşti. Bu gece yayınlanan NOTAM\'da şöyle denildi:

İnsani yardım, ambulans ve emergency uçuşlar hariç olmak üzere, ORSU (Süleymaniye) ve ORER (Erbil) Havalimanlarına giden/gelen tüm trafiklerin (yedek meydan olsa bile) ikinci bir bildirime kadar Türkiye hava sahasını kullanmaları yasaklanmıştır.

NOTAM: Havacılara Bilgi Notu - Notice to Air Man)

Bu arada 29 Eylül cuma saat 18.00\'den itibaren, Erbil ve Süleymaniye uçuşları durdurulmuştu.



