DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BAHÇELİEVLER\'DE YANGINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM; KADIN CİNAYETİ ÇIKTI

* Yangında cesedi bulunan genç kadının kayınbiraderi tarafından boğularak öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Ersan SAN / İstanbul DHA

Bahçelievler\'de yangın sonrası ölü bulanan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Lina Hamit\'in cinayete kurban gittiği belirlendi. Lina Hamit\'in aynı evde yaşayan kayınbiraderi Eymen Omar tarafından saç kurutma makinesinin kablosu ile boğularak öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği tespit edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Omar\'ın, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, Soğanlı Mahallesi Misket Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3.katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sözkonusu adreste yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ardından evde yaptıkları araştırmada 20 yaşındaki Lina Hamit\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri, yangın çıkan evde araştırma yaptı. Ölen kadının eşi olay sonrası bina önünde sinir krizi geçirdiği görüldü. Adı öğrenilemeyen eşi ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görgü tanıkları, evde yaşayan iki Suriyeli ailenin aralarında sürekli kavga ettiklerini, yangının hemen öncesinde de evden kavga gürültüsü geldiğini ileri sürdüler. Olayın ardından çalışma yapan polis, şüpheli olarak genç kadının kayınbiraderi Eymen Omar\'ı gözaltına aldı. Sorgulaması yapılan Eymen Omar\'ın ifadesinde cinayeti itraf ettiği öğrenildi. Omar\'ın aynı evde yaşadıkları kardeşinin eşi Lina Hamit\'i \"dedikodu\" yaptığı için saç kurutma makinesinin kablosu ile boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verdiğini söylediği belirtildi.

Omar\'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

10.10.2017 - 17.45 Haber Kodu : 171010185

10.10.2017 - 18.39 Haber Kodu : 171010197

10.10.2017 - 20.07 Haber Kodu : 171010201

10.10.2017 - 20.03 Haber Kodu : 171010202

2- ABD VATANDAŞLARI ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAN GERİ ÇEVRİLİYOR

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İSTANBUL DHA

ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından yasaklar kapsamında ABD\'li yolcular Atatürk Havalimanı\'ndan Türkiye\'de girmek istedi fakat vize alamadılar. ABD\'nin aldığı kararın ardından Türkiye\'de karşılık olarak ABD vatandaşlarına vize vermemeye başladı. Atatürk Havalimanı\'ndaki vize masasından vize almaya çalışan ABD\'li Romney Edwards\'a izin verilmedi. THY\'nin tarifeli seferiyle Washington\'dan İstanbul\'a gelen ve Cape Town\'a gidecek olan Romney Edwards ise, bekleme süresini İstanbul\'a gezerek değerlendirmek istedi. Ancak uygulamadaki değişiklik nedeniyle vize alamayan Edvardas gelişmelerden haberdar olmadığını belirterek \"Böyle bir şey beklemiyordum. Son derece can sıkıcı. Gidene kadar İstanbul\'u gezmeyi planlıyordum\" dedi. Vize masasından sonra Edwards pasaport polisine yönlendirildi. Amsterdam üzerinden İstanbul\'a gelen ve adını vermeyen bir ABD\'li de vize alamadı. Sık sık Türkiye\'ye geldiğini söyleyen ABD\'li kadın \"Ben Türkiye\'ye birçok kez geldim. Evet Amerikalıyım. Benim için sürpriz oldu. Türkiye\'ye sık sık geliyorum. Vize alamadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Ne yapabilirim. İşlerimi düzenlemem gerek ve ne yapacağıma karar vermeliyim\" diye konuştu.

Yasaklarla birlikte hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek. Yasak kapsamında ABD\'den Türkiye\'ye gelecek sporcular da vize alamayacak. ABD vizesi sınır kapılarında 30 Dolar karşılığında alınabiliyordu.

8 Ekim\'den önce elektronik vize alan bazı yolcular ise sorunsuz şekilde giriş yaptı.

10.10.2017 - 18.12 Haber Kodu : 171010191

3- İBB LOJİSTİK DESTEK MERKEZİNİN İŞGAL DAVASI\'NDA KARAR ÇIKTI

Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi\'nin işgal edilmesine ilişkin 7 tutuklu askerin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığı \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 200\'er yıl hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığa da aynı suçlardan müebbet hapis ve 166 şar yıl 8\'er ay hapis cezası verildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen karar duruşmasına 7 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıkların ve avukatların esas hakkındaki son savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Binbaşı Özgür Araz, eski yüzbaşılar Yavuz Selim Dayı, Muhammed Hayrettin Şahin, Levent Güngör ve eski Üsteğmen Ayhan Bağdat\'ı \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme, sanıkların duruşmalarda pişmanlık göstermemesini gerekçe göstererek bu cezada \"İyi hal\" indirimi uygulamadı.

5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanıkların, \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçlarından dava açıldığını hatırlatan mahkeme heyeti, \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anasayası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçundan mahkumiyetlerine karar verildiğini, bu suçların geçitli suç kuralları çerçevesinde bu suçun içinde eridiği gerekçesiyle mahkumiyetlerine yer olmadığına karar verdi.



HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇUNDAN 200\'ER YIL CEZA ALDILAR

Mahkeme heyeti ayrıca bu 5 sanığı da, 16 kişiyi \"Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\" suçundan ayrı 16\'şar kez 8\'er yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sanıkların bu kişileri kendi iradeleri ile serbest bırakmadıklarını gerekçe göstererek sanıkların cezasını 16\'şar kez 12\'şer yıla çıkardı.

Heyet, sanıkları 2 kişiye yönelik, \"Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan da 2\'şer kez 12\'şer yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıkların bu iki kişileri kendiliklerinden zarar vermeden serbest bıraktıkları gerekçesi ile bu cezayı 2\'şer kez 4\'er yıla düşürdü. Mahkeme, sanıkların pişmanlık göstermemesi gerekçesi ile bu cezada \"İyi hal\" indirimine gitmedi.

Mahkeme, eski uzman çavuşlar Mehmet Türkmen Seyhan ve Fatih Alkan\'ı da, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıkların duruşmalardaki tavırlarını gerekçe gösteren mahkeme, cezayı \"İyi hal\" indirimi ile müebbet hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme, Türkmen ve Alkan\'ı, 16 kişiyi, \"Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan 16\'şar kez 12\'şer yıl ceza ile cezalandırdı. Bu cezayı \"İyi hal\" indirimi ile 16\'şar kez 10\'ar yıl hapis cezasına düşürdü.

Mahkeme, bu sanıkların ayrıca \"iki kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da\" da 2\'şer kez 4\'er yıl hapis cezası ile cezalandırdı. İyi hal indirimi uygulayarak, 2\'şer kez 3\'er yıl 4\'er ay hapis cezasına indirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 200\'ER YIL CEZA ALDILAR

Sonuç olarak mahkeme, eski Binbaşı Özgür Araz, eski yüzbaşılar Yavuz Selim Dayı, Muhammed Hayrettin Şahin, Levent Güngör ve eski Üsteğmen Ayhan Bağdat\'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 200\'er yıl hapis, uzman çavuşlar Mehmet Türkmen Seyhan ve Fatih Alkan\'ı da müebbet hapis ve 166\'şar yıl 8\'er ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Sanıklardan Muhammet Hayrettin Şahin\'den ele geçirilen 1 adet doların delil olarak saklanmasına hükmeden mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 6. Motorlu Piyade Alayı\'nda görev yapan subay, uzman çavuş ve erlerden oluşan 28 şüphelinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi\'ni işgal girişiminde bulundukları, vatandaşların bu şüphelileri zorla Lojistik Destek Merkezi\'nden çıkardıkları anlatılıyordu. Şüphelilerin darbe girişimi sonrası 10 bin kişinin 3 öğün yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdikleri anlatılıyordu. Daha önceki duruşmalarda 21 erin dosyası, bu davadan ayrılmıştı.

10.10.2017 - 22.40 Haber Kodu : 171010213

4- KARTAL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 11 farklı adrese düzenlenen operasyona Özel harekat Timleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında Çavuşoğlu Mahallesi Günay Sokak\'ta iki katlı bir eve giren polis ekipleri arama yaptı. Aramalar sırasında çevrede polis ekipleri ve Özel Harekat Timleri önlem aldı. Operasyonda bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirilken gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

11.10.2017 - 06.26 Haber Kodu : 171011004

5- \"BİR NEFES YETER\" FİLMİNİN GALASI YAPILDI

Haber-Kamera : Murat DELİKLİTAŞ - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Başrolünde Seçkin Özdemir ile Tuvana Türkay\'ın rol aldığı romantik, dram türündeki \"Bir Nefes Yeter\" filminin gala gösterimi yapıldı. Gösterime filmde rol alan oyuncuların yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yapımcılığını Bizim Yapım\'ın, yönetmenliğini Yasemin Erkul Türkmenli\'nin üstlendiği, \"Bir Nefes Yeter\" filmi için dün akşam Kanyon Alışveriş Merkezi\'nde gala yapıldı. Senaristliğini Pelin Karamehmetoğlu\'nun, müziklerini Gökhan Kırdar\'ın yaptığı filmin çekimleri Sapanca\'da gerçekleştirildi. Bir ayda çekimleri tamamlanan filmde başrol oyuncuları Seçkin Özdemir ile Tuvana Türkay\'a, Hakkı Ergök, Zuhal Gencer Erkaya, Nilüfer Kurt, Mihriban Er, Galip Erdal, Coşkun Özmeriç gibi isimler eşlik etti.

SEÇKİN ÖZDEMİR: YAPTIĞIMIZ İŞ SEYİRCİDEN İYİ TEPKİ ALIRSA EN MUTLU BEN OLACAĞIM

Gala i öncesi basının karşısına geçen yönetmen ve oyuncular film hakkında açıklamalarda bulundu. Başrol oyuncusu Seçkin Özdemir filmi şöyle anlattı: Aşk filmi aslında. Dramatik bir film. İçerisinde mutluluk, romantizm de var. Hüzünlü, sarsıcı tarafı da var. Duygusundan etkilendiğim, keyif alarak çektiğim bir film oldu. Umarım seyirci de aynı duyguları bizimle birlikte hisseder. Benim de bir gişe beklentisi üzerinden bir derdim yok. Sadece yaptığımız iş ve gösterimiz performans seyirciden iyi tepki alırsa en mutlu ben olacağım.

TUVANA TÜRKAY: ÇOK GÜZEL BİR İŞ ÇIKARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Bir diğer başrol oyuncusu Tuvana Türkay ise, \"Filmin çekimleri bir ay sürdü. Ben bu arada Nefes karakterini oynuyorum. Çok klişe şeyler söylemek istemiyorum. Filmi özellikle izlemedim. Çok güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Filmi Sapanca\'da çektik. Hava çok soğuktu. Özellikle şömineli sahne var mı diye baktım hep. Çok zor şartlar altında çalıştık. Bunlar çok afaki konular. Neticede bu hayatta hiçbir şey beklentilerimiz gibi olmuyor. O yüzden biz beklentiyi düşük tutuyoruz ki daha mutlu olalım diye. Kafamızda bir gişe rakamı yok. Nefes\'in benimle benzeyen bir sürü ortak noktası var. Filmde bir kaç sahneyi monitörden çekip aileme izlettiğim zaman, \'Bu kız sensin\' dediler. Onun hayat enerjisi bana çok benziyor. Şimdiye kadar oynadığım en doğal karakterlerden biri\" dedi.

Filmde rol alan Nilüfer Kurt da, \"Uzun yıllardır dizi projelerinde oldum. İlk defa bir sinema filminde oynuyorum. Tuvana ve Seçkin fevkalade güzel oynadılar. Aşk öyküsü ama hepiniz ağlayarak çıkacaksınız\" şeklinde konuştu.

13 EKİM\'DE VİZYONDA

\"Bir Nefes Yeter\" filminin konusu ise kısaca şöyle:

Yakışıklı, mutsuz, kayıp delikanlı Yaman ve sıcakkanlı, iyimser, güzeller güzeli Nefes\'in yolları göl kıyısında yer alan küçük bir kasabada kesişir. Kimi zaman karanlık gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Yaman ve Nefes\'in hayatı bir araya geldiklerinde bambaşka bir hal alır.

Bir Nefes Yeter filmi 13 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

10.10.2017 - 23.40 Haber Kodu : 171010220

6- HANZADE DOĞAN BOYNER: DEVLET ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ İLE TOPLUMSAL BİR PROBLEM ÇÖZÜLDÜ



Haber-Kamera: Taner YENER / İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA)

Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women\'ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu\'nun ortaklığında 11 Ekim\'de üçüncüsü düzenlenecek \'Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı\' öncesinde düzenlenen yemekte konuştu. Aydın Doğan Vakfı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak için 15 yıldır önemli projeler yürüttüklerini belirten Boyner: \"Başta \'baba beni okula gönder\' seferberliği ile 35 kız yurdu kurduk ve 50 binden fazla burs imkanı sağladık. Başlattığımız bu seferberlik, devletin ve diğer sivil toplum örgütlerinin de katkıları ile Türkiye\'de ortaokul okullaşmasındaki kız erkek farkını kapattı. Devlet özel sektör işbirliği ile toplumsal bir problem çözüldü. Dünyada örnek gösterilecek bir başarıdır.\" dedi.

Hilton Oteli Balo Salonu\'nda gerçekleşen yemeğe; Hanzade Doğan Boyner\'in yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, konferansın ana konuşmacısı Iraklı bilim insanı Dr. Nisreen El-Hashemite, Hürriyet CEO\'su Çağlar Göğüş, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve Yazarı Doğan Hızlan, Hürriyet Yazarları Sedat Ergin ve Vahap Munyar, Avrupa Birliği eski Genel Sekreteri, Emekli Büyükelçi ve Doğan Holding Başkan Danışmanı Volkan Vural ile Canan Dağdeviren, Müjde Esin, Dr. Nayla Fahed, Shruthi Kapoor, İnci Kadribegiç, Nur Cuma, Müjde Esin\'in de aralarında bulunduğu konferansın katılımcıları ve çok sayıda medya temsilcisi katıldı.



BOYNER: DEVLET ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ İLE TOPLUMSAL BİR PROBLEM ÇÖZÜLDÜ

Yemek öncesi konuşan Hanzade Doğan Boyner, Aydın Doğan Vakfı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak için 15 yıldır önemli projeler yürüttüklerini belirterek \"Başta \'baba beni okula gönder\' seferberliği ile 35 kız yurdu kurduk ve 50 binden fazla burs imkanı sağladık. Başlattığımız bu seferberlik devletin ve diğer sivil toplum örgütlerinin de katkıları ile Türkiye\'de ortaokul okullaşmasındaki kız erkek farkını kapattı. Devlet özel sektör işbirliği ile toplumsal bir problem çözüldü. Dünyada örnek gösterilecek bir başarıdır. Vakıf olarak hem burs verdiğimiz hem yurtlarımızda kalan öğrencilere destek olmaya devam ediyoruz. Kız çocuklarımızın hayal güçlerini genişletmek için, kendilerini ifade edebilme becerilerinin ve özgüvenlerinin artması için çok sayıda eğitim programı düzenliyoruz. İki yıl önce yeni bir burs programı başlattık. Hem \'baba beni okula gönder\' yurtlarından mezun olan kızlarımıza hem de diğer liselerden mühendislik ve hukuk alanında eğitim almak isteyen öğrencilere burs veriyoruz.\" dedi.



BOYNER: EĞİTİM OLMAZSA OLMAZ İLK ŞART

Konuşmasında eğitimin önemine de özellikle vurgu yapan Boyner, \"Eğitim olmazsa olmaz ilk şart. Ancak bu eğitim dönemi sonrası kadınların istihdam edilmesi ve ekonomiye katılımılarının sağlanması da bir o kadar önemli. Bu nedenle kadınların istihdama katılmaları içinde farklı projelere destek veriyoruz. Bu sene, kurucusu olduğum Turkiye\'nin lider e-ticaret platfromu, hepsiburada olarak kadın girişimcilere teknoloji gücü programını başlattık. Başta teknoloji ve pazarlama gücümüz olmak üzere hepsiburadanın tüm imkan ve yeteneklerini bu program aracılığı ile kadın girişimciler için seferber ediyoruz. Program sayesinde tedarikçi ağımıza gelen kadın girişimci oranının son dönemde yüzde 30\'a çıktığını gururla söyleyebiliriz. Yine bu program sayesinde bir çok isimsiz kahramanla tanıştım. Kimisi evinin bir odasını atölyeye çevirmiş bebek üretiyor kimisi gündüz işine gidip akşam katıldığı eğitim programı sayesinde tasarladığı ürün ile ülkemizi uluslararası tasarım yarışmasında temsil edip birincilik almış. Bu hikayelere şahit oldukça kadın girişimciler için yaptığımız bir nebze positif ayrımcılığın ne kadar güzel sonuçlar verdiğini, görüp mutlu oluyoruz.\" dedi.



SOLLORANO: BİR KEZ DAHA BİRLİKTE OLABİLMEK BİZİM İÇİNDE ÇOK BÜYÜK BİR MEMNUNİYET

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano ise, bu akşamki yemek ve yarın düzenlenecek konferansın kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Sollarano, \"Bu konferans bizim için çok önemli konuların ele alınacağı çok önemli bir etkinlik, gençlerimiz için çok önem taşımakta. Onların geleceğini buradaki sloganımıza vermiş olduğumuz önemi bu vesile ile bir kez daha göstermiş olacağız. BM olarak gerek UN Women gerek UNICEF gerekse UNFPA ile Aydın Doğan Vakfı\'nın yapmış olduğu işbirliği sayesinde bu güne kadar kız çocukları için çok sayıda imkan sağlamış bulunmaktayız. Özellikle onların bu imkanları bulamadığı alanlarda ve yerlerde onlara bu imkanları ve fırsatları sunabilmiş ve onları desteklemiş bulunmaktayız. Bugün sizlerle \'Uluslararası Kız Çocukları Günü\' vesilesiyle üçüncüsü düzenlenmekte olan konferansımızda bir kez daha birlikte olabilmek bizim içinde çok büyük bir memnuniyet.\" dedi.



SOLLARANO: BU BAŞARI HİKAYELERİMİZİN PEK ÇOĞUNU DUYACAĞIZ

UNESCO\'nun verilerine göre şuan dünyada bulunan araştırmacıların yüzde 30\'dan azı kadınlardan oluşmakta olduğunu belirten Sollarano, \"Ancak bu rakamlara rağmen genç kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın bilimde ve sanatta çok daha başarılı olduklarını gösteren toplumda ne kadar güçlü faaliyetler sergilediklerini gösteren hikayeler gittikçe artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu da bize aslında kız çocuklarına ve kadınlara sosyal hayata katılma fırsatı tanıdığımız andan itibaren onların neler elde edip neler başarabileceğini gösteriyor. Yarınki etkinliğimiz kapsamında bu başarı hikayelerimizin pek çoğunu duyacağız. Bu hikayeler gerek bilim alanında gerek spor alanında büyük başarılara imza atmış isimler gelecek. Bu tür güçlü hikayeler dünyanın dört bir yanındaki kız çocuklarını ayağa kalkıp kendi geleceklerini şekillendirmek üzere çalışmasını etkilemekte ve yol göstermektedir.\" dedi.



SOLLORANO: YILDA BİR KIZ ÇOCUĞU BİR YIL DAHA UZUN SÜREYLE EĞİTİM ALDIĞI TAKDİRDE...

Sollorano sözlerini şöyle tamamladı: Bu sene düzenlenecek konferansımızın ana konusu \'Güçlü kız çocukları güçlü gelecekler. Güçlü gelecek için güçlü kız çocukları\' bununla birlikte \'21. Yüzyılda sosyal değişimin aktörleri olarak kız çocukları\' tabiki burada kız çocukları ve erkek çocukların ilerlemesiyle hepimizin bir ilerleme kaydedeceğimizi söylememe dahi gerek yok aslında. Örneğin ilköğretim yılında bir kız çocuğu bir yıl daha uzun süreyle eğitim aldığı takdirde yetişkin yaşlarında alacağı haftalık ücreti yüzde 10 ile 20 arasında bir artış gösterebiliyor. Sadece bir yıllık ilave bir eğitim sayesinde. Ortaöğretimde ise bu rakam yüzde 15 ile 25 arasında seyrediyor. Aslıda çok da bir şeyden bahsetmiyoruz. Sadece bir yıl fazla eğitim bu. Eğer düşük gelirli ülkelerde her kız çocuğu ortaöğretim eğitimini tamamlayabilmiş olsaydı şu anda seyretmekte olan 5 yaş altı çocuk ölüm oranları yarı yarıya indirilebilirdi. Eğitimde bir yıl dahi ciddi bir sonuç yaratabiliyor kız çocukları için. Türkiye\'de bunu başarabilirsek gerçekten büyük bir şeyi başarmış olacağımıza inanıyorum.\" dedi.

Kız çocuklarının dünyanın her yerinde karşılaşmakta olduğu toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapmak amacıyla her yıl kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü\'nde; Aydın Doğan Vakfı (ADV), UNFPA, UNICEF ve UN Women\'ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu\'nun danışmanlığında düzenlediği konferansın üçüncüsü, 11 Ekim Çarşamba günü İstanbul Hilton Oteli\'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl \'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar: 21. Yüzyılda Sosyal Değişimin Aktörleri Olarak Kız Çocukları\' temasıyla düzenlenen konferansta, kız çocuklarının çağın bir adım ötesine geçebilecek ve geleceği şekillendirecek bireyler olabilmeleri için neler yapılması gerektiği, alanlarında uzman pek çok değerli konukla birlikte masaya yatırılacak.



7- 7. MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ\'NİN PROGRAMI BELLİ OLDU

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

7. Malatya Uluslararası Film Festivali, 9-16 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Malatya\'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini Türkiye\'ye ve dünyaya tanıtmada önemli bir misyon üstlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl 7\'inci kez düzenlenecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Valiliği\'nin katkılarıyla 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin basın toplantısı bugün İstanbul\'da yapıldı. Malatya Valisi ve festivalin onursal başkanı Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve festivalin başkanı Ahmet Çakır, festival direktörü Suat Köçer, ulusal jüri başkanı Hülya Koçyiğit, program direktörü ve uluslararası program koordinatörü Alin Taşçıyan ve Malatya Film Platformu Direktörü Sermin Çakmak Afşin\'in yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubunun katıldığı toplantıda, festivalde bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmaya hak kazanan filmler, ulusal ve uluslararası jüri üyeleri, Malatya Film Platformu\'nda finale kalan 12 proje, festival programında yer alacak film ve etkinlikler ile Malatya halkını bekleyen sürprizler anlatıldı.

Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Uluslararası Film Festivali\'nin Türk sinemasına ve Malatya\'ya katkılarının çok büyük olduğunu ifade ederken, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise festivalin Malatya\'da gelecek vadeden, ilk günden beri gelişen ve var olan kültürü geleceğe taşıdığını söyledi. Çakır ayrıca, festivali ulusal ve uluslararası platformlarda daha da yükseltmek için destek ve katkılarını sürdüreceğini dile getirdi.

7. Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer de bu yıl festival olarak başlattıkları yeniliklerden ve program içeriğinden bahsetti.

ULUSAL JÜRİ BAŞKANLIĞINI HÜLYA KOÇYİĞİT ÜSTLENDİ

7. Malatya Uluslararası Film Festivali\'nin bu yılki \"Ulusal Jüri Başkanlığıönı usta oyuncu Hülya Koçyiğit üstlendi. Basın toplantısında Koçyiğit, ulusal kısa ve uzun metraj yarışmaya hak kazanan filmleri açıkladı.

7. Malatya Uluslararası Film Festivali\'nde yarışmaya hak kazanan filmler şöyle:

ULUSAL UZUN METRAJ

Buğday / Semih Kaplanoğlu

Daha / Onur Saylak

Eksi Bir / Orhan Oğuz

İşe Yarar Bir Şey / Pelin Esmer

Kırık Kalpler Bankası / Onur Ünlü

Murtaza / Özgür Sevimli

Sarı Sıcak / Fikret Reyhan

Sessizliğin Kardeşleri / Taylan Mintaş

Sofra Sırları / Ümit Ünal

Taş / Orhan Eskiköy

Yüzleşme / Nejla Demirci

Zer / Kazım Öz

ULUSAL KISA METRAJ-

Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan

Uzaktaki Yakınlar / Durmuş Soykut

Kot Farkı / Ayris Alptekin

Almadovar Teorisi / Halit Eke

Kuyu / Rıdvan Yavuz

Penaber /Ramazan Kılıç

Toprak / Onur Yağız

Av Dönüşü / Recep Çavdar

Kurban / Muzaffer Mehmet Çağlar

Vadi / Can Erkan

Kötü Kız / Ayçe Kartal

Bir İş Görüşmesi Hikayesi / Alkım Özmen

ULUSLARARASI UZUN METRAJ

The Blockage / Mohsen GHARAEI

Centaur / Aktan Abdykalykov

Pomegranate Orchard / Ilgar Najaf

Pela Janela / Caroline Leone

Dede / Mariam Khatchvani

Cargo / Gilles Coulier

Son Of Sofia / Elina Psikou

Buğday / Semih Kaplanoğlu

Mavi Sessizlik / Bülent Öztürk

Daha / Onur Saylak

Madari / Roqiye Tavakoli

Life and Nothing More / Antonio Méndez Esparza

ULUSLARARASI KISA METRAJ

Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan

Hofre Moshtarak / Asma Ebrahimzadegan

Ses / Darioush Najafi Gol (Arturan)

Misappropriation / Ana Maria Ferri

Night guest / Ziregul Kubandıkkızı

Nest / Ünal Altunyaymak

Summer time with my mother / Diana Lu

Arin / Mizgin Müjde Arslan

Odnogo razu v Odesi / Vladek Zankovsky

Verge / Selman Nacar

\"MALATYA FİLM PLATFORMU\" FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ilki yapılacak Malatya Film Platformu\'nda finale kalan 12 proje de belli oldu. Malatya Film Platformu Direktörü Sermin Çakmak Afşin, Platform kapsamında Centre for Cinematographic Scripts (CÉCI)\'nin kurucularından ve Torino Film Lab kapsamında eğitim veren Fabienne de Aguado ile American History X\'in yapımcısı John Morrissey, ödüllü yönetmen Erdem Tepegöz ve Caractères Productions\'ın kurucusu olan yapımcı Etienne de Ricaud\'ı ağırlayacaklarını ifade etti.

Malatya Film Platformu finalistleri şöyle:

Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü Finalistleri:

1. Amerika Otobüsü/Derya Durmaz

2. Ali\'nin Tabiatı/Levent Çetin

3. Ceviz Ağacı/Faysal Soysal

4. Julia\'ya Aşık Olmak/Alp Kamber

5. Kaplumbağa Terbiyecisi/Orhan İnce

6. Okul Traşı/Ferit Karahan

TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü Finalistleri:

1. Anadolu Parsı / Orçun Köksal

2. Kapan / Seyid Çolak

3. Mavzer / Fatih Özcan

4. Asi Ve Mavi / Ruhi Karadağ

5. Birlikte Öleceğiz / Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş

6. Yurt / Nehir Tuna

FESTİVAL ONUR ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ AÇIKLANDI

7. Malatya Uluslararası Film Festivali\'nin festival direktörü Suat Köçer, geçtiğimiz yıl ertelenme sebebiyle sahiplerine verilemeyen Onur Ödüllerini bu yıl takdim etme kararı aldıklarını açıkladı. Bu yılki festivalin Onur Ödülleri, rol aldığı pek çok önemli filmle hafızalara kazınan, usta oyuncu Halil Ergün, seslendirdiği unutulmaz şarkılarla Yeşilçam\'a ses katan Belkıs Özener, duruşu ve filmleriyle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinen ve sinema yolculuğunda 40. yılını kutlayan usta yönetmen Mesut Uçakan\'a verilecek.

