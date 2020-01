DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- VİZE YASAĞI BAŞLADI

ABD ve Türkiye\'nin karşılıklı olarak vize başvurularının süresiz askıya alınmasının ardından dün akşam saat 22.00 itibariyle ABD\'den Amerika pasaportu ile direk gelecek yolcular için vize yasağı başladı.

Türk Hava Yolları\'nın TK-4 sefer sayılı uçağı ile New York\'tan İstanbul\'a saat 05.00\'de gelen ve İstanbul\'dan transit olarak başka ülkelere gidecek olan yolcular sorunsuz şekilde uçaklarına bindiler.

\"ÇOĞU KİŞİ TEDİRGİN\"

Bir aylık tatil için Amerika\'da bulunan Fadime Kurt basın mensuplarına yaptığı açıklama da şunları söyledi.etti; \"Bir restoranda otururken Türk bir öğrenci ile karşılaştık .Bu hafta sonu geleceğini söylemiş bilet almış. Fakat gelmeye korktuğunu söylüyordu. Acaba vize krizi nedeniyle benimde için bir sorun olabilir mi? Gelmesem mi? Dediğini biliyorum. Hiç bir sıkıntı yaşamadık\" dedi.

Recep Kurt ise, \"Türkiye\'ye gelip de dönüşte vize sorunu çıkacak diye çoğu kişi tedirgin. Uçakta da hiçbir şeye rastlamadık\" şeklinde konuştu.

TRANSİT YOLCULARA GİRİŞ VİZE VERİLMEYECEK

Yasaklar kapsamında ABD\'den Türkiye\'ye gelen yolculara dün saat 22.00 itibariyle sınır kapılarında vize verilmeyeceği açıklandı. Bu akşam tam anlamıyla başlayacak yasaklarla birlikte hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek. Yasak kapsamında ABD\'den Türkiye\'ye gelecek sporcular da vize alamayacak. Transit olarak Türkiye gelen ABD vatandaşları ise bugün akşam saat 22.00\'den sonra Türkiye\'ye giriş vizesi verilmeyecek.

THY YOLCULARINA AÇIKLAMA

Karşılıklı vize yasaklamasının ardından THY yolcularının mağdur olmamaları için bir açıklama yaptı: Açıklamada Türkiye\'den Amerika\'ya ve Amerika\'dan Türkiye seyahat edecek, Türk pasaportlu veya Amerika pasaportlu yolcularının 09 Ekim 2017\'den önce alınan biletleri için 31 Ekim 2017 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceklerini Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabileceklerini, Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılabilecek açıkladı.



2- BAYRAMPAŞA\'DA STADYUMDA YANGIN

Bayrampaşa Belediyesi Stadı ve Spor Tesisleri\'nin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe yol açtı. İçeride antrenman yapan futbolcular antrenörleri tarafından tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Bayrampaşa Kartaltepe\'de bulunan Bayrampaşa Belediyesi Stadı ve Spor Tesisleri\'nde saat 19.00 sıralarında çıktı. Alınan bilgiye göre, mutfak bölümünde fritözde kaynatılan yağ bir anda alev alarak yangın çıkardı. Mutfak bölümünü saran yangın üzerine sahada antrenman yapan Kartaltepe spor Süper Amatör U15-16 takımının futbolcuları, antrenörleri tarafından tahliye edilerek stadın dışına çıkarıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında mutfakta maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OSMAN ÇAKMAK VE UĞUR ÖZCAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere\'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda şampiyonluğa ulaşan Milli Takım\'ın teknik direktörü Uğur Özcan ve takım kaptanı Osman Çakmak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın telefonuyla gerçekleşen görüşmede, Erdoğan, Özcan\'ı ve Çakmak\'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çakmak ile yaptığı konuşmada Türkiye\'ye döndüğünde takımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde ağırlayacağını söyledi.

4- BİLAL ERDOĞAN: KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU GERÇEKTEN MÜTHİŞTİ

Türkiye\'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası\'nın final karşılaşmasında Ampute Futbol Milli Takımı, İngiltere\'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşma sonrasında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak birlikte açıklama yaptı. Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kendilerine verdiği destek ile başarıya ulaştıklarınıs ifade etti.

Bilal Erdoğan ise şampiyon olan takımı kutlayarak, \"Türkiye bunu bugün öğrenecek ve bundan sonra daha çok maçlarınızı izleyeceğiz. Çok mutluyuz. Hiç kimsenin farkında olmadığı bir başarı. Galiba neyin daha önemli olduğunu karıştırıyoruz Burada bu coşkuyu bu tartir edip keyiflenmemiz lazım. Ben çok heyecanlandım, keyifli bir maç oldu gerçekten müthişti\" dedi.

5- TAKSİCİLERDEN UBER\'E KARŞI ORTAK MÜCADELE KARARI

Taksi Dernek ve Kooperatifleri akıllı telefon uygulaması üzerinden Taksi hizmeti veren Uber\'e karşı ortak mücadele ve hareket etmek için bir toplantı düzenledi. Havalimanları Kooperatifleri Üst Birliği öncülüğünde Yeşilköy\'de bir otelde düzenlenen toplantıya; Sabiha Gökçen Taşıma Kooperatifi (SAWKOOP), Atatürk Havalimanı 34 No\'lu Taksiciler Kooperatifi, Esenboğa Havaalanı Kooperatifi, İzmir Havalimanı Taksici Kooperatifleri, Bodrum/Dalaman Havalimanları, Antalya Havalimanı, İstanbul Taksi Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanları ve taksiciler katıldı.

\"50 YILLIK EMEĞİMİZ HEBA OLUP, GİDECEK\"

Toplantıda bir araya gelen dernek ve kooperatif üyeleri Uber\'e karşı ortak mücadele ve hareket etmek karar alırken, Uber sistemiyle haklarının gasp edildiğine değinen İstanbul Taksi Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fahrettin Can, \"Biz ülkemizde paralel polis, paralel savcı duymuştuk ama paralel taksicilik olacağı aklımıza gelmemişti. Bunlar tıpkı FETÖ örgütü gibi. Onların sistemlerine benzer sistemi var. O sistem sayesinde yönlendirme yapıyorlar. Piyasada gördüğünüz siyah arabaların yüzde 90\'ı alenen taksicilik yapıyor. Bizim hükümetten, devletten isteğimiz, bunların iletişiminin kesilmesi. Bunların web siteleri kapatılırsa, ağır ceza-i müeyyideler uygulanırsa bunlar bu işten vazgeçer. Yoksa bizim 50 yıllık emeğimiz heba olup, gidecek\" diye konuştu.



\"ÜLKEMİZE BİR KURUŞ FAYDALARI YOK\"

Dernek Başkanı Can konuşmasına yetkililere seslenerek, şöyle devam etti:

Bizim devletten isteğimiz, bu Uber denilen, okyanus ötesinden gelip, ekmeğimizi çalan paralel taksicileri durdurun. Biz İstanbul Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine, Bilişim ve Teknoloji Bakanlığına ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk ama bunların Türkiye\'de muhatapları olmadığı için herhangi bir ceza-i müeyyide uygulanamadı. Hollanda üzerinde paraları gidip, geliyor. Ülkemize bir kuruş faydaları yok. Ne vergileri ne algıları var. Bunların sistemlerinin bir an önce kapatılmalarını istiyoruz.\"

6 - HANZADE DOĞAN BOYNER VE NİSREEN EL HASHEMİTE KONFERANS ÖNCESİNDE KIZ ÇOCUKLARIYLA BİR ARAYA GELDİ



Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women\'ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu\'nun ortaklığında 11 Ekim\'de düzenleyeceği Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı öncesinde çocuklar İstanbul\'da bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayın kapanışında, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve konferans için İstanbul\'da bulunan, Irak\'lı bilim insanı Dr. Nisreen El Hashemite de çocuklarla bir araya geldi.

Holiday Inn Şişli Oteli\'nde 6-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştaya, Fethiye/Üzümlü, Van/Bahçesaray, Konya/Ereğli ve Gümüşhane/Kelkit\'teki \'Baba Beni Okula Gönder\' yurtlarında kalan, Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi\'nde eğitim gören ve Türk Kızılayı\'nın Toplum Merkezleri\'nden çocuklar katıldı. 14-18 yaş aralığındaki 53 öğrenci, çocuk hakları ve çocuk katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve katılım gibi konular hakkındaki görüşlerini dile getirdi. UNICEF\'in organizasyonunu üstlendiği çalıştayda çocuklar ayrıca \"Gençliğin Sesi\" Dijital Haritalandırma Eğitiminde, \'Dijital Ortamda Uyulması Gereken Temel Güvenlik Kuralları\', \'Değişim Öncüsü Olmanın Yolları\' başlıklarında grup çalışmaları gerçekleştirdi. 11 Ekim\'deki Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı\'nda çalıştay bildirgesi kamuoyuna açıklanacak. Çalıştayın kapanışında, Aydın Doğan Vakfı (ADV) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve konferans için İstanbul\'da bulunan, Iraklı bilim insanı Dr. Nisreen El-Hashemite, ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı çocuklarla bir araya geldi.

BOYNER VE HASHEMİTE ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE HALAY ÇEKTİ

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci korosunun konseri ile başlayan ve oldukça renkli görüntülerin yaşandı. Öğrencilerle sohbet eden Hanzade Doğan Boyner ve Dr. Nisreen El Hashemite koronun seslendirdiği şarkı ve türkülerle diğer öğrencilerle birlikte dans ettiler ve halay çektiler.

BOYNER: \"ÇÖZÜM YOLLARI BULDUĞUMUZU ÜMİT EDİYORUM\"

Öğrencilere hitaben iki gün süren çalıştay nedeniyle gösterdikleri çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, \"Toplumda cinsiyet eşitliği nasıl çözülür. Çözüm yolları bulduğunuzu ümit ediyorum. Çarşamba günü konferansta sizin çalışmalarınızın sonuçlarını da yer vereceğiz.ö dedi. Korodaki öğrencilerin kendilerini oldukça duygulandırdığını ifade eden Boyner, \"Bence çalıştaya harika bir nokta koyduk. Burada dans ederek, şarkılarla, türkülerle tek ümidimiz gençler başka söyleyecek bir şey yok. İyi ki varsınız.\" diye konuştu.

HASHEMİTE: \"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN\"

Nisreen El Hashemite konuşmasında Hanzade Doğan Boyner, Aydın Doğan Vakfı ve UNICEF çalışanlarına yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı çok teşekkür etti. Öğrencileri çok şanslı olduklarını söyleyen Hasmite, \"Sizlere böyle fırsatlar sunulması çok büyük bir şans bunu ifade etmek isterim. Öncelikle hepinizin bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Aydın Doğan Vakfı gibi böyle güzel bir desteğe erişim sağlayabildiğiniz için çok şanslınız. Bu fırsatı lütfen çok iyi kullanın. Her zaman hayal kurun, hayalperest olun, hayallerinizin peşinden gidin. Bilin ne isterseniz o olabilirsiniz. Ben çocukluğumdan beri çok hayal kuran bir insanım sınır yok benim hayallerimde gökyüzüne bakarım gökyüzünde iki tane mi yıldız var. Daha aşağıda olan için değil daha yüksekteki olmak için hayal kurarım. Lütfen bunu unutmayın. Ne olmak isterseniz onu olabilirsiniz.\" şeklinde konuştu.

Tören, Boyner ve El Hashemite\'nin öğrencilerle birlikte pasta kesmesinin ardından sona erdi. Boyner ve El Hashemite öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıyan konularda iki gün boyunca çeşitli çalışma ve tartışmalar yapan öğrenciler, görüşlerini içeren bir de bildirge hazırladı. Çocukların bildirgesi, 11 Ekim\'de İstanbul Hilton Oteli\'nde düzenlenecek Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı\'nda kamuoyuna açıklanacak.

