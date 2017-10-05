DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ABD\'NİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVLİSİ TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari eski savcı Zekeriya Öz ve haklarında dava açılan eski polis müdürleri ile irtibatı olduğu iddia edilen ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ\'nün 17-25 Aralık 2013\'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Metin Topuz, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ÜÇ AYRI SUÇLAMADAN TUTUKLANDI

Şüpheli Metin Topuz, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından tutuklandı.

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2 - İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy\'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sıralarında Bakırköy\'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Osmaniye Mahallesi, Aralık Başı Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın üçüncü katına özel harekat timleri ile birlikte giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Operasyona gidilmesi

-Özel Harekat polislerinden görüntü

-Adrese girilmesi

-Çevre güvenliği alınması

-Genel ve detaylar

05.10.2017 - 07.01 Haber Kodu : 171005007

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3- SULTANGAZİ\'DE CİNAYET ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ YAKALANDI

Haber-Karema: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi\'nde bulunan bir evde DJ Celal Doğancık\'ı boğularak öldürülmesi ve evin yakılmasıyla ilgili 3 kişi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı

Cinayeti şüphelilerden Vezir Çatraş\'ın, J Celal Doğancık\'ı eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek işlediği belirlendi. Cinayet faili Vezir Çatraş\'ın, 25 Aralık 2015 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar girişiminde bulunan kişi olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konvoyunun geçtiği sırada yaşanan olaya Cumhurbaşkanı aracını durdurarak müdahale etmiş, Çatraş teşebbüsünü sonlandırmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılmaları

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın intihar girişimine müdahalesi(ARŞİV)

04.10.2017 - 18.40 Haber Kodu : 171004195

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4 - KADIKÖY\'DE KAMYONUN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

- Sürücü kaçarak kayıplara karıştı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de Kozyatağın\'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken çarpan aracın sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.

Olay saat 00.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen Kader Bala\'ya (51) çevreyolu yönünde seyreden plakası alınamayan araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve asayiş ekipleri Bala\'nın hayatının kaybettiğini belirledi. Kaza sırasından Bala\'nın yanında bulunan arkadaşı Ramazan Çubukçu, arkadaşına kamyonunun çarptığını iddia etti. Çubukçu bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bala\'nın cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Polis Bala\'nın ölümüne sebep olan aracın sürücüsünü yakalamak için çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cadde ortasında ölen kadının cesedi

-Polis aracının yanında oturan arkadaşı

-Olay yeri inceleme polisinin çalışması

-Olayla ilgili röp

-Ölen kadının resmi

-Genel ve Detay

05.10.2017 - 03.06 Haber Kodu : 171005004

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5- YENİ AKİT GENEL YAYIN YÖNETMENİ DEMİREL CİNAYETİ.

* SANIK DAMAT CEMİL KARANFİL İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI…

Serpil KIRKESER, İstanbulDHA

Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel\'i bıçakla öldüren, eşi Esma Karanfil\'i de yaralayan tutuklu sanık Cemil Karanfil ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Karanfil, olay günü kayınpederiyle arasındaki arbedeyi hatırladığını sonrasını hatırlamadığı belirterek, \"Kayınpederim ailede en kıymetli insandı. Konuşabildiğim bir insandı. Eşimi yaralamak ve kayınpederimi de öldürmek gibi bir niyetim yoktu Üzgünüm, çok pişmanım\" dedi. Gözyaşları içinde ifade veren mağdur Esma Karanfil de, \"Olay günü sanık bu bıçağı sizin için özel yaptırdım\' dedi. Şikayetçiyim\" ifadelerini kullandı.

TUTUKLU SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Cemil Karanfil hazır bulundu. Öte yandan ölen Kadir Demirel\'in kızları Esma Karanfil ve Sümeyye Orhan ile oğlu Mehmet Fatih Demirel duruşmada hazır bulundu.

\"NAR EKŞİSİ VARDI DA BEN Mİ SALATAYA KOYMADIM\"

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Cemil Karanfil eşiyle arasında davalar olduğunu ancak barıştıkları için o davaları takip etmediklerini anlatarak şunları söyledi: Olaydan bir gün önce ramazan ayıydı, kardeşim ve ailesi ile amcamın oğlunu iftara davet ettik. Yemek sırasında eşime \'Salataya neden nar ekşisi koymadın?\' diye sordum. O da \'Nar ekşisi vardı da ben mi salataya koymadım\' diyerek sert tavırla bana karşılık verdi. Yine çocuğa yemek yedirmeye çalıştığımda beni misafirlerin yanında azarladı. Bir şey söylemedim, tepki vermedim. Ertesi sabah \'Gömleğimi ütüler misin?\' diye sorduğumda \'Git kendin yap!\' diye cevap verdi. Yine sesimi çıkarmadım. İşe gittim, 2-3 müşterimle görüştükten sonra kayınpederim Kadir Demirel\'i aradım ve Esma ile aramızda yaşananları anlattım.Benimle konuştuğunu belli etmeden Esma\'yı uyarmasını istedim. Kayınpederim \'Tamam, Esma ile konuşacağım\' dedi. Bu telefon görüşmesinin ardından eşim Esma\'dan bana \'Cemil efendi yolun sonuna geldik. Sen de içini dök akşam, benim içimi dökeceğim gibi…\" şeklinde bana bir mesaj geldi. Bu mesaja cevap vermedim, ama söz konusu mesajı kopyalayarak kayınpederime yolladım. Kayınpederim de \'Tamam akşam geleceğim\' dedi. Ben de \'Bu mesajı bana Esma yolladı\' dedim, o da \'Tamam, iftardan sonra geleceğim\' diye cevap yazdı. \'İftara buyur gel\' dedim. Kayınpederim \'Yok\' dedi.\"

\"KAYINPEDERİM \'NEDİR SENİN DERDİN\' DİYE SORDU\"

Cemil Karanfil, \"17.30\'da eve geldim, eşim evde yoktu oğlum vardı. Oğlum, annesinin komşuda olduğunu söyledi. O arada Esma\'nın telefonu gözüme takıldı,telefonu aldım, mesajlar dikkatimi çekti. Eşim Esma ile ablası Sümeyye arasında mesajları okudum. Mesajlar ağabeylerinin babalarını doldurmalarına yönelikti. Esma mesajında, \"Artık yeter çocukları da evi de vermeyeceğim. Evden gitsin\' tarzında yazmıştı. O sırada eşim Esma içeri girdi ve \'Neden telefonumu karıştırıyorsun?\' dedi. Ben de \'Nedir bu yazışmalar?\'diye sordum. Eşim de \'Defolup gideceksin!\' dedi. Neden böyle yapıyorsun?\' diye sorduğumda da \'Ben annem, babamla konuştum bu evden gideceksin\' dedi. Eşim mutfağa geçti telefonla konuşmaya başladı. Ben de Sümeyye ile eşimin Whatsapp yazışmalarını kayınpederime yolladım. Kayınpederim de \'Geliyorum\' diye cevap verdi. Kayınpederim geldi sinirli bir şekilde direkt salona yöneldi. Bana \'Nedir senin derdin?\'diye sordu. Ben de \'Ne diyorsun baba?\'dedim. Kayınpederim bana \'Neyin var, neyin yok alırım, sen benim kim olduğumu biliyor musun?\' diye söyledi. O sırada oğlum ağlamaya başladı. Benim de gözlerim doldu. Ben de \'Baba seni tahrik etmişler, yapma baba ben ailemi seviyorum\' dedim. Kayınpederim de \'Evin aşağısına kadar kadın geliyormuş. Çok konuşma gideceksin\' dedi. Ben de elimi yüzümü yıkamak için banyoya gittim. Bu şekilde konuşmayı hak etmediğimi düşündüm\" diye konuştu.

\"AMACIM KORKUTMAKTI\"

\"Banyoda kampta kullandığım bir bıçak vardı onu aldım, amacım korkutmaktı\" diyen sanık Karanfil savunmasına şöyle devam etti: \"Odaya geldim direkt üzerine yürüdüm \'Sen kimin evinden kimi kovuyorsun, bu evden gidecek olan varsa o da sensin\' dedim. Kayınpederim elimdeki bıçağı almaya çalıştı. Sert bir şekilde bileğimi tuttu, aramızda boğuşma oldu. Bıçak bacağıma saplandı acıyla, o can havliyle ben de bıçağı salladım. Bir ara eşim aramıza girdi. Dış kapıya yöneldim. Komşumuz kapıya gelmişti. Komşum \'Bırak git\' dedi. Kayınpederim ile arbedeyi hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum. Eşimin elinde kan vardı. Babamı o halde görünce vicdan azabı duydum 112\'yi aradım ve yardım istedim. Eşimin nasıl yaralandığını hatırlamıyorum. Kayınpederimin öldüğünü ertesi gün öğrendim. Eşim, ablası ve annesi, kayınpederimi yanlış yönlendirdi. Kayınpederim ailede en kıymetli insandı. Konuşabildiğim bir insandı. Eşimi yaralamak ve kayınpederimi de öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Üzgünüm, çok pişmanım\" dedi.

ESMA KARANFİL DE DURUŞMADA DİNLENDİ

İfade veren mağdur şikayetçi Esma Karanfil de eşiyle arasındaki olayların 3-4 yıl öncesine dayandığını, eşinin başka kadınlarla görüştüğünü boşanma davası açtığını ve ailelerinin araya girmesiyle davayı geri çektiğini anlattı. Esma Karanfil, \"Eşim başka kadınlarla mesajlaşmaya devam etti. Eşimin evine dönmesini çocuklarıyla ilgilenmesini bekledim. Eşimin bana şiddet uygulaması nedeniyle şikayetçi olmuştum. Açılan dava da var. Babam evliliğimi devam ettirmemiz görüşündeydi. Olaydan önceki gün misafirlerin olduğu zaman asabi davranmış olabilirim. Bu sinirli yapıda olmam değil, bizi boşanma noktasına getiren olayların devam etmesi nedeniyledir. Olay günü babamı kendisi arayıp, kendi durumunu kapatmak için beni anlatmış . Ablam ile bu konulardaki mesajlarımız doğrudur. Babamı doldurma amacım yoktu. Babam beni arayarak \'Neden böyle olduğunu sorup, akşam geleceğini söyledi\" ifadelerini kullandı.

\"BU BIÇAĞI SİZİN İÇN ÖZEL YAPTIRDIM\" DEDİ

Esma Karanfil, \"Sanık eve geldiğinde beni rencide edici konuşmaları oldu. Mutfak penceresinden beni sarkıtıp korkuttu. Akşam babam geldiğinde kendisi kapıyı açıp karşıladı. Babam salonda oturup \'Evlenmek haksa, geçinemiyorsanız da boşanmakta haktır\' şeklinde konuştu. Sanık asabi şekilde kalkıp babama \'Sizlere mallarımı yedirmeyeceğim, zırnık koklatmayacağım\' dedi. Babam da \'Bu tarzda konuşursan evden gideceğini söyledi. Sanık belinden çıkarttığı bıçakla babama saldırdı. Sanık, 3 kez art arda, öldüğünden emin oluncaya denk babama vurdu, ben araya girince karnıma bıçak isabet etti, bıçağı çevirdi iç organlarımı dışarı çıktı. Bıçağı kalbime hedef alarak salladı. Yere düştüğümde bana tekme ile vurdu kaburgalarımı kırdı. Bu sırada mallarla ilgili sözlerini tekrarladı. \'Bu bıçağı sizin için özel yaptırdım\' dedi. Bıçağı daha önce evde ya da motosiklette hiç görmedim. Şikayetçiyim\" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

DURUŞMADA 4 TANIK DİNLENDİ

Söz alan Sümeyye Orhan ve Mehmet Fatih Demirel öldürülen kişinin babaları olduğunu, olayı görmediklerini, sanıktan da şikayetçi olduklarını söyledi. Duruşmada 4 kişi de tanık olarak dinlendi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cemil Karanfil, 29 Mayıs\'da tartıştığı kayınpederi Kadir Demirel\'i öldürdü, eşi Esma Karanfil\'i de yaraladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemil Karanfil hakkında \"Tasaralayarak öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve \"Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmekö suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Olayın ardından firar eden Cemil Yavuz Karanfil İzmir\'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. İstanbul\'a getirilen Karanfil çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü: (Arşiv)

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-Karanfil\'den görüntü

-Genel ve detaylar

04.10.2017 - 22.40 Haber Kodu : 171004223