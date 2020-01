DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- AKŞENER: HİÇBİR PARTİNİN DEVAMI DEĞİLİZ, TÜRKİYE\'NİN PARTİSİ OLARAK TESCİLLENDİK

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Parti kurma çalışmalarını sürdüren Meral Akşener, hazırlıklarını sürdürdüğü siyasi oluşumun kurucular kurulundaki isimleri açıkladı. Akşener, hiçbir partinin devamı olmadıklarını anlatırken, \"Partimiz Türkiye\'nin partisi olarak doğuyor. Buradan ilan ediyorum. Milletimiz partimizi henüz doğmadan Türkiye\'nin partisi olarak tescilledi\" dedi.

Avcılar\'daki Mira Davet Salonu\'nda gazetecilerle yaklaşık 1 saat sohbet toplantısı yaparak soruları yanıtlayan Meral Akşener, ismini açıklamadığı partinin kuruluş çalışmalarının son günlerine geldiklerini söyledi. Akşener, çalışmalarını yüksek tempo ve azimle sürdürdüklerini, anlatırken, \"Partimiz resmi bir kimliğe kavuşmadığı halde milletimiz büyük bir destek veriyor. Çaldığımız maya tuttu. Ben bir seçim ortamında bu rüzgarın daha da büyüyeceğini ve fırtınaya dönüşeceğini biliyorum. Partimiz Türkiye\'nin partisi olarak doğuyor. Buradan ilan ediyorum. Milletimiz partimizi henüz doğmadan Türkiye\'nin partisi olarak tescilledi\" diye konuştu.

\"YÜZDE 50\'NİN SEÇTİĞİ AMA YÜZDE YÜZÜ KUCAKLAYACAK BİR PARTİ OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK\"

Kendilerinden Türkiye\'nin kötüye gidişini durdurma beklentisi bulunduğunu, milletle el ve gönül birliğiyle bunu başaracaklarını anlatan Akşener, şöyle dedi:

\"Kurucu kadromuzu isim ve amblemimiz büyük bir özen ve dikkatle seçiyoruz. Biz ülkemizin sıkıntılı halini gören insanımızın yeni bir Kuvay-i Milliye ruhuyla hareket ettiğini düşünüyoruz. Gerçekten tüm insanımız aynı sıcaklıkla kucaklayarak milletimizin karşısına çıkma sorumluluğundayız. Programımızı Türkiye\'yi uçurumdan kenarından kurtarma amacıyla yapıyoruz. Yüzde 50\'nin seçtiği ama yüzde yüzü kucaklayacak bir parti olmak için yola çıktık. Milletimiz bizi sarayla servetle anmayacak. Ben ve arkadaşlarımız saraylara değil hizmet için yola çıktık. Sanırım AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan sonra en çok anket yaptıran tek siyasetçi benimdir. Toplumun her kesiminden çok ilginç bir şekilde oy aldığını görüyoruz. 81 ilin her yerinden her kesiminden oy aldığımız ortaya çıkıyor. Benim yaptırdığım anketlerde oylarımız çok yüksek çıkıyor. 25 Ekim\'de logosu, ismi ve tüzüğü Ankara\'da yapılacak programla kamuoyu ile paylaşılacak.\"

\"BENİM BİLDİĞİM RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİ. \'BİR KADINDAN KORKTU\' DEDİRTMEZ\"

Akşener, çalışmalarını sürdürürken çok zor salon bulabildiklerini, Ankara\'da parasını ödeyerek, ailece kaldıkları otelden çıkarıldıklarını, siyasi oluşumlarının korku saldığını ifade ederken, \"Korku çok saygı değer bir duygudur. \'Bu partiyi kurdurmazlar, Meral Akşener partiyi kurma girişiminde bulunursa Meral Akşener hapsedilir\' deniliyor. Benim bildiğim Recep Tayyip Erdoğan beyefendi. \'bir kadından korktu\' dedirtmez. Dolayısıyla bu parti kurulur. Benim hakkımda 1 yıl 2 aydır, benim hakkımda iftiralar var. Ben de diyorum ki hakkımdaki iftiraları ispatlamayan şerefsizdir. Bunlar 1 yıl 2 aydır şerefsiz şerefsiz ortalıkta dolaşıyor.\" dedi.

KURUCULAR KURULUNUN BİR BÖLÜMÜNÜ AÇIKLADI

Akşener\'in kuruluşunu önümüzdeki ay açıklayacağı partinin kurucular kurulunda \"Cevher Cevheri (Eski Bakan), Çiğdem Özer (Aşık Veysel\'in torunu), Elif Gökdemir, Fatih Eryılmaz, (15 Temmuz gazisi), Erdoğan Bozdemir (Eğitimci), Fulya Yasemin (İş kadını), Hatice Bilici (İş kadını), Hüseyin Özlük (Gazi), Kazım Ataoğlu, (Bingöl eski milletvekili), Orkun Ertürkmen, Suat Çağlayan (Eski bakan), Aydan Yılmaz, Tugay Uluçevik, Nafi Özyurt Sipahioğlu\'nun yer alacağını açıkladı.

Meral Akşener, partinin en az yüzde 30\'unda kadınların yer alacağını, bir parti kurulmadan yetkili organları oluşmadan herhangi bir görevlendirme yapmanın hukuka aykırı olduğunu, yurt dışında özellikle Avrupa Türkleri\'nden Fulya Yasemin\'in kurucular kurulu üyesi olduğunu, \'Almancı\' denilen bir ailenin kızı olduğunu belirtti. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın son olarak Kuzey Irak\'taki referandum konusunda \"Yanıldık\" dediğini, aynı sözü daha önce de defalarca söylediğini, Türkiye\'nin izlenen dış politika nedeniyle \'Kepaze\' duruma düştüğünü öne sürdü. Akşener, hiç bir şeyden korkmadığını, 21 aydan bu yana sokaklarda, esnaf eli sıkarak meydanlarda, izbe salonlarda bir şeyler anlatmaya çalıştığını bildirirken şöyle dedi:

\"Adaylık, arkasından referandum süreci geldi. Hiç değiştirmediğim bir şey oldu o da; Türkiye\'ye ait bir bayram sofrası. Ben Bitlis\'in Ahlat İlçesi\'nde kirasını kendim ödediğim bir ev kiraladım. Orada hepberaber bir sofra kuracağız, oradaki herkesle beraber yemek yiyeceğiz. Ahlat\'ta çok farklı etnik grup vardır. Partiyi kurduktan sonra 15 gün gideceğim ve Güneydoğu\'yu tek tek, şehir şehir dolaşacağım. Ama toplantı yapmayacağım. Her ile gideceğim, rastgele el sıkacağım. Muş ve Bitlis\'te bunu yapmıştım. Bir kahveye gideceğim ve \'arkadaş ne anlatırsın bana, ne sorarsın bana\' diyeceğim. Buna ihtiyaç olduğunu görüyorum.\"

Akşener, bir soru üzerine HDP veya CHP\'den Cumhurbaşkanlığı konusunda teklif gelmediğini, her partinin yarışa kendi adayı ile girmesinden yana olduğunu, kuracakları partinin seçime yetişeceğine inandığını, parti tabanının kendisini aday görmek istediğini, söyledi. Meral Akşener seçim döneminde de aynı istek olması ve partinin seçime girememesi halinde 100 bin imza ile aday olacağını söyledi.

Akşener, gazetecilerin ardından bitişikteki içinde yaklaşık 1500 kişinin bulunduğu, MHP\'den ihraç edilen Milletvekili Ümit Bozdağ\'ın da bulunduğu bin kişilik salona geçti. Burada coşku ile karşılanan Akşener, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından partililere seslenirken, hiç bir partinin devamı olmadıklarını vurguladı. Meral Akşener, Avcılar\'ın kendisi için büyük önemi bulunduğunu İstanbul 3\'üncü bölgede 22 yıldan bu yana siyaset yaptığını her kesimden tanıdıkları bulunduğunu söyledi.

2- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler önceden belirlenen adreslere eş zamanlı terör operasyonu yaptı. Operasyona Özel Harekat polisleri de eşlik etti. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerden biri de Maltepe Fındıklı Mahallesi, Hancıoğlu Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireydi. Çelik kapıyı kıran polisler evde kimsenin olmadığını belirledi. Polis ekipleri evde yapılan aramaların ardından adresten ayrıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



(ÖZEL)

3- FATİH\'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA HAREKETLİ DAKİKALAR

Haber- Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler, sabah saat 04.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Fatih, Balat Mahallesi,Tavukçu Abdullah Sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Polis adrese girildiği sırada evin arka bahçesinden kaçan şüpheliler olduğunu fark etti. Polis ekipleri kaçan zanlıları uzun bir kovaladıktan sonra kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar evdeki arama çalışmalarından sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Kapıları Özel Harekat polislerince koçbaşı ile kırılarak içeri girilen adreste yapılan aramada ise, bir miktar uyuşturucu madde ve suikast silahı olarak kullanılan el yapımı kalem silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Polis operasyon sırasında evde bulunan ve kaçan üçüncü bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

4- FATİH\'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber- Kamera : Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih\'te uyuşturucu madde satıcılarına yönelik sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih\'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 15 şüpheliyi yakalamak için 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat timlerinin de destek verdiği görüldü. Operasyon kapsamında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi, Sürgücüler Sokak\'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında bulunan bir daireye giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Adreslerde yapılan aramalar sırasında çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



5- İSTANBUL\'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER- Hakan KAYA-Özgür EREN-Uğur AYAZSIN / İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Beşiktaş\'ta yol çökerken, Sarıyer\'de evlere su bastı, araçlar yolda kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur İstanbul\'un bazı ilçelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle Beşiktaş, Küçükbebek Caddesi\'nde göçme meydana geldi. Yolun göçtüğünü gören sürücüler ise geri dönmek zorunda kaldı. Sarıyer\'de ise sağanak yağış nedeniyle Baltalimanı Hisarüstü Caddesi Viyadüğü\'nde mazgalların tıkanması nedeniyle oluşan su birikintisinde araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri tarafından vidanjörlerle biriken su tahliye edilirken, ekipler tıkanan mazgalları temizledi. Sarıyer Karanfil Sokak\'ta ise tıkanan mazgallar nedeniyle yolda su birikintileri oluştu araçlar yolda kaldı, bazı evlere ise su bastı.

6- İSTANBUL\'DA SAĞANAK YAĞMUR; ŞELALEYİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA

İstanbul\'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur TEM Otoyolu\'nda su taşkınlarına neden oldu. İş çıkışı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ilerleyen sürücüler, Levent Tüneline girişte şelaleyi andıran görüntülerle karşılaştı.

7- ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ\'NDE YOĞUN TRAFİK



Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

İstanbul\'da yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde trafik felç oldu. Anadolu yakasında Beykoz ve Üsküdar\'da etkinlik gösteren yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Harem sahilde araçlar biriken su nedeniyle yoldan geçmekte zorlandı.



8- İSTANBUL SEMALARINDA SEYİRLİK GÖRÜNTÜLER

Haber: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul\'da sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini gösterdi. Yağmurun ardından gökkuşağı belirdi. Eminönü\'nde gökkuşağının kartpostallık görüntüleri seyirlik manzara oluşturdu. Bulutlar da pembe ve mor renklere bürünerek muhteşem görüntü oluşturdu. Bazı kişilerin, oluşan manzarayı cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.

9- AKOM: METREKAREYE 122 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da etkili olan yağışa ilgili Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada metrekareye 122 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

İstanbul\'da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışa ilişkin AKOM\'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Bugün saat 15.00 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak yağış Kilyos, Sarıyer, Beykoz gibi İstanbul\'un kuzey bölgelerini etkisi altına almıştır. Yağış, özellikle boğaz çevresinde 25-90 dakikalık sürelerde etkili olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)\'ne ait Kilyos AWOS istasyonundan kaydedilen verilere göre yaklaşık 1.5 saatlik süre içerisinde 89 kg yağış, toplamda metrekareye 122 kg yağış kaydedilmiştir. Yağışla birlikte poyraz yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgâr (YSS KÖPRÜSÜ - 67km/s) hava sıcaklıklarının da 18C derecelere kadar gerilemesine neden olmuştur. Yağışlar Kilyos, Sarıyer, Şişli bölgelerinde etkili olmuştur. Bu bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su çekme, yıkama, temizlik, ilaçlama ve mobil büfe hizmeti halen devam etmektedir\" denildi.



\"YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK\"

Yağışla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekiplerinin su baskını ve göllenmelere müdahale ettiği belirtilen açıklamada, \"Şiddetli yağış nedeniyle FSM karayolu (iki yönlü) ve bağlantı yolları ile Sarıyer sahil yolu ve Baltalimanı Çayırbaşı caddelerinde ulaşımında kısa sürelerle aksamalar yaşanmıştır. Yağışın 1 saat içerisinde kuvvetini yitirmesi ve hafif şekilde Pazar sabah saatlerine kadar il genelinde devam etmesi bekleniyor\" ifadelerine yer verildi.



10- OYUNCU RÜZGAR ERKOÇLAR İLE TUĞBA BEYZAOĞLU EVLENDİ

Haber-Kamera : Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar iki yıldır birlikte olduğu Tuğba Beyzaoğlu ile evlendi. Sarıyer, Bahçeköy\'de bir mekanda gerçekleştirilen düğüne gelin ve damadın akrabalarının yanı sıra sanat camiasından birçok isim katıldı.

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu makyöz Tuğba Beyzaoğlu ile evlendi. Bahçeköy\'de gerçekleştirilen düğünde çiftin nikah şahitliğini gazeteci Cengiz Semercioğlu ile şarkıcı Seren Serengil yaptı.

Tören öncesi çift basın mensuplarının karşısına geçti. Çok heyecanlı olduğunu belirten Rüzgar Erkoçlar, \"Ben çok heyecanlıyım. Çok fazla bir şey hissedemiyorum. Balayına şuan için çıkamayacağız. Benim sinema filmimin çekimleri devam ediyor. İlerleyen tarihlerde çıkacağız\" dedi. Gelin Tuğba Beyzaoğlu ise, yağan yağmura dikkat çekerek duygularını şöyle ifade etti: Gelin bereketi. Bereketimizle geliyoruz. Evliliğimiz inşallah çok huzurlu gider. Bu yağmurun yağması gibi bereketli olur bizim için.

