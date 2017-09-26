DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- KADRİ GÜRSEL , SİLİVRİ CEZAEVİ\'NDEN TAHLİYE EDİLDİ

* Kadri Gürsel,

\"Burada sevinilecek bir durum yok çünkü haksız yere mesnetsiz, asılsız suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu. Bu arkadaşlarımızın özgürlükleri ellerinden alındı\"

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada tahliyesine karar verilen gazetenin yayın danışmanı ve yazarı olan Kadri Gürsel Silivri Cezaevi\'nden ayrıldı. Gürsel\'i cezaevi önünde ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal\'ın da bulunduğu kalabalık bir grup karşıladı.

Kadri Gürsel tahliyesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Operasyon sırasında ve dava sürecinde bize verdikleri destekten ötürü herkese teşekkür ederim. Bize bir kez daha dayanışma nın ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Kamuoyu oluştuysa eğer bu sayede oluştu. Burada sevinilecek bir durum yok çünkü haksız yere mesnetsiz, asılsız suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu. Bu arkadaşlarımızın özgürlükleri ellerinden alındı\" dedi.

Gürsel sözlerine şöyle devam etti: \"Cumhuriyet davasının her celsesi tarihsel nitelikte oldu. Gerek yapılan savunmalar gerekse de iddia makamının iddialarının içinin ne kadar boş olduğunun gösterilmesi bakımından ve gazetecilğin dirayetle savunulduğunun da göstermesi bakımından tarihsel nitelikteydi. Ama bugünkü celse fantastik özellikler taşıdı. Tanıklar açısından ben böyle nitelendiriyorum. Yargı kararları yargı tarafından açıklanmadan önce çeşitli gazetelere internet sitelerine servis ediliyor. Bu en başta yargının bağımsızlığını gölge altında bırakan bir durum. Buna son verilmeli. Her gazeteci yazmaya devam etmek ister şartlar müsaitse ben de yazmaya devam edeceğim\"

Eşi Nazire Kalkan Gürsel de, buruk bir sevinç yaşadığını söyleyerek, \"İçerdeki ve dışardaki bütün arkadaşlarım için ben bugün şunu söylüyorum, Adalet yerini buldu diyemem. Çünkü adalet yerini buldu diyecek bir dava değil bu\" dedi. Kadri Gürsel ve onu karşılamaya gelenler Silivri Cezaevi önünde fotoğraf çektirdikten sonra cezaevinden ayrıldı.



Görüntü dökümü:

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-Gürsel\'in cezaevinden çıkışı

-Karşılamaya gelenlerle kucaklaşması

-Gürsel\'in konuşması

-Genel ve detaylar

26.09.2017 - 01.54 Haber Kodu : 170926009

26.09.2017 - 02.36 Haber Kodu : 170926012

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2- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI: KADRİ GÜRSEL TAHLİYE EDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme gazetenin yayın danışmanı ve yazarı olan Kadri Gürsel\'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın 3\'üncü duruşması sona erdi. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda yapılan duruşmada mahkeme, tutuklu sanıklardan gazetenin yayın danışmanı ve yazarı olan Kadri Gürsel\'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme diğer tutuklu sanıklar; Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 3\'üncü duruşması bugün saat 16.00\'da başladı. Duruşmada Cumhuriyet Gazetesi\'nin eski yöneticisi Alev Coşkun ile yazar Rıza Zelyurt tanık olarak dinlendi.



SAVCI SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI TALEP ETTİ

Daha sonra duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı mütalaasını açıkladı. Tanık beyanlarına bir diyeceğinin olmadığını belirten savcı Bölükbaşı, tüm tutuklu sanıkların, \"tutuklama gerekçelerinin henüz ortadan kalkmaması, ara karardaki eksikliklerin giderilmesi, bilirkişi raporlarının beklenmesi ve mevcut delil durumunu\" gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



DAVA DEVAM EDERKEN ATILAN TWEET ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Savcının mütalaasına karşı sanık ve avukatları beyanlarda bulundu. Tahliye taleplerine ilişkin açıklamalar yapıldığı sırada iki gazetenin Twitter adreslerinden \"6 sanığın tutukluluk hallerinin devam ettiği yönünde haber geçildiği\" mahkeme başkanına bildirildi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, söz konusu tweetleri görmek istediğini söyledi. Avukatlar söz konusu tweetlerin ekran görüntüsünü başkan Dağ\'a gösterdi. Bunun üzerine Dağ; \"Bu durumu haber yapan kişiler kim ise ya da buradan karar sızdıran bir kişi var ise bunlar hakkında cezai işlem yapılacaktır. Bu kişilerin adamlıkla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum\" dedi.



AHMET ŞIK: 6 YIL ÖNCE BENİ ERGENEKONDA SUÇLADIKLARINDA DA YİNE…

Daha sonra söz alan Ahmet Şık; \"6 yıl önce beni Ergenekon\'da suçladıklarında yine bu şekilde haberleri STV veriyordu. Ben bu oyunu gördüm. Ya sizin heyetinizden birisi, ya kalemden birisi bazı medya organlarına belge sunuyor. Ben gazeteciyim. Bana belge getirirlerse yazarım. Ben bu suç duyurusunu gazetelere yönelik değil, bu belgeyi sızdıranlara yapılmasının gerektiğini söylüyorum\" diye konuştu. Mahkeme Başkanı, söz konusu gazeteler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

KADRİ GÜRSEL TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Yazar Kadri Gürsel\'in tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, gerekçesinde şunları belirtti: Sanık hakkındaki delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, sanığın karartacağı bir delilin kendisi yönünden bulunmaması, sanığın icra ettiği görev çerçevesinde dinlenmeyen sanık ve tanık üzerinde baskı yapacağı yolunda kuvvetli şüphenin bulunmaması, bu aşamadan sonra tutukluluğun ölçüsüz bir tedbir olacağı ve aynı faydanın adli kontrolle sağlanacağı kabul edilerek tahliyesine karar verilmiştir.

Mahkeme diğer tutuklu sanıklar; Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun ise, \"Kuvvetli suç şüphesinin varlığı, delillerin karartılabileceği\" gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 31 Ekim\'e ertelendi.

Mahkeme ayrıca, davanın devam ettiği sırada savcılığın görüşünü mahkeme kararıymış gibi gösterdiği belirtilen iki gazetenin sorumluları hakkında basın bürosu savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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3- KADRİ GÜRSEL\'İN TAHLİYESİNİN ARDINDAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMALAR

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme gazetenin yayın danışmanı ve yazarı olan Kadri Gürsel\'in tahliyesine, sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Karar sonrası CHP Milletvekilleri Barış Yakardaş, Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda görülen Cumhuriyet gazetesi yazar, yönetici, muhabir ve çalışanlarının yargılandığı davanın 3\'üncü duruşmasında mahkeme heyeti mahkeme gazetenin yayın danışmanı ve yazarı olan Kadri Gürsel\'in tahliyesine, sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Karar sonrası Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilleri, Barış Yakardaş, Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

\"TÜM GAZETECİ ARKADAŞLARIMIZ TAHLİYE EDİLMELİ\"

Ellerinde tuttukları fenerle adalet aradıklarını belirten CHP\'li Barış Yarkadaş tüm gazetecilerin tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Yakardaş, \"Bugün mahkemede bir kez daha gördük ki iddianame bomboş. Bunu ben söylemiyorum. Duruşmanın mahkeme başkanı az önce avukatlarla girdiği diyalogda iddianamede hatalar var, iddianamede yanlışlar var, iddianamede boşluklar var. O halde sayın başkana sormak gerekir. Siz iddianameye eğer böyle içi boş yanlış ve hatalı olarak değerlendiriyorsanız bu iddianame ile gazetecileri 11 aydır neden cezaevinde tutuyorsunuz? Ve neden bu davayı halen 31 Ekim tarihine erteliyorsunuz? Kadri Gürsel\'in tahliyesi yetmez, tüm gazeteci arkadaşlarımız biran önce serbest bırakılması tahliye edilmeli ve haklarında beraat kararı verilmelidir. Çünkü 11 aydır süren yargılama ve tutukluluk sonucunda görülmüş ki Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve yöneticileri hiçbir suç işlememiştir. Bizde o yüzden bugün tam 8 saattir adalet arıyoruz ve fenerlerimizle adalet arayışımızı gece gündüz sürdüreceğimizi söylüyoruz\" dedi.

\"KENDİSİNE BİAT ETMEYEN MUHALİF OLAN TÜM AYKIRI SESLERİ SUSTURMAK İSTİYORLAR\"

Mahmut Tanal ise şunları söyledi; \"Temel hak ve özgürlüklerin güvencesi basın özgürlüğüdür,ifade özgürlüğüdür. Bilimin gelişmesi çağdaş ilerlemenin motoru basın özgürlüğüdür. Bu açıdan kendisine biat etmeyen muhalif olan tüm aykırı sesleri susturmak istiyorlar. Burada aslında hükümetleri koruyan mekanizmalar değildir. Dikkat edilirse cumhuriyet savcısının soyut beyanları ve mahkemenin kanun maddelerini sıralaması gerek anayasamıza göre gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\'ne göre ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne göre gerekçeli karar sayılamıyor\"

\"OHAL REJİMİYLE BİRLİKTE YARGI DA ORTADAN KALKTI\"

OHAL rejimiyle birlikte yargının da ortadan kalktığını söyleyen CHP\'li Sezgin Tanrıkulu, \"Yargının olmadığı yerde adalet olmaz. Dolayısıyla bugün Kadri dostumuzun tahliye olması adaletin gerçekleştiği anlamına gelmez maalesef Türkiye\'nin her ilinde 81, ilinde bütün adliyelerde şu anda adalet yok, yargı yok çünkü…Ben yargı tarafsız ve bağımsız demiyorum, çünkü yargının tarafsız ve bağımsız olması için ilk önce yargının olması lazım ama Türkiye\'de maalesef OHAL rejimiyle birlikte yargı da ortadan kalktı. Ben bu arkamızdaki binaya hep AVM benzetmesi yapıyorum, adalet sarayı değil…Buradan da biz mücadele etmezsek adalet çıkacağını sanmıyorum. Hiç umutsuz değilim. Dayanışmayla, mücadeleyle mutlaka ve mutlaka bir gün adaleti ve hukuku sağlayacağız\" dedi.

Basın açıklamasının ardından adliye önünde bekleyenler olaysız şekilde dağıldı.



Görüntü dökümü:

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-Adliye önünden görüntü

-Barış Yarkadaş açıklama

-Mahmut Tanal açıklama

-Sezgin Tanrıkulu açıklama

-Genel vedetaylar

26.09.2017 - 00.52 Haber Kodu : 170926003

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4- IRKÇI PAYLAŞIMDA KARAR…

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweet nedeniyle \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak\" ve \"Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet\" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edilen Hakan Hepcan, serbest bırakıldı.

Süper Lig\'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 2-2 berabere biten maç sonrası, sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Galatasaraylı futbolcu için maymun ifadesini kullanmış ve bu ifade büyük tepki çekmişti. Hepcan, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı silip yanlış anlaşıldığını savunmuştu.



GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Galatasaray Spor Kulübü\'nün şikayeti üzerine bugün gözaltına alınarak savcılığa getirilen Hepcan, \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak\" ve \"Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet\" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, ifadesinin ardından Hepcan\'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

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5- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ\'NDE İNTİHAR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne gelen bir kişi köprüden atlayarak intihar etti. Deniz polisi atlayan kişiyi bulmak için denizde uzun süre arama yaptı.

Olay saat 02.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi köprünün Üsküdar tarafında bulunan demir parmaklarına geldikten kısa süre sonra demir parmakları aşıp kendini denize attı. Köprüde görevli polislerin kameradan olayı tespit etmesinin ardından deniz polisi atlayan kişiyi bulmak için denizde uzun süre arama yaptı. Aramalara Sahil Güvenlik ekipleri de destek verdi. Yapılan aramalarda köprüden atlayan kişiye henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisinin arama çalışması

-Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay

26.09.2017 - 04.08 Haber Kodu : 170926015

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6- BAHÇELİEVLER\'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 YARALI



Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de, seyir halindeki motosikletiyle duramayarak arıza nedeniyle yol kenarında duran bir başka motosiklete çarpan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler\'de D-100 Karayolu Zeytinburnu Mevkii de saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 77 DH 808 plakalı motosikletiyle Şirinevler istikametinde seyir halinde olan Vedat Çivici, arıza nedeniyle yol kenarında duran Medet Yüre\'ye ait motosiklete arkadan çarptı. Vedat Çivici, çarpmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte yola savrularak bir süre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı araç motosiklet sürücüleri Çivici\'nin yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivici, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza yapan motosikletlerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Motosikletlerden görüntü

-Yerde yatan motosiklet sürücü

-Sağlık ekipleri müdahalesi

-Sürücülerin yardım etmesi

-Oluşan Trafik

-Genel ve Detaylar

-Kaza nedeniyle



25.09.2017 - 23.12 Haber Kodu : 170925209



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7- \"7 KOCALI HÜRMÜZ\", MÜJDAT GEZEN\'İN YORUMUYLA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Müjdat Gezen\'in üstlendiği \"7 Kocalı Hürmüz\" müzikali Ekim ayı sonunda seyirciyle buluşacak.

Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil\'in kaleme aldığı \"7 Kocalı Hürmüz\" oyunu, usta tiyatrocu Müjdat Gezen\'in yorumu ve iddialı kadrosuyla sahneye taşınacak. Ekim ayının son haftası seyirciyle buluşacak \"7 Kocalı Hürmüz\"ün basın toplantısı, müzikalin sahneleneceği TİM Show Center\'da yapıldı. Müzikalin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve oyuncuların katıldığı toplantıda, \"7 Kocalı Hürmüz\" ile ilgili bilgi verilirken, müzikalden de kısa bir gösterim yapıldı.

Ercan Bostancıoğlu, tiyatroda 62\'nci yılını kutladığını belirtirken, Yonca Evcimik de profesyonel sahne hayatında 40\'ıncı yılına girdiğini söyledi. Evcimik, konservatuvarda klasik bale öğrencisiyken \"7 Kocalı Hürmüz\"de dansçı olarak çalışmaya başladığını vurgulayarak, \"1979\'daki 7 Kocalı Hürmüz\'de oynamıştım. Ben klasik bale dansçısı olmak istemiyorum, sahnelerde şarkı söylemek, dans etmek, tiyatro yapmak istiyorum dediğim, benim aklımı çelip yolumu değiştirdiğim müzikaldir \'7 Kocalı Hürmüz\'. Rahmetli Adile Naşit\'in oynadığı Safinaz rolünü oynuyorum. 40 yıl sonra bana bu teklif geldi\" dedi.

İlker Ayrık da 7 kocadan biri olduğunu belirterek, \"Jönü oynuyorum. Hiçbir yerden tutturamıyorum, bari kilodan tutturayım diye 10 kilo daha vermem gerekiyor. Hürmüz\'ün aşık olduğu kocası doktor rolündeyim. Türkiye\'de birçok seyircinin hasret duyduğu bir oyun olacağını düşünüyorum\" ifadesini kullandı.

Müjdat Gezen ve diğer oyuncular da müzikal ve rolleriyle ilgili kısa bilgi verdi.

OYUNCU KADROSUYLA DA DİKKATİ ÇEKİYOR

Yıllarca birçok önemli tiyatrocu tarafından sahnelenen, aynı zamanda sinemaya da uyarlanan müzikal, farklı meslek ve tiplerden 6 kocası olan Hürmüz\'ün 7\'nci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatıyor.

Dekor tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını Leyla Gezen ile Bahar Korçan, müziklerini Emirhan Cengiz, koreografisini Pınar Ataer\'in üstlendiği müzikalde, Atilla Özdemiroğlu\'nun ünlü bestesi \"Yalnız Kullar (Tanrım)\" parçasının yanı sıra Sadık Şendil\'in vasiyeti üzerine İstanbul türküleri de yer alıyor.

Birce Akalay, İlker Ayrık, Yonca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan Kardeş, Ömür Arpacı, Mehtap Ar, Arzu Okay, Can Bana, Aykut Taşkın, Barış Taşkın, Cengiz Okuyucu ve Cengiz Gezgin\'in oynadığı \"7 Kocalı Hürmüz\" müzikalinde Müjdat Gezen de kısa bir rol üstleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Müjdat Gezen ve oyuncuların açıklamaları

-Müzikalden kısa gösterim

-Detaylar

25.09.2017 - 22.07 Haber Kodu : 170925206



