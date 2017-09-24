DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - FSM KÖPRÜSÜ\'NDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakası Edirne İstikametine ihlalli geçişleri önlemek amacıyla kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmalarına saat 22.00 itibariyle başlandı. Çalışmalar kapsamında köprünün Edirne istikametinden Anadolu yakası girişine geçici bariyerler konulmaya başlandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları saat 22.00 itibariyle başlandı. Çalışmalar kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacak.Çalışmaların ilk etabında köprünün Edirne istikametinden Anadolu yakası girişine Karayolları ekipleri tarafından geçici bariyerler konulmaya başlandı. Sabaha karşı ise çalışmaların yapılacağı Anadolu yakası girişi Edirne istikametinin bir bölümü trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacak. Çalışmalar, 07 Kasım 2017 Salı günü saat 22.00\'da tamamlanacak.

Görüntü Dökümü

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-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

-Karayolları ekiplerin çalışması

-Çalışmalar sırasında oluşan trafik

-Köprüyü kapatarak çalışma alanına vinç kamyonu geçmesi

-Vinç kamyonu bariyerleri indirmesi

-Çalışma alanına dubaları yerleştirmesi

Köprüden gündüz görüntüsü(EK)

-Genel ve Detaylar

23.09.2017 - 23.47 Haber Kodu : 170923200

24.09.2017 - 08.04 Haber Kodu : 170924012



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2- FATİH\'TE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İŞKENCE İDDİASI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Erhan TEKTEN - İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Fatih\'te 5 yaşındaki kızına işkence yaptığı öne sürülen baba ile birlikte yaşadığı kadın tutuklandı. Bakanlık devreye girdi çocuk da koruma altına alındı.

5 yaşındaki S.S.K., 2 yıldır Fatih Silivrikapı Mahallesi\'nde babası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu. Küçük çocuğa, baba İ.K.\'nin beraber yaşadığı kadın H.T. tarafından dayak atıldığı komşular tarafından görüldü. Komşular durumu polise bildirdi. Dün eve giden polisler çocuğu bir odada perişan halde buldu. İddiaya göre, çocuğun üzerine kaynar su dökülmüş, çeşitli yerlerinde de dayak nedeniyle morluklar oluşmuştu.

BABA VE SEVGİLİ TUTUKLANDI

Baba ve sevgilisi gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi. Çocuk koruma altına alındı, anne Kader K.\'ye de bilgi verildi. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre de küçük kız vücudundaki yaralar nedeniyle şu anda hastanede tedavi görüyor.

ANNE: VÜCUDUNDA HEP YANIK İZLERİ VARDI

Eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığını, mahkemenin de sürdüğünü söyleyen Kader K., \"Evliliğim 5 sene sürdü. 2 senedir ayrı yaşıyoruz. Tartışmalar oluyordu. Elimi kolumu bağlayıp şiddet uyguluyordu. Ben dayanamadım artık ailem alıp beni götürdü. Ertesi gün kızımı da almaya gittim, evi boşaltmış, kızımı da alıp götürmüş. Boşanma davası açtım. Mahkeme halen sürüyor. İstanbul\'da yaşadığını bilmiyordum. Babama dün telefon geldi. Babam beni arayıp durumu haber verdi. Polis merkezine gittik. Kızımı gördüm; kızımın yüzü gözü yara bere içindeydi. Vücudunda hep yanık izleri vardı. Kollarında ısırık izleri vardı. Ön 2 dişini kırmışlar. Bir komşu balkonda birkaç kez kadının çocuğa vurduğunu görmüş. Sonra da polise haber vermiş. Soğuk suyla banyo ettirmiş. Babası da kemerle dövüyormuş, oklavayla vuruyormuş. Bunların hepsini kızım anlattı. Umarım en ağır şekilde cezalandırılır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği sokak

-Çocuğun annesi ile röportaj

-Çocuğun işkence gördükten sonra çekilen fotoğrafları

-Genel ve detaylar



23.09.2017 - 19.19 Haber Kodu : 170923174

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3- BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: IRAK\'IN KUZEYİNDE ŞU ANDA KURULMAYA ÇALIŞILAN BİR KÜRT DEVLETİ DEĞİLDİR, İKİNCİ BİR İSRAİL\'DİR

* BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,

*\"Kürt kardeşlerimizin şunu bilmesi lazım; Irak\'ın kuzeyinde şu anda kurulmaya çalışılan bir Kürt devleti değildir. Masum bir Kürt devleti değildir. İkinci bir İsrail\'dir\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul İl Kongresi öncesi partisince yapılan istişare toplantısına katıldı. Destici toplantı öncesi Kuzey Irak\'taki referandum kararıyla ilgili açıklamalar yaptı. Milli Güvenlik Kurulu\'nun tavsiye kararları ile Bakanlar Kurulu sonrası açıklanan kararların çok doğru ve yerinde olduğunu söyleyen Mustafa Destici, \"Türkiye\'nin bu 25 Eylül\'de Kuzey Irak\'ta yapılması planlanan referandumu asla tanımayacağı, gayri meşru gördüğü ve dolayısıyla da, özellikle uluslar arası anlaşmalardan ve ikili anlaşmalardan doğan bütün haklarını da kullanacağını ifade etmesi çok önemliydi. Hem Lozan, hem 1926 Ankara anlaşması, 1946 Bağdat Anlaşması; bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devletine özellikle Kerkük ve Musul başta olmak üzere Türkmeneli bölgelerine müdahale etme, Kuzey Irak\'a müdahale etme ve orada bir oldu bittiyi kabul etmeme hakkı vermektedir. Türkiye\'nin de bu hakkını kullanacak olduğunu açıklaması çok önemlidir. Bu referandumun ertelenmesi değil iptal edilmesini çok açık ve net bir şekilde söylemiş olması yine çok yerinde ve doğru bir tespittir. Aynı şekilde gayrı meşru olarak görmesi ve ne iç ne uluslararası hukuka uygun olmadığını dile getirmesi yine çok önemli ve yerinde bir açıklamadır\" ifadelerini kullandı.

\"BARZANİ REFERANDUM KARARINDA ISRARCI OLURSA…\"

Destici konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Eğer Türkiye\'nin bütün bu tavrına rağmen Barzani referandum kararında ısrarcı olursa sadece referandum sonucunun tanınmayacağı değil sınırların kapatılacağı, siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, bütün ilişkilerin kesileceği ve askeri müdahale de dahil her türlü harekat planının masa da olduğunu ifade etmesidir ki, bu da zımnen ifade edilmiştir. Ama daha açık ve net bir şekilde söylenmelidir. Referanduma Kerkük başta olmak üzere Türkmeneli bölgesinin dahil edilmesi bizim tarafımızdan, devletimiz tarafından, milletimiz tarafından kabul edilebilir bir şey değildir.\"

DESTİCİ\'DEN İSRAİL AÇIKLAMASI

Destici konuşmasında İsrail\'i eleştirerek, \"İsrail\'in bu referandumu açıktan destekleyen tek ülke olması bunun bir siyonist projesi olduğunu çok açık ve net bir şekilde göstermektedir. Kürt kardeşlerimizin şunu bilmesi lazım; Irak\'ın kuzeyinde şu anda kurulmaya çalışılan bir Kürt devleti değildir. Masum bir Kürt devleti değildir. İkinci bir İsrail\'dir. Ve dolayısıyla da bunun başta Kürt kardeşlerimiz tarafından görülmesi ve bütün İslam dünyası tarafından görülerek asla ikinci bir İsrail\'in İslam dünyasının kalbine bir hançer gibi saplanmasına müsaade edilmemelidir. Yine devletimizin Barzani\'ye yaptığı uyarının bir benzerini de İsrail devletine yapması ve \'Bu sevdadan vazgeç. Ben burada olduğum sürece buna müsaade etmem\" demesi lazım. İsrail\'in de bunu bilmesi lazım\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Destici\'nin açıklamaları

-Salondan detaylar

23.09.2017 - 17.05 Haber Kodu : 170923132

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4 - TEKME TOKAT DAYAK GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Tuzla\'da 4 kişi, Tuzla Belediyesi\'nde görevli 2 personeli bulundukları araca arkadan çarptıktan sonra tekme tokat dövdü. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

18 Eylül Pazartesi günü Şifa Mahallesi\'nde, içinde iki belediye personelinin bulunduğu araca arkadan çarpan bir başka otomobil içindeki şüpheliler daha sonra personelleri darp etti. Şüpheliler daha sonra kayıplara karıştı. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin peşine düşen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin İ.U. (28) ve B.K. (39), Y.Y. (55) ile F.K. (18) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RUHSATLARI İPTAL EDİLMİŞ

4 şüphelinin daha önce de, Cami Mahallesi\'nde 18 yaş altı içki satışı ve kapalı alanda tütün kullanımı nedeniyle ruhsatı iptal edilen bir iş yeriyle ilgili değişik tarihlerde belediyeye gelerek darp edilen görevlilerle görüştükleri ve baskı kurmaya çalıştıkları iddia edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamera kayıtları

23.09.2017 - 16.54 Haber Kodu : 170923125