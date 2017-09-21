DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  1

1- BAKIRKÖY\'DE AHŞAP BALIK RESTORANI KÜL OLDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bakırköy Florya\'da sabaha karşı ahşap bir balık restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm restauranı kaplarken, çıkan yangın itfaiye ekipler tarafından söndürüldü. Yangın sonrası işyeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Halkalı Caddesi üzerinde bulunan tamamı ahşap bir balık restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda sabah saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. Güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Sefaköy, Kocasinan, Avcılar, Bakırköy ve Yeni Mahalle gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan restorana dört koldan müdahale etti.

AHŞAP RESTORAN TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken alevler restoranın etrafında bulunan ağaçlara ve çimlere de sıçradı. İtfaiye ekipleri ağaçlara ve çimlere de müdahale etti. Olay yerine herhangi bir olumsuzluğa karşı İGDAŞ ekibi gelerek doğal gazı kesti. Ayrıca polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan ahşap restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangının çıktığı sırada içeride olduğu öğrenilen 2 restoran çalışanının kendilerini son anda dışarı attığı öğrenildi. Şans eseri ölümden dönen ve isimleri öğrenilemeyen iki çalışanı polis ekipleri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Olayın meydana geldiği restoran

- Alev alev yanan işyeri

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- İşyeri çalışanı ile röp

- Söndürme ve soğutma çalışmaları

- Genel ve detaylar

21.09.2017 - 07.07 Haber Kodu : 170921017

===================

2- TUZLA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber -Kamera :Ozan URAL / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla\'da daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyona çok sayıda sivil polis katılırken, özel harekat polisi de destek verdi. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde toplanan polis ekipleri daha önce belirledikleri adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Tuzla Şifa Mahallesi Eşme Sokak üzerinde bulunan bir apartman giriş katındaki daireye operasyon düzenledi. Zilleri çalan polis kapının açılmaması sebebiyle apartman kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Operasyonda polis ekiplerinin adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Operasyona gidilmesi

-Apartman kapısını kırarak adrese girilmesi

-Operasyon yapılan adres

-Narkotik polisleri

-Özel harekat polisleri

-Genel ve detaylar

21.09.2017 - 06.45 Haber Kodu : 170921016

==================================

3- ATAŞEHİR\'DE ÇİÇEKÇİYE KAÇAK SİLAH BASKINI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Ataşehir\'de bir çiçekçiye düzenlenen operasyonda, 12 kaçak tabanca ile 56 mermi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Dükkanın üst katında bulunan evinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği de ele geçirilen B.Y.\'nin çiçek satışının yanında kaçak silah satışı yaptığının belirlendiği öğrenildi.

Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçide kaçak silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan takibin ardından kaçak silah satıldığının doğrulanması üzerine saat 17.30\'da çiçekçiye operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 12 tabanca ile bu tabancalara ait 56 mermi ele geçirildi. 63 yaşındaki çiçekçi B.Y. gözaltına alınırken işyerinin üst katında bulunan evinde yapılan aramalarda ise 4 av tüfeği ile 650 adet fişek ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilerek sorgulaması yapılan B.Y.\'nin dükkanında çiçeğin yanında kaçak silah satışı yaptığının belirlendiği

öğrenildi.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürerken ele geçirilen silahlar balistik için Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Çiçekçi dükkanın dışarıdan görüntüsü

-Polisin dükkanda arama yapması

-Silah bulunması ve mermi bulunması

-Ele geçirilen silahların sergisinden görüntü

20.09.2017 - 23.00 Haber Kodu : 170920233

==========================

4- REKOR SICAKTAN BUNALANLAR SAHİLLERE KOŞTU



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER- İSTANBUL DHA

İstanbul\'da dün \"Eylül ayı sıcaklık rekoru\" kırıldı. Florya ve Kartal\'da sıcaklık 39,5 derece ölçüldü. Daha önceki rekor 2015 Eylül\'ünde 37,9 derece ölçülmüştü. Rekor kırılan sıcaktan bunalan akşam saatlerdinde sahillere akın etti. Tercih edilen yerlerden birisi de Balat sahili oldu. Sahil kenarına gelenler mangal yakıp, semaverde çay demledi. Sıcaklardan evinde duramadığını belirten bir kişi, \"evde sıcaktan yatamadım. Buraya geldik, mangal yapıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Haliç

-Yeşil alanda oturanlar

-Parkta oynayan çocuklar

-Mangal yapanlar ile röportaj

-Semavere odun parçası atan çocuk

-Genel ve detay görüntüler

20.09.2017 - 22.15 Haber Kodu : 170920229

===========================