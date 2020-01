DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- OKULLARIN İLK GÜNÜNDE AKŞAM TRAFİĞİ...

İstanbul DHA

İstanbul\'da okulların açıldığı ilk günün akşamında trafiğin rahat seyrettiği gözlendi. Kentte trafik yoğunluğu saat 18.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 48 seviyelerinde oldu. Bazı noktaların dışında İstanbul\'da trafik akıcı seyretti.

OYUNCU ERKAN CAN'IN KARIŞTIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

İstanbul DHA

Şile Yolu\'nda oyuncu Erkan Can\'ın kullandığı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan adı açıklanmayan motosiklet sürücüsü tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, Şile Yolunda Cuma günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oyuncu Erkan Can\'ın kullandığı otomobil, seyir halindeki 34 SY 7123 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken Erkan Can ve yanındaki oyuncu Güven Kıraç araçtan inerek sağlık ekiplerine haber verdi. Motosiklet sürücüsü, Ümraniye\'de bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen motosiklet sürücüsü, taburcu edildi.

Polisin ifadesine başvurduğu motosiklet sürücüsü Erkan Can\'dan şikayetçi olmadı.

Kazayı cep telefonu kamerasına kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, kazanın ardından Erkan Can ve Güven Kıraç\'ın motosiklet sürücüsüyle ilgilendikleri görülüyor.

ABDULLAH GÜL'DEN TEOG AÇIKLAMASI

İSTANBUL DHA

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla TEOG ile ilgili tartışmalara dahil oldu.

Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter\'daki hesabından \"Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutlar, başarılar dilerim. Gündemde olan sınav sistemi değişikliğinin çok boyutlu bir çalışma ile yapılmasını ve özellikle fırsat eşitliği ilkesini korumasını umuyorum.\" açıklamasını yaptı.

"ERDAL ÖZ EDEBİYAT ÖDÜLÜ"NÜN SAHİBİ CEVAT ÇAPAN OLDU

İSTANBUL DHA

Bu yıl onuncusu verilen \"Erdal Öz Edebiyat Ödülü önün sahibi; şair, çevirmen, akademisyen Cevat Çapan oldu.

Başkanlığını Kaya Genç\'in üstendiği, Handan İnci, Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp, sibel Irzık, Cemil Kavukçu ve Can Yayınları adına Sırma Köksal\'dan oluşan Seçici Kurul, ödüle Cevat Çapan\'ı layık gördü.

Can Yayınları\'nın kurucusu Erdal Öz\'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen \"Erdal Öz Edebiyat Ödülü\" için bu akşam Pera Palas Hotel Jumeirah\'da bir tören düzenlendi.

Törende Cevat Çapan\'a, Handan Börüteçene\'nin gerçekleştirdiği bir ödül heykelciği ve 15 bin TL\'den oluşan ödül sunuldu. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Çapan, \"Sesimin titrememesine dikkat ediyorum bu kadar sevdiğim insanı bir arada görünce yüreğim ister istemez titriyor\" dedi.

Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek; Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, Küçük İskender, Orhan pamuk ve Orhan Koçak\'a verilmişti.

