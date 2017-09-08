DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

- SOKAK ORTASINDA EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Haber: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Bahçelievler\'de, 33 yaşındaki Ayşe Karahan, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Ağır yaralanan Ayşe Karahan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay Siyavuşpaşa Mahallesi Deniz Sokak üzerinde, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evine doğru yaya olarak gitmekte olan Ayşe Karahan\'ın önünü boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Yunus Karahan kesti. Yanında taşıdığı silahı çıkaran saldırgan, eşine burada ateş etmeye başladı. Yaralanan genç kadın bir arka sokağa kadar kaçtı ancak Yunus Karahan, Esenler Sokağı girişinde eşini hedef alarak ateş etmeye devam etti. Genç kadın ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise kaçarak izini kaybettirdi. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu hemen ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ayşe Karahan\'ı Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Görgü tanıkları, saldırganın eşini silahla vurarak yaraladıktan sonra kaçtığını söyledi. Polis ekipleri, olay yerinde delil topladı.

ÇOCUKLAR ANNEYLE YAŞIYORMUŞ

Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çiftin 3 çocukları olduğu, çocukların annede kaldığı öğrenildi. Saldırganın yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

AYNI MAHALLEDE BENZER OLAY

Geçtiğimiz hafta, aynı mahallede Alime Demirdağ, eşi Kenan Demirdağ tarafından evde bıçaklanarak öldürülmüştü.

OLAYIN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA

Olayın ardından sokakta yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından apartman önünde vatandaşlar toplanıyor. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi de kameralara yansıyor.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Olay yerindeki boş kovandan görüntü

-Çevredeki kalabalıktan detaylar

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarından görüntüler

-Ayşe Karahan ve Yunus Karahan\'ın fotoğrafı

-Genel ve detaylar

(ek) (GÜVENLİK KAMERASI)

-Apartman önünde toplanan kalabalık

-Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Detaylar

08.09.2017 - 02.43 Haber Kodu : 170908009

08.09.2017 - 00.43 Haber Kodu : 170908001

07.09.2017 - 23.18 Haber Kodu : 170907219

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- ATAŞEHİR\'DE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 4 YARALI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Ataşehir\'de bir otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp devrilen minibüste mahsur kalan 4 yolcuyu vatandaşlar minibüsün camlarını kırarak kurtardı. Olay gece 23.00\'te meydana geldi. 10. Sokak\'tan Karadeniz Caddesi\'ne inen Ramazan Evren yönetimindeki 34 AF 6588 plakalı araç, cadde üzerinde seyir halindeki İsmail Telli yönetimindeki 34 M 1482 plakalı Küçükbakkalköy- Kadıköy hattında çalışan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp devrilen minibüsün içinde mahsur kalan yolcular, çevredeki vatandaşlar minibüsün camları kırılarak kurtarıldı

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Görgü tanıkları caddeye bağlanan aracın süratli olduğunu ve yola kasis yapılması için defalarca başvurduklarını söyledi.

ANNE AĞLAYARAK GELDİ

Öte yandan kjazada hafif yaralanan bir kızın annesine kazayı haber vermesi ve ardından annesinin ağlayarak panik içinde kaza yerine gelmesi kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Özel Görüntüler)

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-Minibüsün camının kırılması

-Yolcuların minibüsten çıkması

-Panik yapan yaralı yakınları

-Yaralıların ambulansa binmesi

-Devrilen minibüsün şoförü (Mavi Tişorlü)

-Kaza yapan aracın şoförü Ramazan Evren (Polis aracının içinde)

-Yaralı kızın annesine kazayı haber vermesi(2. dak. 53. saniye)

-Annenin panik içinde kızının yanına gelmesi(3. dak. 45. saniye)

-Genel ve Detay

08.09.2017 - 00.42 Haber Kodu : 170908002

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- THY 2 GÜN İÇİN MİAMİ SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

Türk Hava Yolları (THY), ABD\'nin Miami kentini etkisi altına alması beklenen Irma kasırgası nedeniyle 9- 10 Eylül tarihlerinde yapacağı Miami seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

THY konu ile ilgili yapılan açıklama da şöyle denildi:

Miami yolcularımızın dikkatine; Amerika Birleşik Devletleri\'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgasının sefer düzenlediğimiz Miami şehrini de etkilemesi beklenmektedir. Bu nedenle 9 ve 10 Eylül tarihlerinde planlanmış İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir. 8 Eylül tarihi için planlanmış seferlerimiz ise icra edilecektir.

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- ARNAVUTKÖY\'DE FABRİKA YANGINI..

-İBB\'den yangına ilişkin açıklama yapıldı.

Soner HASIRCIOĞLU - Ezgi ÇAPA / İstanbul DHA

Arnavutköy\'de boya fabrikası ve tiner deposu olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen bir nenenle yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangında patlamalar meydana geldi. Yan tarafta bulunan şarap fabrikasına da sirayet eden yangın itfaiyenin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri çatıdan düşerek yaralanırken 1 itfaiye eri de dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. İBB\'den yapılan açıklamada, yangında itfaiyeciler Erkan Kılıç ve Resül Şen\'in yaralanarak tedavi altına alındığı beliritildi.

Bolluca Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde bulunan boya fabrikası ve tiner deposu olarak kullanılan binada 20.40 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangının çıktığı fabrikada patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yan tarafta bulunan şarap fabrikasına da sirayet eden yangın itfaiyenin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimse bulunmadığından dolayı, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri çatıdan düşerek yaralanırken 1 itfaiye eri de dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. Her iki itfaiye eri de ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmaları sürüyor.

İBB\'DEN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yangına ilişkin şu açıklama yapıldı:

Saat 20.41 de alınan ihbarla olay yerine 20.46 da intikal eden Arnavutköy itfaiye grubu takviye ekiplerle yangına müdahale etti. Olay yerine 11 gruptan 30 personel 70 araç ile söndürme çalışması yapıldı. Ekipler, 62 bidon köpük kullandı. Yangında Erkan Kılıç ve Resül Şen yaralanarak tedavi altına alındı. Yangın kontrol altında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına Köpük kulesi, Kocayusuf, ahtspot, dumansavar ile müdahale devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Çevrede toplananlar

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Fabrika içinden görüntüler

-Yan taraftaki fabrikaya sirayet etmesi

-Çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri

-Dumandan etkilenerek baygınlık geçiren itfaiye erine ambulansta müdahale edilmesi

Detaylar

-İtfaiye kamerasından havadan görüntüler

-Yaşanan hareketlilik

-İtfaiyenin müdahalesinin havadan görüntüsü

07.09.2017 - 21.29 Haber Kodu : 170907212

07.09.2017 - 21.53 Haber Kodu : 170907213

07.09.2017 - 22.28 Haber Kodu : 170907218

07.09.2017 - 23.58 Haber Kodu : 170907224

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- İSTANBUL\'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Soner Hasırcıoğlu / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ,Gaziosmanpaşa\'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Fatih Vatan Caddesi\'ndeki yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi.



Operasyon Kapsamında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1057 Sokak\'ta 4 katlı binanın en üst katındaki daireye giren özel harekat timleri ile birlikte baskın düzenleyen polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Polis ekipleri, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1112 Sokak\'ta 4 katlı binanın bodrum katındaki bir daireye de baskın düzenledi. Aramalar sırasında çevrede polis ekipleri ve Özel Harekat Timleri önlem aldığı görüldü. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.



Görüntü Dökümü

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-Polis aracları operasyon yapılacak yere gitmesi

-Özel Harekat Timleri ve Polis ekipleri binaya girmesi

-Daireye giren polis ekipleri

-Özel Harekat Timleri çevrede önlem alması

-Polis Helikopteri

-Binadan görüntü

-Genel ve Detaylar



08.09.2017 - 06.31 Haber Kodu : 170908012

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- SARIYER\' DE HELİKOPTER DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 04:00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde önceden tespiti yapılan adreslere özel harekat polisleri eşliğinde operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerin bulunduğu sokağın girişleri Akrep diye tabir edilen polis araçlarıyla kapatıldığı görüldü. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Söz konusu adreslerde aralamalar yapılırken bazı şüphelilerin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Operasyona gidilmesi

-Operasyon yapılan sokakta alınan güvenlik önlemleri

-Polis helikopteri

-Genel ve detaylar

08.09.2017 - 05.17 Haber Kodu : 170908010

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- KARAKÖY\'DE DENİZDEN CESET ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Karaköy sahili açıklarında denizden bir erkek cesedi çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Saat 23.30 civarlarında Karaköy Sahili açıklarında vapurdaki vatandaşlar denizdeki cesedi farketti. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine Deniz Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Karaköy Vapur İskelesi\'ne çıkarılan ceset üzerinde yapılan incelemede 40-45 yaşlarında bir erkek olduğu belirlendi. Kesin ölüm sebebini belirlemek amacıyla ceset Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada sahilde ceset yatarken bazı vatandaşların balık avlamaya devem ettiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yerdeki ceset

-Deniz polisi

-Sağlık ekipleri

-Balık avlayan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

08.09.2017 - 02.08 Haber Kodu : 170908008

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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TACİKİSTAN CUMHURBAŞKANIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ...

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede; Türkiye-Tacikistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Myanmar\'da yaşanan insanlık dramı üzerinde duruldu. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin, Arakanlıların maruz kaldıkları drama yapıcı bir çözüm bulunması için ortak çaba harcamalarının önemine işaret edilen görüşmede, Birleşmiş Milletler nezdindeki girişimlerin de sürdürülmesi gerektiği belirtildi. Görüşme vesilesiyle iki liderin, birbirlerinin geçmiş Kurban bayramlarını da tebrik ettikleri öğrenildi.

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- (ÖZEL) ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA LÜKS TAKSİ DÖNEMİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ /İstanbul DHA

Türkiye\'nin en büyük sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı\'nda \'lüks taksi\' dönemi başlıyor. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından yolcuların hizmetine ilk etapta 60 lüks araç sunulacak. Bu araçların ücreti normal taksimetre ücretinin iki katı olacak.



Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, önemli bir yeniliğe adım atıyor. Yüzlerce taksiyle havalimanında yerli ve yabancı turistlere hizmet veren taksiciler artık lüks araçlarla daha konforlu hizmet verecek. Hizmete sunulacak 60 adet lüks araç 6 yolcu kapasitesiyle havalimanında yolcularını taşıyacak. Çalışmaların tamamlandığını belirten Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, amaçlarını korsan taksiciliğin önüne geçerek, hem turizme hem de İstanbul\'a yakışır bir hizmet vermek istediklerini söyledi.

TAKSİ PLAKALARIMIZI TAKIP, HİZMETE BAŞLAYACAĞIZ

Konuyla ilgili olarak DHA Muhabirinin sorularını yanıtlayan Fahrettin Can şunları söyledi:

\"Minibüs olarak adlandırdığımız araçlar aslında 5+1 büyük otomobil olarak geçiyor. Biz o araçlara mevcut taksi plakalarımızı takarak işletmecilik yapacağız. Bu araçların alım fiyatlarının yüksek olduğu için bugünkü taksimetre maliyetinin iki misli ücretle bu hizmeti vereceğiz. Normal taksinin taksimetre açılışı 4 lira indi bindi ücreti yeni zamla 10 lira olurken, bu özel lüks araçların açılış fiyatları 8 TL indi bindi ücreti ise 20 TL olacak. Bu araçlar siyah ve büyük araç olduğu için yanlarında dama olacak ve üstlerinde taksi levhası olacak. Bu araçlar aynı zamanda beş yıldızlı otellerin ve AVM\'lerin önün de hizmet verecek. Bize bu imkanı veren ve nefes almamızı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum\" dedi.

ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ OLACAK

İstanbul\'da lüks taksilerle ilgili bir boşluk olduğunu ve bu boşluğu korsan taksilerin doldurduğunun altını çizen Can konuşmasına şöyle devam etti:

\" Bizde bu hizmetle korsan taksiciliğin önüne geçeceğiz. Buradan Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına teşekkür ediyorum. Bu sıkıntıyı gördü ve bu konuda büyük bir çığır açtı. Taksici esnafının önünü açtığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Çok iyi bir hizmet olacağına inanıyorum. Atatürk Havalimanı\'nda ilk etapta 60 arabayla hizmet vermeyi planlıyoruz talebe göre bu artışlar olacak\" dedi.

BU ZAM TAKSİCİLERE NEFES ALDIRACAK

Taksimetre açılış ve indi bindi ücretlerine yapılan zammı da değerlendiren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can,\"Daha önce taksimetre ücretlerine yapılan zamları hep az bulmuştuk ve bunun mücadelesini vermiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu sıkıntıyı görerek, taksimetreye yeterli bir seviyede de olmasa da esnafımızı rahatlatacak nefes alacak bir zammı yapmışlardır. Bundan öncekilerin sadece adı zamdı. Taksici esnafına hatta vatandaşlara hiçbir faydası olmadı. Ama kimlere faydası oldu derseniz taksimetre ayarcılarına bundan faydalandı. Uzun zamandır biz taksimetre zammı beklerken, taksicilerin değil de faydalandığını biliyoruz. Ama bugün ki zam esnafımızı rahatlatacaktır. Bu zamla birlikte taksimetre açılış fiyatı 4 TL oldu. Kilometre başı 2,5 TL\'ye geldi. Açılışa yüzde 15, kilometreye yüzde 19 bir zam gelmiş oldu. İndi bindi ücreti ise 10 TL oldu. Bunun ortalaması ise yaklaşık yüzde 17\'lik bir zam yapılmış oldu\" diye konuştu.

GECİKMİŞ BİR ZAMDI

Taksimetreye yapılan zamlarından dolayı mutlu olduklarını belirten taksici Abubekir Turgut, \"Bu zam bizim için iyi oldu. Çok mağdurduk. Yetkililere buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bu zamla birlikte biraz nefes alacağızö dedi. Bu zammın çok gecikmiş bir zam olduğunu söyleyen Yaşar Tokmak ise, \" Bizim için çok gecikmiş bir zamdı, bekliyorduk. Yetkililere çok teşekkür ediyorum. Bu indi bindi ücretinin 10 lira olarak taksimetre açılışında gözükmesini istiyoruz. Daha sonra 2 kilometreden sonra atmaya başlasın. Biz yolcularla sıkıntı yaşıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Taksilerden görüntüler

-Fahrettin can açıklamalar

-Taksiciler açıklamalar

-Detay görüntüler

08.09.2017 - 02.04 Haber Kodu : 170908007