DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



- ATAKÖY\'DE ATEŞ EDEN SAVCININ OĞLU POLİSE TESLİM OLDU

* HAKİM SAVCILAR LOJMANLARINDA SİLAH SESLERİ. 2 YARALI VAR.

Serpil KIRKESER - Soner HASIRCIOĞLU, İstanbulDHA

Ataköy 5. Kısımdaki Hakim Savcılar Lojmanları yakınında silah sesleri duyuldu. Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği olayda 2 kişi yaralandı. Silah kullanan kişinin Lojmanda kalan bir savcının oğlu olduğu öğrenildi. Olayın parkta yaşanan tartışmadan kaynaklandığı, tartışmanın tarafı olan savcınının oğlunun, tartıştığı kişilere evinden aldığı yivsiz pompalı tüfekle ateş ettikten sonra tekrar eve girdiği öğrenildi. Polis Bakırköy Adliyesi\'nde görevli olduğu öğrenilen savcının oğlunu teslim almak için lojmana girdi. Polise teslim olan savcının oğlu gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Vücutlarına saçmalar isabet eden 2 yaralının hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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özel tim ekipleri

lojman çevresindeki önlemler

06.09.2017 - 20.37 Haber Kodu : 170906197

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- İSTANBUL\'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ve Bahçelievler\'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 05:00 sıralarında, Avcılar ve Bahçelievler\'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 14 şüpheliyi yakalamak için 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat timleri katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon kapsamında Bahçelievler Zafer Mahallesi, Kale Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binanın 3\'üncü katındaki bir daireye giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Adreslerde yapılan aramalar sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin de gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan adres

- Özel harekat polislerinin binaya girişi

- Özel harekat polisinin önlemi

- Polis helikopterinden görüntü

- Genel ve detaylar

07.09.2017 - 06.05 Haber Kodu : 170907013

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- SERVİSÇİLER D-100 KARAYOLUNDA EYLEM YAPTI

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

İstanbul Servis Esnafı Derneği üyesi bir grup servisçi, Ümraniye\'deki Fatih İlkokulu\'nda 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayı protesto etmek amacıyla D-100 karayolunda trafiği yavaşlatma eylemi yaptı. Basın açıklaması yapan grup kavgaların tekrar etmemesi için yeni yönetmelik çıkartılması gerektiği dile getirdi.

İstanbul Servis Esnafı Derneği üyesi bir grup servisçi, D-100 Karayolu Kartal mevkii\'nde saat 21.00\'de toplanarak Ümraniye\'deki Fatih İlkokulu\'nda servisçiler arasında dün yaşanan silahlı kavga ile ilgili basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı Cuma Tekin, kavgada hayatını kaybeden servisçiye başsağlığı dileyerek bu tarz olayların her eğitim ve öğretim yılında yaşandığını söyledi.

YENİ YÖNETMELİK ÖNERİSİNDE BULUNDULAR

Tekin, bu sorunların çözümü için, \"Mili Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma bakanlığınca ilgili UKOME kararları, okul servis araçları hizmet yönetmeliği ve okul aile birliği yönetmelikleri gözden geçirilmelidir. Yeni yönetmelik çıkarılmalıdır. Servisçi esnafının öğrenci taşımacılığında yaşadığı sorunlar acilen çözüme kavuşturulmalıdır. Minicik çocukların ve ailelerin gözü önünde yaşanan bu olaylar ancak kanunla önlenir\" dedi.

PLAKA TAHDİDİ İSTEDİLER

Servis esnafının sorunlarından da bahseden Cuma Tekin, \"Emekçi servisçi esnafının en büyük sıkıntısı plaka tahdididir. İstanbul\'da plaka tahdidi olsa servisçi esnafının sıkıntısı yüzde 70 azalacaktır\" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup servis minibüsleri ile D-100 karayolu Kadıköy istikametinde konvoy yaptı. Kornalar çalan servisçiler trafiği kısa süreli yavaşlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Servisciler

-Afiş

-Basın açıklaması

-Servis minibüsleri

-Servislerin D-100\'de trafiği yavaşlatmaları

-Korna çalmalarıa

-Genel ve detay



06.09.2017 - 22.10 Haber Kodu : 170906203

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THY IRMA KASIRGASI İÇİN ÖNLEM ALDI

Haber - Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

Türk Hava Yolları (THY), ABD\'nin Miami kentini etkisi altına alan Irma kasırgası nedeniyle Miami\'ye ek sefer koydu.

THY konuya ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama da şöyle denildi:

Amerika Birleşik Devletleri\'nin Miami şehrinde meydana gelen Irma Kasırgası hava trafiğini olumsuz etkiledi. Miami yolcularımızın uçuşlarının aksamaması için 07 Eylül 2017 tarihinde ek sefer gerçekleştiriyoruz.

Daha sonra Türk Hava Yolları(THY) tarafından bir açıklama daha yapılarak,\"8 Eylül\'de Miami\'ye seyahat edecek yolcularımızın dikkatine;

Amerika Birleşik Devletleri\'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgasının sefer düzenlediğimiz Miami şehrini de etkilemesi beklenmektedir. Miami Havalimanı otoritesinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Eylül 2017 tarihinde alanı hava trafiğine kapatma ihtimaline karşın, 7 Eylül\'de 11.30 İstanbul kalkışlı ve 21.00 Miami kalkışlı ek seferler planlanmıştır\" denildi.

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- DAVUTOĞLU\'DAN ŞERİF MARDİN MESAJI: TALEBESİ OLMAKTAN ONUR DUYDUM...

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA

Eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, kendisinin de doktora hocası olan Şerif Mardin\'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Türkiye\'nin çok kıymetli bir ilim adamını kaybettiğini belirten Davutoğlu, \"Türkiye, meslek ahlakı ile mütemayiz bir münevveri, zarafeti ile maruf bir beyefendiyi kaybetti; ben de doktora hocamı, ilim hayatımda örnek aldığım bir büyüğümü kaybettim. Kendisinden eğitim almaktan, sürekli teşrik-i mesaide bulunmaktan onur duyan bir talebesi olarak muhterem Şerif Mardin Hocam\'a Allah\'tan rahmet, Türk ilim dünyasına, öğrencilerine, sevenlerine ve aziz milletime baş sağlığı diliyorum \"dedi.

Şerif Mardin\'in seçtiği konular ve yazdığı eserlerle hâkim ideolojinin tarih ve toplum tasavvurunu kökten sarstığını ifade eden Davutoğlu mesajını şu sözlerle sürdürdü: Tarihimizle sahici bir ilişki kurmamıza büyük katkılarda bulundu. Türk modernleşmesi, batıcılık, laiklik, din-devlet ve din-toplum ilişkileri gibi alanlarda getirdiği özgün perspektifle, tarihimizi ve bugünümüzü doğru anlamamıza yardımcı olacak pek çok kavram üretti. Türkiye\'de sosyal bilim geleneğinin kurucu isimleri arasında mutlaka Şerif Mardin Hocamızın ismi en üst sıralarda yer alacaktır. Aileden gelen ilim geleneğini hakkıyla yaşatıp daha ilerilere taşıyan son derece değerli bir aydın olarak her zaman hatırlanacaktır.

Ömrünün son demlerinde bile, yataktan kalkamayacak kadar rahatsız olmasına rağmen bulduğu her fırsatta masasının başında ilmi faaliyetlerine devam etmeye çalıştığına, vereceği derslerden bahsedildiğinde gözlerinin parladığına, onu heyecanlandıran yegâne unsurun ilim olduğuna tüm talebeleri olarak şahidiz. Onun bu heyecanı ve ilim aşkı inanıyorum ki gelecek nesillere eserlerinden sonra bıraktığı en büyük mirası olacaktır. Kendisinden eğitim almaktan, sürekli teşrik-i mesaide bulunmaktan onur duyan bir talebesi olarak muhterem Şerif Mardin Hocam\'a Allah\'tan rahmet, Türk ilim dünyasına, öğrencilerine, sevenlerine ve aziz milletime baş sağlığı diliyorum.

Görüntü Dökümü:

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Davutoğlu\'nun Şerif Mardin\'i ziyaretinden görüntüler(ARŞİV)

06.09.2017 - 20.33 Haber Kodu : 170906196

