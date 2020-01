DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(ÖZEL)

1- FİLİZ AKER\'İN YEĞENİ GÜRBÜZ ACAR DHA\'YA KONUŞTU

* Filiz Aker\'in yeğeni Gürbüz Acar,

\"Bana, her yerde onu gördüğünü ve onu çok sevdiğini söylerdi\"

Beşiktaş\'ta iki gün önce Conrad Otel\'de ünlü sunucu Vatan Şaşmaz\'ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Filiz Aker\'in Yalova\'nın Çınarcık İlçesi\'nde yaşayan yeğeni ses sanatçısı 40 yaşındaki Gürbüz Acar, olayın ardından DHA\'ya konuştu.

ACAR \" BANA, HER YERDE ONU GÖRÜYORUM DERDİ\"

Olayı televizyondan öğrendiğini belirten Gürbüz Acar, \"Çok acı bir olay yaşadık. Haberi televizyondan öğrendim. Duyunca şok geçirdim. Ben tanışmışlıklarını bilmiyorum. Teyzem, Polat Towers\'taki evinde bana \'her yerde onu görüyorum\" dedi. O ara kimseyle de görüşmüyordu. Amerika\'dan döndüğünde beni çağırmıştı. Ben de gittim. Bir hafta sonra bana kendini dökmeye başladı. \'Ben çok sevdim\' dedi. \'Her yerde onu görüyorum, bu evi satacağım\' dedi bana. \'Ya Akmerkez\'e yada Amerika\'ya gideceğim\' dedi. Bir hafta sonra da Akmerkez\'e taşındı\" dedi.

\"BEN ONA ÇOK ÖMÜR VERDİM, SIRTIMDAN YARALANDIM\"

İki yıl önce teyzesinin evinde görüştüğünü belirten Acar, \" Her iki tarafında başı sağ olsun. Keşke hiç böyle bir şey olmasaydı. Biz teyzemle iki yıl önce Trabzon\'a gittik. Benim yılbaşı sahnem vardı. Üç gün sonra Akmerkez\'deki evinde bana açıldı. Sabaha karşı ağlamaya başladı. \'Ben ona çok ömür verdim, üç milyon dolar gibi bir param da yok oldu ama para önemli değil, sırtımdan yaralandım ben\' dedi. Herhalde ilk evliliğinden haberi oluyor. Bu haber teyzeme çok etkiliyor anladığım kadarıyla. Teyzemin bana anlattığı her şey buydu\" dedi. Teyzesinin saplantılı biri olmadığını söyleyen Acar, \"Ben öleceğim, ben yapacağım asla. Benim teyzem bir erkeğe \'eşinden ayrıl bana gel\' diyebilecek bir kadın asla değildi\" dedi.

\"TERK EDİLDİĞİ ZAMAN İNSANLARIN YAŞAYAMAYACAĞI ŞEYLER YOK\"

Gürbüz Acar, teyzesinin yaklaşık bir buçuk senedir kendisinde olmadığını ifade ederek, \"Sevilen sayılan biriydi. Ben Vatan Şaşmaz\'ı hiç görmemiştim. Teyzem onu sevdiğini bana anlatmıştı. Bir şeyler kaybolduğu zaman, terk edildiği zaman insanların yaşamayacağı şeyler yok. Teyzem gibi maddi manevi uç noktada yaşayan bir kadın oynar, zıplar ama yaklaşık bir buçuk senedir kendisinde değildi. Teyzemle biten bitti, kalanlarla yaşa diye konuşmuştum. Anlamadı, bana da küstü. Bir buçuk senedir benimle görüşmüyordu\" dedi.

Teyzesinin kendisini korumak için silah bulundurduğunu anlatan Acar,\" Parası olan bir insan, kadın başına yaşayan bir insandı. Yola çıkan bir insandı. Biri önünü kesse... Zamanında kaçırıldı da. Üstü açık arabası varken adamın biri üzerine atlayıp, boğazına bıçak dayıyor. Kendini yana atıyor. Bunun korkusunu geçmişte yaşayan bir kadın silah alamaz mı?\" dedi.

\"ONUN KOKUSUNU SIKIYORDUM ARTIK SIKAMAM\"

Teyzesinin güçlü bir kadın olduğunu söyleyen Gürbüz Acar, \"O gün aralarında ne konuştular bilemiyorum ama kalkıp ta \'sen benimle evleneceksin\' diyeceğini sanmıyorum. Öyle bir kadın değildi. Dik bir kadındı teyzem. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Genç insanlar gitti. Vatan bey için de canım yanıyor. Haberi duyduğumda yerlere düştüm, vücudumda morluklar oluştu. Ben teyzemi çok severdim. Çok asil birisiydi. Onun kokusunu sıkıyordum artık sıkamam\" dedi.

2- İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ ANLATTI

*\"Kurban Bayramı dolayısıyla hem güvenlik hem de trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardık. İnsanların en güzel ve en huzurlu şekilde bayramlarını idrak edebilmeleri için asayiş noktasında da ciddi tedbirler aldık\"

*\"Polisimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimizin tamamı görevinin başında olacak. Yine sağlık ekiplerimiz, belediye zabıtamız ve Kurban Bayramı\'nda görev alacak ilgili tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek\"

İstanbul Valisi Vasip Şahin Bayrampaşa\'da bulunan Mega Center\'daki hayvan satış ve kesim noktasında incelemelerde bulundu. Burada, satıcılardan kurbanlık fiyatları konusunda bilgi alan Şahin, gazetecilere açıklama yaptı. Kurban Bayramı kapsamında her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Şahin, \"Hem güvenlik hem de trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardık. Burada özellikle tatile giden, gitmek üzere olan vatandaşlarımız ve dönüş yapacak olanların hepsine tavsiyemiz; çok dikkatli araç kullanmalarıdır. Trafiğe yorgun çıkmamaları, hem kendi can ve mal emniyetleri hem de karayollarında seyreden başkalarının can ve mal emniyeti açısından çok önemli.\" diye konuştu.

\"KURALLARA RİAYET EDELİM\"

İçişleri Bakanlığı\'nın özellikle araçlarla yolculuk yapanlar için bu yıl \"Frene değil, kurala güven\" diye bir slogan da yayınladığına işaret eden Şahin, şöyle devam etti: \"Gerçekten kurallara riayet edelim. O kurallar, yılların deneyiminde geçmiş, mühendislik hesapları sonucunda oluşturulmuştur. Dolayısıyla hiçbir sürücümüz bunları hafife almasın. Kurallara riayet etsin. Ne kendileri ne aileleri ne milletimiz ne de bizler üzülelim. Ayrıca insanların en güzel ve en huzurlu şekilde bayramlarını idrak edebilmeleri için asayiş noktasında da ciddi tedbirler aldık. Polisimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimizin tamamı görevinin başında olacak. Yine sağlık ekiplerimiz, belediye zabıtamız ve ilgili Kurban Bayramı ile görev alabilecek tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek.\"

\"İNSANLAR, BU İŞİN EHLİNE KURBANLARINI KESTİRSİNLER\"

Alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra kurban satış ve kesim noktalarında insanları rahatlatan uygulamaların hayata geçirildiğini anlatan

Şahin, vatandaşlara kurallara mutlak suretle uyma çağrısı yaptı. Bayrampaşa\'daki kurban pazarı ile kesim yeri gibi mekanların diğer

ilçelerde de oluşturulduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu: \"Kaymakamların başkanlığında kurban kesim komisyonlarımız var. Onların her biri her ilçede çok ciddi organizasyonlar yaparak vatandaşımızın hem hijyenik yerlerde kurban ibadetlerini yerine getirmeleri hem de satıcı çiftçilerimizin daha rahat ortamda insana yakışır mekanlarda yaşamalarını ve hayvanlarını barındırmalarına yönelik hazırlıklar yapıldı. Alınan tedbirler sayesinde İstanbul\'da bu anlamada çok ciddi görüntü ve çevre kirliliği yok. Sadece kurbanlıkların satış yerleri için değil, kurban kesimine yönelik de tedbirler alınmıştır. İnsanların sakatlanmadan bu ibadetlerini yerlerine getirebilmeleri

için de birçok yerde modern kesimhaneler oluşturuldu. İnsanlar, buralardan istifa edecekler. Benim temennim şudur; insanlar kendileri acele etmesinler. Modern, portatif kesimhaneler, İstanbul\'da birçok noktada oluşturuldu. İnsanlar, bu işin ehline kurbanlarını kestirsinler. Bu hem kendi sağlıkları açısından hem de ibadetin nezih bir şekilde yapılması açısından önemlidir.\"

Vasip Şahin, açıklamanın ardından Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve Bayrampaşa Belediye Atila Aydıner ile Suriyeli çocukların eğitim gördüğü Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi\'ni ziyaret etti.

3- THY\'NİN HOUSTON SEFERLERİ 2 GÜN DAHA İPTAL

Türk Hava Yolları(THY), ABD\'nin Houston kentinde yaşanan sel felaketi nedeniyle dün karşılıklı iptal ettiği Houston seferini 29-30 Ağustos tarihinde de iptal ettiğini duyurdu. THY\'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda şöyle denildi:

\'Houston şehrinde yaşanan sel felaketi sebebiyle havalimanı ve şehir arasındaki ulaşım durduğundan dolayı, meydan otorite tarafından operasyona kapatılmıştır. Bu sebeple 29 AUG TK 33 ISTANBUL/HOUSTON - 29 AUG TK 34 HOUSTON/ISTANBUL, 30 AUG TK 33 ISTANBUL/HOUSTON - 30 AUG TK 34 HOUSTON/ISTANBUL seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.\'

Bu arada geçtiğimiz hafta sonu etkisini gösteren Harvey Kasırgası Amerika\'da son 12 yıldır yaşanan en güçlü kasırga. Karaya ulaştıktan sonra hızı kesilen kasırganın oluşturduğu rüzgarın hızının saatte 185 kilometreye düştüğü belirtiliyor. Harvey kasırgası Houston\'un kentinin sular altında kalmasına yol açarken, fırtına nedeniyle 2 gündür bu kentten uçuş yapılamıyor. THY ise buradan uçacak yolcularını ek sefer veya ABD\'de farklı noktalara taşıyarak uçurmayı planlıyor.