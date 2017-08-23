DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BAHÇELİEVLER\'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler\'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 05:00 sıralarında Bahçelievler\'de uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat timleri, havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon kapsamında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Keklik Sokak\'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki bir daireye özel harekat timleri ile birlikte baskın yapan ekipler dairede aramalar yaptı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntüler

-Özel harekat timlerinden görüntü

-Ekiplerin adrese girmeleri

-Dışarıda önlem alan polisler

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detaylar

23.08.2017 - 06.29 Haber Kodu : 170823009

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2- KAĞITHANE\'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de park halindeki bir cipte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan cip itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane Gürsel Mahallesi, Eski Beşiktaş Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında park halindeki bir cipte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın haberini alan araç sahibi de olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.

Öte yandan aracın alev alev yanma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Aracın alev alev yanması

(AKTÜEL)

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

-Polis ekipleri

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

23.08.2017 - 02.35 Haber Kodu : 170823005

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3- LEYLEKLERİN TARİHİ SURLARDA GÖÇ MOLASI

Haber-Kamera: Taner YENER-Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

Yazın son günlerinin gelmesi ile birlikte leyleklerin sıcak bölgelere göçü başladı. Bir sıra halinde gökyüzünde ilerleyen leyleklerin mola yeri bu kez Topkapı\'daki tarihi surlar oldu. Dün akşam saatlerinde surların üzerine konan leyleklerin görüntüsü vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Leyleklerin gagalarını birbirine vurarak çıkardıkları ses dikkat çekti.

\"BUNLARIN DİSİPLİNİ ÇOK ÖNEMLİ\"

Leyleklerin görüntüsünün çok hoşuna gittiğini söyleyen Hakkı Sevim, \"Süper birşey. Surların üstte güzel bir estetik manzara göçmen kuşları görünce çok mutlu oldum. Birde toplu olarak organize olmuşlar. Bunların disiplini çok önemli. Bunlar birbirlerini hiç bırakmıyorlar. Bir yere uçarken bir tane bile fire vermiyor. Ne kadar güzel birşey kuşlar gibi olamıyoruz\" dedi.

\"ŞANS GETİRMESİNİ UMUYORUM\"

Otomobiliyle gelirken yol boyunca surlarda leylek sürüsünü gördüğü ifade eden Tuba Şahin Dönmez ise, \"Bir kere çok değişik ben şans getirmesini umuyorum. Kötü birşey düşünmek istemiyorum bununla ilgili normalde bunla depremle ilgili böyle senaryolar vardır. Leylekler görüldüğü zaman \'deprem olur\' derler ama böyle birşey olmamasını umut ediyorum. Güzel dilekte bulundum leyleklerin göç zamanı leylekler göç ederken güzel dilekler bulunmak gerekir. İnşallah güzel olsun. Beni bırakın içerdeki arkadaşlar söyledi. Hiç bir zaman böyle bir şey görmemişler ilk defa bu kadar leylekler görünüyor\" şeklinde konuştu.

LEYLEKLERİN GÖÇ ZAMANI

Kış dönemlerinde kıtalar arası göç eden kuş türü olan leylekler, Ağustos sonu ve Eylül ayı içerisinde güneye göç edip, Şubat sonu ve Mart ayı ile birlikte kuzeye dönüş yapmaya başlarlar. Bu göç dönemleri yaşadıkları ve gittikleri bölgelere göre değişiklik gösterir.

Görüntü Dökümü:

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-Leyleklerden detaylar

-Surlarda bulunan leylekler

-Vatandaşlar röp.

-Vatandaşların leyleklerin fotoğrafını çekmesi

-Genel ve detaylar

22.08.2017 - 21.12 Haber Kodu : 170822209

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4- İSTANBUL\'UN SİS

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

İstanbul\'un bazı bölgelerinde sabah saatlerin sis etkili oldu. TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde sis nedeniyle araç sürücüleri yavaş ilerlemek zorunda kaldı.Yüksek katlı binaların üst katları sis ile kaplandı. Alibeyköy\'ün çukur olan bölümlerini ise sis tamamen kapattı. Sis nedeniyle bazı yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Görüntü Dökümü

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-Sisten detay görüntüler

-TEM Otoyolunda oluşan sisten detay görüntü

-Alibeyköyün çukur yerlerinde oluşan sisten detay görüntü

-Yüksek katlı binaların sis ile kaplanması

-Genel ve yakın detaylar

23.08.2017 - 07.47 Haber Kodu : 170823011

