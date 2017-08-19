DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- KADIKÖY\'DE BETON MİKSERİ KÖPRÜDEN ARACIN ÜSTÜNE UÇTU : 1 ÖLÜ, 5 YARALI

-Köprü üzerinden kurtarma çalışmalarını izleyen 2 kişiyi de elektrik çarptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN İstanbul DHA

Kadıköy\'de köprü üstünden bariyerleri aşarak alt yola uçan beton mikserinin altında kalan aracın içindeki 5 kişiden, 1\'i hayatını kaybederken, 4\'ü yaralandı. Beton mikserinin şoförü de hafif şekilde yaralandı.

Göztepe\'de Sanayi köprüsü üzerinde Turan Demirkaya yönetimindeki beton mikseri henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Bariyerleri aşan araç Şair Arşi caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Samet Toraman\'ın kullandığı aracın üstüne uçtu. Sürücü ile birlikte araç içinde bulunan Ergani Özcan, Kadir Doğru, Samet Çapkın, Muhammet Niyazi bulundukları yerde sıkıştı. Araç içinde bulunan 5 kişiden 2\'ü çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılırken, araçta sıkışan 3 kişiyi çıkartmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinden 2 yaralıyı çıkardı. Çıkarılan Ergani Özcan\'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Beton mikserini aracın üzerinden kaldırmak için olay yerine vinç sevk edildi. Vinç yardımıyla çalışan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araç içinde kalan son kişi de yaralı olarak araçtan çıkartılırken, hastaneye götürüldü.

Öte yandan beton mikserinin şoförü Demirkaya\'nın da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

ELEKTRİK AKIMA KAPILARAK YARALANDILAR

Köprü üzerinde yaşananları izleyen iki kişi, kaza nedeniyle kopan elektrik tellerindeki akıma kapılarak yaralandı. Hafif şekilde yaralan 2 kişi olay yerinde bekletilen ambulaslarla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiyenin görüntüsü

-Yaşanan hareketlilik

-İtfaiyenin çalışmaları

-Araçtan çıkarılan bir kişi

-Araçta sıkışan yaralıların kurtarılma çalışmaları

-Görgü tanıkları şer öp

-Cenazenin görüntüsü

-Yaralının ambulnasa konması

-Elektrik çarpan iki kişinin görüntüsü

-Ambulansa bndşrlmesi

-Vincin görüntüsü

-Genel ve detaylar

18.08.2017 - 18.44 - Haber Kodu : 170818183

18.08.2017 - 19.33 - Haber Kodu : 170818192

18.08.2017 - 19.51 - Haber Kodu : 170818193

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2 - ATAŞEHİR\'DE CİP ÖNCE MİNİBÜSE SONRA VİNCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ

- Çevredekilerin ceset görme çabası

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Ataşehir\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce seyir halindeki minibüse, ardından da park halindeki vince çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 04:00 sıralarında Yeniçamlıca Mahallesi, Dudulu Caddesi, Dudulu istikameti, Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dudulu istikametinde seyir halinde olan Galip Yaprakçı yönetimindeki ı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce aynı istikamete ilerleyen Hasan Altun yönetimindeki minibüse, ardından da park halindeki vince çarptı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

Kazada cip sürücüsü Galip Yaprakçı ve yan koltukta bulunan Şehnaz Asmacı araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Galip Yaprakçı ve Şehnaz Asmacı\'nın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Yaprakçı ve Asmacı\'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda Yaprakçı ve Asmacı\'nın cesedi sıkıştığı yerden çıkartıldı.



CESETLERİ GÖREBİLMEK İÇİN YERE YATTILAR

Cesetlerin çıkartılması sırasında polis ekipleri çevrede toplanan meraklı vatandaşların cesetleri görmelerini engellemek için battaniyelerle önlem aldı. Bazı vatandaşların ise cesetleri görebilmek için dizleri üzerine çöküp eğilerek cesetleri görmeye çalıştığı görüldü.

Yaprakçı ve Asmacı\'nın cesetleri ambulansa konularak Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri görüntüsü

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polisin önlem alması

-Vatandaşların yerdeki cesetleri görme çabaları

-Cesetlerin kaldırılması

-Genel ve detaylar



19.08.2017 - 05.57 Haber Kodu : 170819016_

19.08.2017 - 06.34Haber Kodu : 170819018

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3- ESENYURT\'TA BİSİKLETLİ İKİ ÇOCUK HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 1\'İ AĞIR 2 YARALI

- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ersan SAN - Ali KEREM BENGİ İstanbul DHA

Esenyurt\'ta aynı bisiklette bulunan 2 çocuğa ara sokaktan caddeye çıkarken hafriyat kamyonu çarptı. Çocuklardan 1\'inin ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde saat 16.20\'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ara sokaktan bisikletle ana caddeye çıkan Fatih Evren (10) ile arkadaşı Diyar Demiray (11) o sırada seyir halinde olan hafriyat kamyonun ön sağa tarafına çarptı. Vatandaşların ikazı üzerine şöforü T.S (45) aracını durdurdu. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuklara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Evren ve Demiray sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fatih Evren\'in bilinçinin açık ve hayatı tehlikesi bulunmadığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Diyar Demiray\'ın ise durumun ağır olduğunu öğrenildi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı ve sonrası çevredeki işyeri güvenlik kameraları ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde iki çocuğun bisikletle ara sokaktan hızla caddeye çıkarak kamyonla çarpıştığı görülüyor. Vatandaşların tarafından cep telefonuyla ile çekilen görüntülerdeyse yaralanan çocuklara müdahale edildiği görülüyor.

Kazadan sonra gözaltına alınan kamyon şöforü T.S ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Vatandaşlarla röp.

-Cadde ve sokaktan detaylar

-Bisiklet görüntü

-Olay yeri

-Kalabalıktan görüntü

-Bisikletin görüntüsü

-Yaralıya müdahale

-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

-Bisikletli çocukların kamyonla çarpışması

18.08.2017 - 22.00 - Haber Kodu : 170818213

18.08.2017 - 19.30 - Haber Kodu : 170818191

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4- İSTİKLAL CADDESİ\'NDEKİ YERALTI KABLOLARINDA YANGIN

* Caddeyi yoğun duman kapladı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.



Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

İstiklal Caddesi\'nde alt yapı çalışmaları sırasında yer altından geçen elektrik kabloları yandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde Tramvay rayları ve altyapı yenileme çalışmaları sırasında yer altından geçen elektrik kablolarında patlama oldu. Patlamanın ardından yanan kablolar nedeniyle Caddeyi yoğun duman kapladı. Bu sırada vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken çalışan işçiler vatandaşları uzaklaştırıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yanan kablolara müdahalede bulundu. Yaşanan panik ve yoğun duman cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Elektrik kablolarında yaşanan patlamanın sebebi araştırılıyor.

Görüntü dökümü

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-İstiklal Ceddesini saran yoğun duman

-Yaşanan panik

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

18.08.2017 - 21.33 - Haber Kodu : 170818208

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5- BEYOĞLUNDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda, Mahsun K. tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında vuruldu. İki bacağını da kurşun isabet eden Mahsun K., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Çukur Mahallesi Çukur Sokak\'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mahsun K. (33), Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yürürken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yanına yaklaşarak isterse kendisine hayat kadını bulabileceğini söyledi. Teklifi kabul eden Mahsın K., ismi henüz belirlenemeyen kişiyle birlikte, bir adrese doğru yürümeye başladı.

SAĞ VE SOL BACAĞINA KURŞUN İSABET ETTİ

Sokak üzerinde yürüdükleri sırada, ikili arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, belinden tabancasını çıkararak, Mahsun K.\'ye iki el ateş etti. Mahsun K. , sağ ve sol bacağından hafif şekilde yaralanırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

POLİS SOKAK İÇERİSİNDE İKİ TANE BOŞ KOVAN BULDU

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri yaralı bir kişinin sokak içerisinde yerde yattığını görerek polise ihbarda bulundu. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yaralı Mahsun K. hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri sokak içerisine güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Sokakta bulunan iki adet boş kovan incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının yerde yatması

-Sağlık ekiplerinin yaralıya yerde müdahale etmesi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın gidişi

-Polis ekiplerinin sokakta güvenlik şeridi çekmesi

-Yerdeki boş kovandan detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

18.08.2017 - 21.19 - Haber Kodu : 170818207

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6- CEVİZLİBAĞ\'DA ZABITA- SEYYAR SATICI KAVGASI

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Zeytinburnu Cevizlibağ D-100 Karayolu yanyolda seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak isteyen zabıtalar ve satıcılar arasında kavga çıktı. İddialara göre demir çubuk ve zincirlerinde kullandığı kavgada iki taraftan çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri Cevizlibağ Üstgeçidinin civarında seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak istedi. Ancak seyyar satıcılar zabıta ekiplerine direndi. Yaşanan arbedenin ardından taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada demir çubuk ve zincirlerin de kullanıldığı öne sürülürken, iki taraftan çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen yunus ekipleri ve asayiş polisleri kavgayı ayırdı. Kavga sırasında zabıta aracının camı kırıldı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağırıldı. Ayakta tedavisi yapılan her iki grup birbirinden şikayetçi olacağını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Ayaktaki yaralılar

-Zabıta ekipleri

-Seyyar satıcılar

-Yunus ekipleri

-Polislerle konuşan satıcılar

-Belediye aracının kırık camı

-Cevizlibağ üstgeçidinden görüntüler

-Trafikten detaylar

-Genel ve detaylar

18.08.2017 - 20.34 - Haber Kodu : 170818203

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7- İSTANBUL\'DA HUZUR DENETİMİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA

İstanbul\'da, 39 ilçede, 5 bin polisin katılımıyla \'Yeditepe Huzur\' adıyla asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nce gerçekleştirilen denetimde, daha önceden belirlenen noktalarda konuşlanan polis ekipleri, şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan Caner Toygar, Şişli\'de gerçekleştirilen denetime takıldı. Bir arkadaşıyla birlikte yolculuk eden Toygar, GBT sorgulamasının ardından yoluna devam etti.

15 BİN 898 KİŞİ SORGULANDI

İstanbul\'da, 39 ilçede, 5 bin polisin katılımıyla \'Yeditepe Huzur\' adıyla yapılan asayiş denetiminde 1\'i kurusıkı ve 2 av tüfeği olmak üzere 10 adet silah ele geçirilirken, sorgulanan 15 bin 898 kişiden çeşitli suçlardan aranması bulunan 68 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 335 işyerinin denetlendiği uygulamada 27 işyerine idari işlem yapıldı. Trafik uygulamasında ise 4 bin 229 araç denetlenirken, 253 araca toplam 204 bin 92 lira para cezası kesildiği belirtildi.



Görüntü Dökümü

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-Denetim yapılan caddeden genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinin şüpheli araçları durdurması

-Polis ekiplerinin şüpheli araçlar ve kişilerin üstünün aranması

-Şüpheli görülen araçlarda arama yapılması

-Polis helikopterinden detay görüntü

-Caner Toygarın aracının durdurulması

-Caner Toygarın aracında arama yapılması

-Caner Toygarın beklemesi

-Şüpheli görülen kişilere polisin GBT yapması

-Genel ve yakın detaylar

18.08.2017 - 22:22 - Haber Kodu : 170818214

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8- FETÖ\'NÜN \"HİMMET DAVASI\"NDA 7 TAHLİYE

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA)

FETÖ/PDY\'ye finansman sağlamak amacıyla himmet adı altında topladıkları paraları havalimanlarında trafik kontrol personeli olan örgüt mensupları yardımıyla bavul içinde yurt dışına çıkardıkları iddia edilen 27\'si tutuklu, 3\'ü firari 36 sanıklı davanın 5. duruşması yapıldı.

Mahkeme, 7 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısına kurulan duruşma salonunda yapılan davanın 3. duruşmasına 26\'sı tutuklu 5\'i tutuklu 31 sanık ile avukatları katıldı.

7 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Bugünkü duruşmada tutuklu sanıkların avukatları sırayla söz alarak tahliye talebinde bulundular. Avukatların ardından tutuklu sanıklar da sırayla söz alarak tahliye talebinde bulundular. Karar için duruşmaya ara veren mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet Akif Sağlam, Selçuk İlktürk, İbrahim Kuru, İlkan Çelebi, Osman Erol, Murtaza Bulut ve Erol Özbakır\'ın savunmalarının alınması, banka kayıtlarının gelmesi ve sanıklara yüklenen suç vasfının değişebilme ihtimalini gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı Ekim ayına erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 3\'ü firari, 27\'si tutuklu 36 sanık, FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla himmet adı altında topladıkları paraları bavullar içinde Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda hava trafik kontrolü personeli olarak çalışan örgüt mensuplarının yardımıyla Afrika ülkelerine götürdükleri belirtiliyor.

Sanıkların çoğunun esnaf olduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerin aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde sıkça geçen \'maç\' ibaresinin örgütsel toplantıya gizli çağrı niteliği taşıyan şifre olduğu, \'çiçek\' kelimesinin de himmet olarak verilen parayı şifrelemek amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor. İddianamede sanıklardan 5\'i, \"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan\" 10 yıldan 15 yıla, sanıklardan 31\'i de, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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