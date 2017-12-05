DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1- KARTAL\'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ (1)

Haber-Kamera : Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA

Kartal\'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre; Kartal Cezaevi\'nden çıkan Kemal Aydın (45), yakındaki taksi durağının önüne geldiğinde karşılaştığı kişilerle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Kemal Aydın ile 16 yaşındaki Abdülhalim Aydın silahla vuruldu.

Kemal Aydın Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Abdülhalim Aydın ise Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İki yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavganın nedeni araştırılırken ölen 2 kişinin akraba olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri çalışması

-Görgü tanığı ile röp

-Hastane önü

-Genel ve Detay

05.12.2017 - 17.12 Haber Kodu : 171205159

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2 - DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ...

TUTUKLU SANIK METİN YILDIZ: 6 AY ÖNCE HAYAL\'İN DİNK\'İ ÖLDÜRMEYİ PLANLADIĞI BİLGİSİNİ İLETTİM...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davaya devam edildi. Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olan tutuklu sanık Metin Yıldız savunmasında, cinayetten 6 ay önce \"Yasin Hayal\'in Hrant Dink\'i öldürmeyi planladığı\" bilgisini Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Albay Ali Öz\'e ilettiğini söyledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz\'ün aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada, tutuklu sanık dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız savunmasını yaptı. Sanık Yıldız, Dink cinayetinden 6 ay önce dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz\'e hitaben, \"Arkadaşların elde ettikleri önemli bilgiler var. Yasin Hayal, Hrant Dink isimli gazeteciyi öldürmeyi planlamış\" dediğini ve Öz\'ün de kendisine, \"Sonra görüşelim\" cevabını verdiğini söyledi. Ertesi gün sanık albay Ali Öz, not aldığı küçük bir kağıtla komutanı Ali Öz\'ün odasına girdiğini anlatan sanık Yıldız, \"Söylenen bilgileri tamamen, düzgünce izah ettim. \'Bilgileri kim verdi?\' dedi. \'Coşkun İğci isimli şahıs, Veysel Şahin\'in tanıdığı kişi\' dedim. \'Tamam baksınlar o zaman\' dedi. Tekrar emir vermedi, \'Sonra emir veririm\' şeklinde beyanı oldu\" dedi. Sanık Yıldız, Dink\'in öldürüleceği bilgisini komutana ilettikten sonra emir beklediğini ve diğer görevlerine yoğunlaştığını, ek görevleri nedeniyle ilettiği bilgiyi takip edemediğini ve bu konuda komutanından bir emir talimat almadığını da ifade etti.

\"İSTİHBARAT KUSURU VARDIR\"

Cinayetin işlenmesinden sonra komutanın yönlendirmesi üzerine il emniyete gittiğini söyleyen sanık Metin Yıldız, \"Şube müdürleri oradaydı. Bir hengame vardı. Daha sonra il merkez gazinodaki odamda toplandık. Gazi Günay, 156 jandarma harekat merkezine yapılan ihbarın içeriğini de getirdi. Cinayetten sonra edinilen bilgiler haber kayıt bildirim formu üzerine eklendi. Okan Şimşek\'e, \'ilk söylediğinde bu kadar bilgi yoktu\' dedim. \'Yasin Hayal\'e para gönderildiği gibi bilgileri ben size söyledim, siz de ilettiniz\' dedi. Ben de, \'Bu kadar teferruatlı olduğunu hatırlamadım\' diye söyledim. Çünkü yazılı bilgi değildi, bilgiler havada kaldı. Yasin Hayal\'in ve 3-4 kişinin bu eylemi gerçekleştireceği kesindi. İstihbarat kusuru vardır, bunun bir mazereti yok\" diye konuştu.

\"BİLDİRME YETKİM YOK\"

Sanık Metin Yıldız, cinayetten 6 ay önce Temmuz ayında elde ettikleri bilgiyi yetkisi olmadığı için gönderemediğini ve jandarma komutanının imzası olmayan haber kayıt formunu istihbarat müdürünün gönderme yetkisinin olmadığını söyleyerek \"Bildirme yetkim yok. Bildirilmesi için teklif ettim. Komutan, \'Hazırlayıp getir\' demediği için kendi başıma bildiremezdim. Bana, \'yapma\' demedi, bir şey söylemedi\" dedi. Haber kayıt formunun gönderilme maksadının suçların tespitine yönelik olduğunu ve suç kapatmanın hedeflenmediğini öne süren sanık Yıldız, \"Cinayetten 6 ay önce Coşkun İğci\'den alınan bilgiyi gizleyecek olsam haber kayıt formu gönderilmesini neden sağlayayım? İstihbarat zaafiyetini gizlemek için verdiğim iddiası doğru değil. Çünkü ortada istihbarat zaafiyeti yok. Zaten 6 ay öncesinden bilgi alınmıştır ancak bilgi değerlendirilmemiştir. Bunun nedeni de ben değilim. Hiç gönderilmeseydi bana böyle bir soru sorulmayacaktı\" şeklinde konuştu.

\"MÜFETTİŞ İFADESİNDEN SONRA AKTİF BİR GÖREVİM OLMADI\"

Cinayet sonrasında müfettişlerin Trabzon\'a geldiğini, \"Coşkun İğci\'nin bilgileri cinayetten sonra verdiğine yönelik müfettişlere ifade vermesi gerektiği\" yönünde sanık albay Ali Öz\'ün emri üzerine bu şekilde ifade verdiğini söyleyen sanık Metin Yıldız, \"Evet kanunsuz bir emir yerine getirilmemeli, farkındayım. Hata yaptığımı da söylüyorum. O dönem tecrübesizliğim ve acemiliğim var. Eşimle ilgili sağlık problemleri vardı. Ali Öz gerekli kolaylığı sağlamıştı bana, ona gönül borcum oldu. İfademi müfettiş Şükrü Yıldız aldı. \'Trabzon emniyeti görevini çok iyi yaptı. Görevini yapmayan sen ve istihbarat şubesidir\' demişti. Bu lafı hiç unutmuyorum. Komutanımın emriyle o ifadeyi verdim. Belki günü kurtardım ama Coşkun İğci ifade verecekti zaten. Yanlış bilgi verdiğimiz ilerde ortaya çıkacaktı bunu da biliyordum. Sonra Ali Öz tayin için dilekçe yazmamızı istedi. Gazi, Okan ve Veysel ile birlikte il dışına tayinimiz çıktı. Müfettiş ifadesinden sonra da aktif hiç bir görevim olmadı\" dedi. Duruşmaya, sanık Ali Öz\'ün ifadesiyle devam edilecek.

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3- FETÖ\'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ (2)

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ/PDY\'nin medya yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 20\'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi. Duruşma 6 Şubat\'a ertelendi.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde iki gün süren duruşmada 20 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Aralarında şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy\'un da bulunduğu tutuksuz 6 sanık da duruşmada hazır bulundu. Duruşmanın dün görülen celsesinde tanıklar dinlendi. Bugünkü celsede ise, sanık ve avukatlarının talepleri alındı. Avukatlar tutuklu sanıkların 17 aydır tutuklu kaldıklarına dikkat çekerek, tahliye edilmeleri yönünde taleplerde bulundu. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararında tutuklu sanıkların, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunduğu gerekçesiyle, bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 6 Şubat\'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıkların FETÖ\'nün talimatının ardından Bank Asya\'da hesap açtıkları veya var olan hesaba yüklü miktarda para yatırdıkları, bazılarının ByLock kullancısı olduğu, bazılarının ise FETÖ\'nün üst düzey isimleri ile telefon irtibatının bulunduğu iddia edildi. İddianamede, sanıkların ayrıca 17/25 Aralık sürecinin ardından FETÖ\'ye yönelik yapılan operasyonlara karşı durdukları ve örgüte destek çıktıkları ileri sürüldü. Bazı sanıkların sosyal medya ve gazete haberlerinde ya da köşe yazılarında örgüt lehine algı oluşutrmaya çalıştıkları iddiasına yer verildi. İlk hazırlanan iddianamede tüm şüpheliler hakkında, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 15\'er yıla kadar hapis cezası istenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan yeni iddianamede ise medya yapılanması davasından tahliye edilen ancak darbe soruşturmasından tutuklanan şüpheliler Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer , Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş\'un yer aldığı 13 kişi hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Gözaltılar sırasında geçilen görüntler

05.12.2017 - 16.20 Haber Kodu : 171205132

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4- FETÖ\'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI…(3)

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davada 4 tutuklu sanık savunma yaptı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda öğleden sonra savunmasını yapan tutuklu sanık İşadamı Murad Abdurrahman Baltacı, TUSKON üyesi ve yöneticisi olmadığını, faaliyetlerine ve toplantılarına katılmadığını, yardımda da bulunmadığını söyledi. Sanık Baltacı, devlet okullarında okuduğunu, Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğunu belirterek, \"Eşimle tatilde tanıştım. 20 yıllık ticari itibarım heba oldu. Kazanımlarına el konulmuş oldu. Hesabını veremeyeceğim fiilim yok. 15 Temmuz darbe girişiminde yurtdışındaydım\" diyerek suçlamaları reddetti. Sanık Baltacı, \"Adaletin tecelli edeceğinden eminim. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim\" dedi. Sanık savunmalarının alınmasına ara veren mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

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5- ALEYNA CAN CİNAYETİNDE GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKANDI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Kartal\'da bir evde 17 yaşındaki Aleyna Can\'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Bayram E., ve Mesut V. \"Kasten adam öldürme\" suçundan tutuklandılar.

Önceki gün meydana gelen olaydan sonra önce İ.Ü ve E.E. isimli iki kişi gözaltına alınmış, emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma sonucunda olayın üçüncü günü Bayram E., ve Mesut V., gözaltına alındılar. Her iki şüpheli de emniyet işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildiler. Soruşturmayı yürüten Savcı Ali Bolat, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucu her iki şüpheliyi de, \"Kasten adam öldürme\" suçundan tutuklanmaları talebiyle 4. Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Şüpheli Bayram E., mahkeme sorgusunda olayda yaşamını yitiren Aleyna Can\'ın kız arkadaşı olduğunu, aralarında bir problem olmadığını, diğer şüpheli Mesut V.\'nin silahı yanlışlıkla ateş etmesi sonucu olayın meydana geldiğini söyledi. Şüphelilerden Mesut V., sorgusunda serbest kalan E.E.\'nin silahla doldur boşalt yaptığını, onun elinden silahı almaya çalışırken silahın ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini söyledi. Mesut V., kasten adam öldürme suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Mahkeme, sorgularının ardından her iki şüphelinin de, \"Kasten adam öldürme\" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin otomobile binip kaçışı

05.12.2017 - 11.05 Haber Kodu : 171205032

05.12.2017 - 10.30 Haber Kodu : 171205018

