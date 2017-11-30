DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1 - ALTIN KARINCA BELEDİYECİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



Özgür Deniz KAYA - İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL,(DHA)

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 7. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, MBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal\'ın da katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Beşiktaş\'ta bir otelde düzenlenen törene; MBB ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal \'ın yanı sıra ödül alan il ve ilçelerin belediye başkanları, temsilcileri ve çalışanları katıldı. Altın Karınca Ödül Töreni\'nde yarışmaya müracaat eden 262 projeden 47\'si; afet yönetimi, ulaşım, kültür-sanat, sosyal belediyecilik, şehircilik alt yapısı, kurumsal gelişim, sürdürülebilir çevre yönetimi, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve iş birliği alanında ödüle layık görüldü.

\"KENDİMİZE ÇOK HAKSIZLIK ETMEMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"

Törende konuşan Mevlüt Uysal, eski MBB başkanı olması nedeniyle bu yıl yarışmaya müracaat etmeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür etti. Uysal, geçmişte Marmara Denizi\'ni temiz tutmak üzere oluşturulan MBB\'nin, şehirlerde yapılan hizmetleri takip ettiğini ve şehircilik adına yapılması gerekenleri yaptığını söyledi. Dünyada sanayi devriminden sonra şehirlerin yükünün gün geçtikçe arttığını, köyde şehirlere doğru bir akım başladığını ve şehirlerde yaşayanların oranının yüzde 70\'lerin üzerine çıktığını ifade eden Mevlüt Uysal, \"Belediyecilik alanında gelişmiş ülkelerle kendimizi kıyaslarsak kendimize çok haksızlık etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Belediyeler olarak yapmış olduğumuz çalışmalar gelişmiş ülkelerdeki şehirlerden çok aşağı kalan çalışmalar olmadığını düşünüyorum. Daha yapmamız gerekenler var ama bu konuna iyi bir noktaya geldiğimizi de düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"ALTIN KARINCA BELEDİYECİLİK ÖDÜLLERİ ÇOK GÜZEL BİR FIRSAT\"

Uysal sözlerine şöyle devam etti: \"Bundan 20 sene önce belediyenin bütün işi vatandaşın evini suyu akıtmak, yolunu yapmak gibi rutin belediyecilik hizmetleriydi. Artık bu tür hizmetler büyük ölçüde tamamlandığı için vatandaşlarımızın sadece şehircilik adına değil sosyal kültürel konular başta olmak üzere her şeyiyle ilgilenmek konusunda önemli mesafeler kat edildi. Tecrübe paylaşımı için belediyeler birbiriyle iletişim kuruyor. Ancak özellikle MBB\'yi oluşturan belediyeler olarak bilgi ve tecrübe paylaşımında daha etkin olmak zorundayız. MBB\'ye bağlı 191 belediyemizin daha etkili tecrübe paylaşımını daha etkin hale getirmek için Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri çok güzel bir fırsat. Altın Karınca; belediyelerimizin tatlı rekabetini, tecrübelerini paylaşımını, yapılan işlerin halka daha doğrudan anlatımını içinde barındırıyor. Geçmişte Altın Karınca Ödülü alan projeler anında diğer belediyeler için örnek olmuş, uygulanmaya başlanmış. Belediyeler bu ödül sayesinde yaptığı projesini kendi belediyesinde vatandaşlara daha kolay duyurmuş. Hatta bu projeler bütün Türkiye\'de hatta dünyadaki başka şehirlere örnek olabiliyor. İnşallah bu yıl ödül alan projeler de daha geniş kitleye ulaşan projeler haline gelecek.\"

9 KATEGORİDE 47 İL VE İLÇE BELEDİYESİNE ÖDÜL

Ödül alan projelerin belediyelerine ve güzel projeler ürettiği halde yarışmaya müracaat etmeyen belediyelere teşekkür eden Başkan Mevlüt Uysal, bu yıl ilk defa Altın Karınca Ödüllerinin sadece 1. olan belediyelere verildiğini ve bunun doğru olduğunu kaydetti. Uysal konuşmasının ardından 9 ayrı kategoride başarılı bulunan 47 il ve ilçe belediyelerine ödüllerini takdim etti. Törenin sonunda ödül alan bütün belediye başkanları ile yöneticileri Başkan Mevlüt Uysal ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-MBB ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-Ödül takdimi

-Toplu fotoğraf çekimi

-Genel ve detaylar

30.11.2017 - 17.04 Haber Kodu : 171130145

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2- ERMAN TOROĞLU, AZİZ YILDIRIM\'A HAKARETTEN İFADE VERDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'ın şikayeti üzerine hakkında, \"Hakaret\" suçundan soruşturma başlatılan spor yorumcusu Erman Toroğlu\'nun, bugün adliyeye gelerek ifade verdiği öğrenildi. Toroğlu\'nun, söylediklerinin eleştiri kapsamında kaldığını söylediği belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bir televizyon programında Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör ile tartışmasına değinen spor yorumcusu Erman Toroğlu\'nun kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayet etmişti. Şikayet üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hakkında soruşturma başlatılan Erman Toroğlu\'nun, bugün adliyeye gelerek savcılığa ifade verdiği öğrenildi.

Toroğlu\'nun savcılık sorgusunda, Aziz Yıldırım ile Işık Eyigüngör arasında yaşananların eleştirilmeye değer bir konu olduğunu, sözlerinin de eleştiri kapsamında kaldığını söylediği belirtildi.

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3- TACI ELİNDEN ALINAN ITIR ESEN,\" HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK\" SUÇUNDAN İFADE VERDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

15 TEMMUZ darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen hakkında, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik\" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bugün ifade verdi. Esen\'in, soruşturmaya konu tweetinde hakaret kastı ile hareket etmediğini, sözlerinin de yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle üç kişinin şikayet ettiği Itır Esen hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, Esen\'in soruşturma kapsamında bugün, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdiği öğrenildi.

SAVCIYA İFADE VERDİ

Hakkında, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçundan soruşturma başlatılan Itır Esen\'in sorgusunda, soruşturmaya konu tweeti hakaret kastı ile atmadığını söylediği belirtildi. Esen\'in, tweette konuya ilişkin sözlerinin de yanlış anlaşıldığını söylediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle büyük tepki çekmiş, tacı ve birinciliği elinden alınmıştı. Üç kişinin şikayeti üzerine de Itır Esen hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik\" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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4- BEŞİKTAŞ\'TA YEŞiLLİK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Beşiktaş Nispetiye Metro İstasyonu girişinde, bir kişi ölü bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından ceset adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Nispetiye Caddesi üzerinde Nİspetiye Metro İstasyonu girişinde yeşillik alanda saat 16.30 sıralarında vatandaşlar uzun süredir yerde yatan birini görüp polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin, öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek ölen kişinin üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinden erkeğe ait olduğu anlaşılan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin, olayın yaşandığı çevrede hayatını sürdüren evsiz kişiye ait olduğu ileri sürüldü.

Sahibi olduğu ileri sürülen köpeğin ise, cesedin yanından ayrılmadığı görüldü.

Ceset, kimliği ve kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen kişiden genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Köpekten genel ve yakın detaylar

30.11.2017 - 17.45 Haber Kodu : 171130160

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5- TAKSİM\'DE KAZA 1 YARALI

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda, önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Yaralanan sürücünün, acı içinde bağırdığı görüldü.

Kaza saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Taksim Mete Caddesi\'nde motosikleti ile ilerleyen Oğuz Çakır, iddiaya göre yaya olarak önüne çıkan bir kadına çarpmamak için direksiyon kırdı. Motosiklet üzerinde hakimiyetini kaybeden Çakır, savrularak yakklaşık 20 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün kaza yaptığını gören çevredekiler, yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra, kaza yerine gelen sağlık ekipleri, acı içinde bağıran yaralıya ilk müdahalede bulundu. Kazayı gören kişi \"Kız karşıdan karşıya geçiyordu, bir anda motosikletin önüne çıktı. Motosikletli ona vurmamak için direksiyon kırdı toparlayamadı, düştü ve bayağı sürüklendi\" diye konuştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Oğuz Çakır tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü

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-Yerde yatan yaralı

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralı Oğuz Çakır\'ın acı içinde bağırması

-Çevrede toplananlar

-Çakır\'ın motosikleti

-Yaralının ambulansa alınması

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

30.11.2017 - 17.46 Haber Kodu : 171130163

